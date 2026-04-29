TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Coca-Cola Co, Mondelez, Zeta Global Holdings

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Coca-Cola Co, Mondelez et Zeta Global Holdings Corp.
POINTS FORTS
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération
sectorielle » à « surpondération »
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 300 $ à 375 $
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $
* Applied Industrial Technologies AIT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $
* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 305 $ à 330 $
* Aptera Motors SEV.O : Northland Capital lance la couverture avec une note « surperformer »
* Aptera Motors SEV.O : Northland Capital lance la couverture avec un objectif de cours de 5 $
* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 102 $ à 138 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 117 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Stifel relève son objectif de cours de 116 $ à 134 $
* Arcbest Corp ARCB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 97 $ à 137 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 145 $
* Arcbest Corp ARCB.O : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 122 $
* Arcbest Corporation ARCB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 130 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 200 $ à 195 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC relève son objectif de cours de 180 $ à 188 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : BMO abaisse son objectif de cours de 222 $ à 213 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 205 $ à 185 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 223 $ à 221 $
* Avery Dennison Corp AVY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 222 $ à 220 $
* Axogen Inc AXGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 40 $ à 55 $
* Axogen Inc AXGN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 41 $ à 48 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 39 $ à 50 $
* Axogen, Inc. AXGN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $
* AXT Inc AXTI.O : Wedbush relève son objectif de cours de 28 $ à 80 $
* Black Diamond Therapeutics, Inc. BDTX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Bloom Energy Corp BE.N : HSBC relève son objectif de cours de 156 $ à 275 $
* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 187 $ à 207 $
* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 231 $ à 267 $
* Bloom Energy Corp BE.N : RBC relève son objectif de cours de 143 $ à 335 $
* Bloom Energy Corp BE.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 173 $ à 293 $
* Bloom Energy Corp BE.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 235 $
* Bloom Energy Corp. BE.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 184,00 $ à 310,00 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 130 $ à 217 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19 $ à 10,50 $
* Booking Holdings BKNG.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 210 $ à 202 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 248 $ à 240 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 250 $ à 245 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 309,84 $ à 298 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 224 $ à 208 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 200 $ à 195 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 244 $ à 220 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 260 $ à 249 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 220 $ à 210 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 240 $ à 215 $
* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 214 $ à 215 $
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 96 $ à 100 $
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 71 $ à 70 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 76 $ à 72 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 72 $ à 69 $
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse son objectif de cours de 27 $ à 23 $
* Cadence Design CDNS.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 371 $ à 375 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $
* Carter'S, Inc. CRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $
* Ceco Environmental Corp CECO.O : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Ceco Environmental Corp CECO.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 79 $ à 90 $
* Celestica Inc CLS.N : UBS relève son objectif de cours de 355 $ à 400 $
* Centene CNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 54 $ à 63 $
* Centene CNC.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 53 $
* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 34,00 $ à 60,00 $
* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performer » à « acheter »
* Centene Corp CNC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $
* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 41 $ à 50 $
* Centene Corp CNC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 49 $ à 58 $
* Centene Corp CNC.N : UBS relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $
* Centene Corp. CNC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 45 $ à 58 $
* Century Communities Inc CCS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45 $
* Charter Communications CHTR.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; objectif de cours de 215 $
* Cincinnati Financial Corp CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 156 $ à 161 $
* Citigroup Inc. C.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 162 $
* Clear Secure Inc YOU.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 55 $ à 62 $
* Cms Energy Corporation CMS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 81 $ à 79 $
* Coca-Cola Co KO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $
* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $
* Coca-Cola Co KO.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 85 $ à 88 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 88 $ à 90 $
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $
* Coca-Cola Co KO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 87 $ à 89 $
* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 87 $ à 88 $
* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $
* Coca-Cola Co KO.N : UBS relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $
* Commvault Systems Inc CVLT.O : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 481 $ à 441 $
* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Guggenheim lance la couverture avec une recommandation « Achat »
* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Guggenheim lance la couverture avec un objectif de cours de 45 $
* Coreweave Inc. CRWV.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Coreweave, Inc CRWV.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $
* Corning GLW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $
* Corning GLW.N : HSBC relève son objectif de cours de 146 $ à 167 $
* Corning GLW.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 125 $ à 180 $
* Corning GLW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 125 $ à 149 $
* Corning Inc GLW.N : UBS relève son objectif de cours de 171 $ à 179 $
* Corning Incorporated GLW.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 149 $
* Coty Inc COTY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2,9 $ à 2,75 $
* Crane Co CR.N : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 107 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS abaisse son objectif de cours de 120 $ à 112 $
* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 14 $ à 18 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Roth MKM relève son objectif de cours de 50 $ à 57 $
* Dime Community Bancshares Inc DCOM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $
* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 24 $ à 20 $
* Ecolab Inc ECL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 335 $ à 325 $
* Edison International EIX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 78 $ à 77 $
* Element Solutions Inc ESI.N : BMO relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Element Solutions Inc ESI.N : Mizuho relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $
* Elevance Health Inc ELV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 405,00 $ à 435,00 $
* Elevance Health Inc ELV.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 115 $ à 85 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 39 $ à 35 $
* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 68 $ à 57 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Estée Lauder EL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $
* F5 Inc FFIV.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 355 $ à 365 $
* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 325 $ à 356 $
* F5 Inc FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 345 $ à 375 $
* F5, Inc. FFIV.O : Barclays relève son objectif de cours de 283 $ à 292 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 1 900 $ à 1 550 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Needham abaisse son objectif de cours de 1 975 $ à 1 650 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 2 010 $ à 1 750 $
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Franklin Resources BEN.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 25 $ à 29 $
* Franklin Resources Inc BEN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $
* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $
* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $
* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* General Motors Co GM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 105 $ à 102 $
* General Motors Co. GM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 59 $
* GM GM.N : Benchmark relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* GM GM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105 $ à 106 $
* GM GM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 105 $ à 108 $
* GM GM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 97 $ à 98 $
* GM GM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 105 $ à 102 $
* GM GM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 96 $ à 95 $
* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Hennessy Capital Investment Corp Vii HVII.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « acheter »
* Hennessy Capital Investment Corp Vii HVII.O : Benchmark lance la couverture avec un objectif de cours de 17 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $
* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 176 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 321 $ à 326 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 307 $ à 312 $
* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays relève son objectif de cours de 363 $ à 365 $
* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 16 $ à 25,50 $
* Hyperfine Inc HYPR.O : BTIG lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 2 $
* Incyte INCY.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 84 $ à 90 $
* Incyte INCY.O : Stifel relève son objectif de cours de 120 $ à 123 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $
* Invesco IVZ.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $
* Invesco Ltd IVZ.N : Argus Research passe de « acheter » à « conserver »
* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $
* Invesco Ltd. IVZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* Kforce Inc KFRC.N : UBS relève son objectif de cours de 39 $ à 47 $
* Kimberly-Clark KMB.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 108 $ à 105 $
* Kimberly-Clark KMB.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 114 $ à 110 $
* Kimberly-Clark Corp KMB.O : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 106 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : BMO abaisse son objectif de cours de 348 $ à 335 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Baird relève son objectif de cours de 164 $ à 193 $
* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 161 $ à 179 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Stifel relève son objectif de cours de 147 $ à 175 $
* Landstar System Inc LSTR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $
* Landstar System Inc LSTR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 145 $ à 190 $
* Landstar System Inc LSTR.O : UBS relève son objectif de cours de 147 $ à 185 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Mastec Inc MTZ.N : Mizuho relève son objectif de cours de 362 $ à 428 $
* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 51 $ à 58 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Stifel relève son objectif de cours de 125 $ à 130 $
* Molina Healthcare, Inc. MOH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 152,00 $ à 250,00 $
* Molina Healthcare, Inc. MOH.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performer » à « acheter »
* Mondelez MDLZ.O : Bernstein relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $
* Mondelez MDLZ.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 65 $ à 67 $
* Mondelez MDLZ.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $
* Mondelez MDLZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $
* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $
* Mondelez MDLZ.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 70 $ à 71 $
* Mondelez MDLZ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64 $ à 65 $
* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à 67 $
* Mondelez International MDLZ.O : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $
* Mondelez International Inc MDLZ.O : UBS relève son objectif de cours de 62 $ à 64 $
* Neogenomics Inc NEO.O : Benchmark relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »
* Neogenomics Inc NEO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 12,00 $ à 25,00 $
* Neogenomics Inc NEO.O : Leerink Partners relève sa recommandation de « performance du marché » à « surperformer »
* Neuroone Medical Technologies Corp NMTC.O : Jonestrading ajuste son objectif de cours de 1,5 $ à 8 $ pour refléter le regroupement
d'actions à raison de 1 pour 6
* Noble Corp. NE.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 50 $
* Northeast Bank NBN.O : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 128 $
* Northeast Bank NBN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 133 $ à 145 $
* Nucor Corp NUE.N : BMO relève son objectif de cours de 235 $ à 250 $
* Nucor Corp NUE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 180 $ à 260 $
* Nucor Corp NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 212 $ à 240 $
* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 213 $ à 244 $
* NXP Semiconductors NV NXPI.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $
* Oceaneering International Inc OII.N : Zephirin Group relève son objectif de cours de 25 $ à 31 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 117 $ à 115 $
* Oruka Therapeutics, Inc. ORKA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 75 $ à 120 $
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $
* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 120 $ à 126 $
* Paccar Inc PCAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 119 $ à 125 $
