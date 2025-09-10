Des roches tachetées offrent les plus sérieux indices d'une ancienne forme de vie sur Mars

Image fournie par la Nasa le 10 septembre 2025 du rover Perseverance montrant des roches tachetés sur la surface de Mars en juillet 2024 ( NASA/JPL-Caltech/MSSS / HANDOUT )

Des roches colorées et tachetées prélevées à la surface de Mars offrent les indices parmi les plus sérieux à ce jour de l'existence d'une ancienne forme de vie sur la planète rouge, ont affirmé mercredi des scientifiques de la Nasa.

L'aspect moucheté d’échantillons collectés en juillet 2024 par le rover Perseverance, dans ce que l'on pense être un lac asséché, ouvre la possibilité qu'il soit le résultat de réactions chimiques, ce qui a piqué l'intérêt de chercheurs.

Si ces caractéristiques proviennent d'une activité microbienne qui donne naissance à des minéraux, comme cela se produit sur la Terre, alors il s'agit d'un indice de vie sur Mars.

Il est certainement prématuré de l'affirmer mais les recherches récentes, publiées dans la revue Nature, sont prometteuses.

"Nous avons demandé à nos amis scientifiques d'analyser ça et de nous dire si l'on se trompait ou si c'était bien des signes d'une ancienne forme de vie sur Mars et ils ont répondu: +Et bien, on ne voit pas d'autre explication+", a expliqué Sean Duffy, administrateur par intérim de la Nasa.

"Ce pourrait donc très bien être le signe de vie le plus évident jamais trouvé sur Mars", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

"C'est un peu l'équivalent de voir des restes de repas fossilisés qui ont peut-être été excrétés par un microbe", assure Nicky Fox, une autre responsable de la Nasa.

Sur Terre, cette sédimentation est souvent le produit de réactions de boue et de matière organique, une possible "biosignature", et donc un possible signe de vie, selon l'auteur principal de l'étude de la Nasa Joel Hurowitz.

- "Enthousiasmant" -

Les instruments de Perseverance ont notamment identifié deux minéraux, la vivianite et la greigite. Sur Terre, la première est souvent rencontrée dans des sédiments, des tourbières et autour de matières en décomposition et la seconde peut être produite par des formes de vie microbienne.

"Mais il y a aussi des manières non biologiques de produire ces caractéristiques (ndlr, les taches visibles sur les roches martiennes collectées par Perseverance) et, sur la base des données recueillies, on ne peut pas exclure que ce soit le cas", a toutefois prévenu M. Hurowitz.

Mais les résultats sont "enthousiasmants", a-t-il dit, expliquant que les chercheurs auront besoin d'analyser en personne les échantillons pour mieux comprendre si c'est une activité microbienne qui avait engendré les "caractéristiques fantastiques" et les couleurs dont le bleu et le vert .

Cette possibilité semble incertaine, surtout depuis que l'administration de Donald Trump projette d'annuler les missions visant à récupérer les échantillons de Perseverance, l'un des rovers qui circulent actuellement sur Mars à la recherche de signes de vie qui y aurait existé il y a des millions ou milliards d'années.

Interrogé sur ces missions qui étaient prévues pour les années 2030, Sean Duffy est resté prudent, glissant simplement que les échantillons pourraient aussi être récupérés par une future mission habitée.

Pour Nicky Fox, les dernières découvertes amènent les chercheurs "un pas plus près" de la réponse à une question brûlante: "Sommes-nous seuls dans l'univers?".