TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, Oracle, Synopsys

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Citigroup, Oracle et Synopsys, mercredi.
FAITS MARQUANTS
* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 104 à 107 dollars
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 250$ contre 220
* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à "acheter" à partir de "conserver"
* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 300$ contre 220
* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 685 $ à 600 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research ramène le prix d'achat de 27 à 25 dollars
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research réduit la valeur de l'action d'achat à
neutre
* Ametek Inc AME.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 200 $
* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : BofA Global Research réduit le PO de 20 à 18 dollars
* Apa Corporation APA.O : Raymond James augmente l'objectif de cours à 28 $ contre 26 $
* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 270,00 $ contre 260,00 $
* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI augmente l'objectif de prix à 260$ de 250
* Apple Inc AAPL.O : Melius Research relève le prix cible de 260 à 290 dollars
* Apple Inc AAPL.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible à 241 $ contre 223 $
* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit le prix cible à 195 $ contre 205 $
* Aptargroup, Inc. ATR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 152 $ contre 153 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup réduit le prix cible de 83 $ à 79 $
* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 88 $
* Ardent Health Inc ARDT.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de
17
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : BofA Global Research réduit le PO à 300$ de 335
* Autonation AN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 250 $, contre 255 $
auparavant
* BorgWarner BWA.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de "acheter" à "neutre
* BorgWarner BWA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 41 à 46 dollars
* Brightspring Health Services BTSG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 27,5 $
à 31 $
* Bxp Inc BXP.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 75$ contre 70
* Bxp Inc BXP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 71 $ à 77 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : BMO augmente le prix cible de 515 $ à 540 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies augmente le prix cible de 575 $ à 600 $
* Casey's General Stores, Inc. CASY.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 540 à 580 dollars
* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 350$ contre 380
* Chemed Corp CHE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 595 $ contre 610 $
* Children's Place Inc PLCE.O : UBS augmente l'objectif de cours à 7$ contre 6
* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 104 à 107 dollars
* Clear Channel Outdoor Holdings CCO.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 1,50 $ à 1,75 $
* Clene Inc CLNN.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $
* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit le prix cible à 36 $ contre 37 $
* Core & Main CNM.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 67 $
* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 54 $ contre 64 $
* Core & Main Inc CNM.N : RBC réduit le prix cible de 67 $ à 62 $
* Core & Main, Inc. CNM.N : Barclays réduit le prix cible de 69 $ à 65 $
* Core & Main, Inc. CNM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 70 $ à 58 $
* Coty Inc COTY.N : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 6,50 $ à 5,05 $
* Darden Restaurants DRI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 239 $ de 243 $
* Darden Restaurants Inc DRI.N : Keybanc réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 245 $
* Davita Inc DVA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 145 $
auparavant
* Encompass Health Corp EHC.N : BofA Global Research augmente l'objectif de cours à 160$ contre
145
* Expand Energy Corp EXE.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 10$ à 141
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 220 $ à 250 $
* Gossamer Bio Inc GOSS.O : UBS augmente le prix cible de 1,25 $ à 9 $
* Gossamer Bio Inc GOSS.O : UBS relève le prix cible de neutre à achat
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 545 $ contre
560 $
* Harvard Bioscience Inc HBIO.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 2$ contre 3
* HCA Healthcare Inc HCA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 430 $ contre 375 $
auparavant
* Hess Midstream LP HESM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 43$ contre 45
* Hess Midstream LP HESM.N : UBS réduit le prix cible à neutre de acheter
* HP Inc HPQ.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"
* Huntsman Corp HUN.N : Jefferies réduit le prix cible de 15 $ à 14 $
* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 153$ contre 145
* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; PT 45
* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat
* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities initie une couverture avec PT 100
* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 55 $ à 60 $
* Lear Corp LEA.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"
* Lear Corp LEA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 135 à 123 $
* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 385 $ contre 500
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 19 $
* MSC Income Fund Inc MSIF.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 16 $
* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible de 625 à 655 dollars
* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 35,00 à 36,00 dollars
* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"
* Newmont NEM.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 95 $
* Newmont NEM.N : RBC relève le cours de l'action de "sector perform" à "surperformance"
* Nike Inc NKE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 62 $ à 85 $ et le fait passer de " hold " à " buy "
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup réduit le prix cible de 174 $ à 173 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 155 $ contre 156 $
* Openlane Inc KAR.N : Stephens relève le cours cible à 35 $ contre 32 $ auparavant
* Oracle ORCL.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 335 $ contre 240 $ auparavant
* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente le prix cible de 275 $ à 345 $
* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat; augmente le prix cible
de 240 $ à 410 $
* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 220 $ à 300 $
* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies augmente le prix cible à 360 $, contre 270 $ auparavant
* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 270 $ contre 210 $
* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 370 $ contre 270 $ auparavant
* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho augmente le prix cible de 300 $ à 350 $
* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 330 $, contre 270 $ auparavant
* Oracle Corp ORCL.N : RBC augmente le prix cible à 310 $, contre 195 $ auparavant
* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 300,00 $ à 350,00 $
* Oracle Corp ORCL.N : Stifel augmente le prix cible de 250 $ à 350 $
* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen augmente le prix cible à 375 $ de 325
* Oracle Corp ORCL.N : UBS augmente le prix cible à 360 $, contre 280 $ auparavant
* Oracle Corp ORCL.N : Wolfe Research relève le cours cible de 300 à 400 dollars
* Phinia Inc PHIN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 60 à 64 dollars
* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 211 $ contre 200 $ auparavant
* Porch Group Inc PRCH.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 21 $ contre 17 $
* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 344,00 $ à 347,00 $
* Ralliant Corp RAL.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; PT $55
* Rev Group Inc. REVG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 64,00 $ à partir de 46,00 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente le prix cible à 145 $ de 120 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research augmente le PO à 24$ de 21
* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research passe de neutre à achat
* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC augmente le prix cible de 200 $ à 230 $
* Rubrik RBRK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 115$ contre 111
* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* Rubrik, Inc. RBRK.N : Barclays augmente le prix cible à 120$ contre 115
* Saia Inc SAIA.O : Citigroup réduit le prix cible de 393 $ à 373 $
* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 374 $ contre 380 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO ramène le cours cible de 27 $ à 25 $
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de 18 $ à
15 $
* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 2,5 $ de 3
* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Needham augmente le prix cible de 25 $ à 29 $
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève le cours cible de 82 à 88 dollars
* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; PT $44
* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research réduit la cote à sous-performance à partir d'achat
* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 625 $ à 525 $
* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 600 $ contre 685 $ auparavant
* Synopsys Inc SNPS.O : Needham réduit le prix cible à 550 $ contre 660
* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 660 $ à 630 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities abaisse le prix cible de "acheter" à "neutre
* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 650 $ à 605 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Stifel réduit le prix cible de 650 $ à 550 $
* Synopsys, Inc. SNPS.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 630 $ à 550 $
* Talen Energy Corp TLN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 330,00 $ à 430,00 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : BofA Global Research relève le PO de 205 $ à 225 $
* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse les prévisions à 47,50 $
contre 64 $
* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"
* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Truist Securities réduit le prix cible de 63 $ à 48 $
* Tourmaline Bio, Inc. TRML.O : H.C. Wainwright abaisse le prix cible de "acheter" à "neutre
* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 50,00 $ de 80,00
* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley abaisse le prix cible à 50,00 $, de 80,00 $ à 50,00 $
* Tyra Biosciences Inc. TYRA.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 30 $ à 36 $
* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 310 à 365 $
* Valley National Bancorp VLY.O : Hovde Group reprend la couverture avec une note de
surperformance
* Valley National Bancorp VLY.O : Hovde Group reprend la couverture avec un PT de 12,50
* Vici Properties Inc VICI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 37 $
* Wayfair Inc W.N : Argus Research relève le cours cible de 90 $ à 105 $
* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 152 $ contre 140 $
