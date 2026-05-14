 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cisco, DTE Energy, Marvell Technology
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cisco, DTE Energy et Marvell Technology.

POINTS FORTS

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* AbbVie ABBV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 294 $ à 298 $

* Ameren Corp AEE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 123 $ à 120 $

* Amgen Inc AMGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 432 $ à 427 $

* Aramark ARMK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 58 $

* Aramark ARMK.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 55 $

* Arvinas Inc ARVN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 18 $ à 9 $

* Carrier Global Corp CARR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 68 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Cipher Digital Inc CIFR.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours: 32 $

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 96 $ à 120 $

* Cisco CSCO.O : Melius Research relève son objectif de cours de 100 $ à 145 $

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 91 $ à 120 $

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 86 $ à 132 $

* CMS Energy Corp CMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 82 $

* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $

* Compass Minerals International Inc CMP.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Core Scientific Inc CORZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 24 $ à 37 $

* Damora Therapeutics Inc DMRA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 55 $ à 51 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 33 $ à 28 $

* Doximity Inc DOCS.N : Needham abaisse son objectif de cours de 55 $ à 27 $

* DTE Energy Co DTE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Dynatrace Inc DT.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Dynatrace Inc DT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 55 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel relève son objectif de cours de 80 $ à 89 $

* Hut 8 Corp HUT.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de

156 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Main Street Capital Corp MAIN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 66 $ à 58 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 150 $ à 154 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* National Health Investors Inc NHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 83 $ à 74 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 27 $

* Prestige Consumer Healthcare PBH.N : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer »

à « neutre »

* Riot Platforms Inc RIOT.O : Jefferies lance la couverture avec une note « Hold »; objectif de

cours: 24 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 27 $ à 32 $

* Staar Surgical Co STAA.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 33 $

* Tango Therapeutics TNGX.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours

de 18 $ à 27 $

* Terawulf Inc WULF.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours de 28 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 182 $ à 188 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 98 $ à 90 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 20 $ à 40 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Weyerhaeuser Co WY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 94 $ à 91 $

Valeurs associées

ABBVIE
208,500 USD NYSE +0,26%
AMEREN
109,080 USD NYSE -0,39%
AMGEN
336,4500 USD NASDAQ +0,05%
ARAMARK
50,730 USD NYSE +4,81%
ARVINAS
9,8700 USD NASDAQ +3,03%
CARRIER GLOBAL
65,570 USD NYSE -0,08%
CHEESECAKE FACTO
56,5400 USD NASDAQ -6,93%
CIPHER DIGITAL
21,2350 USD NASDAQ +5,86%
CISCO SYSTEMS
101,8700 USD NASDAQ +2,60%
CMS ENERGY CORP
72,800 USD NYSE -0,68%
COMPASS MINERALS
30,190 USD NYSE +2,69%
CORE SCIENTIFIC
24,0000 USD NASDAQ +5,31%
DOXIMITY RG-A
23,320 USD NYSE -11,80%
DTE ENERGY
141,985 USD NYSE -0,43%
DYNATRACE
34,710 USD NYSE -11,48%
GOOSEHEAD INS-A
36,3800 USD NASDAQ -8,25%
HELIOS TECH
75,270 USD NYSE -3,02%
HUT 8
108,3300 USD NASDAQ +0,95%
JACK IN THE BOX
12,7900 USD NASDAQ -5,75%
MAIN STREET CAP
51,0200 USD NYSE -3,64%
MARVELL TECH
177,9700 USD NASDAQ +8,20%
MIRUM RG REG S-AI
109,1600 USD NASDAQ +2,13%
MOLINA HEALTHCAR
192,075 USD NYSE +0,24%
NATIONAL VSN HLD
16,9350 USD NASDAQ -19,13%
NATL HEALTH REIT
74,980 USD NYSE +0,75%
PRESTIGE CONSMER
51,750 USD NYSE +2,57%
RIOT PLATFORMS
24,9200 USD NASDAQ +1,67%
STAAR SURGICAL
29,4000 USD NASDAQ +4,33%
TANGO THERAPETCS
25,5100 USD NASDAQ +8,55%
TERAWULF
23,1200 USD NASDAQ +1,40%
TEXAS ROADHOUSE
179,3000 USD NASDAQ -2,33%
US FOODS HOLDING
85,160 USD NYSE +1,41%
US PHYSICAL THER
60,130 USD NYSE -1,44%
VISHAY INTERTECH
38,510 USD NYSE +14,48%
WEC ENERGY GROUP
112,200 USD NYSE -0,32%
WEYERHAEUSE REIT
23,085 USD NYSE -1,60%
XCEL ENERGY
79,9000 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 12:04:49.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des courtiers sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Les Bourses mondiales optimistes sur la rencontre Xi-Trump
    information fournie par AFP 14.05.2026 13:14 

    Les marchés boursiers mondiaux évoluent dans le vert jeudi, portés par l'optimisme des investisseurs quant à l'issue de la rencontre au sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. En Europe, à la mi-séance, vers 10H50 GMT, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.05.2026 12:59 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, Nvidia, Microsoft, précisions sur le sommet Trump-Xi, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris évolue dans le vert, la rencontre Xi-Trump en ligne de mire
    information fournie par AFP 14.05.2026 12:59 

    La Bourse de Paris est en hausse jeudi, profitant d'un certain optimisme des investisseurs quant à l'issue de la rencontre entre les présidents américain et chinois à Pékin. Dans les premiers échanges, vers 09H30 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,49% à 8.047,33 ... Lire la suite

  • microsoft (Crédit: / Adobe Stock)
    Le Royaume-Uni ouvre une enquête concurrence sur les logiciels professionnels de Microsoft
    information fournie par Reuters 14.05.2026 12:52 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4, réponse de Microsoft au paragraphe 7) La Grande-Bretagne ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,178 +6,21%
CAC 40
8 077,57 +0,87%
SOITEC
154 -1,19%
NOVACYT
0,522 -18,44%
NANOBIOTIX
44,28 +0,41%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank