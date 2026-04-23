information fournie par Reuters • 23/04/2026 à 19:42

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-CME Group, GE Vernova, Texas Instruments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont CME Group, GE Vernova et Texas Instruments.

FAITS MARQUANTS

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 271 à 273 dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC augmente le prix cible de 996 $ à 1195 $

* NVR Inc NVR.N : JP Morgan relève le cours cible de 6 600 $ à 6 760 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève le cours cible de 210 à 260 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Raymond James relève le cours cible de 330 à 370 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 178 dollars, contre 182 dollars auparavant

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 294 $ à 299 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 130 $ contre 115 $

* Amazon AMZN.O : BMO relève le cours cible de 310 à 315 dollars

* Amazon.Com Inc AMZN.O : UBS relève le cours cible de 301 à 304 dollars

* Ascent Solar Technologies Inc ASTI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Ascent Solar Technologies Inc ASTI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec PT $20

* ASGN Inc ASGN.N : BMO passe de "surperformance" à "performance du marché"; PT de 51 $ à 33 $

* ASGN Inc ASGN.N : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif à 33$ de 60

* ASGN Inc ASGN.N : UBS réduit le prix cible à 35$ de 39

* ASGN Inc ASGN.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 33 $ contre 54 $

* AT&T Inc T.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours de 33 à 32 dollars

* AT&T Inc T.N : Exane BNP Paribas ramène l'objectif de cours à 26 $ contre 28 $

* AT&T Inc T.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 31 $ à 31,5 $

* Avalonbay Communities, Inc. AVB.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 191 $ de 193 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 123 $ à 165 $

* Bank Ozk OZK.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 58 $ auparavant

* Bankunited Inc BKU.N : Raymond James réduit le prix cible à 52 $ contre 55 $

* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève le cours cible de 175 à 185 dollars

* Boeing BA.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 233 $ contre 223 $ auparavant

* Boeing BA.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 250 dollars contre 245 dollars auparavant

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 76 $ à 73 $

* Boston Scientific BSX.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 75 $, contre 90 $ auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : Barclays réduit son objectif de cours à 96$ contre 100

* Boston Scientific Corp BSX.N : Bernstein réduit le prix cible à 97 $, contre 112 $ auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies réduit le prix cible à 100 $ de 110

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 89 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Needham réduit le prix cible à 77 $ contre 97 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Raymond James réduit le prix cible à 78 $, contre 88 $ auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC réduit le prix cible à 100 $ de 105

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 85 $ contre 90 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 75 $ de 94

* Calix Inc CALX.N : Needham ramène le cours cible à 62 $, contre 70 $ auparavant

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 106 $ contre 110 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Truist Securities réduit le prix cible de 275 $ à 255 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : Raymond James réduit le prix cible à 174 $ contre 180 $

* Century Communities Inc CCS.N : B. Riley réduit le prix cible à 64 $ contre 75 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Benchmark ramène le cours cible à 435 $, contre 455 $ auparavant

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : UBS réduit le prix cible à 80$ de 83

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Raymond James relève le cours cible de 300 $ à 330 $

* Clorox Co CLX.N : Morgan Stanley ramène le cours cible à 110,00 $, contre 136,00 $ auparavant

* CME Group CME.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 342 $ à 322 $

* CME Group Inc CME.O : Barclays réduit le prix cible de 343 $ à 316 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies réduit le prix cible de 349 $ à 348 $

* CME Group Inc CME.O : JP Morgan augmente le prix cible de 271 $ à 273 $

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 353,00 $ de 362,00 $

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen réduit le prix cible de 340 $ à 323 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 100,00 $ à 95,00 $

* Community Health Systems Inc. CYH.N : Barclays ramène le cours cible à 3 dollars, contre 3,5 dollars auparavant

* Corpay Inc CPAY.N : Raymond James augmente le prix cible de 361 $ à 390 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Citigroup réduit le prix cible de 100 $ à 70 $

* Coty Inc COTY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 2,25 $ de 3,50

* Coupang Inc. CPNG.N : Barclays relève le cours cible de 24 à 30 dollars

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève le cours cible de 14 $ à 18 $

* CSX Corp CSX.O : Baird augmente le prix cible de 40 $ à 47 $

* CSX Corp CSX.O : Barclays augmente le prix cible de 40 $ à 47 $

* CSX Corp CSX.O : BMO relève le cours cible de 40 $ à 45 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan relève le cours cible de 42 $ à 48 $

* CSX Corp CSX.O : Morgan Stanley réduit le cours à sous-pondéré de égal à égal

* CSX Corp CSX.O : Raymond James augmente le cours cible de 45 $ à 49 $

* CSX Corp CSX.O : RBC augmente le prix cible de 43 $ à 47 $

* CSX Corp CSX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 40 $ à 50 $

* Dana Inc DAN.N : JP Morgan relève le cours cible de 39 $ à 45 $

* Definium Therapeutics DFTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 25 à 40 dollars

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Mizuho relève le cours cible de 180 à 217 dollars

* DT Midstream Inc DTM.N : Raymond James relève le prix cible de 140 à 145 dollars

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Stephens relève le cours cible de 115 $ à 129 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 137 $ à 143 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Truist Securities augmente le prix cible de 120 $ à 128 $

* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 363 $ contre 332 $

* Elf Beauty ELF.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 80,00 $ contre 121,00 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen réduit le prix cible à 90$ de 100

* EQT Corporation EQT.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 70 $ à 79 $

* Equifax Inc EFX.N : UBS ramène le cours cible à 220 $, contre 245 $ auparavant

* Equillium Inc EQ.O : Oppenheimer initie une couverture avec la note Outperform et un PT de 7 $

* Equinix Inc EQIX.O : Mizuho relève le prix cible de 900 $ à 1 165 $

* Equity Residential EQR.N : Wells Fargo relève le prix cible de 62 $ à 64 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 268 $ à 262 $

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 95 $ à 85 $

* Estée Lauder Companies Inc EL.N : Morgan Stanley réduit le PT à 85,00 $ de 103,00 $

* fair Isaac Corp FICO.N : UBS réduit le prix cible à 1150$ de 1200

* fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 1650 $ contre 2300 $

* First Bancorp FBP.N : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* GE Vernova GEV.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 1250,00 $ contre 960,00 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Barclays augmente le prix cible à 1250$ de 993

* GE Vernova Inc GEV.N : BMO augmente le prix cible de 1 110 $ à 1 250 $

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 1 150 $ à 1 302 $

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC augmente le prix cible de 996 $ à 1 195 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Susquehanna augmente le prix cible de 1080 $ à 1300 $

* GE Vernova Inc GEV.N : TD Cowen augmente le prix cible de 780 $ à 1220 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 69 $ à 60 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : RBC augmente le prix cible de 49 $ à 52 $

* Halliburton Co HAL.N : Argus Research relève le cours cible de 39 $ à 45 $

* Hasbro Inc HAS.O : JP Morgan relève le cours cible de 115 à 125 dollars

* Healthcare Services Group Inc HCSG.O : UBS relève l'objectif de cours de 25 à 27 dollars

* IBM IBM.N : BMO ramène le cours cible de 290 $ à 270 $

* IBM IBM.N : Evercore ISI ramène l'objectif de cours à 310$ contre 345

* IBM IBM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 283 $ à 270 $

* IBM IBM.N : Melius Research ramène l'objectif de cours à 320 $, contre 390 $ auparavant

* IBM IBM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 225 $, contre 215 $ auparavant

* IBM IBM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 225,00 $ contre 215,00 $

* IBM IBM.N : Wedbush ramène le prix cible de 340 à 320 dollars

* Independence Realty Trust, Inc. IRT.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 18$ contre 19

* Intapp Inc INTA.O : UBS réduit le prix cible à 46$ de 54

* Intuitive Surgical ISRG.O : Barclays ramène le cours cible à 651 $, contre 712 $ auparavant

* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 34 $ à 31,50 $

* Investar Holding Corp ISTR.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Jfrog Ltd FROG.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 75 $ à 63 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Raymond James augmente le prix cible à 52$ de 48

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Baird relève l'objectif de cours à 70 $ contre 62 $ auparavant

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Benchmark relève son objectif de 70 $ à 75 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan relève son PT de 65 à 70 dollars

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel augmente le PT à 70$ de 63

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : TD Cowen relève l'objectif de 60 $ à 78 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : UBS relève l'objectif de 66 $ à 79 $

* Lam Research LRCX.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg augmente le prix cible de 265 $ à 335 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein augmente le prix cible de 285 $ à 325 $

* Lam Research LRCX.O : Citigroup augmente le prix cible de 300 $ à 315 $

* Lam Research LRCX.O : Exane BNP Paribas augmente le prix cible à 260

* Lam Research LRCX.O : Jefferies augmente le prix cible de 285 $ à 315 $

* Lam Research LRCX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 300 $ à 315 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho augmente le prix cible de 295 $ à 330 $

* Lam Research LRCX.O : RBC augmente le prix cible de 290 $ à 310 $

* Lam Research LRCX.O : Stifel relève le cours cible de 300 $ à 325 $

* Lam Research LRCX.O : Susquehanna relève le cours cible de 350 à 385 dollars

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays augmente le prix cible de 255 $ à 275 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 300 $ à 325 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 265 $ à 330 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 290 $ à 320 $

