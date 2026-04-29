Meta revoit à la hausse ses prévisions d'investissements et renforce son engagement en faveur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles, réaffirmant ainsi sa décision d'investir des milliards dans les infrastructures d'intelligence artificielle, alors même qu'elle cherche à réduire ses coûts par le biais de licenciements prévus.

La société mère de Facebook table désormais sur des dépenses d'investissement comprises entre 125 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 145 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollarspour 2026, contre une prévision antérieure de 115 milliards (XX,XX milliards d'euros) à 135 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Ces résultats interviennent quelques semaines après que Reuters a été le premier à révéler les projets de Meta concernant des licenciements massifs , alors que le directeur général Mark Zuckerberg tente d'intégrer de manière agressive l'IA dans les processus de travail de l'entreprise et de restructurer ses effectifs autour de cette technologie.

Meta, qui détient Instagram, WhatsApp et Threads, a investi massivement dans l'infrastructure d'IA et versé des rémunérations élevées à ses employés, notamment ceux travaillant au sein de ses Meta Superintelligence Labs , qui ont lancé leur premier modèle d'IA baptisé Muse Spark au début du mois.

La solide plateforme publicitaire de l'entreprise, qui permet aux annonceurs d'automatiser et de personnaliser leurs campagnes, est restée son moteur de croissance et a contribué à soutenir ses investissements dans l'infrastructure d'IA.

Ses outils d'automatisation publicitaire Advantage+ s'appuient sur le moteur de recherche publicitaire Andromeda, l'architecture de classement Lattice et le modèle de recommandation générative GEM, ce qui lui permet d'attirer davantage de spécialistes du marketing sur la plateforme, alors même que les entreprises sont confrontées à l'incertitude géopolitique liée au conflit au Moyen-Orient.

Meta a lancé des publicités sur le service de messagerie WhatsApp et la plateforme de microblogging Threads l'année dernière, intensifiant ainsi la concurrence avec des plateformes telles que X d'Elon Musk. Parallèlement, Reels d'Instagram continue de rivaliser avec TikTok et YouTube Shorts sur le marché lucratif des vidéos courtes.

Pour la première fois, Meta devrait dépasser Alphabet en tant que premier annonceur en ligne mondial, avec un chiffre d'affaires publicitaire net mondial estimé à 243,46 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars cette année, hors coûts d'acquisition de trafic. Selon les prévisions du cabinet d'études Emarketer, le chiffre d'affaires publicitaire annuel de la société mère de Google et YouTube s'élèverait à 239,54 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

La semaine dernière, l'entreprise a étendu la disponibilité de l'assistant commercial Meta AI, conçu pour aider les annonceurs à optimiser les performances de leurs campagnes et à résoudre les problèmes techniques grâce à des conseils en temps réel.

Meta installe un nouveau logiciel de suivi sur les ordinateurs de ses employés basés aux États-Unis afin de capturer les mouvements de souris, les clics et les frappes au clavier pour entraîner ses modèles d'IA , dans le cadre d'une vaste initiative visant à créer des agents IA capables d'effectuer des tâches de travail de manière autonome, a rapporté Reuters la semaine dernière.

Par ailleurs, la Chine a ordonné lundi à Meta de défaire son acquisition de plus de 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars de la start-up d'IA Manus , alors que Pékin renforce la surveillance des investissements américains dans les start-ups nationales développant des technologies de pointe.