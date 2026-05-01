TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caterpillar, Textron, Wesco International
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 19:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caterpillar, Textron et Wesco International.

POINTS FORTS

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note «

surpondérer »

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 900 $ à 1 045 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW abaisse sa note de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 352 $ à 411 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Apple Inc AAPL.O : HSBC relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* ATI Inc ATI.N : BTIG relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* ATI Inc ATI.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 185 $ à 194 $

* ATI Inc ATI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Stifel relève son objectif de cours de 14 $ à 28

$

* Avis Budget Group Inc CAR.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 128 $

à 125 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 160 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 165 $ à 140

$

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève son objectif de cours de 209 $ à 241 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 245 $

à 281 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 220 $ à

250 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC relève son objectif de cours de 221 $ à

242 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

215 $ à 255 $

* Beacon Financial Corp BBT.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte

recommandation d'achat » à « en ligne avec le marché »

* Bel Fuse Inc BELFA.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Bel Fuse Inc BELFA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 265 $ à 315 $

* Belden Inc BDC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 184 $ à 150 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à

275 $

* Biogen BIIB.O : Citigroup relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 285 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : UBS relève son objectif de cours de 9 $ à 9,5 $

* Boston Beer Company SAM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 211 $ à 233

$

* Boston Beer Company Inc SAM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 245 $ à 242 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : UBS abaisse son objectif de cours de 250 $ à 245 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : BMO relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : Needham abaisse son objectif de cours de

255 $ à 230 $

* Builders Firstsource BLDR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 150 $ à

121 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 114 $ à

93 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 138 $ à

105 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 111

$ à 84 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de

145 $ à 115 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 143 $ à 122 $

* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 135 $ à 90

$

* Cable One Inc CABO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird abaisse son objectif de cours de 257 $ à 248 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 215 $ à 223

$

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 251 $ à 255 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 79 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 72 $ à 79 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC relève son objectif de cours de 71 $ à 81 $

* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 320 $ à 335 $

* Carvana CVNA.N : RBC relève son objectif de cours de 440 $ à 460 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 700 $ à 800 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 790 $ à

900 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 900 $ à 1 045 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 860 $ à 1 125 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 430 $ à 915 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Morgan Stanley passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Caterpillar Inc CAT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 832 $ à 980 $

* Caterpillar Inc CAT.N : RBC relève son objectif de cours de 658 $ à 877 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 920 $ à 1

043 $

* CBIZ Inc CBZ.N : BMO relève son objectif de cours de 33 $ à 40 $

* CBIZ Inc CBZ.N : Stephens relève son objectif de cours de 31 $ à 37 $

* Cerus Corp CERS.O : BTIG passe de « neutre » à « acheter »

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Argus Research relève son objectif de cours de 65 $ à

72 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 112

$ à 100 $

* Cigna CI.N : Barclays relève son objectif de cours de 303 $ à 310 $

* Cigna CI.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 304 $ à 303 $

* Cigna CI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $

* Cigna CI.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 297 $ à 300 $

* Cigna CI.N : RBC relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $

* Citigroup C.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 139 $ à 147 $

* Clorox CLX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 100 $ à 91 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à 95 $

* Clorox CLX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 127 $ à 118 $

* Clorox Co CLX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 110 $ à 96 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115 $ à

95 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours

de 120 $ à 100 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Stephens abaisse son objectif de cours de

125 $ à 110 $

* Cohu Inc COHU.O : B. Riley relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Cohu Inc COHU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Cohu Inc COHU.O : Needham relève son objectif de cours de 33 $ à 54 $

* Cohu Inc COHU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 60 $

* Columbia Sportswear Co COLM.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Columbia Sportswear Co COLM.O : UBS relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Conocophillips COP.N : Barclays relève son objectif de cours de 128 $ à 136 $

* Conocophillips COP.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 149 $ à 152 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 73 $

à 88 $

* Crocs Inc CROX.O : UBS relève son objectif de cours de 97 $ à 107 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à

130 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 150 $

à 155 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Stephens relève son objectif de cours de 150 $ à 164

$

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 8 $

à 11 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 78 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : Rosenblatt Securities abaisse son

objectif de cours de 185 $ à 178 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

* Dexcom Inc DXCM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Dexcom Inc DXCM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 75 $

* Doordash Inc DASH.O : UBS abaisse son objectif de cours de 240 $ à 206 $

* DTE Energy Co DTE.N : Mizuho relève son objectif de cours de 155 $ à 165 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Oppenheimer lance la couverture avec une note « Surperformer

»

* Dutch Bros Inc BROS.N : Oppenheimer lance la couverture avec un objectif de cours de

72 $

* Dynatrace Inc DT.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52

$

* eBay EBAY.O : BMO relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* eBay EBAY.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 95 $ à 110 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 058 $ à 1 119 $

* Eli Lilly LLY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 327 $ à 1 344 $

* Entegris Inc ENTG.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 128 $ à 145 $

* Entegris Inc ENTG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* Entegris Inc ENTG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $

* Entegris Inc ENTG.O : UBS relève son objectif de cours de 185 $ à 205 $

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 127 $ à 1

215 $

* Evommune Inc EVMN.N : Stifel lance la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours de 54 $

* Exponent Inc EXPO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Federal Signal Corp FSS.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 125 $ à 132

$

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 38 $ à

37 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW abaisse sa recommandation de «

surperformer » à « en ligne avec le marché »

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : UBS relève son objectif de cours de 30 $ à

33 $

* Five9 Inc FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Five9 Inc FIVN.O : UBS relève son objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à

54 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 78

$ à 70 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75

$

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à

48 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de

cours de 80 $ à 61 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de

90 $ à 65 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : UBS abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 98 $ à 91 $

* Flowserve Corp FLS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 102 $ à 92 $

* Ford F.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Fortive Corp FTV.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Stephens relève son objectif de cours de 275 $ à 290 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 167 $ à 154 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 204

$ à 212 $

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 230 $ à 208 $

* Hershey HSY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 205 $ à 199 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 211 $ à 204 $

* Hershey HSY.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* Hershey Co HSY.N : UBS abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Humana HUM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 214 $

* Humana HUM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 230 $ à 260 $

* Humana HUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 173 $ à 211 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : HSBC relève son objectif de cours de 159 $ à 174 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 222 $ à 219 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève son objectif de cours de 66 $ à 76 $

* Idacorp Inc IDA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 148 $ à 157 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 303 $ à

295 $

* Illumina Inc ILMN.O : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 122 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140

$

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 26 $

à 34 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 87 $ à

97 $

* Intercontinental Exchange ICE.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 192 $

à 195 $

* International Paper IP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 38 $ à

34 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 46 $ à 43 $

* International Paper Co IP.N : Seaport Research Partners passe de « neutre » à «

acheter »

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* IRhythm Holdings Inc IRTC.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 225 $ à

185 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à

175 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Needham relève son objectif de cours de 254 $ à 255

$

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de

170 $ à 174 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 121 $ à 138 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 130 $ à

140 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de

216 $ à 198 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 17 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à

232 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre

»

* KLA Corp KLAC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 800 $ à 2 064 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 362 $ à 330 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : B. Riley relève son objectif de cours de 84 $ à 97 $

* Laureate Education Inc LAUR.O : UBS relève son objectif de cours de 37,5 $ à 39 $

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan relève son objectif de cours de

493 $ à 522 $

* Liberty Media FWONK.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 120 $ à 117 $

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Stifel relève son objectif de cours de 264 $ à

275 $

* Littelfuse Inc LFUS.O : Needham lance la couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 450 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays relève son objectif de cours de 369 $ à

412 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BMO relève son objectif de cours de 330 $ à 375 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 383 $ à

400 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 396 $

à 390 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : UBS relève son objectif de cours de 380 $ à 395 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : B. Riley relève son objectif de cours de 526 $ à 1 036

$

* Mastec Inc MTZ.N : UBS relève son objectif de cours de 420 $ à 453 $

* Mastercard MA.N : BMO abaisse son objectif de cours de 605 $ à 580 $

* Mastercard MA.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 631 $ à 609 $

* Mastercard MA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 656 $ à 629 $

* Mastercard MA.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 670 $ à 665 $

* Mastercard MA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 650 $ à 640 $

* McDonald's MCD.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 325 $ à 310 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à

77 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Needham relève son objectif de cours de 101 $ à 90

$

* Meta META.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 920 $ à 810 $

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à

44 $

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Microsoft MSFT.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 593 $ à 571 $

* Molson Coors TAP.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1

300 $ à 1 850 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Needham relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1

750 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1 600 $

à 1 700 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours

de 1 000 $ à 1 575 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stifel relève son objectif de cours de 1 500 $ à 1

800 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 550 $ à

1 850 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 1

396 $ à 1 805 $

* Morningstar Inc MORN.O : BMO relève son objectif de cours de 205 $ à 212 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 475 $ à 550 $

* Option Care Health OPCH.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 38 $ à 26

$

* Option Care Health Inc OPCH.O : Barrington Research abaisse son objectif de cours de

42 $ à 32 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 26

$

* Option Care Health Inc OPCH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 23 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40

$ à 30 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : UBS abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Citigroup relève son objectif de cours de 110 $ à

115 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : UBS relève son objectif de cours de 114 $ à 120 $

* P&G PG.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 156 $ à 149 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 11 $

à 14 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Morgan Stanley passe de « sous-pondérer » à «

surpondérer »

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 137 $ à 1 141

$

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 125 $ à 1

100 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève son objectif de cours de 950 $ à 1 050 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 1 139 $

à 1 147 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 150 $ à

135 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : BMO abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : KeyBanc abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125

$

* Pilgrims Pride Corp PPC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 45 $ à 42 $

* Pilgrims Pride Corp PPC.O : Barclays relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Plexus Corp PLXS.O : Needham relève son objectif de cours de 206 $ à 285 $

* Plexus Corp PLXS.O : Stifel relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 124 $ à

117 $

* Qualcomm QCOM.O : Argus Research relève son objectif de cours de 180 $ à 220 $

* Quanta Services Inc PWR.N : B. Riley relève son objectif de cours de 565 $ à 715 $

* Quanta Services Inc PWR.N : BMO relève son objectif de cours de 650 $ à 800 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 733 $ à 837 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 627 $ à 805 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 580 $ à 693 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 713 $ à

851 $

* Radnet Inc RDNT.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 87 $ à 83 $

* Reddit RDDT.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $

* Reddit RDDT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Reddit RDDT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Reddit RDDT.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Reddit RDDT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $

* ResMed Inc RMD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 240 $

* ResMed Inc RMD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 275 $ à 233 $

* ResMed Inc RMD.N : RBC relève son objectif de cours de 314 $ à 321 $

* ResMed Inc RMD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 265 $ à 235 $

* Rivian RIVN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Roblox RBLX.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 85 $ à 60 $

* Roblox Corp RBLX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 115 $ à 60 $

* Roblox Corp RBLX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 160 $ à 100 $

* Roblox Corp RBLX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 165 $ à 48

$

* Roblox Corp RBLX.N : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »

* Roblox Corp RBLX.N : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Roblox Corp RBLX.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 140 $ à 80 $

* Roblox Corp RBLX.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 65 $ à 47,5 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

* Roblox Corp RBLX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 50 $

* Roblox Corp RBLX.N : MoffettNathanson abaisse son objectif de cours de 70 $ à 50 $

* Roblox Corp RBLX.N : Needham abaisse son objectif de cours de 105 $ à 60 $

* Roblox Corp RBLX.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 130 $ à 82 $

* Roblox Corp RBLX.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à «

en ligne avec le marché »

* Roblox Corp RBLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 54 $ à 49 $

* Roblox Corp RBLX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 74 $ à 49 $

* Roblox Corp RBLX.N : Wedbush abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $

* Roku Inc ROKU.O : Benchmark relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : Citizens relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Roku Inc ROKU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Roku Inc ROKU.O : MoffettNathanson relève son objectif de cours de 30 $ à 130 $

* Roku Inc ROKU.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $

* Roku Inc ROKU.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 140 $ à 148 $

* Roku Inc ROKU.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 118 $ à 150 $

* Roku Inc ROKU.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 126 $

* Roku Inc ROKU.O : Wedbush relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $

* Royal Caribbean Cruises RCL.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 297 $

à 296 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 351 $ à 340 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 377 $ à 348

$

* Royal Caribbean Group RCL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 377 $ à 380 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Stifel relève son objectif de cours de 400 $ à 410 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 49 $ à 42 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 42 $ à

35 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

43 $ à 35 $

* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 28 $ à

33 $

* Saia Inc SAIA.O : Benchmark relève son objectif de cours de 425 $ à 500 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 402 $ à 465 $

* Saia Inc SAIA.O : Stifel relève son objectif de cours de 381 $ à 450 $

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 367 $ à 445 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Barclays relève son objectif de cours de 750 $ à 1 200 $

* Sandisk Corp SNDK.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 080 $ à

1 550 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 980 $ à 1 300 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 400 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Melius Research relève son objectif de cours de 1 350 $ à 1 500

$

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 000 $ à 1 220 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Raymond James relève son objectif de cours de 725 $ à 1 470 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC relève son objectif de cours de 650 $ à 1 000 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 1 000 $ à 2 000 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 255 $

à 270 $

* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Stephens relève son objectif de cours de 27 $ à 33 $

* Septerna Inc SEPN.O : Stifel lance la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 43 $

* Service Corporation International SCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

110 $ à 100 $

* Service Corporation International SCI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 95 $ à

93 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 135 $

à 158 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : B. Riley relève son objectif de cours de 270 $ à 280 $

* SPX Technologies Inc SPXC.N : BMO relève son objectif de cours de 243 $ à 248 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Starz Entertainment Corp STRZ.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12 $

à 20 $

* Stryker SYK.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 402 $ à 315 $

* Stryker Corp SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 397 $ à 379 $

* Stryker Corp SYK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 465 $ à 455 $

* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 400 $

* Stryker Corp SYK.N : Needham abaisse son objectif de cours de 454 $ à 418 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer

»

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 74 $

à 75 $

* Suncrete Inc RMIX.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « acheter

»; objectif de cours de 19 $

* Sunoco LP SUN.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 76 $

* T Rowe Price TROW.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 95 $ à 99 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 107 $

* TD Synnex SNX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 270 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 265 $ à 250

$

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen passe de « conserver » à « acheter »

* TKO Group TKO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* TKO Group TKO.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Twilio Inc TWLO.N : BTIG relève son objectif de cours de 175 $ à 215 $

* Twilio Inc TWLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 200 $

* Twilio Inc TWLO.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 175 $ à 200

$

* Twilio Inc TWLO.N : Needham relève son objectif de cours de 145 $ à 200 $

* Twilio Inc TWLO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 130 $ à 192 $

* Twilio Inc TWLO.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Twilio Inc TWLO.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 210

$

* Twilio Inc TWLO.N : Stifel relève son objectif de cours de 120 $ à 175 $

* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 210 $

* Twilio Inc TWLO.N : UBS relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird relève son objectif de cours de 440 $ à 455 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Barclays relève son objectif de cours de 410 $ à 420 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 400

$ à 440 $

* Uber Technologies Inc UBER.N : UBS abaisse son objectif de cours de 111 $ à 110 $

* UFP Industries Inc UFPI.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 130 $ à

140 $

* Universal Display Corp OLED.O : Needham abaisse son objectif de cours de 145 $ à 120

$

* Universal Display Corp OLED.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 160 $ à

130 $

* Unum Group UNM.N : BMO relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 285 $ à 299 $

* Veradermics Inc MANE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 111 $ à 138 $

* Veradermics Inc MANE.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 90 $ à 120

$

* Veralto Corp VLTO.N : UBS relève son objectif de cours de 99 $ à 101 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 63 $ à 78 $

* VSE Corp VSEC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS abaisse son objectif de cours de 104 $ à 102 $

* Waste Management Inc WM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 238 $ à 243

$

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 425 $

* Wayfair Inc W.N : BMO abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Wayfair Inc W.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 86 $ à 70 $

* Wayfair Inc W.N : Needham abaisse son objectif de cours de 125 $ à 83 $

* Wayfair Inc W.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 88 $ à 75 $

* Wayfair Inc W.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 105 $ à 99 $

* Wayfair Inc W.N : UBS abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $

* Wendy'S Co WEN.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 410

$

* Wesco International Inc WCC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 330 $ à

395 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 352 $ à 411 $

* Western Digital Corp WDC.O : Barclays relève son objectif de cours de 405 $ à 450 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 405 $ à 500 $

* Western Digital Corp WDC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 530 $

* Western Digital Corp WDC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 400 $ à 470 $

* Western Digital Corp WDC.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de

340 $ à 500 $

* Western Digital Corp WDC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 315 $ à 360

$

* Western Digital Corp WDC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 500 $

* Western Digital Corp WDC.O : UBS relève son objectif de cours de 350 $ à 375 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Mizuho relève son objectif de cours de 73 $ à 82 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 445 $ à 470 $

* Wyndham Hotels & Resorts WH.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 103

$ à 105 $

* Xcel Energy XEL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 86 $ à 94 $

* XPO Inc XPO.N : Barclays relève son objectif de cours de 195 $ à 250 $

* XPO Inc XPO.N : Benchmark relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 206 $ à 208 $

* XPO Inc XPO.N : Raymond James relève son objectif de cours de 200 $ à 233 $

* XPO Inc XPO.N : Stifel relève son objectif de cours de 232 $ à 237 $

* XPO Inc XPO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 192 $ à 224 $

* XPO Inc XPO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : B. Riley relève son objectif de cours de 28 $ à 30

$

