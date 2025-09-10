Wall Street termine en ordre dispersé, prudente avant les prix à la consommation

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mercredi, les investisseurs se montrant attentistes avant la publication jeudi d'un nouvel indicateur d'inflation côté consommateurs aux Etats-Unis, susceptible de donner de nouveaux indices sur la trajectoire privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

L'indice élargi S&P 500 (+0,30%) et l'indice Nasdaq (+0,03%) ont tous les deux grappillé de nouveaux records, respectivement à 6.532,04 points et 21.886,06 points. Le Dow Jones a, pour sa part, perdu 0,48%.

"Le marché connaît quelques ventes avant la publication demain (jeudi) de l'indice CPI" des prix à la consommation américains, a commenté auprès de l'AFP Peter Cardillo, analyste de Spartan Capital Securities.

Mercredi, les investisseurs ont finalement peu réagi à l'annonce d'un recul surprise des prix à la production en août aux Etats-Unis (-0,1%), après une forte augmentation un mois plus tôt (+0,7% en juillet).

"C'est une bonne nouvelle, mais cet indicateur ne porte que sur un seul mois, et n'indique donc pas de véritables changements vis-à-vis de l'inflation, qui reste tenace", a expliqué M. Cardillo.

En rythme annuel, l'indice a ralenti en août à +2,6%. En revanche, hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, il a accéléré à +2,8%.

La publication jeudi de l'indice des prix à la consommation (CPI) avant l'ouverture de Wall Street sera plus "significative", a souligné Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers, car elle viendra affiner les attentes des investisseurs concernant les perspectives de baisses des taux de la Réserve fédérale (Fed).

Selon l'outil de veille FedWatch de CME, la grande majorité des acteurs du marché estiment que l'institution baissera ses taux d'un quart de point lors de sa prochaine réunion prévue les 16 et 17 septembre.

"Mais si le CPI est inférieur aux prévisions (...) cela pourrait ouvrir la voie à une baisse d'un demi-point la semaine prochaine", a estimé M. Cardillo.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance 10 ans se détendait par rapport à la clôture mardi, à 4,04% vers 20H20 GMT contre 4,09%.

A la cote, Oracle a été catapulté (+36,07% à 328,62 dollars) après avoir annoncé que le chiffre d'affaires de ses infrastructures "cloud" (informatique dématérialisée) devrait atteindre 144 milliards de dollars d'ici 2030, profitant de l'engouement autour de l'intelligence artificielle (IA).

A l'occasion de la publication mardi de ses résultats trimestriels, le groupe a annoncé dans un communiqué anticiper une croissance de 77% du chiffre d'affaires d'Oracle Cloud Infrastructure, "pour atteindre 18 milliards de dollars cette année fiscale".

Selon le Wall Street Journal, le groupe aurait par ailleurs signé un contrat d'environ 300 milliards de dollars avec OpenAI, l'un des leaders de l'IA générative.

Le spécialiste suédois du paiement fractionné Klarna a reçu un accueil mitigé pour son premier jour de cotation à la Bourse de New York. L'entreprise a fait son entrée avec un titre vendu au prix de 40 dollars l'unité. L'action a terminé à 46,33 dollars (+15,8%).

La chaîne de sandwicheries Potbelly s'est envolée (+31,32% à 16,98 dollars) après que la société a annoncé qu'elle avait accepté d'être rachetée par RaceTrac, entreprise de stations-services et de magasins de proximité aux Etats-Unis, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 566 millions de dollars.

