 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dollar General, Keysight Technologies, Teledyne Technologies
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 14:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Dollar General, Keysight Technologies et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le prix cible de 145 $ à 170 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le prix cible de 120 $ à 130 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le prix cible de 255 $ à 300 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève le prix cible de 710 $ à 770 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 70 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Addus Homecare Corp. ADUS.O : Barclays ramène le prix cible de 117 $ à 112 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Oppenheimer relève le prix cible de 115 $ à 135 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : BofA Global Research relève le prix cible de 92,00 $ à 95,00

$

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : JP Morgan relève le prix cible de 115 $ à 130 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : Raymond James relève le prix cible de 115 $ à 140 $

* Amrize AG AMRZ.N : Stephens relève le prix cible de 60 $ à 70 $

* Apollo APO.N : RBC initie la couverture avec une recommandation "performance sectorielle"; prix cible de 142

$

* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research relève le prix cible de 94 $ à 105 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Citigroup abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre".

* Arcellx Inc ACLX.O : Citigroup relève le prix cible de 110 $ à 115 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation à "performance de marché"

* Arcellx Inc ACLX.O : Leerink Partners relève le prix cible de 109 $ à 115 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Stifel abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; réduit le prix

cible de 127 $ à 115 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Truist Securities abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; réduit

le prix cible de 134 $ à 120 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Wells Fargo abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"

* Arcellx Inc ACLX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 100 $ à 115 $

* Arcellx, Inc. ACLX.O : Wells Fargo abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "pondération égale"

* Arcellx, Inc. ACLX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 100 $ à 115 $

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le prix cible de 180 $ à 173 $

* Autodesk, Inc. ADSK.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 375 $ à 325 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen relève le prix cible de 195 $ à 215 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Wells Fargo relève le prix cible de 193 $ à 202 $

* Backblaze, Inc. BLZE.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 9,5 $ à 8,5 $

* Bd BDX.N : RBC relève le prix cible de 172 $ à 195 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 10 $ à 8 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Wedbush réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 98 $ à 95 $

* Blackstone BX.N : RBC initie une couverture avec une recommandation "surperformer"; prix cible de 179 USD

* Bloom Energy Corp BE.N : Citigroup initie une couverture avec une recommandation "neutre"; prix cible de 162

$

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Deutsche Bank abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; réduit le

prix cible de 15 $ à 10 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 6150,00 $ à 5500,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 450 $ à 405 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 182 $ à 203 $

* Bxp Inc BXP.N : Mizuho abaisse sa recommandation de "surperformer" à "neutre"; réduit le prix cible de 79 $

à 62 $

* Cactus Inc WHD.N : Piper Sandler initie une couverture avec une recommandation "surpondérer"; prix cible de

73 $

* Cardinal Health CAH.N : Barclays relève le prix cible de 243 $ à 258 $

* Carlyle Group Inc CG.O : RBC initie une couverture avec une recommandation "surperformer"; prix cible de 67

$

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Barclays réduit le prix cible de 141 $ à 140 $

* Claritev Corporation CTEV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays relève le prix cible de 100 $ à 110 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO réduit le prix cible de 418 $ à 410 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : BofA Global Research relève le prix cible de 115 $ à 147 $

* Crowdstrike CRWD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 580 $ à 480 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève le prix cible de 194 $ à 205 $

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le prix cible de 145 $ à 170 $

* Dominion Energy D.N : Mizuho relève le prix cible de 62 $ à 66 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Bernstein réduit le prix cible de 490 $ à 470 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BMO réduit le prix cible de 540 $ à 500 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 545 $ à 550 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 465 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan réduit le prix cible de 460 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan relève sa recommandation de "neutre" à "surpondérer"

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 460 $ à 450 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 53,00 $ à 40,00 $

* Dt Midstream Inc DTM.N : Stifel abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; relève le

prix cible de 121 $ à 137 $

* Enhabit Inc EHAB.N : Jefferies abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"; relève le prix cible de

12,5 $ à 13,8 $

* Equinix Inc EQIX.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 915 $ à 1042 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une recommandation "acheter"

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un prix cible de 23 $

* Etsy Inc ETSY.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 63 $ à 54 $

* Everquote Inc EVER.O : B. Riley réduit le prix cible de 36 $ à 30 $

* Everquote Inc EVER.O : Needham réduit le prix cible de 40 $ à 25 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Wells Fargo relève le prix cible de 156 $ à 183 $

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16,00 $ à 15,00 $

* Fox Corp FOXA.O : Seaport Research Partners relève sa recommandation de "neutre" à "acheter"

* Freshpet Inc FRPT.O : Benchmark relève le prix cible de 80 $ à 90 $

* Freshpet Inc FRPT.O : BofA Global Research relève le prix cible de 72 $ à 80 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 67 $ à 69 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan relève le prix cible de 70 $ à 80 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 71,00 $ à 90,00 $

* Freshpet Inc FRPT.O : Stifel relève le prix cible de 65 $ à 84 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG réduit le prix cible de 200 $ à 170 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies réduit le prix cible de 180 $ à 150 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 160 $ à 130 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 165 $ à 135 $

* Gentherm Inc THRM.O : Stifel initie une couverture avec une recommandation "acheter"; prix cible de

41 $

* Genuine Parts Co GPC.N : Raymond James relève sa recommandation de "performance de marché" à "achat

fort"

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de "surperformer" à

"performance de marché"

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 6 $ à 1 $

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : Wedbush abaisse sa recommandation de "surperformer" à "neutre"; réduit le

prix cible de 6 $ à 1 $

* Grindr Inc GRND.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une recommandation "pondération égale"; prix

cible de 14 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le prix cible de 120 $ à 130 $

* Guidewire Software Inc. GWRE.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* H2O America HTO.O : Barclays initie une couverture avec une recommandation "surpondérer" et un prix cible de

61 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 47 $ à 31 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver"

* Healthequity Inc HQY.O : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Hershey HSY.N : Mizuho relève le prix cible de 165 $ à 195 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Mizuho réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 13 $ à 12,5 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BTIG abaisse sa recommandation de "acheter" à "neutre"

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup réduit le prix cible de 16,5 $ à 13,25 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 31 $ à 25 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit le prix cible de 20 $ à 17,5 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 37 $ à 18 $

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays relève le prix cible de 144 $ à 149 $

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho réduit le prix cible de 211 $ à 204 $

* Intuit Inc INTU.O : Susquehanna réduit le prix cible de 819 $ à 720 $

* Intuit, Inc. INTU.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 700 $ à 425 $

* Invitation Homes INVH.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 38 $ à 31 $

* Jll JLL.N : KBW réduit le prix cible de 405 $ à 380 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le prix cible de 255 $ à 300 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 227,00 $ à 268,00 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève le prix cible de 225 $ à 300 $

* Keysight Technologies, Inc. KEYS.N : Barclays relève le prix cible de 232 $ à 320 $

* Keysight Technologies, Inc. KEYS.N : Wells Fargo relève le prix cible de 225 $ à 300 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Mizuho réduit le prix cible de 37 $ à 29 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Mizuho abaisse sa recommandation de "neutre" à "sous-performer"

* KKR KKR.N : RBC initie une couverture avec une recommandation "surperformer"; prix cible de 137 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : BTIG relève le prix cible de 95 $ à 115 $

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève le prix cible de 270 $ à 300 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève le prix cible de 121 $ à 136 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Raymond James relève le prix cible de 700 $ à 730 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna réduit le prix cible de 120 $ à 100 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan relève le prix cible de 305 $ à 325 $

* Mediaalpha Inc MAX.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 11 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup réduit le prix cible de 525 $ à 435 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève le prix cible de 83 $ à 88 $

* Moody's Corp MCO.N : Mizuho réduit le prix cible de 550 $ à 524 $

* Moonlake Immunotherapeutics MLTX.O : Oppenheimer relève le prix cible de 30 $ à 35 $

* Myriad Genetics, Inc. MYGN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 6,5 $ à 6 $

* Netskope Inc NTSK.O : TD Cowen réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Nordson Corp. NDSN.O : Oppenheimer relève le prix cible de 285 $ à 325 $

* Nuscale Power SMR.N : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 15 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 62,00 $ à 56,00 $

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC réduit le prix cible de 320 $ à 310 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Barclays réduit le prix cible de 146 $ à 82 $

* Okta Inc OKTA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 115 $ à 105 $

* Okta Inc. OKTA.O : Barclays réduit le prix cible de 95 $ à 85 $

* Organon OGN.N : Barclays relève le prix cible de 7,5 $ à 8 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Stephens relève le prix cible de 45 $ à 55 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 38 $ à 27 $

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Wedbush réduit le prix cible de 40 $ à 32 $

* Pool Corporation POOL.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 346 $ à 280 $

* Ppl Corp PPL.N : Barclays relève le prix cible de 37 $ à 40 $

* Ppl Corp PPL.N : Barclays relève sa recommandation de "pondération égale" à "surpondérer"

* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève le prix cible de 135 $ à 150 $

* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève sa recommandation de "sous-pondérer" à

"pondération égale"

* Quanta Services Inc PWR.N : Jefferies relève le prix cible de 506 $ à 634 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève le prix cible de 424 $ à 537 $

* Reddit RDDT.N : Argus Research réduit le prix cible de 300 $ à 225 $.

* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 398,00 $ à 287,00 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies relève le prix cible de 72 $ à 82 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève le prix cible de 85 $ à 105 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Mizuho réduit le prix cible de 47 $ à 38 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : BofA Global Research relève le prix cible de 30 $ à 35 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 224 $ à 246 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève le prix cible de 710 $ à 770 $

* TPG Inc TPG.O : RBC initie une couverture avec une recommandation "surperformer"; prix cible de 59 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush réduit le prix cible de 40 $ à 23 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham relève le prix cible de 50 $ à 70 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 70 $

* Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT.O : Oppenheimer relève le prix cible de 35 $ à 85 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève le prix cible de 60 $ à 70 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 325 $ à 275 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : BofA Global Research relève le prix cible de 13 $ à 17 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 20,00 $ à 24,00 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Raymond James relève sa recommandation de "surperformer" à "achat

fort"

* Vornado Realty Trust VNO.N : Mizuho réduit le prix cible de 40 $ à 34 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Bernstein relève le prix cible de 23,5 $ à 27,75 $

* Wayfair Inc W.N : Mizuho réduit le prix cible de 130 $ à 110 $

* Workday Inc WDAY.O : Baird réduit le prix cible de 297 $ à 195 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible de 270 $ à 230 $

* Xoma Royalty Corp XOMA.O : Leerink Partners relève le prix cible de 45 $ à 50 $

* XPO Inc XPO.N : BofA Global Research relève le prix cible de 209 $ à 214 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Citigroup initie une couverture avec une recommandation "acheter"; prix cible

de 37 $

* Yum Brands YUM.N : JP Morgan relève le prix cible de 160 $ à 170 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Benchmark relève le prix cible de 110 $ à 115 $

* Zscaler Inc ZS.O : BTIG réduit le prix cible de 365 $ à 209 $

* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 330 $ à 260 $

Valeurs associées

ADDUS HOMECARE
106,7800 USD NASDAQ -9,22%
ALLISON TRANSMI
122,585 USD NYSE +4,88%
APOLLO GLB MGMT
115,775 USD NYSE +1,82%
ARCBEST
100,1500 USD NASDAQ +1,14%
ARCELLX
113,7700 USD NASDAQ +0,02%
ARES MGT RG-A
116,615 USD NYSE +1,78%
AUTODESK INC
221,4550 USD NASDAQ +1,29%
AXSOME THERAPEUT
170,6400 USD NASDAQ -2,36%
BACKBLAZE RG-A
4,0650 USD NASDAQ -6,98%
BECTON DICKINSON
186,010 USD NYSE +0,91%
BEST BUY
63,650 USD NYSE +1,45%
BIOMARIN PHARM
61,2950 USD NASDAQ -2,58%
BLACKSTONE
116,070 USD NYSE +2,03%
BLOOM ENERGY-A
168,130 USD NYSE +4,87%
BLUE OWL CAP RG-A
10,325 USD NYSE -1,20%
BOOKING HLDG
3 959,0400 USD NASDAQ +2,28%
BROADCOM
322,9250 USD NASDAQ -2,24%
BWX TECHNOLOGIES
203,815 USD NYSE +2,65%
BXP
59,620 USD NYSE -0,03%
CACTUS-A
57,900 USD NYSE +2,24%
CARDINAL HEALTH
221,325 USD NYSE -1,59%
CHESAPEAKE UTIL
135,010 USD NYSE -0,05%
CNSTLLTN ENER CO
304,5400 USD NASDAQ +3,66%
CONSOLIDATED EDI
110,260 USD NYSE -1,66%
CONSTR PTR-A
134,4650 USD NASDAQ +3,01%
CROWDSTRIKE
354,1550 USD NASDAQ +1,09%
DIAMONDBACK ENG
170,2400 USD NASDAQ -2,06%
DOLLAR GENERAL
154,070 USD NYSE +0,79%
DOMINION ENERGY
63,555 USD NYSE -1,07%
DOMINO'S PIZZA
408,0900 USD NASDAQ +1,93%
DRAFTKINGS RG-A
21,6450 USD NASDAQ -0,76%
DT MIDSTREAM
136,160 USD NYSE -1,25%
ENHABIT
13,570 USD NYSE -0,22%
EQUINIX REIT
951,2000 USD NASDAQ +0,59%
ETHOS TECH RG-A
11,0733 USD NASDAQ +0,67%
EVERQUOTE-A
15,7000 USD NASDAQ +2,48%
EXXON MOBIL
149,630 USD NYSE -0,80%
FLYWIRE
10,7200 USD NASDAQ +0,75%
FOX RG-A
55,2957 USD NASDAQ -0,08%
FRESHPET
79,8800 USD NASDAQ +1,65%
GENEDX HLDG
80,9150 USD NASDAQ -7,08%
GENTHERM
34,5900 USD NASDAQ +6,40%
GENUINE PARTS CO
120,210 USD NYSE +3,50%
GOSSAMER BIO
0,4036 USD NASDAQ -4,65%
GRINDR
11,270 USD NYSE +0,09%
GUARDANT HEALTH
96,5150 USD NASDAQ +2,22%
GUIDEWIRE SOFTWA
129,490 USD NYSE +5,97%
HARMONY BIOSCIEN
27,6050 USD NASDAQ +2,74%
HEALTHEQUITY
74,1400 USD NASDAQ -2,28%
HERSHEY
228,010 USD NYSE +0,85%
HIGHWOOD PROP RE
22,780 USD NYSE -0,65%
HIMS&HERS HLTH RG-A
14,265 USD NYSE -8,26%
IDACORP
142,570 USD NYSE -0,61%
INSMED
155,7100 USD NASDAQ -2,09%
INTUIT
362,4700 USD NASDAQ +0,81%
INVITATION REIT
25,455 USD NYSE -0,80%
JONES LANG LASAL
307,740 USD NYSE +1,06%
KEYSIGHT TECHNOL
295,550 USD NYSE +20,49%
KILROY RLTY REIT
30,907 USD NYSE -1,00%
KKR & CO
94,680 USD NYSE +2,67%
KRATOS DEF&SEC
87,6200 USD NASDAQ -7,09%
LABCORP HLDGS
286,830 USD NYSE +0,50%
LAMARADVTSREIT RG-A
131,8036 USD NASDAQ -0,17%
MARTIN MARIETTA
690,765 USD NYSE +1,01%
MARVELL TECH
78,6800 USD NASDAQ +1,14%
MCDONALD'S
334,800 USD NYSE +0,02%
MEDIAALPHA RG-A
8,700 USD NYSE +12,11%
MONGODB-A
312,5900 USD NASDAQ +2,36%
MONSTER BEVERAGE
84,8300 USD NASDAQ +0,17%
MOODY'S
446,930 USD NYSE +2,25%
MOONLAKE IMM RG-A
18,7700 USD NASDAQ +0,48%
MYRIAD GENETICS
4,6250 USD NASDAQ +5,59%
NETSKOPE RG-A
9,5600 USD NASDAQ +3,24%
NORDSON
294,0600 USD NASDAQ +1,81%
NUSCALE POWER
12,905 USD NYSE +2,50%
NUTANIX RG-A
38,2500 USD NASDAQ +2,33%
NVIDIA
190,9100 USD NASDAQ -0,33%
OKLO RG-A
63,972 USD NYSE +1,43%
OKTA-A
71,0000 USD NASDAQ +2,14%
ORGANON
8,075 USD NYSE +2,09%
OVINTIV
50,450 USD NYSE -0,75%
PAYMNTS HLDGS RG-A
22,833 USD NYSE -6,42%
POOL
220,3300 USD NASDAQ +0,84%
PPL
37,665 USD NYSE +1,07%
QUALCOMM
145,0750 USD NASDAQ +3,32%
QUANTA SERVICES
554,300 USD NYSE +0,88%
REDDIT RG-A
142,270 USD NYSE -0,23%
SAILPOINT
12,9850 USD NASDAQ +0,97%
SALESFORCE
185,714 USD NYSE +4,23%
SCOTTS MIRACLE-A-
71,820 USD NYSE +3,91%
SEMTECH
89,3700 USD NASDAQ +2,94%
SL GREEN REIT
37,070 USD NYSE +0,19%
TANDEM DIABETES
28,6700 USD NASDAQ +1,45%
TARGA RESOURCES
229,280 USD NYSE -1,14%
TELEDYNE TECH
678,360 USD NYSE +0,87%
THE CARLYLE GRP
50,5300 USD NASDAQ +2,04%
THE TRADE DESK RG-A
24,4800 USD NASDAQ +1,28%
TPG RG-A
43,5600 USD NASDAQ +2,88%
ULTRA CLEAN HLDG
69,2150 USD NASDAQ +12,71%
V2X
70,640 USD NYSE +3,96%
VEEVA SYSTEMS RG-A
174,125 USD NYSE +1,11%
VIR BIOTECHNOLOG
9,6620 USD NASDAQ +30,04%
VOR RLT REIT-SBI
28,140 USD NYSE +0,32%
WARNER BROS RG-A
29,0850 USD NASDAQ +0,57%
WAYFAIR RG-A
74,520 USD NYSE +1,43%
WORKDAY-A
130,7600 USD NASDAQ +1,20%
XOMA RYLTY
26,7650 USD NASDAQ +5,71%
XPO
204,920 USD NYSE +1,83%
YUM BRANDS
168,045 USD NYSE +0,97%
ZOOM COM RG-A
89,0600 USD NASDAQ +3,49%
ZSCALER
147,4850 USD NASDAQ +2,93%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/02/2026 à 14:57:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi