Wall Street cherche à rebondir, malgré les tensions sur l'IA et les droits de douane

Un opérateur à la Bourse de New York le 20 février 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse prudente mardi, sur fond de nouvelles incertitudes commerciales aux Etats-Unis et nombreuses inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones avançait de 0,43%, l'indice Nasdaq glanait 0,29% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,13%.

La veille, la place américaine a terminé en nette baisse. "La situation s'est un peu calmée ce matin, mais les inquiétudes (...) ne sont pas totalement dissipées", relève Patrick O'Hare, de Briefing.com.

"Les investisseurs sont toujours préoccupés par cette question de l'intelligence artificielle", relève auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

Selon lui, les gains attendus de productivité "profitent à si peu de personnes qu'elles ne représentent qu'une fraction de l'économie".

"Du point de vue des investisseurs, la question se pose donc de savoir où placer leur capital", assure-t-il.

Des pans entiers de la place américaine souffrent depuis plusieurs mois des conséquences de l'IA pour leur modèle économique, à commencer par le secteur des logiciels.

A ce titre, une nouvelle démonstration organisée par Anthropic, derière l'assistant Claude, sera particulièrement suivi dans la journée.

Les investisseurs s'interrogent aussi sur la rentabilité des dépenses colossales des groupes de la tech dans l'intelligence artificielle, que ces entreprises financent de plus en plus en s'endettant.

Ce qui n'empêche pas certaines annonces d'être bien accueillies.

Mardi, le fabricant de puces AMD avançait de plus de 7% après s'être engagé à livrer des millions de processeurs graphiques au géant de la tech Meta ( Facebook , Instagram).

Le montant du contrat représenterait "deux chiffres", en milliards de dollars, a indiqué la patronne d'AMD Lisa Su à des analystes, selon Bloomberg.

"En arrière-plan, il y a la question des droits de douane" dans toutes les têtes, prévient Christopher Low.

"Il est désormais clair" que le revers infligé par la Cour suprême des Etats-Unis à Donald Trump sur sa politique commerciale "perturbe surtout le marché".

Une nouvelle surtaxe mondiale de 10% est entrée en vigueur mardi. Et M. Low attend "des perturbations dans les accords commerciaux qui ont mis des mois à être conclus".

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'Etat américain à 10 ans se tendait légèrement à 4,04% vers 14H55 GMT contre 4,03% à la clôture vendredi.

Les acteurs du marché suivront aussi avec attention un discours très attendu de Donald Trump devant le Parlement américain, à partir de 21H00 locales (02H00 GMT mercredi).

Ailleurs à la cote, le fabricant d'électroménager Whirlpool (-7,47% à 77,05 dollars) chutait à l'annonce d'une émission de nouvelles actions, pour un total de 800 millions de dollars. L'entreprise assure que le montant récolté lui servira à rembourser sa dette et à procéder à de nouveaux investissements.

La chaîne américaine de magasins de bricolage Home Depot (+3,23% à 388,28 dollars) était en hausse, après avoir dépassé les attentes au quatrième trimestre 2025.

Son patron s'est félicité de gains de parts de marché sur l'ensemble de l'année dernière dans un contexte de pression sur l'immobilier et d'incertitudes chez les consommateurs.

