TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cummins, Lockheed Martin, Moog

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cummins, Lockheed Martin et Moog.

FAITS MARQUANTS

* AAR Corp AIR.N : KeyBanc relève l'objectif de cours à 109 dollars contre 93 dollars

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Truist Securities relève le prix cible à 59 $

contre 57 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit le prix cible à 350 $ de 410

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Stifel relève le cours cible de 230 à 270

dollars

* Aecom ACM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 117 $ contre 146 $

* Agco Corp AGCO.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 134 $ contre 123 $

* Alcoa Corp AA.N : BMO augmente l'objectif de cours de 47 $ à 67 $

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : JP Morgan relève le cours cible à 115 $ contre 87 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 34 $ à 42 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 33 $ contre 34 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Scotiabank réduit le prix cible de 35 $ à 33 $

* American Tower Corp AMT.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 248 $ à 220 $

* Americold Realty Trust COLD.N : Barclays réduit le prix cible à 15 $ contre 17 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel relève le cours cible de 250 à 340 dollars

* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 276 à 277 dollars

* ASGN Incorporated ASGN.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 51 $ contre 41 $

* Astronics Corp ATRO.O : TD Cowen relève le cours cible à 85 $ contre 65 $

* ATI Inc ATI.N : KeyBanc relève le cours cible de 120 à 132 dollars

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen relève le cours cible de 120 à 140 dollars

* Atmus Filtration Technologies ATMU.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 64 dollars

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays relève le cours cible de 216 à 217 dollars

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 24$ contre 16

* Bel Fuse Inc BELFB.O : Needham relève le cours cible de 168 à 212 dollars

* BlackRock BLK.N : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver; le cours cible

passe de 1 407 $ à 1 209 $

* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 55 $ à 51 $

* BNY BK.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 142$ de 140

* BNY BK.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 120 à 136 dollars

* BNY BK.N : KBW relève l'objectif de cours de 132 à 143 $

* BNY BK.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 124 à 132 dollars

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 124 $ à 130 $

* BNY BK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 136 $ contre 134 $ auparavant

* Boeing BA.N : TD Cowen relève le cours cible de 240 $ à 260 $

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia ramène le cours cible à 29 $, contre 30 $

auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 28,50 $ à 26,50 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 24 $ contre 27 $

* Brunswick Corp BC.N : Citigroup augmente le prix cible de 82 $ à 100 $

* BXP BXP.N : Barclays relève le cours cible de 78 $ à 82 $

* BXP BXP.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* BXP BXP.N : La Banque Scotia réduit le cours cible de 81 $ à 74 $

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays augmente le prix cible de 118 à 119 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird relève le cours cible à 250 $ contre 232 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Leerink Partners relève le cours cible à 240 $, contre 230 $

auparavant

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève le prix cible de 625 $ à 700 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 708 $ contre 650 $

auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 740 $ contre 730 $ auparavant

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 290 à 295 dollars

* CBRE Group, Inc. CBRE.N : Barclays relève le prix cible de 190 à 192 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 100 à 105 dollars

* Cinemark Holdings, Inc. CNK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 33 $ à 32 $

* Cintas Corporation CTAS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 205 $ à 245 $

* Cintas Corporation CTAS.O : Wells Fargo augmente le prix cible à surpondérer de égal à égal

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen augmente le prix cible de 290 $ à 305 $ et le fait passer de "

hold " à " buy "

* Cognizant Technology Solutions Corp. CTSH.O : Wells Fargo relève le PT de 87 $ à 98 $

* Cohu Inc COHU.O : Stifel augmente le prix cible à 32$ de 30

* Coinbase Global Inc COIN.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 270 $ contre 350 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 57 $ à 65 $

* Corning GLW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 110 $ contre 95 $

* Cousins Properties CUZ.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 35 $

* Crown Castle Inc CCI.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours de 114 $ à 96 $

* CubeSmart CUBE.N : Barclays réduit le prix cible à 43 $ contre 45 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan relève le cours cible à 580 $ contre 485 $

* Danaher Corp DHR.N : Argus Research relève le cours cible à 265 $ contre 255 $

* Deckers Brands DECK.N : Truist Securities relève le prix cible de 105 à 115 dollars

* Delta Air Lines Inc DAL.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible à 189 $, contre 206 $

auparavant

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Barclays augmente le prix cible à 164 $ contre 161 $

* Digital Realty Trust, Inc. DLR.N : Barclays relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

pondération

* Dominion Energy D.N : Jefferies réduit le prix cible de 62 $ à 60 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : La Banque Scotia réduit le cours cible de 16 $ à 12,5 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de "surperformance" à

"performance du secteur"

* Dt Midstream Inc. DTM.N : Barclays augmente le prix cible de 114 $ à 119 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies réduit le prix cible à 125 $ contre 126 $

* Eastgroup Properties Inc. EGP.N : Barclays augmente le prix cible de 182 $ à 210 $

* Eastgroup Properties Inc. EGP.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Ecolab Inc. ECL.N : Wells Fargo relève le prix cible de 270 à 275 dollars

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 185 $ à 247 $

* Equifax Inc. EFX.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 285 $ à 265 $

* Equinix Inc EQIX.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 965 $ à 959 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : Barclays augmente le prix cible de 804 $ à 870 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : Barclays relève le prix cible de 67 $ à 68 $

* Equity Residential EQR.N : Barclays relève le cours cible de 77 à 78 dollars

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan ramène le cours cible à 138 $, contre 140 $ auparavant

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : Barclays relève le cours cible à 37 $ contre 36 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays relève le cours cible de 290 à 292 dollars

* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Estée Lauder EL.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 110 dollars

* Exelixis Inc EXEL.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 51 $ contre 49 $

* Extra Space Storage EXR.N : Barclays ramène le cours cible de 169 $ à 164 $

* Factset Research Systems Inc. FDS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 260 $ à 265 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo relève le prix cible de 2400 $ à 2500 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 114 $ à 113 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Jefferies augmente le prix cible de 40 $ à 55 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Piper Sandler relève le prix cible de 55 à 75 dollars

* First Industrial Realty Trust FR.N : Barclays relève le cours cible de 54 à 64 dollars

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 57 $ à 62 $

* FIS FIS.N : Deutsche Bank reprend la couverture avec une note de maintien; objectif de

prix 70

* Five Below FIVE.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 242 $ à 245 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 236 $ contre 223

$

* Flex Ltd FLEX.O : Barclays ramène le cours cible à 71 $, contre 78 $ auparavant

* Fluor FLR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 47,50 $ contre 43 $

auparavant

* Formfactor Inc FORM.O : Stifel relève l'objectif de cours à 65 $ contre 42 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BMO augmente le prix cible de 55 $ à 68 $

* GE Aerospace GE.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Jefferies relève le cours cible de 830 $ à 865 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève le cours cible de 370 $ à 390 $

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities relève le cours cible de 27 à 38 dollars

* Global Payments Inc GPN.N : Deutsche Bank reprend la couverture avec une note de

maintien

* Global Payments Inc GPN.N : Deutsche Bank reprend la couverture avec un objectif de prix

de 80

* GM GM.N : RBC augmente le prix cible de 86 $ à 92 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 194 $ contre 222 $

* Halliburton Co HAL.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 30$ contre 29

* Harley-Davidson Inc HOG.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 28 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 165 $ contre 150 $ auparavant

* Hexcel Corp HXL.N : TD Cowen relève le cours cible à 85 $ contre 77 $

* HII HII.N : TD Cowen relève le cours cible à 440 $, contre 350 $ auparavant

* Hub Group Inc HUBG.O : Stifel relève le cours cible de 48 $ à 52 $

* ICF International Inc ICFI.O : Truist Securities relève le cours cible à 90 $, contre 82

$ auparavant

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève le cours cible de 21 à 25 dollars

* Idacorp Inc IDA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 140 $ contre 134 $

auparavant

* Inspire Medical Systems, Inc. INSP.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 145 $ de 160

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Wells Fargo relève le prix cible de 275 à 310 dollars

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 195 $ de 202 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies relève le cours cible de 100 à 112 dollars

* Invitation Homes INVH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 34 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 31 $ à 28 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 65 $ à 77,50 $

* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays relève l'objectif de cours à 126 $ contre 123 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel relève le cours cible de 172 à 189

dollars

* Jabil Inc JBL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 280 $ contre 265 $

auparavant

* JJill Inc JILL.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 17 $ contre 15 $ auparavant

* Jones Lang LaSalle Inc. JLL.N : Barclays relève le cours cible de 351 $ à 360 $

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève le prix cible de 336 $ à 345 $

* JP Morgan JPM.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 334 $ contre 331 $

* Kennametal Inc KMT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 20 à 24

dollars

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 37 $ contre 25 $ auparavant

* Kilroy Realty Corp KRC.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 47 $ à 42 $

* Kilroy Realty Corp. KRC.N : Barclays réduit le prix cible de 42 $ à 39 $

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Citigroup réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Kimco Realty KIM.N : Barclays réduit le prix cible à 25 $ contre 27 $

* KKR KKR.N : TD Cowen ramène le cours de l'action d'achat à attente; le cours cible est ramené de

146 $ à 131 $

* Kla Corp KLAC.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de

prix de 1700 $

* Kla Corp KLAC.O : Stifel relève l'objectif de cours à 1600 $ contre 1260 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel relève le prix cible de 59 $ à 63 $

* Kohls KSS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 24 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 360 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : TD Cowen augmente le prix cible de 320 $ à 370 $

* Lam Research LRCX.O : Stifel relève le cours cible de 160 $ à 250 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Stifel relève le cours cible de 140 $ à 147 $

* Legence Corp LGN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $ contre 46 $

auparavant

* Lincoln National Corp LNC.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 54 $ contre 52 $

* Lineage Inc. LINE.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 47 $

* Lineage Inc. LINE.O : Barclays ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Liquidia Corp LQDA.O : Jefferies augmente le prix cible de 45 $ à 55 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : TD Cowen relève le cours cible de 520 $ à 600 $

* Lucid Group Inc LCID.O : RBC réduit le cours cible de 20 à 14 dollars

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 16 $ contre 26 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup réduit le prix cible de 185 $ à 182 $

* Marinemax Inc HZO.N : Citigroup augmente le prix cible de 30 $ à 35 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 175$ contre 180

* Martin Marietta Materials MLM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 643

$ à 700 $

* Martin Marietta Materials MLM.N : D.A. Davidson ramène le cours de l'action de "buy" à

"neutral"

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 78$ contre 75

* Materion Corp MTRN.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève l'objectif de cours à 968 $ contre 928 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève le cours cible de 84 à 90 dollars

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays relève l'objectif de cours de 142 à 144

dollars

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève le cours cible à 140 $ contre 125 $ auparavant

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève le cours cible de 87 $ à 90 $

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 27,5 $ à 37 $

* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo relève le cours cible à 660 $ contre 620 $

* Moog Inc MOGa.N : TD Cowen relève le cours cible de 225 $ à 300 $

* Mosaic Company MOS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 33,00 $ à 35,00 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Wells Fargo relève le cours cible de 570 $ à 590 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Barclays réduit le prix cible à 33 $ contre 36 $

* Nextpower NXT.O : Barclays augmente le prix cible à 108 $ contre 105 $

* Nike Inc NKE.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 70 $ auparavant

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 21$ contre 23

* Nlight Inc LASR.O : Stifel relève le cours cible de 40 à 45 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève le cours cible de 126 à 180 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 149 $ contre 125 $

auparavant

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 145 $ contre 132 $ auparavant

* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 175 $ contre 158 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 130 à 145 dollars

* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities relève le cours cible de 35 $ à 38 $

* Paccar Inc PCAR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 110 à 131,5 dollars

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 142 $ contre 133 $

* PayPal PYPL.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 74 $ contre 76 $

* Phillips 66 PSX.N : Citigroup relève le cours cible à 146 $ contre 137 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : Jefferies relève le cours cible de 146 à 164 dollars

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 133 $ à 146 $

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à "surperformer" de

"performer" à "performer" à "performer" à "performer"

* Prologis, Inc. PLD.N : Barclays augmente le prix cible de 118 à 139 $

* Public Storage PSA.N : Barclays réduit le prix cible de 349 $ à 331 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 150 $ de 132 $

* PVH Corp PVH.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 85 $

* Range Resources Corp RRC.N : RBC réduit le cours cible de 46 $ à 44 $

* RB Global Inc RBA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 123 $ contre 114 $

* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 78 $ à 76 $

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Barclays augmente le prix cible de 38 $ à 40 $

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Citigroup augmente le prix cible de 69 $ à 71 $

* Rivian RIVN.O : UBS passe de neutre à vente; augmente le cours cible à 15 $ contre 13 $

* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen relève le cours cible de 60 $ à 100 $

* Rollins, Inc. ROL.N : Wells Fargo relève le cours cible de 65 $ à 68 $

* Rtx Corp RTX.N : TD Cowen relève le cours cible de 185 $ à 210 $

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève le cours cible de 305 $ à 325 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 252 $ à 233 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel augmente le prix cible de 29 $ à 32 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève le cours cible à 189 $, contre 186 $

auparavant

* SL Green Realty SLG.N : Barclays réduit le prix cible de 59 $ à 54 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 66 $ à 61 $

* Stag Industrial Inc STAG.N : Barclays réduit le prix cible de 40 $ à 39 $

* Stag Industrial Inc STAG.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 40 $

* Stanley Black & Decker, Inc. SWK.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 82$ contre 75

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 135 $ à 138 $

* Sun Communities SUI.N : Barclays augmente le prix cible de 143 $ à 144 $

* Tanger Inc SKT.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Tanger Inc. SKT.N : Barclays réduit le prix cible à 36 $ contre 37 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse le cours cible

de 142 à 138 dollars

* Teradyne Inc TER.O : Stifel augmente le prix cible à 270$ contre 225

* Terex Corp TEX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 59,50 $ contre 50 $

auparavant

* Terex Corp TEX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 72 $ contre 62 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 67 $ à 69 $

* Terreno Realty Corp. TRNO.N : Barclays augmente le prix cible de 57 $ à 60 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* The Bank of New York Mellon Corporation BK.N : Wells Fargo augmente le PT à 122 $ de 119 $

* Timken Co TKR.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 85 $ à 95 $

* Toll Brothers, Inc. TOL.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 170 $ contre 160 $

* Topbuild Corp. BLD.N : Wells Fargo relève le prix cible de 500 $ à 540 $

* TransUnion TRU.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 100 $ contre 118 $

* Travelers TRV.N : Mizuho réduit le prix cible à 315 $ contre 317 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève le cours cible de 79 $ à 105 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities augmente le prix cible de 91 $ à 113 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Jefferies augmente le prix cible à 700 $ à partir de 600

* under Armour Inc UAA.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 6$ contre 5

* United Rentals Inc URI.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 1 079 $ à 1 050 $

* Uniti Group Inc. UNIT.O : Barclays augmente le prix cible de 6 $ à 7 $

* Unity Bancorp Inc UNTY.O : KBW relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* V2X Inc VVX.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 156 $ contre 169 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 210 $

contre 200 $ auparavant

* VF Corp VFC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 18 $ contre 15 $

auparavant

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 51 à 54 dollars

* Visteon Corp VC.O : RBC augmente le prix cible de 138 $ à 140 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : La Banque Scotia réduit le cours cible de 38 $ à 36 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 348 $

contre 305 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à neutre à partir

d'achat

* W R Berkley Corp WRB.N : Mizuho augmente le prix cible de 67 $ à 69 $

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 215 à 245 dollars

* Walmart Inc WMT.O : RBC relève le cours cible de 123 à 126 $

* Waste Connections Inc WCN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 210 $ contre 220 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Stifel relève le cours cible de 26 à 29 dollars

* Weyerhaeuser Co WY.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 26 à 30 dollars

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève le cours cible de 290 à 350 dollars

* WP Carey Inc. WPC.N : Barclays ramène le cours cible de 67 $ à 65 $