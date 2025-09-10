 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, Oracle, Synopsys
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Citigroup, Oracle et Synopsys, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 104 à 107 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 250$ contre 220

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à "acheter" à partir de "conserver"

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 300$ contre 220

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 685 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research ramène le prix d'achat de 27 à 25 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research réduit la valeur de l'action d'achat à

neutre

* Ametek Inc AME.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 200 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : BofA Global Research réduit le PO de 20 à 18 dollars

* Apa Corporation APA.O : Raymond James augmente l'objectif de cours à 28 $ contre 26 $

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 270,00 $ contre 260,00 $

* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI augmente l'objectif de prix à 260$ de 250

* Apple Inc AAPL.O : Melius Research relève le prix cible de 260 à 290 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible à 241 $ contre 223 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit le prix cible à 195 $ contre 205 $

* Aptargroup, Inc. ATR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 152 $ contre 153 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup réduit le prix cible de 83 $ à 79 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 88 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de

17

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : BofA Global Research réduit le PO à 300$ de 335

* Autonation AN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 250 $, contre 255 $

auparavant

* BorgWarner BWA.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de "acheter" à "neutre

* BorgWarner BWA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 41 à 46 dollars

* Brightspring Health Services BTSG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 27,5 $

à 31 $

* Bxp Inc BXP.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 75$ contre 70

* Bxp Inc BXP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 71 $ à 77 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : BMO augmente le prix cible de 515 $ à 540 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies augmente le prix cible de 575 $ à 600 $

* Casey's General Stores, Inc. CASY.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 540 à 580 dollars

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 350$ contre 380

* Chemed Corp CHE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 595 $ contre 610 $

* Children's Place Inc PLCE.O : UBS augmente l'objectif de cours à 7$ contre 6

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 104 à 107 dollars

* Clear Channel Outdoor Holdings CCO.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 1,50 $ à 1,75 $

* Clene Inc CLNN.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit le prix cible à 36 $ contre 37 $

* Core & Main CNM.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 67 $

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 54 $ contre 64 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Barclays réduit le prix cible de 69 $ à 65 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 70 $ à 58 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 6,50 $ à 5,05 $

* Darden Restaurants DRI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 239 $ de 243 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Keybanc réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 245 $

* Davita Inc DVA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 145 $

auparavant

* Encompass Health Corp EHC.N : BofA Global Research augmente l'objectif de cours à 160$ contre

145

* Expand Energy Corp EXE.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 10$ à 141

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 220 $ à 250 $

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : UBS augmente le prix cible de 1,25 $ à 9 $

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : UBS relève le prix cible de neutre à achat

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 545 $ contre

560 $

* Harvard Bioscience Inc HBIO.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 2$ contre 3

* HCA Healthcare Inc HCA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 430 $ contre 375 $

auparavant

* Hess Midstream LP HESM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 43$ contre 45

* Hess Midstream LP HESM.N : UBS réduit le prix cible à neutre de acheter

* HP Inc HPQ.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"

* Huntsman Corp HUN.N : Jefferies réduit le prix cible de 15 $ à 14 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 153$ contre 145

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; PT 45

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities initie une couverture avec PT 100

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Lear Corp LEA.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Lear Corp LEA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 135 à 123 $

* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 385 $ contre 500

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 19 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible de 625 à 655 dollars

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 35,00 à 36,00 dollars

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"

* Newmont NEM.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 95 $

* Newmont NEM.N : RBC relève le cours de l'action de "sector perform" à "surperformance"

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 62 $ à 85 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup réduit le prix cible de 174 $ à 173 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 155 $ contre 156 $

* Openlane Inc KAR.N : Stephens relève le cours cible à 35 $ contre 32 $ auparavant

* Oracle ORCL.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 335 $ contre 240 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente le prix cible de 275 $ à 345 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat; augmente le prix cible

de 240 $ à 410 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 220 $ à 300 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies augmente le prix cible à 360 $, contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 270 $ contre 210 $

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 370 $ contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho augmente le prix cible de 300 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 330 $, contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : RBC augmente le prix cible à 310 $, contre 195 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 300,00 $ à 350,00 $

* Oracle Corp ORCL.N : Stifel augmente le prix cible de 250 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen augmente le prix cible à 375 $ de 325

* Oracle Corp ORCL.N : UBS augmente le prix cible à 360 $, contre 280 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Wolfe Research relève le cours cible de 300 à 400 dollars

* Phinia Inc PHIN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 60 à 64 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 211 $ contre 200 $ auparavant

* Porch Group Inc PRCH.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 21 $ contre 17 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 344,00 $ à 347,00 $

* Ralliant Corp RAL.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; PT $55

* Rev Group Inc. REVG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 64,00 $ à partir de 46,00 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente le prix cible à 145 $ de 120 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research augmente le PO à 24$ de 21

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research passe de neutre à achat

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC augmente le prix cible de 200 $ à 230 $

* Rubrik RBRK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 115$ contre 111

* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Barclays augmente le prix cible à 120$ contre 115

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup réduit le prix cible de 393 $ à 373 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 374 $ contre 380 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO ramène le cours cible de 27 $ à 25 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de 18 $ à

15 $

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 2,5 $ de 3

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Needham augmente le prix cible de 25 $ à 29 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève le cours cible de 82 à 88 dollars

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; PT $44

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research réduit la cote à sous-performance à partir d'achat

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 625 $ à 525 $

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 600 $ contre 685 $ auparavant

* Synopsys Inc SNPS.O : Needham réduit le prix cible à 550 $ contre 660

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 660 $ à 630 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities abaisse le prix cible de "acheter" à "neutre

* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 650 $ à 605 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Stifel réduit le prix cible de 650 $ à 550 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 630 $ à 550 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 330,00 $ à 430,00 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : BofA Global Research relève le PO de 205 $ à 225 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse les prévisions à 47,50 $

contre 64 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Truist Securities réduit le prix cible de 63 $ à 48 $

* Tourmaline Bio, Inc. TRML.O : H.C. Wainwright abaisse le prix cible de "acheter" à "neutre

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 50,00 $ de 80,00

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley abaisse le prix cible à 50,00 $, de 80,00 $ à 50,00 $

* Tyra Biosciences Inc. TYRA.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 30 $ à 36 $

* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 310 à 365 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Hovde Group reprend la couverture avec une note de

surperformance

* Valley National Bancorp VLY.O : Hovde Group reprend la couverture avec un PT de 12,50

* Vici Properties Inc VICI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 37 $

* Wayfair Inc W.N : Argus Research relève le cours cible de 90 $ à 105 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 152 $ contre 140 $

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 15:42:07.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

