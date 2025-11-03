Les actions de Sarepta plongent après qu'un essai de médicaments contre la dystrophie musculaire ait manqué son objectif principal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour et ajouts de détails et d'éléments de contexte)

Sarepta SRPT.O a déclaré lundi que son étude de phase avancée testant deux thérapies ciblées sur les gènes pour la dystrophie musculaire de Duchenne n'avait pas atteint l'objectif principal, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 27% dans les échanges prolongés.

L'étude a duré neuf ans et a porté sur 225 patients âgés de 6 à 13 ans atteints de la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie génétique rare qui provoque une faiblesse musculaire progressive et touche principalement les garçons.

L'essai a été conçu pour évaluer les thérapies, le casimersen et le golodirsen, qui appartiennent à une classe de médicaments appelés phosphorodiamidate morpholino oligomers, ou PMO.

Ces thérapies aident certains patients à produire une version plus courte mais fonctionnelle de la protéine dystrophine.

L'objectif principal était de montrer une amélioration statistiquement significative de la vitesse à laquelle les patients pouvaient monter quatre marches après 96 semaines de traitement.

Bien que les patients sous traitement aient montré une amélioration numérique par rapport à ceux sous placebo, la différence n'était pas statistiquement significative.

Sarepta a rapporté une différence observée de 0,05 pas par seconde sur le critère d'évaluation principal.

La société a déclaré que les traitements étaient bien tolérés et qu'il n'y avait pas de nouveaux problèmes de sécurité. Elle a également noté que la pandémie de COVID-19 a perturbé la participation à l'essai et la collecte des données, ce qui a rendu l'étude plus complexe et a potentiellement affecté les résultats.

Malgré ce revers, Sarepta a déclaré qu'elle prévoyait de rencontrer la Food and Drug Administration des États-Unis pour discuter de la conversion des autorisations accélérées actuelles des médicaments en autorisations complètes.

La dystrophie musculaire de Duchenne apparaît généralement dans la petite enfance et s'aggrave avec le temps, rendant la marche, la respiration et d'autres activités quotidiennes de plus en plus difficiles.

Sarepta a perdu environ 80 % de sa valeur marchande cette année, en raison d'un examen réglementaire de plus en plus approfondi et de trois décès de patients liés à sa thérapie génique distincte, Elevidys, qui ont entraîné la suspension d'essais cliniques et soulevé des inquiétudes quant à la surveillance de la sécurité par l'entreprise.