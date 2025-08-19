Israël étudie la réponse du Hamas à la proposition de cessez-le-feu à Gaza

Des Palestiniens déplacés par l'offensive militaire israélienne s'abritent dans une école de l'UNRWA

Israël étudie la réponse du Hamas à une proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ont déclaré mardi deux responsables, alors que le pays poursuit son offensive dans l'enclave palestinienne.

Lundi, le Hamas a informé les médiateurs dans son conflit avec Israël qu'il avait approuvé une nouvelle proposition prévoyant un cessez-le-feu de soixante jours.

La proposition inclut aussi la libération de 200 Palestiniens détenus en Israël, ainsi qu’un nombre non précisé de femmes et de mineurs, en échange de 10 otages vivants et de 18 dépouilles rapatriées de Gaza, selon un responsable du Hamas.

Deux sources sécuritaires égyptiennes ont confirmé ces détails et précisé que le Hamas avait également réclamé la libération de centaines de détenus à Gaza.

La proposition prévoit un retrait partiel des forces israéliennes, qui contrôlent actuellement 75% de la bande de Gaza, ainsi qu'une augmentation de l’aide humanitaire dans l'enclave, dont la population de 2,2 millions d’habitants est menacée de famine.

L'accord de trêve de 60 jours comprendrait "une voie vers un accord global pour mettre fin à la guerre", a indiqué mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed al Ansari.

Le Hamas a déjà accepté à plusieurs reprises par le passé des propositions de cessez-le-feu tout en y ajoutant des conditions jugées inacceptables par Israël.

Selon une source proche des négociations, la nouvelle proposition est très proche de celle présentée en juillet par l'émissaire de Donald Trump Steve Witkoff. Mais les négociations indirectes entre les deux parties avaient capoté, chacune se renvoyant la responsabilité de cet échec.

Sur le terrain, les opérations militaires israéliennes se poursuivent et ont fait au moins 20 morts mardi, selon les services de santé gazaoui.

Les chars israéliens ont achevé de prendre le contrôle de Zeitoun, un quartier situé à l'est de la ville de Gaza, et ont continué à pilonner la zone voisine de Sabra, tuant deux femmes et un homme, selon les médecins.

Selon les autorités sanitaires locales, des dizaines de personnes sont piégées dans leurs maisons par les bombardements. L’armée israélienne a dit vérifier cette information.

(Rédigé par Maayan Lubell, Nidal al-Mughrabi, Alexander Dziadosz et Ahmed Shalaby, Andrew Mills et Ahmed Salem, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)