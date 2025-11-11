TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Eagle Materials, Honeywell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cencora, Eagle Materials et Honeywell.
FAITS MARQUANTS
* Cencora COR.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 417 dollars contre 344 dollars auparavant
* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 245 à 230 dollars
* Honeywell HON.O : HSBC abaisse le cours cible à 266 $, contre 290 $ auparavant
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 700 $ contre 670
* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève le PT à 400$ contre 357
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : Stephens relève le prix cible de 16 à 19 dollars
* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Barclays réduit le prix cible à 33 $ contre 38 $
* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Chardan Capital Markets relève le prix cible de 25 à 26 dollars
* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : RBC augmente le prix cible de 26 $ à 32 $
* Acm Research Inc ACMR.O : JP Morgan réduit le cours cible à 45 $ contre 52 $
* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* Airsculpt Technologies Inc AIRS.O : Leerink Partners relève le PT à 6 $ de 5
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Citigroup relève le prix cible de 85 $ à 88 $
* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 95 $ à 110 $
* Albemarle Corp ALB.N : Wells Fargo relève le cours cible à 100 $ contre 90 $
* Allstate Corp ALL.N : KBW relève le cours cible de 246 $ à 250 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Wells Fargo relève le PT à 479 $ contre 395 $
* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le PT à 142 $ contre 137 $
* Amgen AMGN.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 285 $ contre 280 $
* Anaptysbio ANAB.O : Barclays réduit le prix cible à 70 $ contre 83 $
* Anaptysbio ANAB.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 59 $ à 52 $
* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW augmente le prix cible de 4,5 $ à 11 $
* Apa Corporation APA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars
* Appian Corp APPN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 45 $ contre 29 $ auparavant
* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel relève le cours cible de 215 à 250 dollars
* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Leerink Partners relève le PT à 11$ contre 10
* Array Technologies Inc ARRY.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 10 $ contre 8 $ auparavant
* Ashland Inc ASH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 52 $
* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 32 $
* Ast Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 81 $ contre 59 $
* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 42,9 $ à 45,6 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : BMO augmente le prix cible de 33 $ à 34 $
* Bally'S Corp BALY.N : Stifel relève le cours cible de 10 à 20 $
* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 75 $ contre 68 $
* Beachbody Company Inc BODI.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 7 $ à 9 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 58 $ à 43 $
* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20
* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 11$ de 8
* Bj'S Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies ramène le prix cible de 125 $ à 120 $
* Bkv Corp BKV.N : Gerdes Energy Research réduit le PT à neutre à partir d'achat
* Bkv Corp BKV.N : Susquehanna augmente le prix cible de 32 $ à 33 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW ramène l'objectif de cours à 29 $, contre 30 $ auparavant
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $, contre 28 $ auparavant
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $
* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 84 $ contre 76 $
* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Barclays relève l'objectif de cours à 14 $ contre 9,5
* Bsr Real Estate Investment Trust HOMu.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible de 16 $ à 14,5 $
* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 15 $ à 18 $
* Carmax Inc KMX.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 56 $
* Carmax Inc KMX.N : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal"
* Celldex Therapeutics CLDX.O : Barclays réduit le prix cible de 25 $ à 21 $
* Cencora COR.N : JP Morgan relève le cours cible de 344 à 417 dollars
* Cencora COR.N : Wells Fargo relève le cours cible à 405 dollars contre 354 dollars
* CF Industries Holdings Inc CF.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 105 à 100 dollars
* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies relève le cours cible de 72 à 86 dollars
* Cheniere Energy Inc LNG.N : Bernstein relève le cours cible de 261 à 266 dollars
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 94 $ contre 93 $
* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 45 à 47 dollars
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève le cours cible de 30 à 45 dollars
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le prix cible à 50 $ contre 18 $
* CommScope Holding Company COMM.O : BofA Global Research relève le prix d'exercice à 23,5 $ contre 20 $ auparavant
* Compass COMP.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 9 $ contre 8 $ auparavant
* Compass Group CPG.L : Goldman Sachs relève l'objectif de cours de neutre à achat
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 41 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Barclays réduit le prix cible de 140 à 120 dollars
* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 140$ de 168
* Coreweave Inc CRWV.O : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 160$ de 175
* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies réduit le prix cible à 155$ de 180
* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan réduit le prix cible à 110$ de 135
* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré
* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho réduit le prix cible à 120 $ de 150
* Coreweave Inc CRWV.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 91 $ à 99 $
* Corteva Inc CTVA.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 77 $ contre 80 $
* Coupang Inc CPNG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 36 $
* Cummins CMI.N : Barclays relève le cours cible à 515 $ contre 430 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève le cours cible de 82 $ à 87 $
* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 5 $ à 10 $
* Definitive Healthcare DH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 5 $ à 6 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève le cours cible de 37 $ à 45 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève le prix cible de 28 $ à 36 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 36$ contre 43
* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 230 $ contre 245 $
* Echostar Corp SATS.O : Citigroup relève le cours cible à 87 $ contre 85 $
* Ehealth Inc EHTH.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours de 10 à 8 dollars
* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 126 $ contre 127 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : Mizuho augmente le prix cible à 228 $ contre 225 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW réduit le prix cible à 63 $, contre 65 $ auparavant
* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 35 $ contre 36 $
* Estée Lauder EL.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Evgo Inc EVGO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 6$ contre 7
* Exodus Movement Inc EXOD.A : Benchmark réduit son objectif de cours à 42$ contre 58
* Exodus Movement Inc EXOD.A : BTIG réduit le prix cible à 40$ de 50
* Expedia Group Inc EXPE.O : Citigroup augmente le prix cible à 281 $ contre 206 $
* Fastly Inc FSLY.N : Citigroup relève le prix cible de 8 à 12 dollars
* Fastly Inc FSLY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 11,5 $ contre 9,5 $ auparavant
* First Hawaiian Inc FHB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars
* First Horizon Corporation FHN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars
* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Barclays relève son objectif de cours à 36 $, contre 34 $ auparavant
* Fs KKR Capital Corp FSK.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $
* Global Business Travel Group Inc GBTG.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 8 $ contre 7 $
* Global Partners LP GLP.N : Stifel réduit le cours cible à 45 $ contre 53 $
* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 115 $ contre 85
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Stephens relève le prix cible de 28 à 32 dollars
* Hancock Whitney Corp HWC.O : KBW relève l'objectif de cours de 64 à 65 dollars
* Health Catalyst Inc HCAT.O : Stifel réduit le prix cible de 4,5 $ à 3,75 $
* Health Catalyst Inc HCAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 5$ de 6
* Hologic Inc HOLX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 76 $ contre 69 $
* Honeywell HON.O : HSBC abaisse le cours cible à 266 $ contre 290 $
* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 95 $ à 105 $
* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Mizuho relève le cours cible à 46 $ contre 44 $
* Immunovant Inc IMVT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 32 $ contre 30 $ auparavant
* Immunovant Inc IMVT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 $ contre 18 $
* Instacart CART.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 56 $
* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Jonestrading réduit la note à "hold"
* Ironwood Pharmaceuticals Inc IRWD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1 à 3 dollars
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* Keros Therapeutics Inc KROS.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 23 $ de 26
* Kimco Realty Corp KIM.N : Truist Securities réduit le prix cible de 25 à 23 dollars
* Kinder Morgan Inc KMI.N : Stifel relève l'objectif de cours de 29 à 30 dollars
* Kite Realty Group Trust KRG.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de "strong buy" à "market perform"
* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays relève le prix cible de 151 à 154 dollars
* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 24$ contre 5
* Kosmos Energy KOS.N : Stephens initie la couverture avec une note de pondération égale; PT 1,75
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : BofA Global Research relève le PO de 315 $ à 350 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 280 $ contre 290 $
* Mannkind Corporation MNKD.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 10 à 8 $
* Maplebear Inc CART.O : Benchmark réduit le prix cible de 67 $ à 60 $
* Maplebear Inc CART.O : Bernstein augmente le prix cible de 45 $ à 48 $ Maplebear Inc CART.O : Bernstein augmente le prix cible de 45
$ à 48
* Maplebear Inc CART.O : BMO augmente le prix cible de "marché performant" à "surperformance" de "marché performant
* Maplebear Inc CART.O : Citigroup réduit le prix cible de 65 $ à 50 $
* Maplebear Inc CART.O : JP Morgan réduit le prix cible de 65 $ à 55 $
* Maplebear Inc CART.O : Mizuho réduit le prix cible de 45 $ à 42 $
* Maplebear Inc CART.O : Needham réduit le prix cible de 66 $ à 50 $
* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 41 $ à 42 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 58 $ contre 85 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho réduit le prix cible à neutre de surperformant
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le PT à 700$ de 670
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Stifel relève l'objectif de cours à 681 $ contre 637 $
* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 861 $ contre 856 $
* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le cours cible à 90 $ contre 92 $
* Middleby MIDD.O : Barclays réduit le cours cible à 168 $ contre 180 $
* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Jefferies augmente le PT à 42 $ de 26
* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Wells Fargo augmente le PT à 55$ de 50
* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 37 $ à 26 $
* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre
* Mosaic Co MOS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 32 $ à 28 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley réduit le PT à 173 $ contre 178 $
* Nkarta Inc NKTX.O : Stifel réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein réduit le prix cible de 347 $ à 333 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible à 33$ contre 35
* Nov Inc NOV.N : Barclays réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho relève le cours cible de 60 à 64 dollars
* On24 Inc ONTF.N : Baird relève le cours cible de 5 à 6 dollars
* Organon & Co OGN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 12$ contre 14
* Organon & Co OGN.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 9 $ contre 10
* Outfront Media Inc OUT.N : TD Cowen relève le cours cible à 24 $, contre 18 $ auparavant
* Outfront Media Inc OUT.N : TD Cowen augmente le prix cible de "hold" à "buy
* Outset Medical Inc OM.O : RBC réduit l'objectif de cours à 17$ contre 22
* Outset Medical Inc OM.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 14$ contre 17
* Outset Medical Inc OM.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 15 $, contre 25 $ auparavant
* Owens Corning OC.N : JP Morgan ramène le cours cible à 113 $, contre 157 $ auparavant
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève l'objectif de cours à 170 $ contre 164 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 45 à 50 dollars
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 45$ contre 40
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 19$ contre 16
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 13 $ contre 11 $ auparavant
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Moffettnathanson augmente le prix cible de 1 $ à 16 $
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Wells Fargo relève le prix cible de 16 à 18 dollars
* Peloton Interactive PTON.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 9,6 dollars contre 8,2 dollars auparavant
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Barclays relève le cours cible à 125 $ contre 120 $
* Primerica Inc PRI.N : KBW réduit le prix cible de 320 à 315 dollars
* Priority Technology Holdings Inc PRTH.O : KBW abaisse le prix cible à 6 $, contre 9 $ auparavant
* Priority Technology Holdings Inc PRTH.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Progyny Inc PGNY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 $ à 26 $
* Progyny Inc PGNY.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 27 à 28 dollars
* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 85 $ à 82 $
* Qorvo QRVO.O : Mizuho augmente le prix cible de 75 $ à 93 $
* Qorvo QRVO.O : Mizuho augmente le prix cible de sous-performance à neutre
* Rocket Lab RKLB.O : Stifel relève le cours cible de 65 $ à 75 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 357 $ à 400 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 190 $ contre 181 $
* Septerna Inc SEPN.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 26 à 30 dollars
* Six Flags Entertainment FUN.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 31 $ contre 34 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho relève le cours cible de 65 à 73 dollars
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho augmente le prix cible de sous-performance à neutre
* Southstate Bank Corp SSB.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 128 $ auparavant
* SPS Commerce Inc SPSC.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 100 $ de 140
* SPS Commerce Inc SPSC.O : Morgan Stanley réduit la pondération de surpondération à égale pondération
* Standardaero Inc SARO.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 35 $ à 37 $
* Starwood Property Trust Inc STWD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 23 $ à 22 $
* Sunococorp Llc SUNC.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 65 $
* Sunrun Inc RUN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 14 $ à 21 $
* Surgery Partners Inc SGRY.O : Benchmark réduit le prix cible à 30 $ de 35
* Surgery Partners Inc SGRY.O : Leerink Partners abaisse le prix cible à 20 $, contre 34 $ auparavant
* Surgery Partners Inc SGRY.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 20 $ de 34 $
* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 31 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : Barclays augmente le prix cible de 62 $ à 65 $
* Telos Corp TLS.O : Wedbush relève le cours cible de 9 $ à 10 $
* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays relève le cours cible de 27 à 28 dollars
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Barclays relève le cours cible de 85 $ à 90 $
* The Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 450 $ à 435 $
* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le cours cible à 170 $ contre 160 $ auparavant
* Treehouse Foods THS.N : Barclays relève le cours cible de 21 à 23 dollars
* Treehouse Foods Inc THS.N : Stifel relève le cours cible de 19 $ à 22,5 $
* Tyson Foods Inc TSN.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 60 $ contre 52 $ auparavant
* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO relève le prix cible de 53 $ à 56 $
* Ubiquiti Inc UI.N : Barclays relève le cours cible à 455 $ contre 299 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein ramène le cours cible à 290 $, contre 294 $ auparavant
* United Parks PRKS.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 51 $
* Venture Global VG.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 14 $ contre 17 $
* Viant Technology Inc DSP.O : Citizens réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $
* Viant Technology Inc DSP.O : Raymond James réduit le prix cible à 16 $ contre 19 $
* Viant Technology Inc DSP.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 26 $ à 17 $
* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan augmente le prix cible de 23 $ à 50 $
* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan relève le cours à surpondérer de neutre
* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW réduit l'objectif de cours à 84 $, contre 86 $ auparavant
* Waystar Holding Corp WAY.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; PT 46 $
* Webster Financial Corporation WBS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 80 $ contre 78 $
* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 205 $ contre 190 $
* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Leerink Partners réduit le PT à 2$ de 5
* Zspace Inc ZSPC.O : Roth MKM réduit le prix cible à 3 $ de 5