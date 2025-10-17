 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

S&P abaisse la note souveraine de la France à A+/A-1
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 22:37

Une vue générale montre la Tour Eiffel illuminée et la ligne d'horizon du quartier d'affaires de La Défense de nuit à Paris

Une vue générale montre la Tour Eiffel illuminée et la ligne d'horizon du quartier d'affaires de La Défense de nuit à Paris

S&P Global Ratings a abaissé vendredi la note de crédit de la France à 'A+/A-1' contre 'AA-/A-1+', invoquant des risques accrus pour la consolidation budgétaire.

L'agence maintient une perspective stable mais estime que, sans mesures supplémentaires pour réduire le déficit, le rythme de consolidation pourrait être plus lent que prévu.

S&P anticipe une dette brute des administrations publiques atteignant 121,00% du PIB en 2028 et des déficits élevés sur les trois prochaines années. L'agence souligne que l'incertitude politique pourrait peser sur l'économie française en freinant l'investissement, la consommation privée et la croissance, malgré la présentation du projet de budget 2026 au Parlement.

(Rédigé par Nicolas Delame)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/10/2025 à 22:37:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

8 commentaires

  • 01:20

    on pourrait parler de l Espagne qui en sortant du marché européen de l eelctricité a pu vendre aux entreprises comme à la population de l electricité non pas indexé sur le prix du gaz mais de l electricité à son juste prix ... en sortant du marché européen de l electricité la France grace à son nucleaire aurait pu vendre à prix normal son electricité ... faut imaginer le bien pour notre pouvoir d achat et le bien pour notre petit tissu industriel le tout sans ruiner l etat

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank