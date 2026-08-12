Cisjordanie: des colons israéliens assiègent des maisons palestiniennes malgré la venue de l'armée

Des soldats israéliens face à des colons assiégeant des maissons palestiniennes du village de Qusra, en Cisjordanie occupée, le 12 août 2026 ( AFP / Zain JAAFAR )

Des colons israéliens ont maintenu mercredi un blocus de maisons palestiniennes dans le nord de la Cisjordanie occupée, malgré la venue d'officiers pour, selon l'armée, les en déloger, ont constaté un témoin et un photographe de l’AFP.

Le siège de ces domiciles d'une famille palestinienne élargie a commencé dimanche. Un groupe de colons a installé une tente à proximité, dans le village de Qusra, au sud de Naplouse, et bloqué l'acheminement de provisions.

"Nous n'avons reçu ni nourriture ni médicaments", a déclaré par téléphone à l’AFP Qusai Abou Rida, un des habitants assiégés, ajoutant n'avoir de l'électricité que grâce à des panneaux solaires.

Selon l'armée, des officiers se sont rendus sur place dans la matinée, ont enlevé la tente, et "s'efforçaient d'évacuer les civils qui s'y trouvent".

En milieu d'après-midi, un photographe de l'AFP a constaté que l'armée avait quitté la zone, d'où la tente avait été retirée, mais que des colons s'y trouvaient toujours.

"L'armée s'est retirée et, pour l'instant, nous sommes toujours assiégés, avec les colons à notre porte", a témoigné M. Abou Rida à l'AFP dans l'après-midi.

Lors de leur passage, "les officiers ont exprimé leur vive inquiétude face aux actions menées par des civils israéliens contre la famille palestinienne", a affirmé l'armée.

Elle a annoncé des mesures disciplinaires contre des membres des forces de sécurité filmés sur les lieux quelques jours auparavant.

L'armée avait fair état mardi de plusieurs signalements de raids de colons pénétrant dans des maisons et sur des terres palestiniennes dans le secteur et s'y installant.

Elle avait dénoncé "une activité illégale (...) et inacceptable, qui porte préjudice aux habitants de ces zones et perturbe leur vie quotidienne".

Ahmed Abou Mahmoud, 64 ans, dans une mosquée incendiée, selon les autorités palestiniennes, par des colons dans le village de Qusra, en Cisjordanie occupée, le 26 juillet 2026 ( AFP / JOHN WESSELS )

Selon des responsables palestiniens, des colons israéliens avaient incendié fin juillet une mosquée à Qusra.

Les violences ont explosé en Cisjordanie depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 - qui a déclenché la guerre à Gaza - avec notamment des attaques quasi-quotidiennes de colons contre des villages palestiniens.

Plus de 500.000 Israéliens vivent dans des colonies dans ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 - illégales au regard du droit international - aux côtés d'environ trois millions de Palestiniens.

Selon un décompte de l'AFP fondé sur les données du ministère palestinien de la Santé, les soldats ou colons ont tué au moins 1.097 Palestiniens - combattants et civils - depuis le 7-Octobre.

Selon les chiffres israéliens, sur la même période, au moins 48 Israéliens - civils et membres des forces de sécurité - ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes.