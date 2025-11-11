information fournie par Reuters • 11/11/2025 à 17:46

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Cencora, Eagle Materials, Honeywell

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Cencora, Eagle Materials et Honeywell.

FAITS MARQUANTS

* Cencora COR.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 417 dollars contre 344 dollars auparavant

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 245 à 230 dollars

* Honeywell HON.O : HSBC abaisse le cours cible à 266 $, contre 290 $ auparavant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 700 $ contre 670 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève le PT à 400$ contre 357

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Stephens relève le cours cible de 16 à 19 dollars

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Barclays réduit le prix cible à 33 $ contre 38 $

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Chardan Capital Markets relève le prix cible de 25 à 26 dollars

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : RBC augmente le prix cible de 26 $ à 32 $

* Acm Research Inc ACMR.O : JP Morgan réduit le cours cible à 45 $ contre 52 $

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Airsculpt Technologies Inc AIRS.O : Leerink Partners relève le PT à 6 $ de 5

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Citigroup relève le prix cible de 85 $ à 88 $

* Albemarle ALB.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 95 $ à 110 $

* Albemarle Corp ALB.N : Wells Fargo relève le cours cible à 100 $ contre 90 $

* Allstate Corp ALL.N : KBW relève le cours cible de 246 $ à 250 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Wells Fargo relève le PT à 479 $ contre 395 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève le PT à 142 $ contre 137 $

* American Public Education Inc APEI.O : B. Riley relève le PT à 40$ de 37

* Amgen AMGN.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 285 $, contre 280 $ auparavant

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 70 $ contre 83 $

* Anaptysbio ANAB.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 59 $ à 52 $

* Anywhere Real Estate Inc HOUS.N : KBW augmente le prix cible de 4,5 $ à 11 $

* Apa Corporation APA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 à 28 dollars

* Appian Corp APPN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 45 $ contre 29 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Stifel relève le cours cible de 215 à 250 dollars

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Leerink Partners relève le PT à 11$ contre 10

* Array Technologies Inc ARRY.O : UBS relève l'objectif de cours à 15$ contre 9

* Array Technologies Inc ARRY.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 10 dollars contre 8 dollars auparavant

* Ashland Inc ASH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* Associated Banc-Corp ASB.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 32 $

* Ast Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 81 $ contre 59 $

* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 42,9 $ à 45,6 $

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : BMO augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Bally'S Corp BALY.N : Stifel relève le cours cible de 10 à 20 $

* Bank of Hawaii Corporation BOH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 75 $ contre 68 $

* Beachbody Company Inc BODI.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 7 $ à 9 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 58 $ à 43 $

* Benitec Biopharma Inc BNTC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20

* Beyond Air Inc XAIR.O : Jonestrading réduit son objectif de cours à 6$ contre 12

* Bicara Therapeutics Inc BCAX.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 11 $ de 8

* Bigbear.Ai Holdings Inc BBAI.N : Northland Capital relève le prix cible de 3,5 $ à 5 $

* Bj'S Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Jefferies réduit le PT à 120$ de 125

* Bkv Corp BKV.N : Gerdes Energy Research réduit le PT à neutre à partir d'achat

* Bkv Corp BKV.N : Susquehanna augmente le prix cible de 32 $ à 33 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : KBW ramène l'objectif de cours à 29 $, contre 30 $ auparavant

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 26 $, contre 28 $ auparavant

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Wells Fargo augmente l'objectif de cours à 84 $ contre 76 $

* Brookdale Senior Living Inc BKD.N : Barclays relève l'objectif de cours à 14 $ contre 9,5

* Bsr Real Estate Investment Trust HOMu.TO : La Banque Scotia réduit le prix cible de 16 $ à 14,5 $

* Calumet Inc CLMT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 15 $ à 18 $

* Carmax Inc KMX.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 56 $

* Carmax Inc KMX.N : Morgan Stanley ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "égal"

* Celldex Therapeutics CLDX.O : Barclays réduit le prix cible de 25 $ à 21 $

* Cencora COR.N : JP Morgan relève le cours cible de 344 à 417 dollars

* Cencora COR.N : Wells Fargo relève le cours cible à 405 dollars contre 354 dollars

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Wells Fargo ramène le cours cible de 105 à 100 dollars

* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies augmente le prix cible de 72 $ à 86 $

* Chemours Co CC.N : UBS abaisse le cours cible à 18 $ contre 21 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Bernstein relève le cours cible de 261 à 266 dollars

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 94 $ contre 93 $

* CNO Financial Group Inc CNO.N : KBW relève le cours cible de 45 à 47 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Jefferies relève le cours cible de 30 à 45 dollars

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Leerink Partners relève le prix cible à 50 $, contre 18 $ auparavant

* CommScope Holding Company COMM.O : BofA Global Research relève le prix d'exercice à 23,5 $ contre 20 $ auparavant

* Compass COMP.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 9 $ contre 8 $ auparavant

* Compass Group CPG.L : Goldman Sachs relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : KBW réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 41 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Barclays réduit le prix cible de 140 à 120 dollars

* Coreweave Inc CRWV.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 140$ de 168

* Coreweave Inc CRWV.O : Evercore ISI réduit l'objectif de prix à 160$ de 175

* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies réduit le prix cible à 155$ de 180

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan réduit le prix cible à 110$ de 135

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Coreweave Inc CRWV.O : Macquarie réduit le prix cible à 115 $ de 140

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho réduit le prix cible à 120 $ de 150

* Coreweave Inc CRWV.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 91 $ à 99 $

* Corteva Inc CTVA.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 77 $ contre 80 $ auparavant

* Coupang Inc CPNG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 36 $

* Cummins CMI.N : Barclays relève le cours cible à 515 $ contre 430 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : RBC relève le cours cible de 82 $ à 87 $

* Cytomx Therapeutics Inc CTMX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 5 $ à 10 $

* Definitive Healthcare DH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 5 $ à 6 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève le cours cible de 37 $ à 45 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève le prix cible de 28 $ à 36 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : UBS relève le cours cible de 171 à 174 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg abaisse le cours cible à 36 $ contre 43 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 230 $ contre 245 $

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup relève le cours cible à 87 $ contre 85 $

* Ehealth Inc EHTH.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours de 10 à 8 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 126 $ contre 127 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : B. Riley relève le cours cible de 8 à 12 dollars

* Epam Systems Inc EPAM.N : Mizuho augmente le prix cible à 228$ contre 225

* Equitable Holdings Inc EQH.N : KBW ramène le cours cible à 63 $, contre 65 $ auparavant

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 35 $ contre 36 $

* Estée Lauder EL.N : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Evgo Inc EVGO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 6$ contre 7

* Evgo Inc EVGO.O : UBS augmente le prix cible de 5,4 $ à 5,9 $

* Evolent Health Inc EVH.N : UBS réduit le prix cible à 10 $ contre 15

* Exodus Movement Inc EXOD.A : Benchmark réduit le prix cible à 42 $ de 58

* Exodus Movement Inc EXOD.A : BTIG réduit le prix cible à 40$ de 50

* Expedia Group Inc EXPE.O : Citigroup augmente le prix cible à 281 $ contre 206 $

* Fastly Inc FSLY.N : Citigroup relève le prix cible de 8 à 12 dollars

* Fastly Inc FSLY.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 11,5 $ contre 9,5 $ auparavant

* First Hawaiian Inc FHB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* First Horizon Corporation FHN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : Barclays relève le prix cible de 34 $ à 36 $

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : UBS passe de "acheter" à "neutre

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : UBS augmente le prix cible de 34 $ à 45 $

* Fs KKR Capital Corp FSK.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 17 $ contre 19 $

* Global Business Travel Group Inc GBTG.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 8 $ contre 7 $

* Global Partners LP GLP.N : Stifel réduit le cours cible à 45 $ contre 53 $

* Guardant Health Inc GH.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 115 $ contre 85

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Stephens relève le prix cible à 32 $ contre 28 $ auparavant

* Hallador Energy Co HNRG.O : Northland Capital relève l'objectif de cours à 29 $ contre 23 $ auparavant

* Hancock Whitney Corp HWC.O : KBW relève l'objectif de cours à 65 $ contre 64 $

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Stifel réduit le prix cible de 4,5 $ à 3,75 $

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 5$ de 6

* Hologic Inc HOLX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 76 $ contre 69 $

* Honeywell HON.O : HSBC abaisse le cours cible à 266 $ contre 290 $

* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 95 $ à 105 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : Mizuho relève le cours cible à 46 $ contre 44 $

* Immunovant Inc IMVT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 32 $ contre 30 $ auparavant

* Immunovant Inc IMVT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 22 $ contre 18 $

* Instacart CART.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 56 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Jonestrading réduit la note à "hold"

* Ironwood Pharmaceuticals Inc IRWD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1 à 3 dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Keros Therapeutics Inc KROS.O : Wells Fargo réduit le cours cible à 23 $ contre 26 $

* Keysight Technologies KEYS.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 220

* Kimco Realty Corp KIM.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 25 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : Stifel relève l'objectif de cours de 29 à 30 dollars

* Kite Realty Group Trust KRG.N : Raymond James réduit l'objectif de cours de "strong buy" à "market perform"

* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays relève le prix cible de 151 à 154 dollars

* Kodiak Sciences Inc KOD.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 24$ contre 5

* Kosmos Energy KOS.N : Stephens initie la couverture avec une note de pondération égale; PT 1,75

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : BofA Global Research relève le PO de 315 $ à 350 $

* Life360 Inc LIF.O : UBS réduit l'objectif de cours à 110 $ contre 120 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 290 $ à 280 $

* Mannkind Corporation MNKD.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 8$ de 10

* Maplebear Inc CART.O : Benchmark réduit le prix cible de 67 $ à 60 $

* Maplebear Inc CART.O : Bernstein augmente le prix cible de 45 $ à 48 $ Maplebear Inc CART.O : Bernstein augmente

le prix cible de 45 $ à 48

* Maplebear Inc CART.O : BMO augmente le prix cible de "marché performant" à "surperformance" de "marché performant

* Maplebear Inc CART.O : Citigroup réduit le prix cible de 65 $ à 50 $

* Maplebear Inc CART.O : JP Morgan réduit le prix cible de 65 $ à 55 $

* Maplebear Inc CART.O : Mizuho réduit le prix cible de 45 $ à 42 $

* Maplebear Inc CART.O : Needham réduit le prix cible de 66 $ à 50 $

* Maplebear Inc CART.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 41 $ à 42 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 58 $ contre 85 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho réduit le prix cible à neutre de surperformant

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève le PT à 700$ de 670

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Stifel relève le prix cible de 637 $ à 681 $

* Marzetti Co MZTI.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 184 $ contre 179 $

* McKesson Corp MCK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 861 $ contre 856 $

* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le cours cible à 90 $ contre 92 $

* Middleby MIDD.O : Barclays réduit le cours cible à 168 $ contre 180 $

* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Jefferies augmente le PT à 42 $ de 26

* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Wells Fargo augmente le PT à 55$ de 50

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 37 $ à 26 $

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Mosaic Co MOS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 32 $ à 28 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Morgan Stanley réduit le PT à 173 $ contre 178 $

* Nkarta Inc NKTX.O : Stifel réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein réduit le prix cible de 347 $ à 333 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible à 33$ contre 35

* Nov Inc NOV.N : Barclays réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Novavax Inc NVAX.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 16$ contre 18

* Nuscale Power Corp SMR.N : Northland Capital réduit le prix cible à 30$ de 40

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Mizuho relève le cours cible de 60 à 64 dollars

* On24 Inc ONTF.N : Baird relève le cours cible de 5 à 6 dollars

* Organon & Co OGN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 12$ contre 14

* Organon & Co OGN.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 9 $ contre 10

* Outfront Media Inc OUT.N : TD Cowen relève le cours cible à 24 $, contre 18 $ auparavant

* Outfront Media Inc OUT.N : TD Cowen augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Outset Medical Inc OM.O : RBC réduit l'objectif de cours à 17$ contre 22

* Outset Medical Inc OM.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 14$ contre 17

* Outset Medical Inc OM.O : TD Cowen abaisse le cours cible à 15 $, contre 25 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : JP Morgan ramène le cours cible à 113 $, contre 157 $ auparavant

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève l'objectif de cours à 170 $ contre 164 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 45 à 50 dollars

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 45$ contre 40

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 19$ contre 16

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 13 $ contre 11 $ auparavant

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Moffettnathanson augmente le prix cible de 1 $ à 16 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Wells Fargo relève le prix cible de 16 à 18 dollars

* Peloton Interactive PTON.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 9,6 dollars contre 8,2 dollars auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Barclays relève le cours cible à 125 $ contre 120 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW réduit le prix cible de 320 à 315 dollars

* Priority Technology Holdings Inc PRTH.O : KBW abaisse le prix cible à 6 $, contre 9 $ auparavant

* Priority Technology Holdings Inc PRTH.O : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le

marché

* Progyny Inc PGNY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Progyny Inc PGNY.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 27 à 28 dollars

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 85 $ à 82 $

* Qorvo QRVO.O : Mizuho augmente le prix cible de 75 $ à 93 $

* Qorvo QRVO.O : Mizuho relève le cours de l'action de sous-performance à neutre

* Realreal Inc REAL.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 14$ contre 12

* Realreal Inc REAL.O : Northland Capital augmente le prix cible à 16$ de 11

* Realreal Inc REAL.O : UBS augmente le prix cible de 10,5 $ à 14 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : UBS réduit le cours cible à 4 $ contre 5,75

* Rocket Lab RKLB.O : Stifel augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : JP Morgan relève le cours cible à 400 $ contre 357 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 190 $ contre 181 $

* Septerna Inc SEPN.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 26 à 30 dollars

* Six Flags Entertainment FUN.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 31 $ contre 34 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho relève le cours cible de 65 à 73 dollars

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Mizuho augmente le prix cible de sous-performance à neutre

* Southstate Bank Corp SSB.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 128 $ auparavant

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 100 $ de 140

* SPS Commerce Inc SPSC.O : Morgan Stanley réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Standardaero Inc SARO.N : La Banque CIBC relève le cours cible de 35 $ à 37 $

* Starwood Property Trust Inc STWD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 23 $ à 22 $

* Sunococorp Llc SUNC.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT 65 $

* Sunrun Inc RUN.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 14 $ à 21 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Benchmark réduit le prix cible à 30 $ de 35

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Leerink Partners abaisse le prix cible à 20 $, contre 34 $ auparavant

* Surgery Partners Inc SGRY.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 20 $ de 34 $

* Surgery Partners Inc SGRY.O : RBC réduit le prix cible de 35 $ à 31 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Barclays augmente le prix cible de 62 $ à 65 $

* Telos Corp TLS.O : Northland Capital augmente le prix cible de 7 $ à 9 $

* Telos Corp TLS.O : Wedbush augmente le prix cible de 9 $ à 10 $

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 27 à 28 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Barclays relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* The Home Depot Inc HD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 450 $ à 435 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Jefferies augmente le prix cible à 170 $ de 160 $

* Townsquare Media Inc TSQ.N : Noble Capital réduit le prix cible à 15$ de 21

* Treehouse Foods THS.N : Barclays augmente le prix cible de 21 $ à 23 $

* Treehouse Foods Inc THS.N : Stifel relève le cours cible de 19 à 22,5 dollars

* Tronox Holdings Plc TROX.N : UBS réduit l'objectif de cours à 3,8 $ contre 3,9

* Tyson Foods Inc TSN.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 60 $ contre 52 $ auparavant

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO relève le prix cible de 53 $ à 56 $

* Ubiquiti Inc UI.N : Barclays relève le cours cible à 455 $ contre 299 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Bernstein ramène le cours cible à 290 $, contre 294 $ auparavant

* United Parks PRKS.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 51 $

* Venture Global VG.N : Deutsche Bank abaisse le cours cible à 14 $ contre 17 $

* Viant Technology Inc DSP.O : B. Riley relève le cours cible à 16,5 $ contre 14,5 $ auparavant

* Viant Technology Inc DSP.O : Citizens réduit le prix cible à 16$ de 18

* Viant Technology Inc DSP.O : Raymond James réduit le prix cible de 19 $ à 16 $

* Viant Technology Inc DSP.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 26 $ à 17 $

* Viant Technology Inc DSP.O : UBS augmente le prix cible à 17$ de 15

* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan relève le cours cible de 23 à 50 dollars

* Viasat Inc VSAT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Voya Financial Inc VOYA.N : KBW réduit l'objectif de cours à 84 $, contre 86 $ auparavant

* Waystar Holding Corp WAY.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; PT 46 $

* Webster Financial Corporation WBS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 80 $ contre 78 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 205 $ contre 190 $

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Leerink Partners réduit le PT à 2$ de 5

* Zspace Inc ZSPC.O : Roth MKM réduit le prix cible à 3 $ de 5