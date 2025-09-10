information fournie par Reuters • 10/09/2025 à 15:42

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, Oracle, Synopsys

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Citigroup, Oracle et Synopsys, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 104 à 107 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 250$ contre 220

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à "acheter" à partir de "conserver"

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 300$ contre 220

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 685 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research ramène le prix d'achat de 27 à 25 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research réduit la valeur de l'action d'achat à

neutre

* Ametek Inc AME.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 200 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : BofA Global Research réduit le PO de 20 à 18 dollars

* Apa Corporation APA.O : Raymond James augmente l'objectif de cours à 28 $ contre 26 $

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 270,00 $ contre 260,00 $

* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI augmente l'objectif de prix à 260$ de 250

* Apple Inc AAPL.O : Melius Research relève le prix cible de 260 à 290 dollars

* Apple Inc AAPL.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible à 241 $ contre 223 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit le prix cible à 195 $ contre 205 $

* Aptargroup, Inc. ATR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 152 $ contre 153 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup réduit le prix cible de 83 $ à 79 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 88 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de

17

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : BofA Global Research réduit le PO à 300$ de 335

* Autonation AN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 250 $, contre 255 $

auparavant

* BorgWarner BWA.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de "acheter" à "neutre

* BorgWarner BWA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 41 à 46 dollars

* Brightspring Health Services BTSG.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 27,5 $

à 31 $

* Bxp Inc BXP.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 75$ contre 70

* Bxp Inc BXP.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 71 $ à 77 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : BMO augmente le prix cible de 515 $ à 540 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies augmente le prix cible de 575 $ à 600 $

* Casey's General Stores, Inc. CASY.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 540 à 580 dollars

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 350$ contre 380

* Chemed Corp CHE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 595 $ contre 610 $

* Children's Place Inc PLCE.O : UBS augmente l'objectif de cours à 7$ contre 6

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 104 à 107 dollars

* Clear Channel Outdoor Holdings CCO.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 1,50 $ à 1,75 $

* Clene Inc CLNN.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit le prix cible à 36 $ contre 37 $

* Core & Main CNM.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 67 $

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan réduit le prix cible à 54 $ contre 64 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC réduit le prix cible de 67 $ à 62 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Barclays réduit le prix cible de 69 $ à 65 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 70 $ à 58 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"; baisse le prix cible de 6,50 $ à 5,05 $

* Darden Restaurants DRI.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 239 $ de 243 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Keybanc réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 245 $

* Davita Inc DVA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 140 $ contre 145 $

auparavant

* Encompass Health Corp EHC.N : BofA Global Research augmente l'objectif de cours à 160$ contre

145

* Expand Energy Corp EXE.O : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 10$ à 141

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 220 $ à 250 $

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : UBS augmente le prix cible de 1,25 $ à 9 $

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : UBS relève le prix cible de neutre à achat

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 545 $ contre

560 $

* Harvard Bioscience Inc HBIO.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 2$ contre 3

* HCA Healthcare Inc HCA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 430 $ contre 375 $

auparavant

* Hess Midstream LP HESM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 43$ contre 45

* Hess Midstream LP HESM.N : UBS réduit le prix cible à neutre de acheter

* HP Inc HPQ.N : Evercore ISI réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "en ligne"

* Huntsman Corp HUN.N : Jefferies réduit le prix cible de 15 $ à 14 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 153$ contre 145

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; PT 45

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities initie une couverture avec PT 100

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Lear Corp LEA.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Lear Corp LEA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 135 à 123 $

* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 385 $ contre 500

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 19 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : RBC réduit le prix cible de 18 $ à 16 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève le cours cible de 625 à 655 dollars

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 35,00 à 36,00 dollars

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève le prix cible de "equal-weight" à "overweight"

* Newmont NEM.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 95 $

* Newmont NEM.N : RBC relève le cours de l'action de "sector perform" à "surperformance"

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen augmente le prix cible de 62 $ à 85 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup réduit le prix cible de 174 $ à 173 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 155 $ contre 156 $

* Openlane Inc KAR.N : Stephens relève le cours cible à 35 $ contre 32 $ auparavant

* Oracle ORCL.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à 335 $ contre 240 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente le prix cible de 275 $ à 345 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat; augmente le prix cible

de 240 $ à 410 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 220 $ à 300 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies augmente le prix cible à 360 $, contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 270 $ contre 210 $

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 370 $ contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho augmente le prix cible de 300 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 330 $, contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : RBC augmente le prix cible à 310 $, contre 195 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 300,00 $ à 350,00 $

* Oracle Corp ORCL.N : Stifel augmente le prix cible de 250 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen augmente le prix cible à 375 $ de 325

* Oracle Corp ORCL.N : UBS augmente le prix cible à 360 $, contre 280 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Wolfe Research relève le cours cible de 300 à 400 dollars

* Phinia Inc PHIN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 60 à 64 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 211 $ contre 200 $ auparavant

* Porch Group Inc PRCH.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 21 $ contre 17 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research augmente le prix cible de 344,00 $ à 347,00 $

* Ralliant Corp RAL.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; PT $55

* Rev Group Inc. REVG.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 64,00 $ à partir de 46,00 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente le prix cible à 145 $ de 120 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research augmente le PO à 24$ de 21

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research passe de neutre à achat

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC augmente le prix cible de 200 $ à 230 $

* Rubrik RBRK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 115$ contre 111

* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Barclays augmente le prix cible à 120$ contre 115

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup réduit le prix cible de 393 $ à 373 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 374 $ contre 380 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO ramène le cours cible de 27 $ à 25 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de 18 $ à

15 $

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 2,5 $ de 3

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Needham augmente le prix cible de 25 $ à 29 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève le cours cible de 82 à 88 dollars

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; PT $44

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research réduit la cote à sous-performance à partir d'achat

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 625 $ à 525 $

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 600 $ contre 685 $ auparavant

* Synopsys Inc SNPS.O : Needham réduit le prix cible à 550 $ contre 660

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 660 $ à 630 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities abaisse le prix cible de "acheter" à "neutre

* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible de 650 $ à 605 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Stifel réduit le prix cible de 650 $ à 550 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 630 $ à 550 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 330,00 $ à 430,00 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : BofA Global Research relève le PO de 205 $ à 225 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse les prévisions à 47,50 $

contre 64 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Truist Securities réduit le prix cible de 63 $ à 48 $

* Tourmaline Bio, Inc. TRML.O : H.C. Wainwright abaisse le prix cible de "acheter" à "neutre

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 50,00 $ de 80,00

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley abaisse le prix cible à 50,00 $, de 80,00 $ à 50,00 $

* Tyra Biosciences Inc. TYRA.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 30 $ à 36 $

* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 310 à 365 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Hovde Group reprend la couverture avec une note de

surperformance

* Valley National Bancorp VLY.O : Hovde Group reprend la couverture avec un PT de 12,50

* Vici Properties Inc VICI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 37 $

* Wayfair Inc W.N : Argus Research relève le cours cible de 90 $ à 105 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 152 $ contre 140 $