TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Eagle Materials, Honeywell
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cencora, Eagle Materials et Honeywell.

FAITS MARQUANTS

* Cencora COR.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 417 dollars contre 344 dollars auparavant

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 245 à 230 dollars

* Honeywell HON.O : HSBC abaisse le cours cible à 266 $, contre 290 $ auparavant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 700 $ contre 670

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève le PT à 400$ contre 357

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Stephens relève le prix cible de 16 à 19 dollars

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Barclays réduit le prix cible à 33 $ contre 38 $

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Chardan Capital Markets relève le prix cible de 25 à 26 dollars

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : RBC augmente le prix cible de 26 $ à 32 $

* Acm Research Inc ACMR.O : JP Morgan réduit le cours cible à 45 $ contre 52 $

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible à 115 $ contre 110 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Citigroup relève le cours cible de 85 $ à 88 $

* Albemarle Corp ALB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $ auparavant

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève le cours cible de 246 à 250 dollars

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Wells Fargo relève le PT à 479 $ contre 395 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le PT à 142 $ contre 137 $

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays réduit le prix cible de 83 $ à 70 $

* Anaptysbio ANAB.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 59 $ à 52 $

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW augmente le prix cible de 4,5 $ à 11 $

* Apa Corporation APA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars

* Array Technologies Inc ARRY.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 8 à 10 dollars

* Ashland Inc ASH.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 51 $ contre 52 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays ramène le cours cible à 30 $, contre 32 $ auparavant

* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 42,9 $ à 45,6 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : BMO augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève le cours cible de 68 à 75 dollars

* Beachbody Company Inc BODI.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 7 $ à 9 $

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Wells Fargo relève le prix cible à 11 $, contre 8 $ auparavant

* Bj'S Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Bkv Corp BKV.N : Gerdes Energy Research réduit le PT à neutre à partir d'achat

* Bkv Corp BKV.N : Susquehanna augmente le prix cible de 32 $ à 33 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW ramène l'objectif de cours à 29 $, contre 30 $ auparavant

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $ contre 28 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 76 $ à 84 $

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Barclays relève l'objectif de cours de 9,5 $ à 14 $

* Bsr Real Estate Investment Trust HOMu.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible de 16 $ à 14,5 $

* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 15 $ à 18 $

* Celldex Therapeutics CLDX.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 21 $, contre 25 $ auparavant

* Cencora COR.N : JP Morgan relève le cours cible à 417 $ contre 344 $

* Cencora COR.N : Wells Fargo relève le cours cible à 405 dollars contre 354 dollars

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 105 à 100 dollars

* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies relève le cours cible de 72 à 86 dollars

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Bernstein relève le cours cible de 261 à 266 dollars

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 94 $ contre 93 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 45 à 47 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève le cours cible de 30 à 45 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le prix cible à 50 $ contre 18 $

* CommScope Holding Company COMM.O : BofA Global Research relève le prix d'exercice à 23,5 $ contre 20 $ auparavant

* Compass Group CPG.L : Goldman Sachs relève le cours de l'action de neutre à achat

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Barclays réduit le prix cible de 140 à 120 dollars

* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 140$ de 168

* Coreweave Inc CRWV.O : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 160$ de 175

* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies réduit le prix cible à 155$ de 180

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan réduit le prix cible à 110$ de 135

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho réduit le prix cible de 150 $ à 120 $

* Corteva Inc CTVA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 77 $ contre 80 $

* Coupang Inc CPNG.N : Barclays relève le cours cible à 40 $ contre 36 $

* Cummins CMI.N : Barclays relève le cours cible à 515 $ contre 430 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève le cours cible de 82 $ à 87 $

* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 5 $ à 10 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho augmente le prix cible à 45$ de 37

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève le prix cible de 28 $ à 36 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg réduit l'objectif de cours à 36$ contre 43

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan réduit le cours cible à 230 $ contre 245 $

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup relève le cours cible à 87 $ contre 85 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 126 $ contre 127 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Mizuho augmente le prix cible à 228 $ contre 225 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW réduit le prix cible à 63 $ contre 65 $

* Evgo Inc EVGO.O : JP Morgan réduit le prix cible à 6 $ contre 7 $

* Exodus Movement Inc EXOD.A : BTIG ramène le cours cible à 40 $, contre 50 $ auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Citigroup augmente le prix cible à 281 $ contre 206 $

* Fastly Inc FSLY.N : Citigroup relève le prix cible de 8 à 12 dollars

* Fastly Inc FSLY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 11,5 $ contre 9,5 $ auparavant

* First Hawaiian Inc FHB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* First Horizon Corporation FHN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Barclays relève le prix cible de 34 $ à 36 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève le prix cible de 85 $ à 115 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Stephens relève le prix cible à 32 $ contre 28 $ auparavant

* Hancock Whitney Corp HWC.O : KBW relève l'objectif de cours de 64 à 65 dollars

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 5 $ contre 6 $

* Honeywell HON.O : HSBC réduit le cours cible à 266 $ contre 290 $

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler relève le cours cible à 105 $, contre 95 $ auparavant

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Mizuho relève le cours cible à 46 $ contre 44 $

* Immunovant Inc IMVT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 32 $ contre 30 $ auparavant

* Immunovant Inc IMVT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 $ contre 18 $

* Ironwood Pharmaceuticals Inc IRWD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1 $ à 3 $

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Keros Therapeutics Inc KROS.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 23 $ de 26

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de "strong buy" à "market perform"

* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays relève le prix cible de 151 à 154 dollars

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 24$ contre 5

* Kosmos Energy KOS.N : Stephens initie la couverture avec une note de pondération égale; PT 1,75

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : BofA Global Research relève le PO de 315 $ à 350 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 280 $ contre 290 $

* Mannkind Corporation MNKD.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 10 à 8 $

* Maplebear Inc CART.O : Bernstein augmente le prix cible de 45 $ à 48 $

* Maplebear Inc CART.O : BMO fait passer le cours de l'action de "marché performant" à "surperformance"

* Maplebear Inc CART.O : Citigroup réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* Maplebear Inc CART.O : JP Morgan réduit le prix cible de 65 $ à 55 $

* Maplebear Inc CART.O : Mizuho réduit le prix cible de 45 $ à 42 $

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 41 $ à 42 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 58$ contre 85

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho réduit le prix cible à neutre de surperformant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le PT à 700$ contre 670

* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le prix cible de 92 $ à 90 $

* Middleby MIDD.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 168 $ contre 180 $

* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Jefferies augmente le PT à 42 $ de 26

* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Wells Fargo augmente le PT à 55$ de 50

* Mosaic Co MOS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 32 $ à 28 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 333 $ contre 347 $

* Nov Inc NOV.N : Barclays réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho relève le cours cible de 60 à 64 dollars

* On24 Inc ONTF.N : Baird relève le cours cible de 5 à 6 dollars

* Organon & Co OGN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 12$ contre 14

* Outfront Media Inc OUT.N : TD Cowen relève le cours cible à 24 $, contre 18 $ auparavant

* Outfront Media Inc OUT.N : TD Cowen augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Outset Medical Inc OM.O : RBC réduit l'objectif de cours à 17$ contre 22

* Outset Medical Inc OM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 25 $ à 15 $

* Owens Corning OC.N : JP Morgan réduit le cours cible à 113 $ contre 157 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève l'objectif de cours à 170 $ contre 164 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 45 à 50 dollars

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 45$ contre 40

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : BofA Global Research relève le PO de 11 à 13 dollars

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Moffettnathanson augmente le prix cible de 1 $ à 16 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 16 $ à 18 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Barclays relève le PT à 125 $ contre 120 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW ramène le cours cible à 315 $, contre 320 $ auparavant

* Priority Technology Holdings Inc PRTH.O : KBW abaisse le prix cible à 6 $, contre 9 $ auparavant

* Priority Technology Holdings Inc PRTH.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Progyny Inc PGNY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 à 26 dollars

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 82 $ contre 85 $ auparavant

* Qorvo QRVO.O : Mizuho augmente le prix cible de 75 $ à 93 $

* Qorvo QRVO.O : Mizuho relève le cours de l'action de sous-performance à neutre

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 400 $ contre 357 $ auparavant

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 181 à 190 dollars

* Septerna Inc SEPN.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 26 à 30 dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 73 $ contre 65 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho relève le prix cible de sous-performance à neutre

* Southstate Bank Corp SSB.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 125 $, contre 128 $ auparavant

* Standardaero Inc SARO.N : La CIBC augmente le prix cible de 35 $ à 37 $

* Starwood Property Trust Inc STWD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 23 $ à 22 $

* Sunococorp Llc SUNC.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 65 $

* Sunrun Inc RUN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 14 $ à 21 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Leerink Partners abaisse le PT à 20 $ contre 34 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Barclays augmente le prix cible de 62 $ à 65 $

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 27 à 28 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Barclays relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $ auparavant

* The Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 450 $ à 435 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies relève le cours cible à 170 $ contre 160 $ auparavant

* Treehouse Foods THS.N : Barclays relève le cours cible de 21 $ à 23 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 60 $ contre 52 $ auparavant

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO relève le prix cible de 53 $ à 56 $

* Ubiquiti Inc UI.N : Barclays relève le cours cible à 455 $ contre 299 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein ramène le cours cible à 290 $, contre 294 $ auparavant

* United Parks PRKS.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 51 $

* Viant Technology Inc DSP.O : La Banque Scotia ramène le cours cible à 17 $, contre 26 $ auparavant

* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan augmente le prix cible de 23 $ à 50 $

* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan relève le cours à surpondérer de neutre

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW réduit l'objectif de cours à 84 $, contre 86 $ auparavant

* Webster Financial Corporation WBS.N : Barclays relève l'objectif de cours de 78 $ à 80 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 205 $ contre 190 $

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Leerink Partners réduit le PT à 2$ de 5

* Zspace Inc ZSPC.O : Roth MKM réduit le prix cible à 3 $ de 5

