Le fabricant de VE Lucid en baisse après le lancement d'une offre d'obligations convertibles d'un montant de 875 millions de dollars
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 22:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de Lucid Group LCID.O ont baissé de 0,3 % à 16,94 $ après la clôture du marché, le fabricant de véhicules électriques cherchant à lever des fonds pour refinancer sa dette ** La société californienne LCID annonce un placement privé d'obligations convertibles à 6 ans d'un montant de 875 millions de dollars (CBs).

** LCID a l'intention d'utiliser le produit net pour racheter une partie de ses obligations convertibles à 1,25 % échéant en 2026 et à des fins générales

** Dans le cadre de l'offre, Ayar Third Investment Company, filiale du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite (PIF), devrait conclure des transactions d'achat d'actions à terme prépayées avec les nouveaux investisseurs en obligations convertibles afin de faciliter la couverture

** LCID a ~324,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 5,6 milliards de dollars

** Les actions ont clôturé en baisse de 1,1 % à 16,99 $ mardi, en baisse de 44 % depuis le début de l'année ** Sur les 15 analystes couvrant LCID, la recommandation est de 1 "acheter", 10 "conserver" et 4 "vendre" ou "vendre fortement"; le PT médian est de 20 $, selon les données de LSEG

Véhicules électriques

Valeurs associées

LUCID GROUP
16,9900 USD NASDAQ -1,11%
