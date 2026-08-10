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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Compass Minerals, Duke Energy, Tesla
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 19:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Compass Minerals International, Duke Energy Corp et Tesla Inc.

POINTS FORTS

* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à «

sous-pondérer »

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 136 $ à 129 $

* Five9 Inc FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 34 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Uber UBER.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Acm Research Inc ACMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 110 $

* Adapthealth Corp AHCO.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 116 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 130 $ à 138 $

* Agilon Health Inc AGL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 95 $

* Agilysys Inc AGYS.O : Needham relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Airbnb Inc ABNB.O : BMO relève son objectif de cours de 146 $ à 165 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : HSBC passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 171 $ à 123 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Barclays relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 166 $ à 157 $

* Albemarle Corporation ALB.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 189,00 $ à 161,00 $

* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 268 $ à 300 $

* Allstate Corp ALL.N : UBS relève son objectif de cours de 261 $ à 275 $

* American International Group Inc AIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 89 $ à 85 $

* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 343 $ à 388 $

* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours de 425 $ à 445 $

* Amrize AG AMRZ.N : RBC passe de « en ligne avec le secteur » à « sous-performance »; abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 48 $

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 91 $ à 90 $

* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 124 $ à 119 $

* Apa Corporation APA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Apa Corporation APA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* Apollo APO.N : BMO relève son objectif de cours de 126 $ à 134 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 138 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285,56 $ à 263,66 $

* Apple Inc AAPL.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Ares Management Corporation ARES.N : Jefferies relève son objectif de cours de 124 $ à 144 $

* Arista Networks Inc ANET.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 200 $ à 248 $

* Arko Corp. ARKO.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Arko Corp. ARKO.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformance »

* Associated Banc-Corp ASB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $

* Ati ATI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 231 $ à 262 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Autonation AN.N : Stephens relève son objectif de cours de 220 $ à 232 $

* Avient AVNT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 56 $

* Bankunited Inc BKU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 54 $

* Barings Bdc Inc BBDC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9,5 $ à 10 $

* BCP Investment Corp. BCIC.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Beazer Homes USA Inc BZH.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne

avec le marché »

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW relève son objectif de cours de 695 000 $ à 735 000 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : UBS relève son objectif de cours de 877 848 $ à 906 011 $

* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS relève son objectif de cours de 585 $ à 604 $

* Billiontoone Inc BLLN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 120 $ à 108 $

* Biodesix Inc BDSX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 27 $ à 35 $

* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours de 157 $ à 165 $

* Biolife Solutions Inc BLFS.O : Benchmark abaisse sa recommandation à « conserver »

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 111 $ à 114

$

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 33 $

* Blackstone BX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 166 $

* Bok Financial Corp. BOKF.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 138 $ à 148 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Argus Research relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Stephens relève son objectif de cours de 196 $ à 207 $

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* BorgWarner Inc BWA.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $

* Brinker International Inc EAT.N : UBS relève son objectif de cours de 190 $ à 260 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $

* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 40 $

* Caci International Inc CACI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 510 $ à 700 $

* Cargurus Inc CARG.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de

42 $ contre 38 $

* Cargurus Inc CARG.O : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Cargurus Inc CARG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* Cars.Com Inc CARS.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de

13 $ contre 11 $

* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 102 $ à 104 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 65 $ à 50 $

* Cervomed Inc CRVO.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 230 $ à

264 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $

à 300 $

* Chemours Co CC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 21,00 $ à 18,00 $

* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $

* Claritev Corp CTEV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $

* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 63 $

* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $

* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à

41 $

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Mizuho relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : RBC relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $

* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $

à 42 $

* Conocophillips COP.N : Bernstein relève son objectif de cours de 121 $ à 129 $

* Conocophillips COP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $

* Consensus Cloud Solutions Inc CCSI.O : BTIG relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Consensus Cloud Solutions Inc CCSI.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Corecivic Inc CXW.N : Noble Capital relève son objectif de cours de 35 $ à 42 $

* Corsair Gaming Inc CRSR.O : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 15 $

* Csquare Inc CSQR.N : Bernstein lance la couverture du titre avec une note « surperformance »;

objectif de cours: 27 dollars

* Csquare Inc CSQR.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 26

$

* Csquare Inc CSQR.N : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 46 $

* Csquare Inc CSQR.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 29 $

* Csquare Inc CSQR.N : JP Morgan lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 24

$

* Csquare Inc CSQR.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 24 $

* Csquare Inc CSQR.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 28 $

* Csquare Inc CSQR.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un

objectif de cours de 25 $

* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 59 $ à 49 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 221 $ à 220 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 241 $ à 221 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 217 $ à 223 $

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 37 $

* Doordash DASH.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 161 $

* Doximity Inc DOCS.N : Wells Fargo passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 136 $ à 129 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $

* Emergent Biosolutions Inc EBS.N : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Enact Holdings Inc ACT.O : KBW relève son objectif de cours de 44 $ à 49 $

* Encompass Health Corp EHC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 162 $ à 130 $

* Esco Technologies ESE.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 400 $ à 413 $

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley relève son objectif de cours de 75 $ à 82 $

* Everpure P.N : Susquehanna passe de « neutre » à « positif »; relève son objectif de cours de 85 $

à 120 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 250 $ à 320 $

* F.N.B. Corporation FNB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* First Advantage Corporation FA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* First Bancorp. FBP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $

* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $

* First Solar Inc FSLR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 324 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 65 $

* Fis FIS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 73 $ à 48 $

* Five9 Inc FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 34 $

* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $

* Fluor FLR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 56 $ à 68 $

* Fluor FLR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 64 $ à 71 $

* Fluor Corp FLR.N : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $

* Fluor Corp. FLR.N : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 180 $

* Forbright Inc FRBT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Genedx Holdings Corp. WGS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 95 $

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 398 $ à 421 $

* Globalfoundries GFS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Grail Inc GRAL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 56 $ à 74 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation

« surpondérer »

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 210

$

* Helmerich & Payne Inc HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $

* Hillman Solutions Corp HLMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Home Depot Inc HD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 375 $ à 410 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 276 $ à 209 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 235 $ à 175 $

* Howmet Aerospace HWM.N : BTIG relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 370 $

* Howmet Aerospace HWM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 350 $

* Humana HUM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 316 $ à 393 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 156 $ à 140 $

* I3 Verticals Inc IIIV.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Immix Biopharma Inc IMMX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $

* Interface Inc TILE.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Goldman Sachs abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 168 $

* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Jacobs Solutions Inc J.N : UBS relève son objectif de cours de 156 $ à 167 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève son objectif de cours de 88 $ à 110 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $

* KBR Inc KBR.N : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* Kelly Services Inc KELYA.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $

* Kemper Corporation KMPR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $

* Kennametal Inc KMT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $

* Kestra Medical Technologies, Ltd. KMTS.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une

recommandation « surpondérer »

* Kestra Medical Technologies, Ltd. KMTS.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec un objectif

de cours de 30 $

* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Kimco Realty Corp KIM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 79 $ à 69 $

* Labcorp LH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 320 $ à 355 $

* Latham Group Inc SWIM.O : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Leidos LDOS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 145 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 107 $ à 86 $

* Loar Holdings Inc LOAR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 257 $ à 256 $

* Lyft LYFT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Main Street Capital Corporation MAIN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Marinemax Inc HZO.N : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 167 $

* Matador Resources Company MTDR.N : UBS relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $

* Mbx Biosciences MBX.O : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 88 $

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 88 $

* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 015 $ à 1 042 $

* Medline Inc MDLN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 53 $ à 45 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 103 $ à 115 $

* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 647 $ à 660 $

* Midcap Financial Investment Corporation MFIC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10,5

$ à 9 $

* Miller Industries Inc MLR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 56 $ à 64 $

* Mobility Global Inc MBGL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $

* Mp Materials MP.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 61 $ à 58 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $

* Natera NTRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 260 $ à 340 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 255 $ à 240 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 57 $ à 63 $

* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $

* Oklo Inc OKLO.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Okta Inc OKTA.O : BTIG relève son objectif de cours de 136 $ à 167 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 127 $ à 122 $

* Orthofix Medical Inc OFIX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $

* Pacs Group Inc PACS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 48 $ à 57 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 250 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 208 $ à 209 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 111 $ à 118 $

* Popular Inc BPOP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Post Holdings Inc POST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 117 $ à 105 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 116 $ à 99 $

* Post Holdings Inc POST.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 98 $ à 86 $

* Primerica Inc PRI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 268 $ à 276 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 186 $ à 138 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 113 $ à 149 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 145 $ à 170

$

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 118 $ à 173 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 116 $

* Pulse Biosciences Inc PLSE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $

* Radian Group RDN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $

* Redwire Corporation RDW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 15 $

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 288 $

à 302 $

* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 220 $ à 227 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 227 $

* RH RH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 185 $ à 220 $

* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 91 $ à 109 $

* Samsara Inc (Avant la reconstitution) IOT.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de «

surpondérer » à « neutre »

* Sandisk Corporation SNDK.O : Argus Research relève sa recommandation à « acheter »

* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : RBC relève sa recommandation de « sous-performance » à « performance

sectorielle »

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 5 $

* Shoulder Innovations Inc SI.N : UBS relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 60 $ à

75 $

* SM Energy Co SM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $

* Spectrum Brands Holdings SPB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 99 $ à 110 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 86 $ à

105 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le secteur »

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 92 $

* Standard Nuclear STDN.N : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 15 $

* Standard Nuclear Inc STDN.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 11 $

* Standard Nuclear Inc STDN.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 16 $

* Standard Nuclear Inc STDN.N : William Blair lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »

* Starz Entertainment Corp. STRZ.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 21,00 $ à 30,00 $

* Starz Entertainment Corp. STRZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 26 $

* Steel Dynamics Inc STLD.O : UBS relève son objectif de cours de 165 $ à 276 $

* Strategy MSTR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 213 $ à 165 $

* Sun Communities Inc SUI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 142 $ à 141 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 265 $ à 280 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BTIG relève son objectif de cours de 293 $ à 313 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 295 $ à 300 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 289 $ à 300

$

* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 155 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 143 $ à 150 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $

* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 192 $ à 208 $

* The Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 80 $ à 107 $

* The Geo Group Inc GEO.N : Noble Capital relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* TPG Inc TPG.O : BMO relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 46 $ à 54 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de

21 $ à 11 $

* Trade Desk Inc TTD.O : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de

cours de 29 $ à 16 $

* Transdigm Group Incorporated TDG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 575 $ à 1 625 $

* Turning Point Brands Inc TPB.N : BTIG relève son objectif de cours de 103 $ à 116 $

* Twfg Inc TWFG.O : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $

* Uber UBER.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Uber UBER.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Uber UBER.N : Zephirin Group passe de « acheter » à « conserver »

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 139 $ à 160 $

* Under Armour Inc UAA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $

* Uwm Holdings Corp. UWMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 4 $ à 2 $

* Viasat Inc VSAT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 51,00 $ à 95,00 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Vse Corp VSEC.O : Stifel relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $

* Waters Corp WAT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 425 $ à 470 $

* Wendy'S Co WEN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 7,25 $ à 8 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 79 $ à 90 $

* Western Midstream Partners, LP WES.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 43 $ à 46 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 225 $ à 280 $

* Workday Inc WDAY.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 150 $ à 202 $

* Ziff Davis Inc ZD.O : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 65 $

* Ziff Davis Inc ZD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 83 $ à 100 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

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MATADOR RES
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MBX BIO
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MCKESSON
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MD CP FNNCL INVS
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MEDLINE RG-A
33,8100 USD NASDAQ -4,03%
METLIFE
97,040 USD NYSE -0,75%
MICROSOFT
506,0600 USD NASDAQ +1,21%
MP MATERIALS RG-A
54,635 USD NYSE +6,86%
MURPHY OIL
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TELEFLEX
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TENET HEALTHCARE
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TERAWULF
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TERRENORLTY REIT
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TEXAS ROADHOUSE
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US FOODS HOLDING
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UWM HOLDINGS RG-A
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VIASAT
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VOYA FINANCIAL
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VSE
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/08/2026 à 19:17:22.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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