* Las Vegas Sands LVS.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 73 $ contre 77 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 67,00 $ à 69,00 $

* Las Vegas Sands Corp. LVS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 65 $ contre 64 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 178 $ contre 180 $

* Lucky Strike Entertainment Corp LUCK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 6 $ contre 8 $

* Lucky Strike Entertainment Corp LUCK.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays relève le cours cible de 236 à 239 dollars

* Masco MAS.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 75 à 77 dollars

* Masco Corp MAS.N : Barclays relève le cours cible de 65 à 78 dollars

* Masco Corp MAS.N : Barclays relève le prix cible de 65 $ à 78 $

* Masco Corp MAS.N : RBC relève le cours cible de 67 $ à 72 $

* Masco Corp MAS.N : Truist Securities augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Masco Corp MAS.N : UBS augmente le prix cible de 96 $ à 97 $

* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo relève le cours cible à 82 $, contre 70 $ auparavant

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Deutsche Bank ramène le cours cible de 480 à 425 dollars

* Mercantile Bank Corp MBWM.O : Stephens augmente le prix cible de 54 $ à 59 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Wells Fargo réduit le PT à 140$ de 150

* Moody's Corp MCO.N : BMO augmente le prix cible de 463 $ à 489 $

* Moody's Corporation MCO.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 575 $ de 558 $

* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo relève le prix cible de 560 à 590 dollars

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Jefferies relève le cours cible de 121 à 150 dollars

* Newell Brands Inc. NWL.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 4,50 $ à 4,00 $

* Newmont NEM.N : Argus Research augmente le prix cible de 94 $ à 125 $

* Nextnav Inc NN.O : B. Riley augmente le prix cible à 29$ de 20

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup réduit le prix cible de 807 $ à 742 $

* Northrop Grumman Corp NOC.N : UBS réduit le prix cible à 745 $ contre 806 $

* NVR Inc NVR.N : BTIG réduit le prix cible à 8096 $ contre 9022 $

* NVR Inc NVR.N : JP Morgan augmente le prix cible à 6 760 $ contre 6 600 $

* NVR Inc NVR.N : Truist Securities réduit le prix cible à 6600 $ contre 7100 $

* NVR Inc NVR.N : UBS réduit le prix cible à 7700 $ contre 8100 $

* Omnicell Inc. OMCL.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 52 $ à 55 $

* Onsemi ON.O : B. Riley passe de neutre à achat; augmente le prix cible de 64 $ à 115 $

* Oracle Corporation ORCL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 213,00 $ à 207,00 $

* Otis Worldwide Corp OTIS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 94 $ à 88 $

* Otis Worldwide Corp. OTIS.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 77 $ contre 80 $

* Pathward Financial Inc CASH.O : KBW relève le cours cible de 100 à 108 dollars

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC réduit le cours cible de 65 $ à 60 $

* Peoples Bancorp Inc PEBO.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 41 $ contre 37 $

* Procter & Gamble Co. PG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 175,00 $ à 166,00 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : BMO réduit le prix cible de 91 $ à 87 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit le prix cible de 101 $ à 96 $

* Raymond James Financial RJF.N : Barclays augmente le prix cible de 174 $ à 182 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : BMO augmente le prix cible de 152 $ à 165 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies augmente le prix cible de 145 $ à 147 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : JP Morgan relève le prix cible de 165 à 168 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : UBS augmente le prix cible à 166 $ de 158 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève le prix cible à 960 $ contre 880 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Mizuho augmente le prix cible à 185$ de 140

* Roblox Corp RBLX.N : Wedbush réduit le prix cible de 110 $ à 90 $

* Rogers Corp ROG.N : B. Riley relève le cours cible de 133 à 153 dollars

* Rubrik Inc RBRK.N : BMO augmente le prix cible de 58 $ à 64 $

* Ryder System Inc R.N : Baird relève le cours cible de 202 $ à 253 $

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève le cours cible de 95 $ à 107 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Piper Sandler relève le cours cible de 99 $ à 105 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Raymond James relève le cours cible à 122 $ contre 104 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Baird réduit le prix cible à 118 $ de 125

* ServiceNow Inc NOW.N : Bernstein augmente le prix cible de 219 à 226 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : BMO ramène le prix cible de 120 à 115 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : BTIG réduit le prix cible à 150 $ de 185

* ServiceNow Inc NOW.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 145 $ de 200

* ServiceNow Inc NOW.N : Jefferies réduit le prix cible à 135 $ de 175

* ServiceNow Inc NOW.N : Mizuho réduit le prix cible à 140 $ de 150

* ServiceNow Inc NOW.N : Needham réduit le prix cible à 115 $ de 155

* ServiceNow Inc NOW.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 140 $ de 200

* ServiceNow Inc NOW.N : Raymond James réduit le prix cible à 130 $ de 160 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Stifel réduit le prix cible à 120 $ contre 135 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 120$ de 125

* ServiceNow Inc NOW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 160 $ contre 185 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 24 $ à 46 $

* Sirius XM Holdings Inc SIRI.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de neutre à achat

* Snap Inc SNAP.N : Raymond James réduit le prix cible à 8$ de 10

* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 125 $ à 133 $

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : KeyBanc initie une couverture avec un prix cible de 572

* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan réduit le prix cible de 89 $ à 87 $

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities augmente le prix cible de 71 $ à 82 $

* Tapestry Inc TPR.N : UBS augmente le prix cible à 142 $ contre 141 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Raymond James augmente le prix cible à 270 $ contre 255 $

* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 69 $ contre 68 $ auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Exane BNP Paribas relève le prix cible de 705 $ à 750 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève l'objectif de cours à 735 $ contre 700 $ auparavant

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Stifel relève l'objectif de cours de 720 à 750 dollars

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho réduit le prix cible à 480 $ contre 540 $

* Tesla Inc TSLA.O : RBC réduit le prix cible à 475 $, au lieu de 480

* Tesla Inc TSLA.O : UBS relève le cours cible à 364 $ contre 352 $ auparavant

* Texas Instruments TXN.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 205 à 240 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Barclays relève le cours cible de 175 à 250 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Benchmark relève le cours cible de 250 à 315 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Bernstein relève le cours cible de 205 à 250 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : BofA Global Research relève le prix cible de 235 $ à 320 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : BofA Global Research relève le PT de neutre à achat

* Texas Instruments Inc TXN.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 280 $ contre 235 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours à 265 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Jefferies relève le cours cible de 210 à 260 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : JP Morgan relève le cours cible à 280 $, contre 227 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève le cours cible de 215 à 255 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 180 à 221 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 330 $, contre 240 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Stifel relève l'objectif de cours de 250 à 290 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 275 à 300 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : TD Cowen relève le cours cible de 250 à 300 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : Truist Securities relève le cours cible de 225 à 278 dollars

* Texas Instruments Inc TXN.O : UBS relève le cours cible à 295 dollars, contre 260 dollars auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Wells Fargo relève le cours cible de 215 à 260 dollars

* Tractor Supply Co TSCO.O : Citigroup réduit le prix cible à 46 $ contre 55 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Raymond James réduit le prix cible de 60 $ à 48 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Stephens réduit le prix cible de 53 $ à 43 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Barclays réduit le prix cible à 74 $ contre 78 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 87$ de 90

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 87$ de 88

* United Airlines UAL.O : BMO relève le cours cible de 110 à 130 dollars

* United Airlines UAL.O : HSBC ramène le cours cible à 127 $, contre 136 $ auparavant

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève le cours cible de 411 à 444 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Raymond James augmente le prix cible à 370 $ contre 330 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley maintient l'objectif de cours à 395

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Northland Capital initie une couverture avec une note de surperformance

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Northland Capital initie une couverture avec un prix cible de 45

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 217 $ à 212 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 345 $ contre 300

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 353 $ contre 340 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Exane BNP Paribas relève l'objectif de cours à 370 $ contre 345 $

auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 305 $ contre 285 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 340 $ contre 290 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 350 $, contre 285 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 320 à 330 dollars

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le prix cible de 344 à 356 dollars

* W. R. Berkley Corp WRB.N : BMO augmente le prix cible de 64 $ à 68 $

* W. R. Berkley Corp WRB.N : BMO passe de "sous-performance" à "performance du marché"

* Wabtec Corp WAB.N : JP Morgan relève le prix cible de 280 à 290 dollars

* Weatherford International Plc WFRD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 115 à 118 dollars

* Weatherford International Plc WFRD.O : UBS relève l'objectif de cours à 113 $ contre 105 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 77 à 86 dollars

* Westinghouse Air Brake Technologies WAB.N : Wells Fargo relève le PT à 284 $ contre 270 $

* Zevia Pbc ZVIA.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 1,75 $ à 1,25 $

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 53 $ à 56 $

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Oppenheimer relève le cours cible à 58 $ contre 57 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC augmente le prix cible de 49 $ à 56 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Stifel augmente le prix cible de 53 $ à 59 $