 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 755,21
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, Oracle, Synopsys
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 17:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Citigroup, Oracle et Synopsys, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 104 $ à 107 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de prix à 250 $ contre 220 $

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève l'objectif de prix à "acheter" à partir de "conserver"

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson relève l'objectif de prix à 300 $ contre 220 $

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 685 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de 27 $ à 25 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : BofA Global Research réduit la note de l'action à neutre

* Ametek Inc AME.N : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale et un PT de 200 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de 20 $ à 18 $

* Apa Corporation APA.O : Raymond James augmente l'objectif de prix à 28 $ contre 26 $

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 270,00 $ contre 260,00 $

* Apple Inc AAPL.O : Evercore ISI augmente l'objectif de prix à 260 $ de 250 $

* Apple Inc AAPL.O : Melius Research relève l'objectif de prix de 260 $ à 290 $

* Apple Inc AAPL.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de prix à 241 $ contre 223 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 195 $ contre 205 $

* Aptargroup, Inc. ATR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 152 $ contre 153 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup réduit l'objectif de prix de 83 $ à 79 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 85 $ contre 88 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 17 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : BofA Global Research réduit le PO à 300 $ de 335 $

* Autonation AN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 250 $, contre 255 $ auparavant

* BorgWarner BWA.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter" à "neutre"

* BorgWarner BWA.N : BofA Global Research relève son objectif de prix de 41 $ à 46 $

* Brightspring Health Services BTSG.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 27,5 $ à 31 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Northland Capital initie une couverture avec une note de

surperformance; prix cible de 205 $

* Bxp Inc BXP.N : Citigroup relève l'objectif de prix de 70 $ à 75 $

* Bxp Inc BXP.N : Truist Securities relève l'objectif de prix de 71 $ à 77 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : BMO augmente l'objectif de prix de 515 $ à 540 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies augmente l'objectif de prix de 575 $ à 600 $

* Casey's General Stores, Inc. CASY.O : Wells Fargo relève l'objectif de prix de 540 $ à 580 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein réduit l'objectif de prix à 350 $ contre 380 $

* Chemed Corp CHE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 595 $ contre 610 $

* Chevron Corp CVX.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 185 $ de 170 $

* Children's Place Inc PLCE.O : UBS relève l'objectif de prix de 6 $ à 7 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de prix de 104 $ à 107 $

* Clear Channel Outdoor Holdings CCO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de prix de 1,50 $ à 1,75 $

* Clene Inc CLNN.O : Benchmark réduit l'objectif de prix à 31 $ contre 33 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Bernstein réduit l'objectif de prix à 36 $ contre 37 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord Genuity augmente l'objectif de prix de 137 $ à 140 $

* Core & Main CNM.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de prix de 67 $ à 63 $

* Core & Main Inc CNM.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 54 $ contre 64 $

* Core & Main Inc CNM.N : RBC réduit l'objectif de prix de 67 $ à 62 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Barclays réduit l'objectif de prix de 69 $ à 65 $

* Core & Main, Inc. CNM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix de 70 $ à 58 $

* Coty Inc COTY.N : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de prix de 6,50 $ à 5,05 $

* Darden Restaurants DRI.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de prix à 239 $ de 243 $

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Keybanc réduit l'objectif de prix à 240 $ contre 245 $

* Davita Inc DVA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 140 $ contre 145 $ auparavant

* Encompass Health Corp EHC.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 160 $ contre 145 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Gerdes Energy Research réduit l'objectif de prix de 10 $ à 141 $

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 120 $ contre 113 $ auparavant

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de prix de 220 $ à 250 $

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : UBS relève l'objectif de prix de 1,25 $ à 9 $

* Gossamer Bio Inc GOSS.O : UBS relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 545 $ contre 560 $

* Harvard Bioscience Inc HBIO.O : Benchmark réduit l'objectif de prix à 2 $ contre 3 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 430 $ contre 375 $ auparavant

* Hess Midstream LP HESM.N : UBS réduit l'objectif de prix à 43 $ contre 45 $

* Hess Midstream LP HESM.N : UBS réduit la note de neutre de "acheter"

* HP Inc HPQ.N : Evercore ISI réduit l'objectif de prix de "surperformance" à "en ligne"

* Huntsman Corp HUN.N : Jefferies réduit l'objectif de prix de 15 $ à 14 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler augmente l'objectif de prix à 153 $ contre 145 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; PT 45 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Truist Securities initie une couverture avec PT 100 $

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson augmente l'objectif de prix de 55 $ à 60 $

* Lear Corp LEA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 123 $ contre 135 $

* Lear Corp LEA.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de "acheter" à "neutre"

* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de prix à 385 $ contre 500 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : RBC réduit l'objectif de prix de 21 $ à 19 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : RBC réduit l'objectif de prix de 18 $ à 16 $

* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève l'objectif de prix de 625 $ à 655 $

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève l'objectif de prix de 35,00 $ à 36,00 $

* Ncino, Inc. NCNO.O : Morgan Stanley relève la note de "pondération égale" à "surpondération"

* Newmont NEM.N : RBC augmente l'objectif de prix de 66 $ à 95 $

* Newmont NEM.N : RBC relève la note de l'action de "performances sectorielles" à "surperformance"

* Nike Inc NKE.N : TD Cowen augmente l'objectif de prix de 62 $ à 85 $ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup réduit l'objectif de prix de 174 $ à 173 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 155 $ contre 156 $

* Openlane Inc KAR.N : Stephens relève l'objectif de prix à 35 $ contre 32 $ auparavant

* Oracle ORCL.N : Deutsche Bank augmente l'objectif de prix à 335 $ contre 240 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : BMO augmente l'objectif de prix de 275 $ à 345 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup augmente la note de neutre à achat; augmente l'objectif de prix de 240 $ à

410 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente l'objectif de prix de 220 $ à 300 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies augmente l'objectif de prix à 360 $ contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan augmente l'objectif de prix à 270 $ contre 210 $

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève l'objectif de prix à 370 $ contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho augmente l'objectif de prix de 300 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente l'objectif de prix à 330 $ contre 270 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : RBC augmente l'objectif de prix à 310 $ contre 195 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia augmente l'objectif de prix de 300 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : Stifel augmente l'objectif de prix de 250 $ à 350 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen augmente l'objectif de prix à 375 $ de 325 $

* Oracle Corp ORCL.N : UBS augmente l'objectif de prix à 360 $ contre 280 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Wolfe Research relève l'objectif de prix de 300 $ à 400 $

* Phinia Inc PHIN.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 60 $ à 64 $

* PNC Financial Services PNC.N : Piper Sandler relève l'objectif de prix à 211 $ contre 200 $ auparavant

* Porch Group Inc PRCH.O : Benchmark relève l'objectif de prix à 21 $ contre 17 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 344,00 $ à 347,00 $

* Ralliant Corp RAL.N : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; PT 55 $

* Regions Financial RF.N : Piper Sandler augmente l'objectif de prix de 26 $ à 29 $

* Rev Group Inc. REVG.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix de 46,00 $ à 64,00 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente l'objectif de prix à 145 $ de 120 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 24 $ de 21 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BofA Global Research passe de neutre à achat

* Royal Gold Inc RGLD.O : RBC augmente l'objectif de prix de 200 $ à 230 $

* Rubrik RBRK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de prix à 115 $ contre 111 $

* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de prix de 110 $ à 115 $

* Rubrik, Inc. RBRK.N : Barclays augmente l'objectif de prix à 120 $ contre 115 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup réduit l'objectif de prix de 393 $ à 373 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 374 $ contre 380 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BMO ramène l'objectif de prix de 27 $ à 25 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de prix de 18 $ à 15 $

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 2,5 $ de 3 $

* Service Properties Trust SVC.O : Wells Fargo réduit la note de surpondération à égale pondération

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Needham augmente l'objectif de prix de 25 $ à 29 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève l'objectif de prix de 82 $ à 88 $

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; PT 44 $

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 625 $ à 525 $

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à sous-performance

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix de 685 $ à 600 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Needham réduit l'objectif de prix à 550 $ contre 660 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de prix de 660 $ à 630 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities abaisse l'objectif de prix à 605 $, contre 650 $ auparavant

* Synopsys Inc SNPS.O : Rosenblatt Securities abaisse l'objectif de prix de "acheter" à "neutre"

* Synopsys Inc SNPS.O : Stifel réduit l'objectif de prix de 650 $ à 550 $

* Synopsys, Inc. SNPS.O : Wells Fargo réduit l'objectif de prix de 630 $ à 550 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies augmente l'objectif de prix de 436 $ à 448 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix de 330,00 $ à 430,00 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 205 $ à 225 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse les prévisions à 47,50 $

contre 64 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Truist Securities réduit l'objectif de prix de 63 $ à 48 $

* Tourmaline Bio Inc TRML.O : Truist Securities réduit l'objectif de prix de "buy" à "hold"

* Tourmaline Bio, Inc. TRML.O : H.C. Wainwright passe de "acheter" à "neutre"

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix de 80,00 $ à 50,00 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley réduit la note de surpondération à égale pondération

* Trade Desk Inc TTD.O : Morgan Stanley réduit la note de surpondération à égale pondération

* Tyra Biosciences Inc. TYRA.O : Oppenheimer augmente l'objectif de prix de 30 $ à 36 $

* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities relève l'objectif de prix de 310 $ à 365 $

* Valley National Bancorp VLY.O : Hovde Group reprend la couverture avec une note de surperformance

* Valley National Bancorp VLY.O : Hovde Group reprend la couverture avec un PT de 12,50 $

* Vici Properties Inc VICI.N : JP Morgan relève l'objectif de prix de 37 $ à 38 $

* Visteon Corp VC.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 130 $ à 140 $

* Wayfair Inc W.N : Argus Research relève l'objectif de prix à 105 $ contre 90 $ auparavant

* XPO Inc XPO.N : Citigroup relève l'objectif de prix à 152 $ contre 140 $

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
21,7250 USD NASDAQ -6,76%
AMETEK
187,200 USD NYSE -0,15%
AMN HEALTHCARE
19,730 USD NYSE -5,33%
APA
22,1350 USD NASDAQ +2,19%
APPLE
227,8650 USD NASDAQ -2,77%
APTARGROUP
135,665 USD NYSE -1,03%
ARCBEST
70,1400 USD NASDAQ -1,93%
ASBURY AUTOMOTIV
249,710 USD NYSE -1,67%
AUTONATION
224,820 USD NYSE -0,03%
BORGWARNER
42,930 USD NYSE -1,77%
BRGHTSPRNG HLTH
27,9600 USD NASDAQ +6,55%
BWX TECHNOLOGIES
164,975 USD NYSE +1,74%
BXP
72,860 USD NYSE +0,67%
CASEY'S GEN STOR
546,6800 USD NASDAQ +0,99%
CHARTER COMM RG-A
260,6250 USD NASDAQ -1,03%
CHEMED
451,625 USD NYSE -2,35%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CHEVRON
156,099 USD NYSE +0,82%
CHILDREN'S PLACE
7,2165 USD NASDAQ +11,54%
CITIGROUP
96,860 USD NYSE -0,47%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS
1,285 USD NYSE -3,02%
CLENE
6,5200 USD NASDAQ -1,21%
COMCAST-A
32,9350 USD NASDAQ -2,18%
CORCEPT THERAPEU
72,8300 USD NASDAQ +1,53%
CORE & MAIN RG-A
49,780 USD NYSE +0,14%
COTY RG-A
4,085 USD NYSE -3,77%
DARDEN RESTAURAN
210,744 USD NYSE -0,55%
DAVITA
133,750 USD NYSE -2,13%
ENCOMPASS HEALTH
124,495 USD NYSE -0,63%
EXPAND ENER
95,4675 USD NASDAQ +0,78%
EXXON MOBIL
111,266 USD NYSE +0,53%
FERGUSON ENTER
227,200 USD NYSE -0,47%
GOSSAMER BIO
2,9550 USD NASDAQ +6,68%
GROUP I AUTOMOTI
473,810 USD NYSE -0,07%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HARVARD BIOSCIEN
0,4475 USD NASDAQ +2,29%
HCA HEALTHCARE
393,980 USD NYSE -4,71%
HESS MIDSTREAM RG-A
39,598 USD NYSE -2,66%
HP
28,285 USD NYSE -2,60%
HUNTSMAN
10,995 USD NYSE -2,14%
ICU MEDICAL
132,1200 USD NASDAQ +1,19%
JANUX THERAPEUTS
24,1600 USD NASDAQ +1,60%
JFROG
49,5000 USD NASDAQ -0,90%
LEAR
108,410 USD NYSE -2,42%
LITHIA MOTORS
341,900 USD NYSE -0,91%
MRG STNLY DIRCT
17,7646 USD NYSE -0,81%
MSCI RG-A
565,230 USD NYSE -0,69%
NCINO
30,5600 USD NASDAQ +0,53%
NEWMONT
77,295 USD NYSE +1,81%
NIKE -B-
73,490 USD NYSE -0,12%
OLD DOMINION FRE
145,0050 USD NASDAQ -2,17%
OPENLANE
29,470 USD NYSE -0,27%
ORACLE
341,140 USD NYSE +41,22%
PHINIA
57,980 USD NYSE +0,22%
PNC FINL SER
201,515 USD NYSE +0,56%
PORCH GROUP
18,6200 USD NASDAQ -0,75%
PROGRESSIVE (OHI
244,250 USD NYSE +0,44%
Pétrole Brent
67,29 USD Ice Europ +1,14%
Pétrole WTI
63,57 USD Ice Europ +1,26%
REGIONS FINANCIA
26,925 USD NYSE +0,37%
REV GROUP
63,430 USD NYSE +2,04%
ROBINHOOD MARKETS
121,2979 USD NASDAQ +2,36%
ROCKET COS RG-A
21,490 USD NYSE +5,06%
ROYAL GOLD
186,0900 USD NASDAQ +0,58%
RUBRIK RG-A
83,830 USD NYSE -15,05%
SAIA
299,6500 USD NASDAQ -2,15%
SAILPOINT
19,5000 USD NASDAQ -5,61%
SELCT MED HLDGS
12,460 USD NYSE -3,45%
SERVICE REIT RG-SBI
2,8300 USD NASDAQ -0,70%
SOFI TECH
26,0600 USD NASDAQ +0,35%
SOUTHWEST HLDGS
78,170 USD NYSE +1,36%
SYNDAX PHARMACEU
16,0000 USD NASDAQ +0,44%
SYNOPSYS
393,4299 USD NASDAQ -34,90%
TALEN ENERGY
404,7200 USD NASDAQ +3,93%
TENET HEALTHCARE
191,980 USD NYSE -2,27%
THE TRADE DESK RG-A
48,1950 USD NASDAQ -8,02%
TOURMALINE BIO
47,5950 USD NASDAQ -0,09%
TYRA BIOSCIS
12,2150 USD NASDAQ +3,34%
UNITEDHEALTH GRO
343,554 USD NYSE -1,33%
VALLEY NATL BANC
10,6950 USD NASDAQ -0,23%
VICI PROPER REIT
33,185 USD NYSE +0,26%
WAYFAIR RG-A
86,060 USD NYSE -0,21%
XPO
128,740 USD NYSE -1,42%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2025 à 17:13:35.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank