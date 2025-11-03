TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Crowdstrike, Guardant Health, Palantir Technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Crowdstrike, Guardant Health et Palantir Technologies.
FAITS MARQUANTS
* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush relève le prix cible de 525 $ à 600 $
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars
* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève le cours cible de 74 $ à 115 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève le cours cible de 200 à 230
dollars
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève le cours cible de 88 à 135 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 248 $ contre 251 $
* Abbvie ABBV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 260 $, contre 250 $ auparavant
* Abbvie ABBV.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 261 $ contre 255 $ auparavant
* Abbvie ABBV.N : Raymond James relève le cours cible de 250 $ à 256 $
* Acadian Asset Management Inc AAMI.N : RBC augmente le prix cible de 42 $ à 49 $
* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Stifel relève le cours cible de 175 $ à 210 $
* Agco Corp AGCO.N : Truist Securities ramène le cours cible à 123 $, contre 142 $ auparavant
* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 61 $ à 65 $
* Alerus Financial Corp ALRS.O : KBW réduit le prix cible à 24 $ contre 25 $
* Alerus Financial Corp ALRS.O : Raymond James réduit le prix cible de 27 $ à 25 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : Jefferies réduit le prix cible de 80 $ à 62 $
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : RBC réduit le prix cible de 98 $ à 65 $
* Alignment Healthcare ALHC.O : Barclays relève le cours cible de 13 à 18 $
* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains
ciblés
* Alliance Laundry Holdings ALH.N : BofA Global Research initie une couverture avec
une note d'achat
* Alliance Laundry Holdings ALH.N : BofA Global Research initie une couverture avec
PT $37
* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat
* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de
32
* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de
surpondération
* Alliance Laundry Holdings Inc ALH.N : JP Morgan initie une couverture avec un PT de 31,00
* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Barclays relève l'objectif de cours à 23 $ contre 22 $
auparavant
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : TD Cowen relève le prix cible de 22,5 $ à 27 $
* Amazon AMZN.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 300 $ contre 278 $
* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : KBW ramène l'objectif de cours à 20$ contre 22
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Jefferies réduit le prix cible à 594 $ contre 650 $
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : KBW réduit le prix cible à 530 $, contre 550 $ auparavant
* Antero Resources Corp AR.N : Jefferies réduit le prix cible à 46 $ contre 47 $
* Antero Resources Corporation AR.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Mizuho ramène le cours cible à 19 $, contre 24 $
auparavant
* API Group APG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $ auparavant
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : RBC relève le cours cible de 60 à 70 dollars
* Apollo Commercial Real Estate Finance Inc ARI.N : JP Morgan relève le PT à 11$ de 10,5
* Apple Inc AAPL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 230 $ contre 180 $ auparavant
* Apple Inc AAPL.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 325 $, contre 290 $ auparavant
* Aptargroup Inc ATR.N : Baird réduit le prix cible à 145 $ de 160 $
* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit le prix cible à 160$ de 195
* Aptargroup Inc ATR.N : Raymond James réduit le prix cible de 172 $ à 150 $
* Aptargroup, Inc. ATR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 133$ de 152
* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 11,5 $ à 10 $
* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : KBW réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $
* Arcosa ACA.N : Barclays relève le cours cible à 115 $ contre 106 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 190 $ contre
200
* Avis Budget Group Inc. CAR.O : Barclays réduit le prix cible de 150 à 120 dollars
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Mizuho réduit le prix cible à 34 $ contre 35 $
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies réduit le prix cible à 95 $ de 105
* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève le cours cible à 41 $ contre 40 $
* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW réduit le prix cible de 700 000 $ à 695 000 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies réduit le prix cible de 135 $ à 130 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 97 $
contre 135 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à neutre à
partir d'achat
* Brown & Brown Inc BRO.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 90$ de 120
* Builders Firstsource BLDR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 131 $ contre 134 $
auparavant
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 115$ de 125
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit le prix cible à 138 $ de 146 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Stifel réduit le prix cible à 124 $ de 128 $
* Burlington Stores Inc BURL.N : Citigroup réduit le prix cible à 351 $ contre 358 $
* Cadence Bank CADE.N : KBW réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"
* Cadence Bank CADE.N : KBW augmente le prix cible de 41 $ à 49 $
* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 19$ contre 22
* Cardinal Health Inc CAH.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 195 $ contre 176 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève le cours cible à 225 $, contre 183 $ auparavant
* Carlyle Group Inc CG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 51 $ contre 50 $
auparavant
* Carlyle Group Inc CG.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 66 $ contre 68 $
* Carlyle Group Inc CG.O : KBW ramène l'objectif de cours de 66 à 64 dollars
* Carvana CVNA.N : Citigroup réduit le prix cible de 490 $ à 445 $
* Casella Waste CWST.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 121 $ à 102 $
* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays augmente le prix cible de 88 $ à 95 $
* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Raymond James augmente le prix cible de 119 $ à
120 $
* Caterpillar Inc CAT.N : D.A. Davidson relève le prix cible de 408 $ à 569 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours à 273$ contre 264
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Deutsche Bank augmente le prix cible à 287$ contre 268
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW relève son objectif de cours à 269$ contre 257
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 290$ contre 270
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen augmente le prix cible de 227 $ à 274 $
* CBOE Global Markets Inc. CBOE.Z : Deutsche Bank relève le prix cible de 268 à 287 dollars
* Celsius Holdings CELH.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 57 $ à 59 $
* Cencora COR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 345 $ contre 315 $
auparavant
* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 32 $ contre 25 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 425 $ contre 475
* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit le prix cible à 280 $ de 350
* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein ramène le cours de l'action de
"surperformance" à "performance du marché"
* Charter Communications Inc CHTR.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 355 $ à
310 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : KeyBanc réduit la pondération du secteur de surpondérer
à surpondérer
* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC réduit le prix cible de 325 $ à 265 $
* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Barclays réduit le prix cible de 275 $ à 200 $
* Charter Communications, Inc. CHTR.O : KeyBanc réduit le prix cible de surpondération à
pondération sectorielle
* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 300 $ à 240 $
* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 174 $ à 177 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec une note de maintien
* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies initie une couverture avec un objectif de prix de 17
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le prix cible de 95 $ à 97 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 92 $ contre 88 $
auparavant
* Cigna CI.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 300 $, contre 383 $ auparavant
* Cigna CI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 301 $ contre 415 $
* Cigna CI.N : Jefferies réduit le prix cible de 336 $ à 310 $
* Civeo Corp CVEO.N : Stifel augmente le prix cible de 27 $ à 28 $
* Cleanspark Inc CLSK.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 24 $ contre 20 $ auparavant
* Cloudflare NET.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 318 $ contre 255 $
* Cognex Corp CGNX.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 35 à 38 dollars
* Coherent Corp COHR.N : Stifel relève le prix cible de 118 à 140 dollars
* Coinbase Global Inc COIN.O : B. Riley augmente le prix cible de 185 $ à 243 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : BofA Global Research augmente le PT à 358 $ de 340
* Coinbase Global Inc COIN.O : Mizuho relève le prix cible de 300 à 320 dollars
* Colgate-Palmolive CL.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 86 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Citigroup réduit le prix cible à 95$ de 105
* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 87 $ contre 88 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 87 $ contre 96 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 82 $ contre 84 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : RBC réduit le prix cible de 96 $ à 88 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 80 $ à 77 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 35 $ à 33 $
* Comcast CMCSA.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 40 $, contre 44 $ auparavant
* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup réduit le prix cible à 35 $ contre 39 $
* Comcast Corp CMCSA.O : Barclays réduit le prix cible à 30 $ contre 34 $
* Comerica Inc CMA.N : TD Cowen augmente le prix cible à 89$ de 75
* Core Scientific Inc CORZ.O : Bernstein relève le cours cible de 17 $ à 24 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 1130 $ à 1050 $
* Costco Wholesale Corp. COST.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 1 130 $ à 1 050 $
* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush augmente le prix cible de 525 $ à 600 $
* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève le cours cible de 99 $ à 100 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 70 dollars
* Dana Inc DAN.N : JP Morgan relève le cours cible de 26 à 28 dollars
* Darling Ingredients Inc DAR.N : BofA Global Research relève le cours cible de 45 à 50
dollars
* Datadog Inc DDOG.O : CIBC initie la couverture avec une note neutre; prix cible 170
* Davita Inc DVA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 154 $ à 133 $
* Dexcom DXCM.O : Barclays réduit le prix cible de 98 $ à 80 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Truist Securities réduit le prix cible à 82 $ contre 94 $
* Digi International Inc DGII.O : B. Riley relève le cours cible de 40 à 45 dollars
* Digitalbridge Group Inc DBRG.N : KBW relève le cours cible de 11 à 12,5 dollars
* Disc Medicine Inc IRON.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de
cours de 125
* Draftkings Inc DKNG.O : Bernstein réduit le prix cible de 55 $ à 50 $
* DT Midstream Inc DTM.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; objectif de
prix de 125
* Eagle Materials Inc EXP.N : Stifel réduit le prix cible de 246 $ à 245 $
* eBay EBAY.O : Truist Securities relève le cours cible à 92 $ contre 86 $
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 33$ contre 30
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 81 $ à 84 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Raymond James relève le prix cible de "market perform" à
"outperform
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève le prix cible de 87 $ à 90 $
* Eli Lilly & Co LLY.N : HSBC relève l'objectif de cours de 800 à 850 dollars
* Encompass Health Corp EHC.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 135 $ contre 134
$ auparavant
* Envista Holdings Corp NVST.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 19 $ contre 18 $
* Estée Lauder EL.N : B. Riley relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant
* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève le cours cible de 137 à 140 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 128 $ à 155 $
* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 56 dollars
* Federated Hermes, Inc. FHI.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 53 $ contre 55 $
* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 58 $ contre
51 $
* First Bancorp (Caroline du Nord) FBNC.O : Piper Sandler relève le PT de neutre à surpondéré
* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler relève le prix cible de 6,75 $ à 6 $
* First Foundation Inc FFWM.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré
* First Industrial Realty Trust FR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 52 $ à 54 $
* First Mid Bancshares Inc FMBH.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 49
$
* First Solar FSLR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 279 $ contre 216 $
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler réduit le cours cible à 42 $ contre 45 $
* Flagstar Financial Inc FLG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 14 $ contre 15 $
* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies relève le cours cible à 80 $, contre 65 $ auparavant
* FMC Corp FMC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 17,00 $ contre 38,00 $
* Gates Industrial Corp. Plc GTES.N : Barclays réduit le prix cible à 26$ de 28
* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 145 $ contre 127 $
* Guardant Health Inc GH.O : Stephens relève le cours cible à 115 $, contre 74 $ auparavant
* Guardant Health Inc GH.O : Stifel relève le cours cible de 70 $ à 100 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 57 à 60 dollars
* HII HII.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 342 $ contre 287 $
* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 46$ contre 44
* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 225 $ à 245 $
* Hubspot Inc HUBS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 640 $ contre 740 $
auparavant
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 19$ contre 20
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 75 $ (79 $)
* Integra Lifesciences Holdings Corp IART.O : Truist Securities réduit le prix cible à 13 $
contre 15 $
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat
* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Stifel initie une couverture avec un objectif de prix de 18
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen passe d'une cote d'achat à une cote de maintien
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen augmente le prix cible de 206 $ à 215 $
* Prysmian Italie PRY.MI : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions européennes
* J.P. Morgan Chase & Co. JPM.N : Wells Fargo relève le prix cible de 345 à 350 dollars
* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC augmente le prix cible de 78 $ à 93 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC augmente le prix cible de 40 $ à 47 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : RBC relève la cote à "surperformance" de "performer" à
"sectoriel"
* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 131 à 132 $
* KKR & Co. Inc. KKR.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 165 $ à 151 $
* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : RBC relève le prix cible à 100 $, contre
90 $ auparavant
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Jefferies relève le prix cible de 355 $ à 365 $
* LCI Industries LCII.N : BMO relève le cours cible de 85 $ à 110 $
* LCI Industries LCII.N : BMO relève le cours cible de sous-performance à performance du
marché
* Lear Corp LEA.N : JP Morgan relève le cours cible de 133 à 138 dollars
* Lear Corporation LEA.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 98 à 99 dollars
* Lear Corporation LEA.N : Wells Fargo relève le cours cible de 108 à 112 dollars
* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes américains ciblés
* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève le cours cible de 34 $ à 39 $
* Lendingtree Inc TREE.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 62 $ à 72 $
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Oppenheimer relève le cours cible de 190 $ à 250 $
* Lincoln National Corp LNC.N : KBW relève le cours cible de 43 $ à 44 $
* Lineage Inc LINE.O : Mizuho réduit le cours cible à 44 $ contre 51 $
