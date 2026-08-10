TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Compass Minerals, Duke Energy, Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Compass Minerals International, Duke Energy Corp et Tesla Inc.
POINTS FORTS
* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de « neutre » à «
sous-pondérer »
* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 136 $ à 129 $
* Five9 Inc FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 34 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Uber UBER.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Acm Research Inc ACMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 110 $
* Adapthealth Corp AHCO.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $
* Aflac Incorporated AFL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $
* Aflac Incorporated AFL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 112 $ à 116 $
* Aflac Incorporated AFL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 130 $ à 138 $
* Agilon Health Inc AGL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 55 $ à 95 $
* Agilysys Inc AGYS.O : Needham relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
* Airbnb Inc ABNB.O : BMO relève son objectif de cours de 146 $ à 165 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : HSBC passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de
cours de 171 $ à 123 $
* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Barclays relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $
* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 166 $ à 157 $
* Albemarle Corporation ALB.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 189,00 $ à 161,00 $
* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 268 $ à 300 $
* Allstate Corp ALL.N : UBS relève son objectif de cours de 261 $ à 275 $
* American International Group Inc AIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 89 $ à 85 $
* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 343 $ à 388 $
* Amgen Inc AMGN.O : HSBC relève son objectif de cours de 425 $ à 445 $
* Amrize AG AMRZ.N : RBC passe de « en ligne avec le secteur » à « sous-performance »; abaisse son
objectif de cours de 60 $ à 48 $
* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 91 $ à 90 $
* Ani Pharmaceuticals Inc ANIP.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 124 $ à 119 $
* Apa Corporation APA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* Apa Corporation APA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $
* Apollo APO.N : BMO relève son objectif de cours de 126 $ à 134 $
* Apollo APO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 138 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 285,56 $ à 263,66 $
* Apple Inc AAPL.O : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »
* Ares Management Corporation ARES.N : Jefferies relève son objectif de cours de 124 $ à 144 $
* Arista Networks Inc ANET.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 200 $ à 248 $
* Arko Corp. ARKO.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $
* Arko Corp. ARKO.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformance »
* Associated Banc-Corp ASB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $
* Ati ATI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 231 $ à 262 $
* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Autonation AN.N : Stephens relève son objectif de cours de 220 $ à 232 $
* Avient AVNT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $
* Bank Ozk OZK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 56 $
* Bankunited Inc BKU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 54 $
* Barings Bdc Inc BBDC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9,5 $ à 10 $
* BCP Investment Corp. BCIC.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Beazer Homes USA Inc BZH.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne
avec le marché »
* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW relève son objectif de cours de 695 000 $ à 735 000 $
* Berkshire Hathaway BRKa.N : UBS relève son objectif de cours de 877 848 $ à 906 011 $
* Berkshire Hathaway BRKb.N : UBS relève son objectif de cours de 585 $ à 604 $
* Billiontoone Inc BLLN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 120 $ à 108 $
* Biodesix Inc BDSX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 27 $ à 35 $
* Biogen BIIB.O : HSBC relève son objectif de cours de 157 $ à 165 $
* Biolife Solutions Inc BLFS.O : Benchmark abaisse sa recommandation à « conserver »
* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 111 $ à 114
$
* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 33 $
* Blackstone BX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 166 $
* Bok Financial Corp. BOKF.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 138 $ à 148 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Argus Research relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Stephens relève son objectif de cours de 196 $ à 207 $
* BorgWarner BWA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $
* BorgWarner Inc BWA.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $
* Brinker International Inc EAT.N : UBS relève son objectif de cours de 190 $ à 260 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $
* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 40 $
* Caci International Inc CACI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 510 $ à 700 $
* Cargurus Inc CARG.O : JP Morgan initie la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de
42 $ contre 38 $
* Cargurus Inc CARG.O : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $
* Cargurus Inc CARG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $
* Cars.Com Inc CARS.N : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de cours de
13 $ contre 11 $
* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 102 $ à 104 $
* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 65 $ à 50 $
* Cervomed Inc CRVO.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 230 $ à
264 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $
à 300 $
* Chemours Co CC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 21,00 $ à 18,00 $
* Chesapeake Utilities Corporation CPK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 132 $ à 134 $
* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 32 $ à 25 $
* Claritev Corp CTEV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $
* Cognex Corp. CGNX.O : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 63 $
* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $
* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 32 $ à
41 $
* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Mizuho relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : RBC relève son objectif de cours de 36 $ à 42 $
* Concentra Group Holdings Parent Inc CON.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $
à 42 $
* Conocophillips COP.N : Bernstein relève son objectif de cours de 121 $ à 129 $
* Conocophillips COP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $
* Consensus Cloud Solutions Inc CCSI.O : BTIG relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Consensus Cloud Solutions Inc CCSI.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Corecivic Inc CXW.N : Noble Capital relève son objectif de cours de 35 $ à 42 $
* Corsair Gaming Inc CRSR.O : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 15 $
* Csquare Inc CSQR.N : Bernstein lance la couverture du titre avec une note « surperformance »;
objectif de cours: 27 dollars
* Csquare Inc CSQR.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 26
$
* Csquare Inc CSQR.N : BofA Global Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 46 $
* Csquare Inc CSQR.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 29 $
* Csquare Inc CSQR.N : JP Morgan lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 24
$
* Csquare Inc CSQR.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 24 $
* Csquare Inc CSQR.N : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 28 $
* Csquare Inc CSQR.N : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un
objectif de cours de 25 $
* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $
* Cytokinetics, Incorporated CYTK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 59 $ à 49 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 221 $ à 220 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 241 $ à 221 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 217 $ à 223 $
* Dine Brands Global Inc DIN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 37 $
* Doordash DASH.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 200 $ à 220 $
* Dorman Products Inc DORM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 161 $
* Doximity Inc DOCS.N : Wells Fargo passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
* Draftkings Inc DKNG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 136 $ à 129 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $
* Emergent Biosolutions Inc EBS.N : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Enact Holdings Inc ACT.O : KBW relève son objectif de cours de 44 $ à 49 $
* Encompass Health Corp EHC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 162 $ à 130 $
* Esco Technologies ESE.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 400 $ à 413 $
* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley relève son objectif de cours de 75 $ à 82 $
* Everpure P.N : Susquehanna passe de « neutre » à « positif »; relève son objectif de cours de 85 $
à 120 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 250 $ à 320 $
* F.N.B. Corporation FNB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* First Advantage Corporation FA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $
* First Bancorp. FBP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $
* First Horizon Corporation FHN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 34 $
* First Solar Inc FSLR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 324 $
* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 65 $
* Fis FIS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 73 $ à 48 $
* Five9 Inc FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 34 $
* Five9 Inc FIVN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 28 $
* Fluor FLR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 56 $ à 68 $
* Fluor FLR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 64 $ à 71 $
* Fluor Corp FLR.N : UBS relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $
* Fluor Corp. FLR.N : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 50 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 210 $ à 180 $
* Forbright Inc FRBT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* Genedx Holdings Corp. WGS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 63 $ à 95 $
* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 398 $ à 421 $
* Globalfoundries GFS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $
* Grail Inc GRAL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 56 $ à 74 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Piper Sandler lance la couverture du titre avec une recommandation
« surpondérer »
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Piper Sandler lance sa couverture avec un objectif de cours de 210
$
* Helmerich & Payne Inc HP.N : Barclays relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $
* Hillman Solutions Corp HLMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Home Depot Inc HD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 375 $ à 410 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 276 $ à 209 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 235 $ à 175 $
* Howmet Aerospace HWM.N : BTIG relève son objectif de cours de 300 $ à 340 $
* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 370 $
* Howmet Aerospace HWM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 350 $
* Humana HUM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 316 $ à 393 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 156 $ à 140 $
* I3 Verticals Inc IIIV.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Immix Biopharma Inc IMMX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 20 $ à 25 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 242 $ à 250 $
* Interface Inc TILE.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 36 $ à 45 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Goldman Sachs abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 160 $ à 168 $
* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $
* Jacobs Solutions Inc J.N : UBS relève son objectif de cours de 156 $ à 167 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays relève son objectif de cours de 88 $ à 110 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $
* KBR Inc KBR.N : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $
* Kelly Services Inc KELYA.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $
* Kemper Corporation KMPR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $
* Kennametal Inc KMT.N : UBS abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $
* Kestra Medical Technologies, Ltd. KMTS.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une
recommandation « surpondérer »
* Kestra Medical Technologies, Ltd. KMTS.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec un objectif
de cours de 30 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Kimco Realty Corp KIM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 79 $ à 69 $
* Labcorp LH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 320 $ à 355 $
* Latham Group Inc SWIM.O : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $
* Leidos LDOS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 145 $
* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 107 $ à 86 $
* Loar Holdings Inc LOAR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 257 $ à 256 $
* Lyft LYFT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Lyft Inc LYFT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Main Street Capital Corporation MAIN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Marinemax Inc HZO.N : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Barclays relève son objectif de cours de 132 $ à 167 $
* Matador Resources Company MTDR.N : UBS relève son objectif de cours de 54 $ à 56 $
* Mbx Biosciences MBX.O : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 88 $
* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 88 $
* McKesson Corp MCK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 015 $ à 1 042 $
* Medline Inc MDLN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 53 $ à 45 $
* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 103 $ à 115 $
* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 647 $ à 660 $
* Midcap Financial Investment Corporation MFIC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 10,5
$ à 9 $
* Miller Industries Inc MLR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 56 $ à 64 $
* Mobility Global Inc MBGL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 25 $ à 23 $
* Mp Materials MP.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 61 $ à 58 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 43 $ à 38 $
* Natera NTRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 260 $ à 340 $
* Nexstar Media Group Inc NXST.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 255 $ à 240 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 57 $ à 63 $
* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $
* Oklo Inc OKLO.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $
* Okta Inc OKTA.O : BTIG relève son objectif de cours de 136 $ à 167 $
* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Oric Pharmaceuticals Inc ORIC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 127 $ à 122 $
* Orthofix Medical Inc OFIX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $
* Pacs Group Inc PACS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 48 $ à 57 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 1 050 $ à 1 250 $
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 208 $ à 209 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 111 $ à 118 $
* Popular Inc BPOP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $
* Post Holdings Inc POST.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 117 $ à 105 $
* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 116 $ à 99 $
* Post Holdings Inc POST.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 98 $ à 86 $
* Primerica Inc PRI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 268 $ à 276 $
* Primoris Services Corporation PRIM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 186 $ à 138 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 113 $ à 149 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 145 $ à 170
$
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Wedbush relève son objectif de cours de 118 $ à 173 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 116 $
* Pulse Biosciences Inc PLSE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 30 $ à 45 $
* Radian Group RDN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $
* Redwire Corporation RDW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 24 $ à 15 $
* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 288 $
à 302 $
* Republic Services Inc RSG.N : Bernstein relève son objectif de cours de 220 $ à 227 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 205 $ à 227 $
* RH RH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 185 $ à 220 $
* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Rubrik Inc RBRK.N : BTIG relève son objectif de cours de 91 $ à 109 $
* Samsara Inc (Avant la reconstitution) IOT.N : Piper Sandler abaisse sa recommandation de «
surpondérer » à « neutre »
* Sandisk Corporation SNDK.O : Argus Research relève sa recommandation à « acheter »
* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : RBC relève sa recommandation de « sous-performance » à « performance
sectorielle »
* Sionna Therapeutics Inc SION.O : RBC abaisse son objectif de cours de 23 $ à 5 $
* Shoulder Innovations Inc SI.N : UBS relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $
* Skyward Specialty Insurance Group Inc SKWD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 60 $ à
75 $
* SM Energy Co SM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $ à 43 $
* Spectrum Brands Holdings SPB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 99 $ à 110 $
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 86 $ à
105 $
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en
ligne avec le secteur »
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 92 $
* Standard Nuclear STDN.N : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation
« Achat »; objectif de cours: 15 $
* Standard Nuclear Inc STDN.N : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;
objectif de cours: 11 $
* Standard Nuclear Inc STDN.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 16 $
* Standard Nuclear Inc STDN.N : William Blair lance sa couverture avec une recommandation «
surperformer »
* Starz Entertainment Corp. STRZ.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 21,00 $ à 30,00 $
* Starz Entertainment Corp. STRZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 26 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : UBS relève son objectif de cours de 165 $ à 276 $
* Strategy MSTR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 213 $ à 165 $
* Sun Communities Inc SUI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 142 $ à 141 $
* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 265 $ à 280 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BTIG relève son objectif de cours de 293 $ à 313 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 295 $ à 300 $
* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 289 $ à 300
$
* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 155 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 143 $ à 150 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 250 $ à 290 $
* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $
* Tesla Inc TSLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 192 $ à 208 $
* The Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 80 $ à 107 $
* The Geo Group Inc GEO.N : Noble Capital relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* TPG Inc TPG.O : BMO relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $
* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 46 $ à 54 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de
21 $ à 11 $
* Trade Desk Inc TTD.O : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de
cours de 29 $ à 16 $
* Transdigm Group Incorporated TDG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 575 $ à 1 625 $
* Turning Point Brands Inc TPB.N : BTIG relève son objectif de cours de 103 $ à 116 $
* Twfg Inc TWFG.O : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $
* Uber UBER.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Uber UBER.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $
* Uber UBER.N : Zephirin Group passe de « acheter » à « conserver »
* UMB Financial Corporation UMBF.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 139 $ à 160 $
* Under Armour Inc UAA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* US Foods Holding Corp. USFD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 106 $ à 112 $
* US Physical Therapy Inc USPH.N : Barrington Research relève son objectif de cours de 90 $ à 98 $
* Uwm Holdings Corp. UWMC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 4 $ à 2 $
* Viasat Inc VSAT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 51,00 $ à 95,00 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Vse Corp VSEC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $
* Vse Corp VSEC.O : Stifel relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $
* Waters Corp WAT.N : Citigroup relève son objectif de cours de 425 $ à 470 $
* Wendy'S Co WEN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 7,25 $ à 8 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 79 $ à 90 $
* Western Midstream Partners, LP WES.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 43 $ à 46 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 225 $ à 280 $
* Workday Inc WDAY.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 150 $ à 202 $
* Ziff Davis Inc ZD.O : RBC relève son objectif de cours de 48 $ à 65 $
* Ziff Davis Inc ZD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 83 $ à 100 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
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