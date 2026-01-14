 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

emeis accélère son désendettement via la création de sa foncière Isemia
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 18:23

Cette opération permet au groupe de monétiser une partie de son patrimoine tout en conservant le contrôle opérationnel de ses actifs en Europe.

emeis a annoncé la levée de 761 millions d'euros auprès de ses partenaires Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate, représentant 62% de la valeur expertisée des 68 actifs transférés.

Ce portefeuille, valorisé à 1,22 milliard d'euros, est composé de maisons de retraite et de cliniques réparties entre la France, l'Allemagne et l'Espagne. Laurent Guillot, directeur général d'emeis, a précisé que cette opération allait permettre de poursuivre le désendettement du Groupe tout en maintenant des standards élevés pour les patients.

Via une structure de transaction présentée comme "agile", emeis assurera la gestion d'actifs (asset management) et la gestion immobilière (property management), tout en conservant 90% de la création de valeur future au-delà d'un Taux de Rendement Interne (TRI) de 12%.

Ce partenariat, prévu pour une durée initiale de cinq ans, consolide la trajectoire de l'entreprise en tant que société à mission, intégrant des objectifs de rénovation énergétique rigoureux.

Le titre a progressé de 3,2% ce mercredi à la Bourse de Paris.

Valeurs associées

EMEIS
14,5900 EUR Euronext Paris +3,26%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank