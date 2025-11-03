Wall Street termine sans direction claire, montre des signes de faiblesse

Un opérateur à la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée lundi, quelque peu aidée par une poignée de grands noms de la tech américaine, alors que d'autres secteurs ont manqué de force.

Le Dow Jones a perdu 0,48%, l'indice Nasdaq a gagné 0,46% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,17%.

Le marché semble "s'affaiblir légèrement", mais il reste "soutenu par certaines actions à forte capitalisation", commente auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

"Seuls 2 des 11 principaux secteurs progressent", la technologie et les biens de consommation, "tandis que les neuf autres reculent", abonde Jose Torres, d'Interactive Brokers, à l'image de l'énergie, de la finance ou de la santé.

Parmi les gagnants: "Amazon mène le peloton des mégacapitalisations pour la deuxième séance consécutive", précisent les analystes de Briefing.com.

La place américaine a salué la semaine passée les résultats trimestriels meilleurs qu'attendus du géant du commerce et de l'informatique (+9,58% vendredi à la clôture) et a encore félicité le groupe lundi (+4,00% à 254,00 dollars) après l'annonce qu'OpenAI, créateur de ChatGPT, allait lui acheter pour 38 milliards de dollars de capacités supplémentaires de développement pour son IA.

Cela "renforce l'enthousiasme quant à la probabilité de nouvelles opérations majeures" dans le secteur de l'intelligence artificielle, explique Jose Torres.

Autre géant de Wall Street, le spécialiste des semiconducteurs Nvidia (+2,17% à 206,88 dollars) a profité lundi de l'autorisation accordée par l'administration américaine à l'envoi de ses puces aux Émirats arabes unis.

Côté indicateurs, "les données économiques du jour n'ont certainement pas entraîné une grande implication" des investisseurs, note M. Torres.

L'indice ISM d'activité manufacturière aux Etats-Unis (source privée) pour le mois d'octobre est ressorti à 48,7 points pour le mois d'octobre, soit sensiblement en-deçà des 49,5 attendus par les économistes.

En outre, la paralysie budgétaire aux Etats-Unis ("shutdown") qui dure depuis un mois risque de retarder la publication de données clés sur l'emploi américain normalement attendue vendredi.

"Le sentiment général est que le marché du travail perd de son élan, mais en l'absence de chiffres concrets", les acteurs du marché "adoptent naturellement une approche attentiste", explique Kevin Ford, de Convera.

Cela "pourrait également inciter la Fed à se montrer plus prudente en décembre et justifier une pause" après une baisse des taux d'un quart de point la semaine passée, d'après Christoph Balz, de Commerzbank.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait, évoluant autour de 4,10% contre 4,08% à la clôture vendredi.

A la cote, le géant américain des produits d'hygiène Kimberly-Clark a dégringolé (-14,57% à 102,27 dollars) après avoir annoncé racheter le laboratoire de santé Kenvue (+12,46% à 16,16 dollars), fabriquant du Tylenol (paracétamol), un médicament récemment incriminé par le président Donald Trump.

Le président américain a lié la prise de paracétamol par les femmes enceintes à un risque élevé d'autisme chez l'enfant, alors même qu'un tel lien n'est pas scientifiquement établi.

L'opérateur de centres de données Iren a brillé (+11,52% à 67,75 dollars) après l'annonce d'un contrat de près de 9,7 milliards de dollars avec Microsoft pour l'utilisation de puces Nvidia.

La saison des résultats bat toujours son plein et sont notamment attendues cette semaine les performances de Palantir, Super Micro et AMD.

Nasdaq