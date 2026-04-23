Nike taille encore dans ses effectifs pour accélérer sa remise en forme
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 23:05
L'équipementier sportif a annoncé jeudi la suppression d'environ 1 400 postes dans les opérations mondiales, avec une concentration marquée dans la technologie, soit moins de 2% de ses effectifs. La direction présente cette mesure comme une étape supplémentaire du plan "Win Now", destiné à simplifier l'organisation, moderniser certains outils industriels, réorganiser une partie des activités de Converse et mieux intégrer les fonctions liées aux matériaux et à la chaîne d'approvisionnement.
Depuis le retour d'Elliott Hill aux manettes de l'entreprise fin 2024, le groupe multiplie les ajustements pour retrouver une croissance plus rentable. En janvier, Nike avait déjà annoncé 775 suppressions de postes dans ses centres de distribution américains, dans le cadre d'une montée en puissance de l'automatisation. Reuters rappelait alors que le groupe comptait 77 800 salariés à fin mai 2025.
Cette nouvelle salve intervient alors que le redressement opérationnel reste incomplet. Fin mars, Nike a averti que ses ventes du trimestre en cours reculeraient de 2% à 4%, avec une chute attendue de 20% en Chine, marché clé du groupe, tandis que la pression promotionnelle continue de peser sur les marges. Depuis le début de l'année, le titre recule d'environ 30% et a perdu près de 2% lors de la séance de jeudi.
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