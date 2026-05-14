Ukraine: cinq morts et une quarantaine de blessés dans une vaste attaque sur Kiev

Explosion près d'immeubles résidentiels lors de frappes de drones et de missiles russes à Kiev, la capitale ukrianienne, le 14 mai 2026 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Au moins cinq personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées jeudi lors d'une attaque massive de drones et missiles russes sur l'Ukraine, qui a notamment frappé la capitale Kiev, 48H après l'expiration d'une trêve entre Moscou et Kiev.

La Russie a lancé 675 drones et 56 missiles, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, affirmant en avoir abattu respectivement 652 et 41 -- une vague d'attaques aériennes parmi les plus importantes de ces dernières semaines.

Au moins cinq personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées, selon un bilan provisoire fourni par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon le dirigeant, un véhicule d'une mission humanitaire de l'ONU a été frappé par des drones russes dans le sud du pays, sans faire de blessés. Mais "les Russes ne pouvaient ignorer quel véhicule ils visaient", a-t-il dénoncé.

Volodymyr Zelensky, qui exhorte ses alliés à faire pression sur Moscou pour mettre fin à l'invasion russe lancée il y a plus de quatre ans, a une nouvelle fois appelé à une vive réaction.

"Il doit y avoir une réponse juste à toutes ces frappes", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

"Au total, depuis minuit hier, la Russie a utilisé plus de 1.560 drones contre nos villes et nos communautés. Ce ne sont certainement pas là les agissements de ceux qui pensent que la guerre touche à sa fin", a-t-il écrit dans un précédent message jeudi.

- "Tout était en feu" -

À Kiev, un drone russe a touché un immeuble résidentiel de neuf étages, dont "une partie a été complètement détruite", selon le dirigeant ukrainien.

Des secouristes s'affairent dans un immeuble résidentiel partiellement détruit après des frappes de drones et de missiles russes sur Kiev, la capitale ukrainienne, le 14 mai 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Des dégâts ont été recensés sur plus de "vingt sites à travers la ville", dont des infrastructures civiles, a-t-il précisé dans un communiqué.

"Tout était en feu. Les gens hurlaient... Les gens criaient", a témoigné auprès de l'AFP Andriï, un habitant de la capitale, la chemise tachée de sang.

Alors que les secours tentaient d'évacuer une victime coincée sous les décombres, une femme s'est écriée en larmes: "C'est sûrement Macha", a rapporté un journaliste de l'AFP sur place.

Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, le corps d'une enfant de 12 ans a été retiré des décombres d'un immeuble résidentiel. "Les opérations de recherche et de secours se poursuivent", a-t-il dit.

Des journalistes de l'AFP ont entendu de violentes explosions une grande partie de la nuit et observé les systèmes de défense antiaérienne entrer en action au-dessus de la ville.

- "Démonstration" -

Selon un haut responsable de la présidence ukrainienne à l'AFP, cette nouvelle attaque massive coïncide avec les discussions jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue Xi Jinping lors de leur sommet en Chine.

C'est "une démonstration à l'occasion des discussions (de Donald) Trump en Chine", a indiqué, sous couvert d'anonymat, ce haut responsable.

Volodymyr Zelensky avait appelé mercredi les deux dirigeants à discuter des moyens de mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine.

Après une trêve de samedi à lundi, annoncée par Donald Trump quelques heures avant les commémorations de la fin de la Seconde guerre mondiale en Russie, les attaques quotidiennes de la Russie sur les villes ukrainiennes ont repris aussitôt.

Le cessez-le-feu a été entaché par des accusations de violations de part et d'autre mais il n'a été marqué par aucune offensive d'ampleur.

Les négociations entre Moscou et Kiev sous médiation américaine pour mettre fin au conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale sont en pause depuis le début des hostilités au Moyen-Orient fin février.