information fournie par Reuters • 17/10/2025 à 15:04

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Citigroup, eBay, Morgan Stanley

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Citigroup, eBay et Morgan Stanley.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : RBC réduit son objectif de cours de 355 $ à 350 $

* Citigroup C.N : KBW relève le cours cible de 112 à 118 dollars

* eBay EBAY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 à 65 dollars

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 150 $ contre 144 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours à 184 $, contre 176 $ auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 162 dollars contre 159 dollars

* Abbvie ABBV.N : Raymond James relève le cours cible à 250 $, contre 236 $ auparavant

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15$ contre 22

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 300 $

contre 250 $ auparavant

* Air Products APD.N : RBC ramène l'objectif de cours de 355 $ à 350 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève l'objectif de cours de 80 $ à 117 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève le cours cible de 68 $ à 71 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 74 $ de 70

* Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 535 $

contre 459 $

* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : Stifel relève l'objectif de cours de 25 à 29

dollars

* American Tower Corp AMT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 251 $ contre 250 $ auparavant

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 20 $ contre 12 $

auparavant

* Appfolio Inc APPF.O : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir d'une pondération sectorielle

* Arcellx Inc ACLX.O : Leerink Partners relève le cours cible de 104 à 109 dollars

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays ramène le cours de l'action de surpondéré à sous-pondéré

* Astera Labs Inc ALAB.O : Stifel augmente le prix cible de 174 $ à 185 $

* Backblaze Inc BLZE.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de 10 à 11 $

* Bank of America BAC.N : KBW relève le cours cible de 57 à 58 dollars

* Bank Ozk OZK.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformance" à

"performance du marché"

* Banner Corp BANR.O : KBW relève l'objectif de cours de 73 $ à 74 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : Rosenblatt Securities passe de neutre à achat

* BNY BK.N : KBW relève l'objectif de cours de 120 à 124 dollars

* BNY BK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 118 à 119 dollars

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen ramène le cours cible à 105 $, contre 125 $

auparavant

* BP BP.N : Raymond James réduit le cours cible à 38 $ contre 40 $ auparavant

* BP BP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale; PT $37

* Brightspring Health Services BTSG.O : Mizuho augmente le prix cible de 26 $ à 32 $

* Bunge BG.N : Stephens relève le cours cible de 85 $ à 115 $

* BXP Inc BXP.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Carrier Global Corp CARR.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 80

* Charles River Laboratories International CRL.N : Mizuho augmente le prix cible de 155 $ à 174 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 120 $, contre 119 $

auparavant

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève le cours cible de 112 à 114 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le prix cible de 119 à 121 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW relève le cours cible de 109 à 111 dollars

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Truist Securities relève le prix cible de 112 à 113 dollars

* Chevron Corp CVX.N : Raymond James réduit le prix cible à 160 $ contre 170 $

* Chevron Corporation CVX.N : Wells Fargo initie avec une note de surpondération et un PT de

190

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Jefferies réduit le prix cible de 133 à 113 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 108 $ contre 149 $

* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Stifel augmente le prix cible de 130 à 140 dollars

* Citigroup C.N : KBW relève le cours cible de 112 à 118 dollars

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities réduit le cours cible à 56 $ contre 58 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Rosenblatt Securities ramène le cours cible à 33 $, contre 38 $

auparavant

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : KBW réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Commerce Bancshares Inc CBSH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 70 $ à 63 $

* Commercial Metals Co CMC.N : Citigroup relève le cours cible de 60 à 65 dollars

* Commercial Metals Co CMC.N : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat

* Conocophillips COP.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération égale

et un PT de 100

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan relève le prix cible de 391 $ à 422 $

* Corteva CTVA.N : RBC réduit le prix cible de 86 $ à 80 $

* Cracker Barrel Old Country Store CBRL.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note

de pondération égale et un PT de 42 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 20 $ à 15 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Oppenheimer relève le cours cible de 520 $ à 560 $

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le cours cible de 40 $ à 42 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 40 $ à 41 $

* CSX Corp CSX.O : TD Cowen relève le cours cible de 38 $ à 39 $

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève le cours cible à 170 $, contre 155 $ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 175 $ à 180 $

* Datadog Inc DDOG.O : Oppenheimer relève le cours cible de 165 $ à 195 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève le prix cible de 33 $ à 37 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération et un PT de 43

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 43 $ à 37 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 166 $ contre 167 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 160 $ de 211 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Truist Securities relève le prix cible à 275 $ contre 248

$

* Doordash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 280$ contre 265

* Dupont DD.N : RBC relève le cours cible de 94 $ à 100 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 127 $, contre 149 $

auparavant

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies augmente le prix cible de 65 à 70 dollars

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Oppenheimer ramène l'objectif de cours à 133$ contre 134

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Leerink Partners relève le cours cible de 70 à 100 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible de 210 à 220 dollars

* Exxon Mobil Corp XOM.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

et un PT de 156 $

* FMC Corp FMC.N : RBC réduit le prix cible de 42 $ à 33 $

* Fortive Corp FTV.N : Mizuho réduit le prix cible à 54 $ contre 65 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho augmente le prix cible à 9$ de 7

* Forward Air Corp (Delaware) FWRD.O : Stifel ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 32 $

* GE Aerospace GE.N : RBC augmente le prix cible de 300 $ à 340 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève le cours cible de 850 $ à 870 $

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève le cours cible de 20 $ à 21 $

* Great Southern Bancorp Inc GSBC.O : KBW réduit le cours cible de 63 $ à 61 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève le cours cible de 75 à 85 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Mizuho relève le cours cible de 425 à 475 dollars

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève le cours cible de 187 à 189 dollars

* HF Sinclair Corp DINO.N : Raymond James relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de pondération

égale et un PT de 58 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Jefferies relève le prix cible de 311 à 312 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200

* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho relève le cours cible à 480 $ contre 475 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Jefferies relève le cours cible à 150 $ contre 144 $

* Ibio Inc IBIO.O : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; PT 2

* I-Mab IMAB.O : Jefferies relève le cours cible de 5 $ à 10

* Inseego Corp INSG.O : Stifel relève l'objectif de cours à 14$ contre 8

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays réduit le prix cible de 81 $ à 80 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO augmente le prix cible de 82 $ à 84 $

* International Paper Co IP.N : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Intuitive Machines LUNR.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 18 $ contre 12 $

auparavant

* Intuitive Machines LUNR.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 12 à 18 dollars

* Inventrust Properties IVT.N : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre; PT 30 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : JP Morgan relève la note de neutre à surpondérer

* JB Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark relève le prix cible de 165 $ à 175 $

* JB Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Barclays relève le cours cible de 135 à 150 dollars

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : BMO ramène le cours cible de 69 $ à 55 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Oppenheimer relève la note à surperformance

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Oppenheimer relève sa note de "perform" à

"surperformer"

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 55 à 58 dollars

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $

* Keycorp KEY.N : Jefferies réduit le prix cible à 18 $ contre 20 $

* Keycorp KEY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 19$ contre 20

* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Jefferies réduit le prix cible à 7 $ contre 18 $

* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Jefferies ramène le prix cible de "buy" à "hold"

* Kezar Life Sciences Inc KZR.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 7 $ à 5 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 53 $ à 51 $

* Kopin Corp KOPN.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix de

5,50

* Krystal Biotech KRYS.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 182 $ à 255 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 60 à 80 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 62 à 70

dollars

* Labcorp LH.N : Mizuho relève le cours cible de 285 $ à 320 $

* Landbridge Company Llc LB.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 93 $ à 91 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 75 $ à 60 $

* Lennox International Inc LII.N : Mizuho réduit le prix cible à 565 $ contre 650 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit le prix cible à 215 $ contre 235 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 217 $ contre 227 $

* Manpowergroup MAN.N : Barclays réduit le prix cible à 42 $ contre 50 $

* Manpowergroup MAN.N : Jefferies réduit le prix cible à 40 $ contre 48 $

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies ramène le cours cible à 43 $, contre 55 $ auparavant

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Raymond James augmente le prix cible de 199 $ à 203 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo initie avec une note de surpondération

et un PT de 214 $

* Marriott MAR.O : Jefferies relève le prix cible de 300 $ à 308 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 191 $ contre 209 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : KBW relève le prix cible de sous-performance à performance de marché

* Marsh Mclennan MMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 222 $ à 212 $

* Matador Resources Company MTDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 76 $ à 71 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Mizuho relève le cours cible à 575 $ contre 510 $

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le cours cible de 200 à 240 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève le cours cible à 240 $, contre 195 $ auparavant

* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève le cours cible de 625 $ à 640 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan réduit le cours cible à 74 $ contre 75 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stifel relève le cours cible de 930 $ à 1100 $

* Moody's Corp MCO.N : Raymond James relève l'objectif de cours de "sous-performance" à

"performance du marché"

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours de 176 à 184 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 28 $

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Mizuho relève le cours cible à 48 $ contre 39 $

* Neogenomics Inc NEO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 8 à 12 dollars

* Netgear Inc NTGR.O : Stifel relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible à 113 $ contre 107 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Wells Fargo initie avec une note de

sous-pondération et un PT de 42

* Option Care Health OPCH.O : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de

surpondération; PT 35

* Oracle Corp ORCL.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 335 $ à 375 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible de 367 $ à 400 $

* Oracle Corp ORCL.N : Jefferies augmente le prix cible à 400 $ contre 360 $

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research relève l'objectif de cours à 400 $ contre 370 $

* Oracle Corp ORCL.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 400$ contre 350

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 380$ contre 330

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 350,00 $ à 360,00 $

* Oracle Corp ORCL.N : Stephens augmente le prix cible de 208 $ à 331 $

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen augmente le prix cible de 375 $ à 400 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 46 $ à 38 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho relève le cours cible de 210 à 220 dollars

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 245 $ contre 225 $

auparavant

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 45 $ contre 38

$ auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève le cours cible de 800 à 825 dollars

* Permian Resources Corporation PR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 21 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève le cours cible de 145 à 150 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; prix

cible de 154

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Stephens ramène le cours cible de 104 $ à 97 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Truist Securities réduit le prix cible de 107 à

105 dollars

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 100 $ de 110

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 61 $ à 251 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities relève le prix cible de 85 $ à

360 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 65 $ à 280

$

* Progressive Corp PGR.N : Raymond James réduit le prix cible à 265$ de 305

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Citigroup augmente le prix cible à 96$ de 72

* Pure Storage Inc PSTG.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 99 $ contre 88 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève le cours cible de 135 $ à 149 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Mizuho relève le cours cible de 190 à 210 dollars

* Rapid7 Inc RPD.O : Mizuho réduit le prix cible de 25 $ à 22 $

* Reinsurance Group of America RGA.N : Raymond James réduit le cours de l'action de "market

perform" à "underperform"

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Raymond James augmente le prix cible de 72 $ à 76 $

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM relève l'objectif de cours de 138 à 146 dollars

* Roper Technologies Inc ROP.O : Mizuho réduit le prix cible à 510 $ de 600

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible à 261 $ contre 255 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies ramène le cours cible de 650 $ à 600 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève le cours cible à 180 $ contre 112 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 115 $ à 112 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 64 $ à 61 $

* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 30 $

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : JP Morgan réduit le prix cible de 41 $ à 39 $

* Smartstop Self Storage REIT SMA.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Snap Inc SNAP.N : Roth MKM augmente le prix cible de 365 $ à 385 $

* Snap-On SNA.N : Roth MKM relève le prix cible de 365 $ à 385 $

* Snowflake Inc. SNOW.N : Oppenheimer relève le cours cible de 275 à 295 dollars

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Jefferies relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Raymond James relève le prix cible de 95 $ à 101 $

* Synchrony Financial SYF.N : Truist Securities réduit le prix cible à 78 $ contre 82 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : RBC réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Stephens réduit le prix cible de 54 $ à 51 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 55 $ contre 56 $

* Take-Two Interactive Software TTWO.O : Roth MKM augmente le prix cible à 295 $ contre 265 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève le cours cible de 432 à 442 dollars

* Telos Corp TLS.O : B. Riley relève le cours cible de 5,25 $ à 8,5 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Mizuho augmente le prix cible de 194 $ à 225 $

* Tesla Inc TSLA.O : Barclays relève le cours cible de 275 à 350 dollars

* the Bank of New York Mellon Corporation BK.N : Wells Fargo relève le prix cible de 100 $ à 109 $

* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève le prix cible de 114 à 115 dollars

* travelers Companies Inc TRV.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 294 $ contre 291 $

* Triumph Financial Inc TFIN.N : Stephens relève le cours cible de 53 à 59 dollars

* U.S. Bancorp USB.N : Wells Fargo relève le cours cible de 50 à 52 dollars

* UDR Inc UDR.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de "surpondérer" à "neutre

* United Airlines UAL.O : Barclays relève l'objectif de cours à 135 $ contre 115 $ auparavant

* United Airlines UAL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 156 $ contre 149 $

* UnitedHealth UNH.N : Jefferies relève le cours cible à 409 $ contre 317 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 50 $ contre 56 $

* US Bancorp USB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $ contre 54 $

* US Bancorp USB.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $ auparavant

* US Bancorp USB.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 52 $ contre 51 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Raymond James relève le cours cible à 181 $, contre 177 $

auparavant

* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération et un PT de 216

* Venture Global Inc VG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 16 $ à 13 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies réduit le prix cible à 255 $ contre 290 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève le cours cible à 198 $, contre 165 $ auparavant

* Vital Energy Inc VTLE.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 22 $

* VSE Corp VSEC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de

195 $

* Watsco Inc WSO.N : Mizuho réduit le prix cible de 525 $ à 400 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève le cours cible de 85 $ à 92 $

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève le cours cible de 120 à 160 dollars

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 111 à 118 dollars