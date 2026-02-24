TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dollar General, Keysight Technologies, Teledyne Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Dollar General, Keysight Technologies et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le prix cible de 145 $ à 170 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le prix cible de 120 $ à 130 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le prix cible de 255 $ à 300 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève le prix cible de 710 $ à 770 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 70 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Addus Homecare Corp. ADUS.O : Barclays ramène le prix cible de 117 $ à 112 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Oppenheimer relève le prix cible de 115 $ à 135 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : BofA Global Research relève le prix cible de 92,00 $ à 95,00

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : JP Morgan relève le prix cible de 115 $ à 130 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Raymond James relève le prix cible de 115 $ à 140 $

* Amrize AG AMRZ.N : Stephens relève le prix cible de 60 $ à 70 $

* Apollo APO.N : RBC initie la couverture avec une recommandation "performance sectorielle"; prix cible de 142

* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research relève le prix cible de 94 $ à 105 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Citigroup abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre".

* Arcellx Inc ACLX.O : Citigroup relève le prix cible de 110 $ à 115 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation à "performance de marché"

* Arcellx Inc ACLX.O : Leerink Partners relève le prix cible de 109 $ à 115 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Stifel abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; réduit le prix

cible de 127 $ à 115 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; réduit

le prix cible de 134 $ à 120 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Wells Fargo abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"

* Arcellx Inc ACLX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 100 $ à 115 $

* Arcellx, Inc. ACLX.O : Wells Fargo abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"

* Arcellx, Inc. ACLX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 100 $ à 115 $

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le prix cible de 180 $ à 173 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen relève le prix cible de 195 $ à 215 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Wells Fargo relève le prix cible de 193 $ à 202 $

* Backblaze, Inc. BLZE.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 9,5 $ à 8,5 $

* Bd BDX.N : RBC relève le prix cible de 172 $ à 195 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 10 $ à 8 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Wedbush réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 98 $ à 95 $

* Blackstone BX.N : RBC initie une couverture avec une recommandation "surperformer"; prix cible de 179 USD

* Bloom Energy Corp BE.N : Citigroup initie une couverture avec une recommandation "neutre"; prix cible de 162

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Deutsche Bank abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; réduit le

prix cible de 15 $ à 10 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 6150,00 $ à 5500,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 450 $ à 405 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 182 $ à 203 $

* Bxp Inc BXP.N : Mizuho abaisse sa recommandation de "surperformer" à "neutre"; réduit le prix cible de 79 $

* Cactus Inc WHD.N : Piper Sandler initie une couverture avec une recommandation "surpondérer"; prix cible de

* Cardinal Health CAH.N : Barclays relève le prix cible de 243 $ à 258 $

* Carlyle Group Inc CG.O : RBC initie une couverture avec une recommandation "surperformer"; prix cible de 67

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Barclays réduit le prix cible de 141 $ à 140 $

* Claritev Corporation CTEV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays relève le prix cible de 100 $ à 110 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO réduit le prix cible de 418 $ à 410 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : BofA Global Research relève le prix cible de 115 $ à 147 $

* Crowdstrike CRWD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 580 $ à 480 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève le prix cible de 194 $ à 205 $

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le prix cible de 145 $ à 170 $

* Dominion Energy D.N : Mizuho relève le prix cible de 62 $ à 66 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Bernstein réduit le prix cible de 490 $ à 470 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BMO réduit le prix cible de 540 $ à 500 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 545 $ à 550 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 465 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan réduit le prix cible de 460 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 460 $ à 450 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 53,00 $ à 40,00 $

* Dt Midstream Inc DTM.N : Stifel abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; relève le

* Enhabit Inc EHAB.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; relève le prix cible de

* Equinix Inc EQIX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 915 $ à 1042 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une recommandation "acheter"

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un prix cible de 23 $

* Etsy Inc ETSY.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 63 $ à 54 $

* Everquote Inc EVER.O : B. Riley réduit le prix cible de 36 $ à 30 $

* Everquote Inc EVER.O : Needham réduit le prix cible de 40 $ à 25 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Wells Fargo relève le prix cible de 156 $ à 183 $

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16,00 $ à 15,00 $

* Fox Corp FOXA.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* Freshpet Inc FRPT.O : Benchmark relève le prix cible de 80 $ à 90 $

* Freshpet Inc FRPT.O : BofA Global Research relève le prix cible de 72 $ à 80 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 67 $ à 69 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan relève le prix cible de 70 $ à 80 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 71,00 $ à 90,00 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Stifel relève le prix cible de 65 $ à 84 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG réduit le prix cible de 200 $ à 170 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies réduit le prix cible de 180 $ à 150 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 160 $ à 130 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 165 $ à 135 $

* Gentherm Inc THRM.O : Stifel initie une couverture avec une recommandation "acheter"; prix cible de

* Genuine Parts Co GPC.N : Raymond James relève sa recommandation de "performance de marché" à "achat

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de "surperformer" à

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 6 $ à 1 $

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : Wedbush abaisse sa recommandation de "surperformer" à "neutre"; réduit le

* Grindr Inc GRND.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une recommandation "pondération égale"; prix

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le prix cible de 120 $ à 130 $

* Guidewire Software Inc. GWRE.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* H2O America HTO.O : Barclays initie une couverture avec une recommandation "surpondérer" et un prix cible de

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 47 $ à 31 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Healthequity Inc HQY.O : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Hershey HSY.N : Mizuho relève le prix cible de 165 $ à 195 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Mizuho réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 13 $ à 12,5 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BTIG abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup réduit le prix cible de 16,5 $ à 13,25 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 31 $ à 25 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 20 $ à 17,5 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 37 $ à 18 $

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays relève le prix cible de 144 $ à 149 $

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho réduit le prix cible de 211 $ à 204 $

* Intuit Inc INTU.O : Susquehanna réduit le prix cible de 819 $ à 720 $

* Intuit, Inc. INTU.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 700 $ à 425 $

* Invitation Homes INVH.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 38 $ à 31 $

* Jll JLL.N : KBW réduit le prix cible de 405 $ à 380 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le prix cible de 255 $ à 300 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 227,00 $ à 268,00 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève le prix cible de 225 $ à 300 $

* Keysight Technologies, Inc. KEYS.N : Barclays relève le prix cible de 232 $ à 320 $

* Keysight Technologies, Inc. KEYS.N : Wells Fargo relève le prix cible de 225 $ à 300 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Mizuho réduit le prix cible de 37 $ à 29 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Mizuho abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-performer"

* KKR KKR.N : RBC initie une couverture avec une recommandation "surperformer"; prix cible de 137 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : BTIG relève le prix cible de 95 $ à 115 $

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève le prix cible de 270 $ à 300 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève le prix cible de 121 $ à 136 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James relève le prix cible de 700 $ à 730 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna réduit le prix cible de 120 $ à 100 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan relève le prix cible de 305 $ à 325 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 11 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup réduit le prix cible de 525 $ à 435 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le prix cible de 83 $ à 88 $

* Moody's Corp MCO.N : Mizuho réduit le prix cible de 550 $ à 524 $

* Moonlake Immunotherapeutics MLTX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 30 $ à 35 $

* Myriad Genetics, Inc. MYGN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 6,5 $ à 6 $

* Netskope Inc NTSK.O : TD Cowen réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Nordson Corp. NDSN.O : Oppenheimer relève le prix cible de 285 $ à 325 $

* Nuscale Power SMR.N : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 15 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 62,00 $ à 56,00 $

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC réduit le prix cible de 320 $ à 310 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Barclays réduit le prix cible de 146 $ à 82 $

* Okta Inc OKTA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 115 $ à 105 $

* Okta Inc. OKTA.O : Barclays réduit le prix cible de 95 $ à 85 $

* Organon OGN.N : Barclays relève le prix cible de 7,5 $ à 8 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Stephens relève le prix cible de 45 $ à 55 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 38 $ à 27 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Wedbush réduit le prix cible de 40 $ à 32 $

* Pool Corporation POOL.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 346 $ à 280 $

* Ppl Corp PPL.N : Barclays relève le prix cible de 37 $ à 40 $

* Ppl Corp PPL.N : Barclays relève sa recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"

* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève le prix cible de 135 $ à 150 $

* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève sa recommandation de "sous-pondérer" à

* Quanta Services Inc PWR.N : Jefferies relève le prix cible de 506 $ à 634 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève le prix cible de 424 $ à 537 $

* Reddit RDDT.N : Argus Research réduit le prix cible de 300 $ à 225 $.

* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 398,00 $ à 287,00 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies relève le prix cible de 72 $ à 82 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève le prix cible de 85 $ à 105 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Mizuho réduit le prix cible de 47 $ à 38 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : BofA Global Research relève le prix cible de 30 $ à 35 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 224 $ à 246 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève le prix cible de 710 $ à 770 $

* TPG Inc TPG.O : RBC initie une couverture avec une recommandation "surperformer"; prix cible de 59 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush réduit le prix cible de 40 $ à 23 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham relève le prix cible de 50 $ à 70 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 70 $

* Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT.O : Oppenheimer relève le prix cible de 35 $ à 85 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève le prix cible de 60 $ à 70 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 325 $ à 275 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : BofA Global Research relève le prix cible de 13 $ à 17 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 20,00 $ à 24,00 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Raymond James relève sa recommandation de "surperformer" à "achat

* Vornado Realty Trust VNO.N : Mizuho réduit le prix cible de 40 $ à 34 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Bernstein relève le prix cible de 23,5 $ à 27,75 $

* Wayfair Inc W.N : Mizuho réduit le prix cible de 130 $ à 110 $

* Workday Inc WDAY.O : Baird réduit le prix cible de 297 $ à 195 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 270 $ à 230 $

* Xoma Royalty Corp XOMA.O : Leerink Partners relève le prix cible de 45 $ à 50 $

* XPO Inc XPO.N : BofA Global Research relève le prix cible de 209 $ à 214 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Citigroup initie une couverture avec une recommandation "acheter"; prix cible

* Yum Brands YUM.N : JP Morgan relève le prix cible de 160 $ à 170 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Benchmark relève le prix cible de 110 $ à 115 $

* Zscaler Inc ZS.O : BTIG réduit le prix cible de 365 $ à 209 $

* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 330 $ à 260 $