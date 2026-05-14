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La Bourse de Paris évolue dans le vert, la rencontre Xi-Trump en ligne de mire
information fournie par AFP 14/05/2026 à 12:59

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris est en hausse jeudi, profitant d'un certain optimisme des investisseurs quant à l'issue de la rencontre entre les présidents américain et chinois à Pékin.

Dans les premiers échanges, vers 09H30 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,49% à 8.047,33 points, en hausse de 39,36 points. La veille, l'indice vedette avait pris 0,35%, s'établissant à 8.007,97 points.

La séance s'annonce calme sur la place financière parisienne, en raison du jour férié de l'Ascension en France.

Le principal point d'attention du jour est la visite du président américain Donald Trump en Chine, qui suscite des espoirs sur la conclusion d'accords entre les deux puissances, en particulier dans la tech.

La venue du patron de Nvidia, Jensen Huang dans la délégation de Trump a ainsi été "interprétée par le marché comme un signal positif pour l'accès futur aux puces d'IA et la flexibilité des exportations" entre les deux pays, observe Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Pékin et Washington se sont livrés en 2025 une farouche guerre commerciale aux répercussions planétaires, qui s'est traduite par des restrictions à l'exportation des terres rares de la part de Pékin, et de certaines puces électroniques de Nvidia de la part des Etats-Unis.

Xi Jinping a d'ailleurs promis jeudi à Pékin au groupe de chefs d'entreprise américains accompagnant Donald Trump que la porte de son pays sur le monde "continuera de s'ouvrir toujours plus grand", selon un média d'Etat.

Les investisseurs gardent aussi un œil sur la situation Moyen-Orient.

Les prix du pétrole stagnent: vers 09H30 le baril de Brent de la mer du Nord, référence en Europe, prenait 0,22% à 105,86 dollars. Le baril de WTI nord-américain, grappillait 0,17% à 101,19 dollars.

Côté obligataire, le taux d'intérêt français à échéance dix ans, reculait légèrement, à 3,70%, contre 3,72% la veille en clôture.

STMicroelectronics continue sa course

Dans ce contexte d'optimisme, les titres du secteur des semi-conducteurs et des puces électroniques ont déjà bondi la veille sur toutes les places financières. Le fabricant franco-italien de composants STMicroelectronics avait ainsi pris 9,79% à Paris.

Le titre continuait sa course en avant mardi, prenant vers 9H30 2,03% à 53,39 euros. Depuis le début de la semaine, l'action a gagné 8,84%. Et depuis le début de l'année, il a connu une hausse stratosphérique de 137,83%.

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