* Pfizer PFE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève son objectif de cours de 166 $ à 175 $
* PJT Partners Inc PJT.N : UBS relève son objectif de cours de 152 $ à 160 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 120 $ à 85 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Polaris Inc PII.N : Raymond James relève son objectif de cours de 66 $ à 73 $
* Polaris Inc. PII.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 70,00 $ à 74,00 $
* Polaris Inc. PII.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 52 $ à 60 $
* PPG Industries Inc PPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : BMO relève son objectif de cours de 88 $ à 102 $
* Protara Therapeutics Inc TARA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $
* Purple Innovation Inc PRPL.O : Keybanc passe de « surpondérer » à « pondération sectorielle »
* Purple Innovation Inc PRPL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 0,85 $ à 0,65 $
* Radian Group Inc RDN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 35,00 $ à 43,00 $
* Radian Group Inc RDN.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « sous-performance » à « acheter »
* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 19 $ à 25 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 92 $ à 89 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : KBW abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 95 $ à 85 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 89 $ à 82 $
* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : UBS relève son objectif de cours de 73 $ à 78 $
* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Benchmark relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Rush Street Interactive Inc. RSI.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $
* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 530 $ à 550 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Wedbush relève son objectif de cours de 740 $ à 1 200 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : UBS relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 37 $ à 42 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 385 $ à 365 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 371 $ à 396 $
* Sherwin-Williams Company SHW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 365,00 $ à 369,00 $
* Slb NV SLB.N : UBS relève son objectif de cours de 61 $ à 69 $
* Slide Insurance Holdings Inc. SLDE.O : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $
* Smithfield Foods, Inc. SFD.O : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 32 $
* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $
* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 70 $ à 82 $
* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Stifel relève son objectif de cours de 71 $ à 93 $
* Solaris Energy Infrastructure, Inc. SEI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 71 $ à 82 $
* Spotify SPOT.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 675 $ à 620 $
* Starbucks SBUX.O : BTIG relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Starbucks SBUX.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 97 $ à 102 $
* Starbucks SBUX.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 114 $ à 120 $
* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $
* Starbucks SBUX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Starbucks SBUX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Starbucks SBUX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 103 $ à 110 $
* Starbucks SBUX.O : RBC relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $
* Starbucks SBUX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 96 $ à 106 $
* Starbucks Corp SBUX.O : UBS relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Sun Communities Inc SUI.N : RBC relève son objectif de cours de 148 $ à 151 $
* Sysco SYY.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Sysco SYY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $
* Sysco SYY.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 90 $ à 84 $
* Sysco SYY.N : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
* Sysco Corp. SYY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $
* The Coca-Cola Company KO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 86 $ à 88 $
* The Sherwin-Williams Company SHW.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 380 $ à 355 $
* The Sherwin-Williams Company SHW.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 365 $ à 350 $
* T-Mobile TMUS.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 270 $ à 220 $
* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $
* T-Mobile TMUS.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform » à « outperform »
* T-Mobile TMUS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 255 $ à 240 $
* T-Mobile TMUS.O : Scotiabank abaisse son objectif de cours de 266 $ à 263 $
* T-Mobile TMUS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 63 $ à 52 $
* Travelers TRV.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 288 $ à 297 $
* U.S. Bancorp USB.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 70 $ à 100 $
* Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 44 $ à 43 $
* United Parcel Service Inc UPS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 125 $ à 123 $
* Universal Health Services UHS.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 261 $ à 230 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 267 $ à 230 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 216 $ à 190 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 235 $ à 205 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 245 $ à 230 $
* UPS UPS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 105 $ à 108 $
* UPS UPS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 118 $ à 127 $
* UPS UPS.N : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 113 $ à 111 $
* UPS UPS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 106 $ à 118 $
* UPS Inc UPS.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Barclays relève son objectif de cours de 28 $ à 33 $
* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 35 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $
* Visa Inc V.N : BMO relève son objectif de cours de 365 $ à 375 $
* Visa Inc V.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 340 $ à 350 $
* Visa Inc V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 380 $ à 389 $
* Visa Inc V.N : UBS relève son objectif de cours de 390 $ à 410 $
* Visa Inc. V.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 411,00 $ à 415,00 $
* Visa Inc. V.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 391 $ à 403 $
* Watsco Inc WSO.N : Stephens relève son objectif de cours de 475 $ à 485 $
* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 34 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : UBS relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $
* Wisdomtree, Inc. WT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Wsfs Financial Corp WSFS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 77 $ à 82 $
* Xylem XYL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 153 $ à 155 $
* Xylem Inc XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 163 $ à 159 $
* Xylem Inc XYL.N : UBS relève son objectif de cours de 132 $ à 133 $
* Xylem Inc. XYL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 156 $ à 154 $
* Xylem, Inc. XYL.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 160 $ à 158 $
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »
* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 93 $ à 83 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 98 $ à 92 $
* Zimmer Biomet Holdings, Inc. ZBH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $