13/01/2026 à 14:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Kennametal, Regeneron Pharmaceuticals



Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cencora, Kennametal et Regeneron Pharmaceuticals.

FAITS MARQUANTS

* Cencora COR.N : Baird relève le cours cible de 392 à 415 dollars

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 870 $ à 885 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan ramène la recommandation de "surpondérer" à "neutre"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 135 dollars contre 145 dollars

* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : KeyBanc relève la recommandation à "surpondérer" de "pondération

sectorielle"

* AEP AEP.O : BMO ramène le cours cible de 126 $ à 123 $

* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 125 $ à 185 $

* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank passe de "conserver" à "acheter"

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo ramène la pondération de "surpondérer" à "pondération égale"

* Alcoa Corporation AA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 58 $ à 71 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève la recommandation de "performance de marché" à "surperformance"

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève le cours cible de 70 $ à 71 $

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève le prix cible de 350 $ à 355 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 370 $ contre 335 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 315 $ contre 300 $ auparavant

* Ameren Corp AEE.N : BMO ramène l'objectif de cours de 113 $ à 111 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies relève le cours cible de 23 à 25 dollars

* American International Group Inc AIG.N : Wells Fargo relève le PT à 85 $ contre 83 $

* Amphenol Corp APH.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 180 à 182 dollars

* Analog Devices Inc ADI.O : KeyBanc relève le prix cible de 330 à 375 dollars

* Apollo APO.N : BMO relève le cours cible de 136 $ à 150 $

* Applied Materials AMAT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 $ à 350

* Ares Management Corp ARES.N : BMO relève l'objectif de cours de 156 $ à 180 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : BMO ramène la recommandation de "surperformance" à "performance de marché"

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : BMO réduit le prix cible de 289 $ à 275 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 328 $ à 311 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : B. Riley ramène la recommandation à "neutre" de "acheter"

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : B. Riley augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Avepoint Inc AVPT.O : Citigroup réduit le prix cible à 15 $ contre 16 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $

auparavant

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève l'objectif de cours à 209 $, contre 157 $ auparavant

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 157 $ à 193 $

* Black Hills Corp BKH.N : BMO réduit le prix cible de 73 $ à 70 $

* BlackRock BLK.N : BMO ramène le cours cible de 1 300 $ à 1 250 $

* Block Inc XYZ.N : Compass Point relève le cours cible de 73 $ à 75 $

* Boeing BA.N : Citigroup relève le cours cible de 265 à 270 dollars

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 180 à 195 dollars

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 93 $ à 109 $

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Truist Securities relève le prix cible de 100 à 110 dollars

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 60 $ contre 54 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 92 $

* CACI International Inc CACI.N : Citigroup augmente le prix cible de 642 $ à 683 $

* Carlyle Group Inc CG.O : BMO augmente le prix cible de 66 $ à 75 $

* Carnival Corp CCL.N : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 38 $

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 515 $ contre 455 $

* Cencora COR.N : Baird relève l'objectif de cours à 415 $ contre 392 $

* Centerpoint Energy CNP.N : BMO relève la recommandation de "performance du marché" à "surperformer"

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 46 $ à 61 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird relève l'objectif de cours à 231 $ contre 224 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 240 $ à 180 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Wells Fargo ramène la pondération de "pondération égale" à "sous-pondérer"

* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC réduit le prix cible de 135 $ à 128 $

* CMS Energy Corp CMS.N : BMO réduit le prix cible de 85 $ à 80 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 77 $ à 86 $

* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo relève la recommandation de "sous-pondérer" à "pondération égale"

* Compass Inc COMP.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 8 à 13 dollars

* Conocophillips COP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 98 $ contre 102

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 37 $ contre 43

* Coupang Inc CPNG.N : Nomura passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible est ramené de 30 $ à 22 $

* Crowdstrike CRWD.O : Citigroup augmente le prix cible de 595 $ à 610 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup relève le prix cible de 607 $ à 661 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen rétablit la couverture avec une note d'achat

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen rétablit la couverture avec un objectif de prix de 34 $

* Diamondrock Hospitality Co DRH.O : Deutsche Bank passe de "conserver" à "acheter"

* Diamondrock Hospitality Co DRH.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 10 à 12 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 45$ contre 43

* DTE Energy Co DTE.N : BMO ramène le cours cible de 148 $ à 144 $

* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup augmente le prix cible à 125 $ contre 110 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO ramène le cours cible de 136 $ à 130 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Truist Securities augmente le prix cible de 116 $ à 120 $

* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen passe de "conserver" à "acheter"

* Enhabit Inc EHAB.N : TD Cowen augmente le prix cible de 9 $ à 12 $

* Entergy ETR.N : BMO réduit le prix cible de 105 $ à 103 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 62 $ à 60 $

* Erasca Inc ERAS.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 6 $ à 11 $

* Evergy Inc EVRG.O : BMO réduit le prix cible de 82 $ à 79 $

* Eversource Energy ES.N : BMO ramène le cours cible de 77 $ à 74 $

* Evolus Inc EOLS.O : Stifel ramène le cours cible à 17 $, contre 20 $ auparavant

* Exelon Corp EXC.O : BMO ramène le cours cible de 51 $ à 48 $

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Bernstein relève le cours cible à 72 $ contre 54 $

* FIS FIS.N : Compass Point abaisse le cours cible à 81 $ contre 90 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève son objectif de cours à 195 $ contre 179 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies réduit le prix cible à 210 $ de 215

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies ramène la recommandation de "acheter" à "conserver"

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 195 $ à 240 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours à 220 dollars contre 200 dollars auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 260 $ contre 280 $

* FNB Corp FNB.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 19$ contre 18,5

* Ford F.N : HSBC relève le cours cible de 9,8 à 12,8 dollars

* Fortinet Inc FTNT.O : Citigroup relève le cours cible de 83 à 85 dollars

* Franklin Resources Inc BEN.N : BMO augmente le prix cible de 26 $ à 28 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 55 $ à 64 $

* Gbank Financial Holdings GBFH.O : Hovde Group initie une couverture avec une note de "surperformance"

* Gbank Financial Holdings GBFH.O : Hovde Group initie une couverture avec un objectif de prix de 44 $

* GE Aerospace GE.N : Citigroup réduit le prix cible de 386 $ à 378 $

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein augmente le prix cible de 388 $ à 398 $

* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup relève le prix cible de 371 à 389 dollars

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le prix cible de 54 $ à 53 $

* General Motors GM.N : HSBC relève le cours cible à 75 $, contre 48 $ auparavant

* Genesco Inc GCO.N : Jefferies relève le cours cible de 26 à 32 dollars

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO relève le cours cible de 150 $ à 172 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies ramène le cours cible à 120 $, contre 134 $ auparavant

* Hecla Mining Co HL.N : CIBC augmente le prix cible de 16,5 $ à 27 $

* Heico Corp HEI.N : Citigroup relève le cours cible de 367 $ à 415 $

* HII HII.N : Bernstein relève le cours cible à 412 $, contre 362 $ auparavant

* HII HII.N : Citigroup relève le prix cible à 450 $, contre 376 $ auparavant

* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 255 $ contre 246 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho relève le cours cible de 203 à 223 dollars

* IBM IBM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 315 à 335 dollars

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 128 $ contre 101 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 100 $ contre 81 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan ramène la recommandation de "neutre" à "sous-pondérer"

* Intel Corp INTC.O : KeyBanc relève la recommandation de "pondération sectorielle" à "surpondérer"

* Invesco Ltd IVZ.N : BMO augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* IRhythm Technologies, Inc. IRTC.O : Wells Fargo relève le prix cible de 220 $ à 225 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : Compass Point réduit le prix cible de 48 $ à 45 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo ramène la pondération de "surpondérer" à "pondération égale"

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 108 $ à 120 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 123 $ contre 84 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies relève le prix cible de 28 à 40 dollars

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* KKR KKR.N : BMO relève le cours cible de 142 à 155 dollars

* KLA Corp KLAC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 1 450 $ à 1 650 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 1 300 $ à 1 800 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 1 300 $ à 1 800 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen passe de "conserver" à "acheter"

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo passe de "surpondérer" à "pondération égale"

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 75 $ à 81 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : Stifel relève l'objectif de cours à 134 $ contre 112 $

auparavant

* Kura Oncology Inc KURA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 20$ contre 25

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 398 $ contre 369 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : Citigroup relève le prix cible de 331 $ à 389 $

* Lam Research LRCX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 245 $ contre 195 $ auparavant

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : KeyBanc relève l'objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Leidos LDOS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 232 $ contre 218 $

* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo relève le cours cible à 41 $ contre 39 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 155 $ contre 161 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies ramène la recommandation de "acheter" à "conserver"

* Loar Holdings Inc LOAR.N : Citigroup augmente le prix cible de 83 $ à 87 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 545 à 586 dollars

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup relève le prix cible de 505 à 592 dollars

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 540 $ contre 500 $ auparavant

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 440 à 433 dollars

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 179 $ contre 211 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Mizuho augmente le prix cible à 205 $ de 198 $

* Marsh Mclennan MMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 199 $ contre 212 $

* Mastercard MA.N : Compass Point passe de "neutre" à "acheter"

* Mastercard MA.N : Compass Point augmente le prix cible de 620 $ à 735 $

* Medline Inc MDLN.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 48 $

* Meta META.O : TD Cowen augmente le prix cible de 810 $ à 820 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève le cours cible de 94 $ à 97 $

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities ramène la recommandation de "acheter" à "conserver"

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities réduit le prix cible de 45 $ à 38 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 à 400 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : KeyBanc relève l'objectif de cours à 450 $ contre 325 $ auparavant

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève le prix cible de 88 $ à 95 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 81 $ à 102 $

* MKS Inc MKSI.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 215 $ de 200 $

* Moody's Corp MCO.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 526 $ contre 520 $

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 142 $

* NiSource Inc NI.N : BMO réduit le prix cible de 49 $ à 46 $

* Nlight Inc LASR.O : Needham relève le cours cible de 39 à 48 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein relève le cours cible de 696 à 727 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 715 $ contre 654 $

* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : BMO relève le cours cible de 62 $ à 65 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : TD Cowen relève le cours cible de 28 $ à 30 $

* Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. NCLH.N : Wells Fargo relève le cours cible de 29 à 33 dollars

* OGE Energy Corp OGE.N : BMO initie la couverture avec une note de "performance du marché"; prix cible de 45 $

* Olin Corp OLN.N : Citigroup augmente le prix cible de 21 $ à 24 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG relève le cours cible de 63 $ à 73 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Wedbush augmente le prix cible de 42 $ à 45 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup passe de "neutre" à "acheter"

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 210 à 235 dollars

* Parsons Corp PSN.N : Citigroup relève le cours cible de 86 à 88 dollars

* PayPal PYPL.O : Compass Point réduit le prix cible à 55 $ contre 56 $

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 151 $ contre 154 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 30$ contre 19

* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* Portland General Electric Co POR.N : BMO relève le cours cible de 48 à 52 dollars

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo relève le cours cible de 74 $ à 85 $

* Progyny Inc PGNY.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 36 $ contre 33 $ auparavant

* Prudential Financial Inc PRU.N : Wells Fargo relève le cours cible de 113 à 115 dollars

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : Compass Point relève le prix cible de 74 $ à 81 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; l'objectif de cours est ramené de 25 $ à 15 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 70 $ à 75 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le prix cible de 870 à 885 dollars

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Wells Fargo relève le prix cible de 237 à 238 dollars

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Mizuho relève le prix cible de 90 à 143 dollars

* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 75 $ contre 96 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 530 dollars, contre 600 dollars auparavant

* Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 373 $ de 316 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : TD Cowen augmente le prix cible de 325 $ à 350 $

* RTX Corp RTX.N : Citigroup relève le cours cible de 211 à 227 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 627 $ contre 620 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : Citigroup relève le cours cible de 122 à 133 dollars

* Sempra SRE.N : BMO relève le cours cible de 99 $ à 103 $

* Sentinelone Inc S.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 17$ contre 20

* SM Energy Co SM.N : RBC réduit le cours cible à 29 $ de 35

* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Baird réduit le cours cible à 107 $ contre 121 $

* Southern Co SO.N : BMO réduit le prix cible à 95 $ de 109

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 144 $ à 182 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : BMO relève le cours cible de 72 $ à 84 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan réduit le cours cible de 22 $ à 19 $

* Sun Country Airlines SNCY.O : JP Morgan ramène la recommandation de "surpondérer" à "neutre"

* T Rowe price Group Inc TROW.O : BMO relève le cours cible de 108 $ à 110 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Citigroup relève le cours cible de 567 à 604 dollars

* Teradyne Inc TER.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 250 $ contre 235 $ auparavant

* Textron Inc TXT.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 107 $ contre 91 $ auparavant

* Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 223 $ contre 216 $ auparavant

* Hartford Financial Services Group HIG.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 140 à 153 dollars

* Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 242 $ à 240 $

* Travelers Companies Inc TRV.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 294 $ à 307 $

* Toast Inc TOST.N : Compass Point réduit le prix cible à 47 $ contre 52 $

* TPG Inc TPG.O : BMO augmente le prix cible de 65 $ à 76 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Piper Sandler ramène le cours cible de 708 $ à 671 $

* Udemy Inc UDMY.O : KeyBanc ramène la recommandation de "surpondérer" à "pondération sectorielle"

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 98 $ à 104 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Jefferies réduit le prix cible de 78 $ à 77 $

* UTZ Brands Inc UTZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 16 $

* V2X Inc VVX.N : Citigroup augmente le prix cible à 69 $ contre 62 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies relève le prix cible de 159 à 165 dollars

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Citigroup réduit le prix cible de 40 $ à 37 $

* Visa Inc V.N : Compass Point relève le prix cible de 390 à 436 dollars

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 80 $ à 86 $

* VSE Corp VSEC.O : Citigroup relève le prix cible de 215 à 233 dollars

* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 68 $ contre 66 $

* Wealthfront Corporation WLTH.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 16,5 $ à 15,5 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : BMO ramène le cours cible de 119 $ à 116 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup augmente le prix cible de 85 $ à 100 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Mizuho relève la recommandation de "neutre" à "surperformance"

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Mizuho augmente le prix cible de 71 $ à 97 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO réduit le prix cible de 91 $ à 86 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup passe de "neutre" à "acheter"

* Zoom Communications Inc ZM.O : Citigroup augmente le prix cible de 94 $ à 106 $

* Zscaler Inc ZS.O : Citigroup réduit le prix cible de 350 $ à 305 $