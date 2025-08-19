Guerre en Ukraine : Donald Trump évoque un soutien aérien américain et des troupes européennes sur le terrain en guise de garanties de sécurité

Le républicain a promis qu'aucun soldat américain ne serait déployé au sol et a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 18 août 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Pas de soldats américain en Ukraine, mais des troupes européennes et un soutien aérien de Washington : Donald Trump a dessiné le contour de ce que pourraient être les garanties de sécurité pour Kiev, en cas de fin du conflit avec la Russie. Il a également mis en garde contre une situation "difficile" si les négociations entre Kiev et Moscou échouaient.

"Ils sont prêts à envoyer des troupes sur le terrain" a assuré le président américain lors d'une interview accordée à Fox News , en faisant référence aux dirigeants européens rencontrés la veille à la Maison Blanche. "La France et l'Allemagne, (...) le Royaume-Uni veulent envoyer des troupes sur le terrain", a-t-il insisté.

Il a par ailleurs ajouté qu'il était "prêt à aider", notamment via l'envoi d'un soutien aérien . Le républicain a également garanti qu'aucun soldat américain ne serait déployé au sol et a exclu l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan.

"Je ne pense pas que ce sera un problème pour être honnête. Je pense que Poutine en a marre" de cette guerre, a-t-il ajouté.

Le Donbass perdu

Donald Trump a également assuré avoir appelé le président russe pour essayer "d'organiser une rencontre avec le président Zelensky. Nous verrons ce que ça donnera". "Si cela se passe bien, je me rendrai à une réunion à trois" avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, a-t-il continué.

Le président américain espère que Vladimir Poutine "se montrera conciliant, sinon, la situation sera difficile" , ajoutant que Volodymyr Zelensky devait "également faire preuve d'une certaine souplesse".

Quant aux régions occupées par la Russie, Donald Trump a affirmé que pour obtenir la paix, l'Ukraine devait accepter de ne pas récupérer des territoires, comme le Donbass.

"C'est une guerre et la Russie est une nation militaire puissante" et "beaucoup plus grande". "On ne s'attaque pas à une nation qui est dix fois plus grande que soi", a-t-il commenté, évoquant le Donbass, "actuellement détenu et contrôlé à 79% par la Russie". Les forces russes occupent aujourd'hui la quasi totalité de la région de Lougansk et une grande partie de la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine.