S&P abaisse la note souveraine de la France à A+/A-1

Une vue générale montre la Tour Eiffel illuminée et la ligne d'horizon du quartier d'affaires de La Défense de nuit à Paris
S&P Global Ratings a abaissé vendredi la note de crédit de la France à 'A+/A-1' contre 'AA-/A-1+', invoquant des risques accrus pour la consolidation budgétaire.
L'agence maintient une perspective stable mais estime que, sans mesures supplémentaires pour réduire le déficit, le rythme de consolidation pourrait être plus lent que prévu.
S&P anticipe une dette brute des administrations publiques atteignant 121,00% du PIB en 2028 et des déficits élevés sur les trois prochaines années. L'agence souligne que l'incertitude politique pourrait peser sur l'économie française en freinant l'investissement, la consommation privée et la croissance, malgré la présentation du projet de budget 2026 au Parlement.
(Rédigé par Nicolas Delame)
