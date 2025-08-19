information fournie par Reuters • 19/08/2025 à 19:55

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Comstock Resources, Heico, Stanley Black & Decker

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Comstock Resources, Heico et Stanley Black & Decker.

FAITS MARQUANTS

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de neutre à achat

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO relève le titre de "market perform" à "outperform"

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève le prix cible de 340 $ à 360 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève le prix cible de neutre à surperformer

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève le cours cible de 82 $ à 86 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Addus Homecare Corp. ADUS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 83 à 109 dollars

* Aerovironment Inc AVAV.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 300

* Affirm Holdings Inc (Pre-Reincorporation) AFRM.O : JP Morgan relève le PT de 64 $ à 84 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : Jefferies augmente le prix cible de 69 $ à 74 $

* Ameren Corp AEE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 121 $ contre 115 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 10 $ à 13 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 209 $, contre 223 $ auparavant

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Barclays relève son objectif de cours à 9,5 $ contre 5,5

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : UBS relève l'objectif de cours de 6,75 $ à 8 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : UBS relève le cours de l'action à neutre, au lieu de vendre

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen réduit le cours cible de 48 $ à 38 $

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Camden Property Trust CPT.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 130 $ contre 137 $

* Campbell's Co CPB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 33 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 89,00$ contre 80,00

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 1 $ à 18 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Coreweave Inc CRWV.O : MoffettNathanson relève l'objectif de cours de 56 $ à 65 $

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO augmente le prix cible de 115 $ à 120 $

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO relève l'objectif de cours de "marché performant" à "surperformance"

* Digi International Inc DGII.O : Piper Sandler relève le cours cible de 33 $ à 36 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève le cours cible de 93 $ à 112 $

* EPR Properties EPR.N : KeyBanc réduit le cours de l'action de surpondérer à pondérer le secteur

* Equity Residential EQR.N : Jefferies réduit le prix cible de 73 $ à 70 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Jefferies réduit le prix cible de 332 $ à 303 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 158,00 $ à 150,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho augmente le prix cible à 132 $ de 115 $

* Formula One Group FWONA.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 105 à 110 dollars

* Gap Inc GAP.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 25 $ auparavant

* Global Net Lease Inc GNL.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* GM GM.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Heico Corp HEI.N : Jefferies relève le cours cible de 340 $ à 360 $

* Intensity Therapeutics Inc INTS.O : Benchmark réduit le prix cible à 1,5

* Intrusion Inc INTZ.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 2$ de 2,5

* Intuitive Machines Inc LUNR.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 19,00 $ à 18,50 $

* J M Smucker Co SJM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 120 $ contre 105 $

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif de cours à 43 $ contre 37 $ auparavant

* Live Oak Bancshares Inc LOB.N : KBW relève l'objectif à surperformer de "market perform

* Loandepot Inc LDI.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* McGraw Hill Inc MH.N : Macquarie initie une couverture avec une note de surperformance; PT 19 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Jefferies abaisse le PT de 185 $ à 167 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup augmente le prix cible de 395 $ à 405 $

* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Jefferies ramène le prix cible de 36 $ à 33 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Piper Sandler augmente le PT à 150 $ de 123 $

* Ondas Holdings Inc ONDS.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 5

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Piper Sandler relève le prix cible de 78 $ à 90 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays relève le cours cible de 210 à 215 dollars

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 235 $ contre 220 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 207 $ contre 204 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BMO augmente le prix cible de 217 $ à 225 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : BofA Global Research relève le prix cible de neutre à achat

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Rosenblatt Securities relève le PT de 215 $ à 225 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 225,00 $ à 228,00 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Truist Securities augmente le prix cible de 205,00 $ à 220,00 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : UBS augmente le prix cible à 200$ de 185

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 52,00 $ à 66,00 $

* Par Technology Corp PAR.N : Benchmark réduit le prix cible de 92 $ à 77 $

* Prairie Operating Co PROP.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 3$ de 9

* Prairie Operating Co PROP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Premier Inc PINC.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 24 $ à 26 $

* Progressive Corp PGR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 281 $ contre 287 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho augmente le prix cible à 118 $ contre 109 $

* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève l'objectif de performance de neutre à surperformant

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 64 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen réduit le prix cible de 56 $ à 50 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur; prix cible 47 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Bernstein relève le cours cible de 105 $ à 160 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 25

* Simon Property Group Inc SPG.N : Jefferies augmente le prix cible de 185 $ à 194 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : UBS réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 40

* Standardaero Inc SARO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 39 à 40 dollars

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 82 $ à 86 $

* Target Hospitality Corp TH.O : Stifel relève le cours cible de 7,50 $ à 11 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 145 $ contre 132 $

* Tvardi Therapeutics Inc TVRD.O : Jonestrading augmente le prix cible de 41 $ à 46 $

* Unusual Machines Inc UMAC.A : Needham initie la couverture avec une cote d'achat; PT 15 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : UBS augmente le prix cible de 75 $ à 78 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : GLJ Research initie une couverture avec une note de vente; PT 112

* Workday Inc WDAY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 295 $ à 278 $

* Zura Bio Limited ZURA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 2 $ contre 3 $