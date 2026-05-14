Le Royaume-Uni ouvre une enquête concurrence sur les logiciels professionnels de Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 2 à 4, réponse de Microsoft au paragraphe 7)

La Grande-Bretagne a ouvert une enquête concurrence sur la position dominante de Microsoft dans le secteur des logiciels d' MSFT.O , qui pourrait déboucher sur des mesures ciblées s'il s'avérait que l'entreprise américaine détient un « statut stratégique sur le marché » dans ce secteur.

L'Autorité de la concurrence et des marchés a déclaré que cette enquête – la quatrième menée en vertu des nouveaux pouvoirs qui lui ont été conférés l'année dernière – examinerait si le regroupement de Windows, Word, Excel, Teams, Copilot et d'autres produits affaiblissait la concurrence.

Elle examinerait également comment les concurrents dans le domaine de l'IA ont pu s'intégrer aux logiciels professionnels de Microsoft, a-t-elle précisé.

Une désignation SMS permettrait également à la CMA d'intervenir sur le marché du cloud, où elle a précédemment constaté que l'utilisation par Microsoft de licences logicielles pourrait réduire la concurrence dans les services cloud.

La directrice générale de la CMA, Sarah Cardell, a déclaré que les logiciels d'entreprise constituaient une pierre angulaire de l'économie britannique, des centaines de milliers de clients s'appuyant sur les systèmes de Microsoft.

« Notre objectif est de comprendre comment ces marchés évoluent, quelle est la position de Microsoft au sein de ceux-ci, et d’examiner quelles mesures ciblées, le cas échéant, pourraient être nécessaires pour garantir que les organisations britanniques puissent bénéficier d’un choix, d’innovations et de prix compétitifs », a-t-elle déclaré dans un communiqué jeudi.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré: « Nous nous engageons à travailler rapidement et de manière constructive avec la CMA pour faciliter son examen du marché des logiciels d'entreprise. »

L'enquête s'achèvera d'ici février 2027, a indiqué la CMA.