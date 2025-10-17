TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, eBay, Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Citigroup, eBay et Morgan Stanley.
FAITS MARQUANTS
* Air Products APD.N : RBC réduit son objectif de cours de 355 $ à 350 $
* Citigroup C.N : KBW relève le cours cible de 112 à 118 dollars
* eBay EBAY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 à 65 dollars
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 144 $
* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours à 184 $, contre 176 $ auparavant
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 162 dollars contre 159 dollars
* Abbvie ABBV.N : Raymond James relève le cours cible à 250 $, contre 236 $ auparavant
* ACV Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15$ contre 22
* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 300 $
contre 250 $ auparavant
* Air Products APD.N : RBC ramène l'objectif de cours de 355 $ à 350 $
* Albemarle ALB.N : RBC relève l'objectif de cours de 80 $ à 117 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève le cours cible de 68 $ à 71 $
* Alliant Energy Corp LNT.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 74 $ de 70
* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 535 $
contre 459 $
* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : Stifel relève l'objectif de cours de 25 à 29
dollars
* American Tower Corp AMT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 251 $ contre 250 $ auparavant
* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 20 $ contre 12 $
auparavant
* Appfolio Inc APPF.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir d'une pondération sectorielle
* Arcellx Inc ACLX.O : Leerink Partners relève le cours cible de 104 à 109 dollars
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays ramène le cours de l'action de surpondéré à sous-pondéré
* Astera Labs Inc ALAB.O : Stifel augmente le prix cible de 174 $ à 185 $
* Backblaze Inc BLZE.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 10 à 11 $
* Bank of America BAC.N : KBW relève le cours cible de 57 à 58 dollars
* Bank Ozk OZK.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformance" à
"performance du marché"
* Banner Corp BANR.O : KBW relève l'objectif de cours de 73 $ à 74 $
* Bentley Systems Inc BSY.O : Rosenblatt Securities passe de neutre à achat
* BNY BK.N : KBW relève l'objectif de cours de 120 à 124 dollars
* BNY BK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 118 à 119 dollars
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen ramène le cours cible à 105 $, contre 125 $
auparavant
* BP BP.N : Raymond James réduit le cours cible à 38 $ contre 40 $ auparavant
* BP BP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale; PT $37
* Brightspring Health Services BTSG.O : Mizuho augmente le prix cible de 26 $ à 32 $
* Bunge BG.N : Stephens relève le cours cible de 85 $ à 115 $
* BXP Inc BXP.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* Carrier Global Corp CARR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 80
* Charles River Laboratories International CRL.N : Mizuho augmente le prix cible de 155 $ à 174 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 120 $, contre 119 $
auparavant
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 112 à 114 dollars
* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le prix cible de 119 à 121 dollars
* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW relève le cours cible de 109 à 111 dollars
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Truist Securities relève le prix cible de 112 à 113 dollars
* Chevron Corp CVX.N : Raymond James réduit le prix cible à 160 $ contre 170 $
* Chevron Corporation CVX.N : Wells Fargo initie avec une note de surpondération et un PT de
190
* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies réduit le prix cible de 133 à 113 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 108 $ contre 149 $
* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Stifel augmente le prix cible de 130 à 140 dollars
* Citigroup C.N : KBW relève le cours cible de 112 à 118 dollars
* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities réduit le cours cible à 56 $ contre 58 $
* Comcast Corp CMCSA.O : Rosenblatt Securities ramène le cours cible à 33 $, contre 38 $
auparavant
* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : KBW réduit le prix cible de 65 $ à 60 $
* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 63 $
* Commercial Metals Co CMC.N : Citigroup relève le cours cible de 60 à 65 dollars
* Commercial Metals Co CMC.N : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat
* Conocophillips COP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale
et un PT de 100
* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan relève le prix cible de 391 $ à 422 $
* Corteva CTVA.N : RBC réduit le prix cible de 86 $ à 80 $
* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note
de pondération égale et un PT de 42 $
* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 20 $ à 15 $
* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Oppenheimer relève le cours cible de 520 $ à 560 $
* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le cours cible de 40 $ à 42 $
* CSX Corp CSX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 40 $ à 41 $
* CSX Corp CSX.O : TD Cowen relève le cours cible de 38 $ à 39 $
* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève le cours cible à 170 $, contre 155 $ auparavant
* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 175 $ à 180 $
* Datadog Inc DDOG.O : Oppenheimer relève le cours cible de 165 $ à 195 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève le prix cible de 33 $ à 37 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de
surpondération et un PT de 43
* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 43 $ à 37 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 166 $ contre 167 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 160 $ de 211 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Truist Securities relève le prix cible à 275 $ contre 248
$
* Doordash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 280$ contre 265
* Dupont DD.N : RBC relève le cours cible de 94 $ à 100 $
* eBay EBAY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 65 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 127 $, contre 149 $
auparavant
* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies augmente le prix cible de 65 à 70 dollars
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Oppenheimer ramène l'objectif de cours à 133$ contre 134
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners relève le cours cible de 70 à 100 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible de 210 à 220 dollars
* Exxon Mobil Corp XOM.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
et un PT de 156 $
* FMC Corp FMC.N : RBC réduit le prix cible de 42 $ à 33 $
* Fortive Corp FTV.N : Mizuho réduit le prix cible à 54 $ contre 65 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho augmente le prix cible à 9$ de 7
* Forward Air Corp (Delaware) FWRD.O : Stifel ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 32 $
* GE Aerospace GE.N : RBC augmente le prix cible de 300 $ à 340 $
* Goldman Sachs GS.N : KBW relève le cours cible de 850 $ à 870 $
* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève le cours cible de 20 $ à 21 $
* Great Southern Bancorp Inc GSBC.O : KBW réduit le cours cible de 63 $ à 61 $
* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève le cours cible de 75 à 85 dollars
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho relève le cours cible de 425 à 475 dollars
* Hershey HSY.N : JP Morgan relève le cours cible de 187 à 189 dollars
* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève le cours cible de 60 $ à 65 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération
égale et un PT de 58 $
* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Jefferies relève le prix cible de 311 à 312 $
* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200
* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho relève le cours cible à 480 $ contre 475 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève le cours cible à 150 $ contre 144 $
* Ibio Inc IBIO.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; PT 2
* I-Mab IMAB.O : Jefferies relève le cours cible de 5 $ à 10
* Inseego Corp INSG.O : Stifel relève l'objectif de cours à 14$ contre 8
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays réduit le prix cible de 81 $ à 80 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO augmente le prix cible de 82 $ à 84 $
* International Paper Co IP.N : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Intuitive Machines LUNR.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 18 $ contre 12 $
auparavant
* Intuitive Machines LUNR.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 12 à 18 dollars
* Inventrust Properties IVT.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 30 $
* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer
* JB Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark relève le prix cible de 165 $ à 175 $
* JB Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Barclays relève le cours cible de 135 à 150 dollars
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO ramène le cours cible de 69 $ à 55 $
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Oppenheimer relève la note à surperformance
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Oppenheimer relève sa note de "perform" à
"surperformer"
* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 55 à 58 dollars
* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $
* Keycorp KEY.N : Jefferies réduit le prix cible à 18 $ contre 20 $
* Keycorp KEY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 19$ contre 20
* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Jefferies réduit le prix cible à 7 $ contre 18 $
* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Jefferies ramène le prix cible de "buy" à "hold"
* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 7 $ à 5 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 46 $ à 44 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 53 $ à 51 $
* Kopin Corp KOPN.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de
5,50
* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 182 $ à 255 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 60 à 80 dollars
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 62 à 70
dollars
* Labcorp LH.N : Mizuho relève le cours cible de 285 $ à 320 $
* Landbridge Company Llc LB.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 93 $ à 91 $
* Legend Biotech Corp LEGN.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 75 $ à 60 $
* Lennox International Inc LII.N : Mizuho réduit le prix cible à 565 $ contre 650 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit le prix cible à 215 $ contre 235 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 217 $ contre 227 $
* Manpowergroup MAN.N : Barclays réduit le prix cible à 42 $ contre 50 $
* Manpowergroup MAN.N : Jefferies réduit le prix cible à 40 $ contre 48 $
* Maplebear Inc CART.O : Jefferies ramène le cours cible à 43 $, contre 55 $ auparavant
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James augmente le prix cible de 199 $ à 203 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo initie avec une note de surpondération
et un PT de 214 $
* Marriott MAR.O : Jefferies relève le prix cible de 300 $ à 308 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 191 $ contre 209 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW relève le prix cible de sous-performance à performance de marché
* Marsh Mclennan MMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 222 $ à 212 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 76 $ à 71 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève le cours cible à 575 $ contre 510 $
* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le cours cible de 200 à 240 dollars
* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 240 $, contre 195 $ auparavant
* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève le cours cible de 625 $ à 640 $
* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan réduit le cours cible à 74 $ contre 75 $
* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stifel relève le cours cible de 930 $ à 1100 $
* Moody's Corp MCO.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "sous-performance" à
"performance du marché"
* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours de 176 à 184 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 28 $
* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Mizuho relève le cours cible à 48 $ contre 39 $
* Neogenomics Inc NEO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 8 à 12 dollars
* Netgear Inc NTGR.O : Stifel relève le cours cible de 35 à 40 dollars
* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 113 $ contre 107 $
* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo initie avec une note de
sous-pondération et un PT de 42
* Option Care Health OPCH.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de
surpondération; PT 35
* Oracle Corp ORCL.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 335 $ à 375 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible de 367 $ à 400 $
* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies augmente le prix cible à 400 $ contre 360 $
* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 400 $ contre 370 $
* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 400$ contre 350
* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 380$ contre 330
* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 350,00 $ à 360,00 $
* Oracle Corp ORCL.N : Stephens augmente le prix cible de 208 $ à 331 $
* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen augmente le prix cible de 375 $ à 400 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 46 $ à 38 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho relève le cours cible de 210 à 220 dollars
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 245 $ contre 225 $
auparavant
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 45 $ contre 38
$ auparavant
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève le cours cible de 800 à 825 dollars
* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 21 $
* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève le cours cible de 145 à 150 dollars
* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; prix
cible de 154
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Stephens ramène le cours cible de 104 $ à 97 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Truist Securities réduit le prix cible de 107 à
105 dollars
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 100 $ de 110
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 61 $ à 251 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities relève le prix cible de 85 $ à
360 $
* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 65 $ à 280
$
* Progressive Corp PGR.N : Raymond James réduit le prix cible à 265$ de 305
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 96$ de 72
* Pure Storage Inc PSTG.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 99 $ contre 88 $
* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève le cours cible de 135 $ à 149 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Mizuho relève le cours cible de 190 à 210 dollars
* Rapid7 Inc RPD.O : Mizuho réduit le prix cible de 25 $ à 22 $
* Reinsurance Group of America RGA.N : Raymond James réduit le cours de l'action de "market
perform" à "underperform"
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Raymond James augmente le prix cible de 72 $ à 76 $
* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM relève l'objectif de cours de 138 à 146 dollars
* Roper Technologies Inc ROP.O : Mizuho réduit le prix cible à 510 $ de 600
* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible à 261 $ contre 255 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies ramène le cours cible de 650 $ à 600 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève le cours cible à 180 $ contre 112 $
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 115 $ à 112 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 64 $ à 61 $
* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 30 $
* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : JP Morgan réduit le prix cible de 41 $ à 39 $
* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré
* Snap Inc SNAP.N : Roth MKM augmente le prix cible de 365 $ à 385 $
* Snap-On SNA.N : Roth MKM relève le prix cible de 365 $ à 385 $
* Snowflake Inc. SNOW.N : Oppenheimer relève le cours cible de 275 à 295 dollars
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Jefferies relève le cours cible de 30 à 32 dollars
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Raymond James relève le prix cible de 95 $ à 101 $
* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities réduit le prix cible à 78 $ contre 82 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : RBC réduit le prix cible de 65 $ à 58 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : Stephens réduit le prix cible de 54 $ à 51 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 55 $ contre 56 $
* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Roth MKM augmente le prix cible à 295 $ contre 265 $
* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 432 à 442 dollars
* Telos Corp TLS.O : B. Riley relève le cours cible de 5,25 $ à 8,5 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho augmente le prix cible de 194 $ à 225 $
* Tesla Inc TSLA.O : Barclays relève le cours cible de 275 à 350 dollars
* the Bank of New York Mellon Corporation BK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 100 $ à 109 $
* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le prix cible de 114 à 115 dollars
* travelers Companies Inc TRV.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 294 $ contre 291 $
* Triumph Financial Inc TFIN.N : Stephens relève le cours cible de 53 à 59 dollars
* U.S. Bancorp USB.N : Wells Fargo relève le cours cible de 50 à 52 dollars
* UDR Inc UDR.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de "surpondérer" à "neutre
* United Airlines UAL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 135 $ contre 115 $ auparavant
* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 156 $ contre 149 $
* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève le cours cible à 409 $ contre 317 $
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 56 $
* US Bancorp USB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $ contre 54 $
* US Bancorp USB.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $ auparavant
* US Bancorp USB.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 52 $ contre 51 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève le cours cible à 181 $, contre 177 $
auparavant
* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de
surpondération et un PT de 216
* Venture Global Inc VG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 16 $ à 13 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies réduit le prix cible à 255 $ contre 290 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève le cours cible à 198 $, contre 165 $ auparavant
* Vital Energy Inc VTLE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 22 $
* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de
195 $
* Watsco Inc WSO.N : Mizuho réduit le prix cible de 525 $ à 400 $
* Wells Fargo WFC.N : KBW relève le cours cible de 85 $ à 92 $
* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève le cours cible de 120 à 160 dollars
* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 111 à 118 dollars