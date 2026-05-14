TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cisco, DTE Energy, Marvell Technology

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cisco, DTE Energy et Marvell Technology.
POINTS FORTS
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* AbbVie ABBV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 294 $ à 298 $
* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 123 $ à 120 $
* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 432 $ à 427 $
* Aramark ARMK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 58 $
* Aramark ARMK.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $
* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 18 $ à 9 $
* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $
* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « acheter »;
objectif de cours: 32 $
* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $
* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 120 $
* Cisco CSCO.O : Melius Research relève son objectif de cours de 100 $ à 145 $
* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 120 $
* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 86 $ à 132 $
* CMS Energy Corp CMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 82 $
* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $
* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »
* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 37 $
* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 55 $ à 51 $
* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $
* Doximity Inc DOCS.N : Needham abaisse son objectif de cours de 55 $ à 27 $
* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $
* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Dynatrace Inc DT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Dynatrace Inc DT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $
* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel relève son objectif de cours de 80 $ à 89 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de
156 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $
* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $
* Main Street Capital Corp MAIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 66 $ à 58 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 150 $ à 154 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $
* National Health Investors Inc NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $
* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 27 $
* Prestige Consumer Healthcare PBH.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer »
à « neutre »
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Jefferies lance la couverture avec une note « Hold »; objectif de
cours: 24 $
* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $
* Staar Surgical Co STAA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 33 $
* Tango Therapeutics TNGX.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours
de 18 $ à 27 $
* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « acheter »;
objectif de cours de 28 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 182 $ à 188 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $
* US Physical Therapy Inc USPH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 40 $
* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $
* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 94 $ à 91 $
