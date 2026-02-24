Wall Street se stabilise après la baisse liée à l'impact de l'IA

La Bourse de New York se stabilise ‌mardi à l'ouverture au lendemain d'une séance en repli marquée par des craintes sur l'impact de l'intelligence artificielle (IA) ​et les incertitudes sur les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 10,24 points, soit 0,02%, à 48.793,82 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ​recule de 5,46 points, soit à 0.08%, à 6.832,29 points

Le Nasdaq Composite cède 1,62 point, soit 0,01%, à 22.625,65 points.

Anthropic, la startup spécialisée dans ​l'IA, a déclaré lundi que son outil Claude Code ⁠pourrait être utilisé pour moderniser un langage de programmation exécuté sur les systèmes d'IBM, provoquant une chute ‌de plus de 13% de l'action IBM, la dégringolade en une séance la plus forte depuis le 18 octobre 2000. Le titre IBM rebondit mardi de 4,28%.

Les nouvelles ​annonces sur l'IA interviennent alors que les ‌résultats de Nvidia (-1,0%), baromètre du secteur, sont prévus mercredi.

Toujours dans le segment technologique, ⁠Advanced Micro Devices bondit de 5,60% après que le fabricant de semi-conducteurs a déclaré avoir signé avec Meta Platforms un contrat de ventes portant sur des puces spécialisées dans l'IA pouvant représenter 60 milliards de dollars ⁠sur une période de ‌cinq ans. Alphabet (-1,38%) et Apple (+2,60%) connaissent des fortunes diverses, tandis que l'indice de la technologie (+0,87%) ⁠et celui des semi-conducteurs (+0,95%) se sont quelque peu redressés.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, Home Depot gagne ‌3,66%, l'opérateur de la chaîne de magasins de bricolage ayant dépassé les attentes sur les ⁠résultats du quatrième trimestre et a maintenu ses prévisions annuelles.

Hors résultats d'entreprises, les ⁠marchés surveillent également l'évolution du ‌dossier sur les droits de douane dont une grande partie a été invalidée vendredi par la Cour suprême ​américaine.

Les trois principaux indices à Wall Street ont chuté ‌de plus de 1% lundi, les valeurs financières étant particulièrement touchées par l'aversion au risque liée aux droits de douane.

Après la décision ​de la Cour suprême, Donald Trump a annoncé des droits de douane mondiaux temporaires de 10%, qui sont entrés en vigueur ce mardi. Il a ensuite déclaré que leur taux serait de 15%, sans ⁠plus de précision sur le calendrier de leur entrée en vigueur.

"Le marché n'a pas qu'une seule préoccupation en particulier (...) les échanges en Bourse liés à l'IA sont certainement devenus une inquiétude pour le marché, mais il y a aussi les préoccupations géopolitiques, les préoccupations macroéconomiques et, bien sûr, les préoccupations concernant les droits de douane", résume Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities.