* LKQ Corp LKQ.O : Roth MKM réduit le prix cible à 43 $ de 46 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BofA Global Research relève le prix cible de 463 $ à 469
$
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen relève le prix cible de 356 $ à 410 $
* Luminar LAZR.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Madison Square Garden Sports Corp MSGS.N : JP Morgan relève le prix cible de 230 $ à 240 $
* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : BofA Global Research relève le PT de 266 $ à 445
$
* Madrigal Pharmaceuticals MDGL.O : BofA Global Research relève la cote de
sous-performance à neutre
* Magna International Inc MGA.N : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 48 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 181 $ de
243 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à
sous-performance
* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 213 $ à 200 $
* Masco Corp MAS.N : JP Morgan relève le cours cible à 75 $, contre 74 $ auparavant
* Mastec Inc MTZ.N : B. Riley relève le cours cible à 250 $, contre 215 $ auparavant
* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho augmente le prix cible de 244 $ à 254 $
* Mastec Inc MTZ.N : Stifel augmente le prix cible de 237 $ à 240 $
* Mastec Inc MTZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 195 $ à 225 $
* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 248 $ à 253 $
* Matador Resources Co MTDR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 50$ contre
55
* McKesson Corp MCK.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 900 $ de 850 $
* MercadoLibre Inc MELI.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 2950,00 $ à partir
de 2850,00
* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler réduit le PT à 140 $ de 153 $
* Midland States Bancorp Inc MSBI.O : KBW réduit le prix cible à 17$ de 20
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 179 $ contre 171
$
* Newell Brands Inc NWL.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 9 $ à 7 $
* Newell Brands Inc NWL.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 4$ de 6
* Newell Brands Inc NWL.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 4,25 $ de 5,25
* Newell Brands Inc NWL.O : RBC réduit le prix cible de 8 $ à 4,5 $
* NPK International Inc NPKI.N : B. Riley augmente le prix cible de 12,50 $ à 16 $
* NPK International Inc. NPKI.N : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 16 $ de 12,50 $:
H.C. Wainwright augmente le prix cible à 18 $ de 12 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Loop Capital relève le cours cible de 250 $ à 350 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 215 à 240 dollars
* Oil States International Inc OIS.N : Stifel relève le cours cible de 9 $ à 10 $
* Oil States International Inc OIS.N : Susquehanna relève le cours cible de 5,5 à 6,5 dollars
* Olin Corp OLN.N : Mizuho ramène le cours cible de 25 à 23 dollars
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan augmente le prix cible à 59 $ contre 57 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève le prix cible de 68 à 70 dollars
* OSI Systems Inc OSIS.O : JP Morgan relève le cours cible de 242 $ à 255 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Wedbush relève l'objectif de cours de 200 à 230 dollars
* Park Hotels & Resorts PK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : BMO initie la couverture avec une note de
surperformance
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : BMO initie une couverture avec un objectif de prix
de 45
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Jefferies initie une couverture avec un objectif de
prix de 46
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 90 $
* Plus Therapeutics, Inc PSTV.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 2$ contre 3
* Portland General Electric Co POR.N : Mizuho augmente le prix cible à 47$ de 45
* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho ramène le cours cible de 120 à 118 dollars
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Jefferies relève le cours cible de 75 à 82 dollars
* Propetro Holding Corp PUMP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 16 $ contre 6 $
auparavant
* Propetro Holding Corp PUMP.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Proto Labs Inc PRLB.N : Benchmark relève le prix cible de 45 à 55 dollars
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 136 $ contre 134 $
auparavant
* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève l'objectif de cours de 117 à 118 dollars
* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de
prix 9
* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève le cours cible de 149 $ à 171 $
* Quanta Services Inc PWR.N : Stifel relève le cours cible de 475 $ à 495
* Rapt Therapeutics, Inc. RAPT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 48 $ à 72 $
* RBC Bearings RBC.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 503 $ à 517 $
* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities relève le cours cible de 455 $ à 471 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Stifel augmente le prix cible de 63 $ à 68 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy"
* Reddit RDDT.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 245 $ à 255 $
* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 165 $ contre 161 $
auparavant
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève le prix cible de 272 à 281 $
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : KBW réduit le prix cible à 240 $, contre 255 $
auparavant
* Replimune Group Inc REPL.O : BMO augmente le prix cible de 2 $ à 11 $
* Replimune Group Inc REPL.O : BMO augmente le prix cible de "sous-performance" à "performance
du marché"
* Republic Services Inc RSG.N : RBC réduit le prix cible de 268 $ à 265 $
* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays réduit le prix cible à 237 $ de 240 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC initie une couverture avec un prix cible de 77
* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Barclays réduit le prix cible de 39 $ à 38 $
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : B. Riley ramène le prix cible d'achat à neutre
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : B. Riley augmente le prix cible de 35 $ à 42 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 25$ contre 19
* Roblox RBLX.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 140$ contre 150
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 135 $, contre 88 $ auparavant
* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler augmente le prix cible de neutre à surpondérer
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : BMO réduit le prix cible de 70 $ à 66 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW réduit le prix cible de 73 $ à 65 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 230,00 $ contre 96,00 $
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : JP Morgan retire l'action de sa liste d'analystes
américains ciblés
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $
* SL Green Realty SLG.N : Barclays réduit son objectif de cours à 59$ contre 60
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies ramène le cours cible à 110 $, contre 115 $
auparavant
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 40,00 $ à 65,00 $
* Stag Industrial Inc STAG.N : Barclays augmente le prix cible à 40$ de 37
* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 237 $ à 272 $
* Stock Yards Bancorp Inc SYBT.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 82 $ à 75 $
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 25$ contre 15
* Strategy MSTR.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible à 474 $ contre 464 $ auparavant
* Stratégie MSTR.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 475 $ contre 521 $
* Stryker Corp SYK.N : Bernstein réduit le prix cible de 455 $ à 450 $
* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 392 $ contre 407 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Jefferies relève le cours cible de 140 à 142 dollars
* Sun Country Airlines SNCY.O : TD Cowen relève le cours cible de 15 $ à 21 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies ramène le cours cible de 50 $ à 48 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : Barclays réduit le prix cible à 101 $ contre 103 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : BofA Global Research relève le prix cible de 97 $ à 105 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan relève le prix cible de 109 à 111 dollars
* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW relève le cours cible de 115 à 117 dollars
* T Rowe price Group Inc TROW.O : TD Cowen relève le prix cible de 108 à 112 dollars
* T. Rowe price TROW.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 112 $ de 114 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Jefferies relève le PT à 300$ contre 270
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève le prix cible de 225 à 235 dollars
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Truist Securities relève le prix cible à 240 $, contre 225 $
auparavant
* Tesla Inc. TSLA.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 440 à 470 dollars
* The Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays réduit le prix cible de 74 $ à 65 $
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays augmente le prix cible de 90 $ à 91 $
* The Hershey Company HSY.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 188 $, contre 200 $
auparavant
* Timken Co TKR.N : D.A.Davidson relève le cours cible de 80 à 86 dollars
* UDR Inc UDR.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 39 $ contre 43 $
* UFP Industries Inc UFPI.O : Stifel augmente le prix cible de 95 $ à 98 $
* Universal Health Services UHS.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 220 à 261 dollars
* Universal Health Services UHS.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "market
perform" à "outperform
* Universal Health Services Inc UHS.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 267 $ contre 242 $
auparavant
* UTZ Brands Inc UTZ.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 14$ contre 16
* UTZ Brands Inc UTZ.N : Mizuho réduit le prix cible à 16 $ contre 19 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Citigroup réduit le prix cible à 40 $ de 58
* Vontier Corporation VNT.N : Barclays réduit le prix cible de 49 $ à 47 $
* VSE Corp VSEC.O : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 205 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Citigroup réduit le cours cible à 342 $ contre 356 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 335 $ contre 340 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Stifel augmente le prix cible à 327 $ contre 316 $
* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 84 $ contre
87 $
* Westlake Corp WLK.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de neutre à
achat
* Weyerhaeuser Co WY.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix de 35 à 31 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : RBC réduit le prix cible de 31 $ à 30 $
* Workday Inc WDAY.O : Citigroup augmente le cours cible à 261 $, contre 260 $ auparavant
* Workday Inc WDAY.O : Citigroup augmente le prix cible à 261 $ de 260 $
* WW Grainger GWW.N : RBC relève le cours cible de 1006 $ à 1050 $
* Xcel Energy XEL.O : Citigroup relève le cours cible de 80 $ à 92 $
* Zillow Group Inc ZG.O : KBW réduit le prix cible de 85 $ à 80 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Susquehanna réduit son objectif de cours à 80$ contre 85