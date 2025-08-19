 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Heico, Stanley Black & Decker
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Comstock Resources, Heico et Stanley Black & Decker.

FAITS MARQUANTS

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO relève le titre de "market perform" à

"outperform"

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève le prix cible de 340 $ à 360 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève le cours cible de 82 $ à 86 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Addus Homecare Corp. ADUS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 109 dollars contre 83

dollars

* Affirm Holdings Inc (Pre-Reincorporation) AFRM.O : JP Morgan relève le prix cible à 84 $

contre 64 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : Jefferies augmente le prix cible de 69 $ à 74 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 209 $ contre 223 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Barclays relève son objectif de cours à

9,5 $ contre 5,5

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Barclays relève le cours à surpondérer de

égal à égal

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : KeyBanc passe de la pondération sectorielle à la

surpondération

* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 130$ contre 137

* Campbell's Co CPB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 33 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 89,00$ contre

80,00

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 1 $ à 18 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à

achat

* Coreweave Inc CRWV.O : MoffettNathanson relève l'objectif de cours de 56 $ à 65 $

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 93 $ à 112 $

* EPR Properties EPR.N : KeyBanc passe de surpondérer à pondérer le secteur

* Equity Residential EQR.N : Jefferies réduit le prix cible de 73 $ à 70 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Jefferies réduit le prix cible de 332 $ à 303 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 158,00 $

à 150,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho augmente le prix cible à 132 $ de 115 $

* Formula One Group FWONA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 105 à 110

dollars

* Gap Inc GAP.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 25 $

auparavant

* Global Net Lease Inc GNL.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer de pondération

sectorielle

* GM GM.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève le cours cible de 340 $ à 360 $

* Intrusion Inc. INTZ.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 2 $ à 2,5 $

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 19,00 $ à 18,50 $

* J M Smucker Co SJM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 120 $ contre 105

$

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif de cours à 43 $ contre 37 $

auparavant

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif à surperformer de "market perform

* Loandepot Inc LDI.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* McGraw Hill Inc MH.N : Macquarie initie une couverture avec une note de surperformance; PT

19 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Jefferies abaisse le PT de 185 $ à 167 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup augmente le prix cible de 395 $ à 405 $

* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Jefferies ramène le prix cible de 36 $ à 33 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Piper Sandler relève le PT à 150 $ contre 123

$

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève le prix cible de 78 $ à 90 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays relève l'objectif de cours de 210 à 215

dollars

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 235 $

contre 220 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 207 $

contre 204 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO augmente le prix cible de 217 $ à 225 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 215

$ à 225 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225,00 $ à

228,00 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities augmente le prix cible de 205,00 $ à

220,00 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity augmente le PT de 52,00 $ à 66,00 $

* Par Technology Corp PAR.N : Benchmark réduit le prix cible de 92 $ à 77 $

* Prairie Operating Co PROP.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 3$ de 9

* Prairie Operating Co PROP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Progressive Corp PGR.N : Barclays réduit le prix cible de 287 $ à 281 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho augmente le prix cible à 118 $ contre 109 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève l'objectif de performance de neutre à

surperformant

* Ralliant Corp RAL.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur;

prix cible de 47 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 25

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 185 $ à 194 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève le cours cible de 82 $ à 86 $

* Target Hospitality Corp TH.O : Stifel relève l'objectif de cours de 7,50 $ à 11 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 145 $

contre 132 $

* Tvardi Therapeutics Inc TVRD.O : Jonestrading relève l'objectif de cours à 46$

contre 41

* Vertiv Holdings Co VRT.N : GLJ Research initie une couverture avec une note de

vente; PT 112 $

* Workday Inc WDAY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 295 $ à 278

$

* Zura Bio Limited ZURA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 2 $ contre

3 $

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2025 à 13:27:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

