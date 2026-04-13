information fournie par Reuters • 13/04/2026 à 18:57

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Ford, Occidental Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Chevron Corp, Ford et Occidental Petroleum.

FAITS MARQUANTS

* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 $ à 220 $

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Ford F.N : RBC réduit le prix cible de 12 $ à 11 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève le cours de l'action de neutre

à achat

* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève la note de sous-performance à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 166 dollars contre 175 dollars

* A O Smith Corp AOS.N : Citigroup réduit le prix cible de 78 $ à 74 $

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 20 $

* ADMA Biologics Inc ADMA.O : Mizuho réduit le prix cible à 24$ de 30

* Adobe Inc ADBE.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* AEP AEP.O : BMO augmente le prix cible de 136 $ à 141 $

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 101 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen réduit le prix cible de 157 $ à 147 $

* AIG AIG.N : Mizuho ramène le cours cible à 84 $ contre 86 $

* Air Products APD.N : BMO augmente le prix cible de 282 $ à 325 $

* Air Products APD.N : Citigroup relève le cours cible à 315 $, contre 285 $ auparavant

* Albemarle ALB.N : Oppenheimer relève le cours cible de 216 à 222 dollars

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève le prix cible à 135 $ contre 130 $

auparavant

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities abaisse le PT de 515 $ à 505 $

* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : B. Riley augmente le prix cible de 19 $ à 25 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 387$ contre 395

* Amazon AMZN.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 294 $, au lieu de 300

* Amgen Inc AMGN.O : UBS relève le cours cible de 390 à 400 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 400 à 425 dollars

* Andersen Group Inc ANDG.N : UBS relève l'objectif de cours de 32 à 34 dollars

* Apollo APO.N : BMO ramène l'objectif de cours à 108 $ contre 116 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible de 450 à 485 dollars

* Ares Management Corp ARES.N : BMO ramène le cours cible de 112 $ à 104 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 215 à 147 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse le cours cible à 176 $ contre 185

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 183 $ contre 148 $

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Mizuho réduit le prix cible à 259$ de 260

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 238 $ contre 255

$

* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 180 à 192 dollars

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : UBS ramène l'objectif de cours à 210$ contre 220

* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 207 $, contre 230 $ auparavant

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible à 180 $ contre 187 $

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 80 $

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Badger Meter Inc BMI.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 200 à 190 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : Goldman Sachs réduit l'objectif de cours à 59$ contre 76

* Best buy Co Inc BBY.N : Goldman Sachs ramène le cours de l'action d'achat à vente

* Biogen BIIB.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 215 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : Truist Securities réduit le prix cible à 189 $ contre 193 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen réduit le cours cible de 80 $ à 65 $

* Blackstone BX.N : BMO augmente le cours cible de 126 $ à 132 $

* Blackstone Inc BX.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 16$ contre 17

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 80$ contre 105

* Boston Scientific Corp BSX.N : Mizuho ramène le cours cible à 90 $, contre 115 $ auparavant

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho réduit le prix cible à 84 $ de 85

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit le prix cible à 85$ de 110

* CACI International Inc CACI.N : Jefferies réduit le prix cible de 690 $ à 645 $

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 700 $ à 650 $

* California Resources Corp CRC.N : UBS relève le cours cible de 81 $ à 82 $

* Camden Property Trust CPT.N : RBC réduit le cours cible à 104 $ contre 108 $

* Carnival Corp CCL.N : UBS réduit le cours cible à 35 $ contre 38 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le cours cible à 905 $ contre 785 $

* Celanese Corp CE.N : BMO augmente le prix cible de 41 $ à 70 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies réduit le cours cible de 86 $ à 75 $

* Chemours CC.N : BMO relève le cours cible de 19 $ à 25 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève le cours cible à 225 $ contre 217 $

* Chevron Corp CVX.N : RBC relève le cours cible à 220 $, au lieu de 200

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen ramène le cours cible à 204 $, contre 214 $ auparavant

* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 25

* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 169 $ à 187 $

* CME Group Inc CME.O : Barclays réduit le prix cible de 344 $ à 343 $

* CMS Energy Corp CMS.N : BMO augmente le prix cible de 80 $ à 86 $

* Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.O : UBS réduit le prix cible de 67 $ à 64 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 4 $ à 149 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève le prix cible de neutre à achat

* Constellation Brands STZ.N : Barclays relève l'objectif de cours de 151 à 170 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 158 $ contre 162 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 142 $ à 190 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de "hold" à "buy"

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Mizuho réduit le prix cible de 39 $ à 31 $

* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 100 $ à 120 $

* Coreweave Inc CRWV.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 175 $ contre 125 $ auparavant

* Cummins CMI.N : Citigroup augmente le prix cible à 710$ de 630

* Cummins Inc CMI.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 693 $ contre 630 $

* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 270 $ à 245 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan augmente le prix cible à 54 $ contre 46 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 193 $ contre 172 $

auparavant

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 210 $, contre 195 $

auparavant

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de "hold" à "buy" (acheter)

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 67 $ à 98 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 400$ contre 450

* Doordash DASH.O : Stifel réduit le cours cible à 185 $ contre 215 $

* Dover Corp DOV.N : Citigroup augmente le prix cible à 253 $ contre 231 $

* Dow Inc DOW.N : BMO augmente le prix cible de 35 $ à 42 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO relève le cours cible de 136 $ à 143 $

* Dupont DD.N : Citigroup abaisse le cours cible à 56 $ contre 59 $

* Dynatrace Inc DT.N : RBC réduit le cours cible de 56 $ à 50 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies ramène le cours cible à 193 $, contre 205 $ auparavant

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup réduit le cours cible à 330 $ contre 345

* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup augmente le prix cible de 13 à 15 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Elevance Health ELV.N : Truist Securities réduit le prix cible de 390 à 375 $

* Entegris Inc ENTG.O : BMO augmente le prix cible de 148 $ à 153 $

* Entergy ETR.N : BMO augmente le prix cible de 118 $ à 127 $

* Equifax Inc EFX.N : UBS ramène le cours cible de 230 $ à 220 $

* Equinix Inc EQIX.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 1160 $ contre 980 $

* Equinix Inc EQIX.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 1250 $ contre 1075 $

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 22$ contre 25

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Mizuho réduit le prix cible à 58 $ contre 65 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC réduit le prix cible de 282 $ à 285 $

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 130 $

auparavant

* Expand Energy Corp EXE.O : UBS réduit l'objectif de cours à 133$ contre 139

* Fastenal Company FAST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $

auparavant

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 290 $ contre 300

* Figma Inc FIG.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Figs Inc FIGS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 15$ contre 8

* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 97 $ contre 98 $ auparavant

* Ford F.N : RBC réduit le cours cible à 11 $ contre 12 $

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley ramène le cours à neutre de "acheter

* Formfactor Inc FORM.O : B. Riley augmente le prix cible de 100 $ à 130 $

* GCM Grosvenor GCMG.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 24 $ à 17 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG réduit le prix cible de 91 $ à 85 $

* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 90$ contre 95

* GE Vernova GEV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1 095 $ contre 916 $

* Gen Digital Inc GEN.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 32 $

* Gen Digital Inc GEN.O : RBC réduit le prix cible à 22 $ de 29

* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec PT $16

* Gilead GILD.O : Citigroup augmente le prix cible de 156 $ à 165 $

* GM GM.N : RBC réduit le prix cible à 96 $ contre 107 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 390 $ contre 430 $

auparavant

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities augmente le prix à 43 $ contre 38 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 70$ contre 80

* Hamilton Lane HLNE.O : Oppenheimer réduit le cours cible à 171 $ contre 230 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO ramène le cours cible de 118 $ à 108 $

* Helus Pharmaceuticals HELP.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; PT 8 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix cible de 165 $ à 135 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 160 $ contre 189 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit le prix cible à 29$ de 30

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit le prix cible de "strong buy" à

"outperform"

* Humana HUM.N : Truist Securities augmente le prix cible de 200 $ à 220 $

* IBM IBM.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 285 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley relève le cours cible de 52 $ à 75 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève le cours cible de 55 $ à 66 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup réduit le prix cible à 113 $ contre 117 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible de 85 $ à 70 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies réduit le prix cible de 290 $ à 265 $

* Insulet Corp PODD.O : BTIG réduit le prix cible de 380 $ à 320 $

* Intapp Inc INTA.O : Barclays réduit le prix cible à 20 $ de 35

* Intel INTC.O : Benchmark augmente le prix cible à 76 $ contre 57 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $, contre 45 $ auparavant

* International Business Machines IBM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 300 $ contre

340 $ auparavant

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup réduit le prix à 90$ de 100

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG réduit le prix cible à 574 $ de 616 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho réduit le prix cible de 575 $ à 525 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : BTIG réduit le prix cible à 185 $, contre 215 $ auparavant

* KBR Inc KBR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 39 $ contre 44 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 108 $ contre 109 $

* KKR KKR.N : Oppenheimer ramène le cours cible à 140 $, contre 187 $ auparavant

* Lam Research LRCX.O : Stifel relève le cours cible à 300 $, contre 280 $ auparavant

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 95 $ contre 85 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 175 $ contre 190 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Mizuho abaisse le cours cible à 48 $ contre 54 $

* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $

* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 320 $ contre 335 $

auparavant

* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 293 $ contre 355 $

* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : BofA Global Research relève le cours à 305 $ contre

260 $

* Manpowergroup MAN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 30$ contre 35

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 193 $ contre 199 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies réduit le prix cible à 745 $ contre 785 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : B. Riley relève le prix cible à 156 $, contre 135 $ auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève le prix cible de 120 à 149 dollars

* Mastec Inc MTZ.N : UBS relève le cours cible de 354 à 420 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : UBS relève le cours cible de 130 à 145 dollars

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG réduit le prix cible à 100$ de 107

* Meta META.O : Stifel réduit le prix cible à 805 $ contre 820 $

* Metlife Inc MET.N : Mizuho ramène le cours cible à 93 $, contre 100 $ auparavant

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit le prix cible à 87 $ contre 88 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies réduit le prix cible à 105 $ contre 144 $

* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 660 $ à 560 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays réduit le prix cible à 114 $ contre 116 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : JP Morgan réduit le prix cible à 110 $ contre 116 $

* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush augmente le prix cible de 115 à 118 dollars

* Nike Inc NKE.N : HSBC passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de cours à 48 $ contre 90 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible à 37$ de 40

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N : UBS réduit le prix cible à 22$ contre 27

* NRG Energy Inc NRG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 199 $ contre 181 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 3 $ à 71 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research augmente le prix de vente de neutre à achat

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 63 $ à 64 $

* Olin Corp OLN.N : BMO augmente le prix cible de 24 $ à 30 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : JP Morgan ramène le cours à 152 $ contre 163 $

* ONSEMI ON.O : BofA Global Research relève son objectif de cours à 85 $ contre 70 $ auparavant

* ONSEMI ON.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 275 à 310 dollars

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 70$ contre 40

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 180 $ à 170 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit le prix cible de 156 $ à 135 $

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup augmente le prix cible à 130 $ contre 125 $ auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève le prix cible de 1092 à 1137 dollars

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 72 $

* Paychex Inc PAYX.O : UBS réduit le prix cible à 94 $ contre 98 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 185 $, contre

200 $ auparavant

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Goldman Sachs ramène l'objectif de cours de "acheter" à "neutre

* Pfizer Inc PFE.N : BMO augmente le prix cible de 30 $ à 34 $

* Pfizer Inc PFE.N : UBS relève le cours cible de 25 à 27 dollars

* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 326 $ à 322 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit le prix cible à 101 $ de 113 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen réduit le prix cible à 102 $ de 105

* Qualys Inc QLYS.O : RBC réduit le prix cible de 134 $ à 85 $

* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le prix cible de 12 $ à 6 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup augmente le prix cible de 230 $ à 240 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 215 $ à 212 $

* Replimune Group Inc REPL.O : BMO réduit le prix cible de 11 $ à 1 $

* Replimune Group Inc REPL.O : BMO fait passer le cours de l'action de " marché performant " à "

sous-performance "

* Replimune Group Inc REPL.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible d'achat à vente

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 11 $ à 2 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit le prix cible de "surperformance" à "performance

du marché"

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 14 $ à 4 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondérer à neutre

* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush réduit le prix cible de 19 $ à 2 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush réduit le prix cible de surperformer à neutre

* ResMed Inc RMD.N : Mizuho réduit le prix cible de 300 $ à 255 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Jefferies relève le cours à 80 $ contre 70

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Guggenheim relève le prix cible de 160 à 175 dollars

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève le prix cible de 115 à 147 dollars

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Oppenheimer relève le prix cible de 150 à 165 dollars

* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen réduit le prix cible à 115 $ contre 124 $

* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 24 $ à 16 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : UBS réduit le prix cible de 371 $ à 350 $

* RTX Corp RTX.N : Jefferies réduit le cours cible à 210 $ contre 225 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 525 $ contre 530 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente le prix cible de 875 $ à 980 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies augmente le prix cible de 700 $ à 1000 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan ramène le cours à 110 $, contre 125 $

auparavant

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays relève l'objectif de cours à 48 $ contre 44 $

* ServiceNow Inc NOW.N : RBC réduit le cours cible à 121 $ contre 150 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays augmente le prix cible à 201 $ de 193 $

* SINTX Technologies Inc SINT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Snap Inc SNAP.N : Stifel réduit le prix cible à 4,5 $ de 5,5

* Solventum Corp SOLV.N : BTIG réduit le prix cible à 89$ de 100

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Argus Research augmente le prix cible de 88 $ à 98 $

* Spire Inc SR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 105 $ contre 96 $ auparavant

* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève le cours de l'action de sous-performance à "hold"; augmente le

cours cible de 86 $ à 92 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 104 $ à 90 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 107 $

* Strategy MSTR.O : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 385 $

* Stryker Corp SYK.N : BTIG ramène le cours cible de 412 $ à 397 $

* Stryker Corp SYK.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; PT 410

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC augmente le prix cible de 260 $ à 270 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 246 $ à 249 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities augmente le prix cible à 285 $ contre 279 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Barclays relève le prix cible de 600 à 603 dollars

* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 135 $ contre 122 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève sa note de sous-performance à neutre

* Tempus AI Inc TEM.O : TD Cowen relève la note d'achat de " hold " à " buy "; baisse la prévision de

cours de 70 $ à 65 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays réduit le prix cible de 28 $ à 20 $

* Teradata Corp TDC.N : RBC réduit le prix cible à 29 $, contre 35 $ auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : RBC réduit le cours cible de 500 $ à 480 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen réduit le cours cible de 683 $ à 625 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup augmente le prix cible de 115 $ à 125 $

* T-Mobile US Inc TMUS.O : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 500 $ contre 560 $

* TPG Inc TPG.O : BMO réduit le prix cible de 48 $ à 44 $

* TransUnion TRU.N : UBS réduit le cours cible à 69 $, contre 72 $ auparavant

* Uber UBER.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 105 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel abaisse le cours cible à 497 $ contre 501 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible de 38 $ à 28 $

* Ventas Inc VTR.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 95 $, contre 90 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève le cours cible à 340 $, contre 286 $ auparavant

* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le PT de

43$ à 55$

* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le prix cible de 127 $ à 117 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 43 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies réduit le prix cible à 360 $ contre 375 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit le prix cible de 373 $ à 345 $

* Waters Corp WAT.N : UBS réduit le prix cible de 370 $ à 330 $

* Wayfair Inc W.N : Stifel réduit le cours cible à 85 $ contre 89 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève le cours cible à 405 $, contre 335 $ auparavant

* Westlake Corp WLK.N : BMO relève le cours cible de 127 $ à 133 $

* Whitestone REIT WSR.N : B. Riley ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Whitestone REIT WSR.N : B. Riley augmente le prix cible de 18 $ à 19 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Goldman Sachs augmente le prix cible de 185 $ à 218 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Goldman Sachs relève l'objectif de cours de Neutre à Achat

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 274 $, contre 315 $ auparavant

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de performance

du marché

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix de

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