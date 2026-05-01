À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 4 mai

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1er mai -

Lundi:

Paramount Skydance devrait annoncer une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par les solides performances de son segment de vente directe aux consommateurs, tandis que les investisseurs attendront également des nouvelles concernant son projet de fusion avec Warner Bros Discovery.

Les commandes industrielles américaines, telles que rapportées par le Bureau du recensement, devraient avoir augmenté de 0,5% en mars après être restées stables le mois précédent.

Tyson Foods devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Les investisseurs s'intéresseront aux performances des segments bœuf, porc et poulet de la société, ainsi qu'aux commentaires de la direction sur la hausse des prix du bœuf et des coûts des intrants.

La société d'analyse de données Palantir devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tirée par les contrats gouvernementaux. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur la demande pour sa plateforme d'intelligence artificielle.

Loews Corp devrait afficher une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à la baisse des pertes liées aux catastrophes.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, doit prononcer un discours liminaire lors du symposium de printemps du groupe Cynosure à New York. (1250 /1650)

En Amérique latine, S&P Global doit publier les données de l'indice PMI manufacturier d'avril pour le Mexique et le Brésil. Parallèlement, la Banque centrale du Chili publiera les données d'activité économique pour le mois de mars.

Le reste de la semaine:

Le Bureau of Labor Statistics publiera vendredi les chiffres de l'emploi non agricole pour le mois d'avril. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à un ralentissement marqué de la création d'emplois, avec 60 000 emplois créés après une hausse de 178 000 précédemment. Par ailleurs, le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,3% en avril, tandis que les salaires moyens devraient augmenter légèrement de 0,3% sur le mois. Les coûts unitaires de main-d'œuvre préliminaires devraient augmenter de 2,8% au premier trimestre, tandis que la productivité du travail devrait s'établir à 1,5%. Les emplois dans le secteur privé devraient également augmenter de 78 000 après une hausse de 186 000 le mois précédent. Mercredi, le rapport national sur l'emploi d'ADP devrait indiquer que les effectifs du secteur privé ont augmenté de 100 000 en avril, après une hausse de 62 000 le mois précédent. Le ministère du Travail publiera son rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage le lendemain.

Advanced Micro Devices devrait annoncer mardi une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par son activité de centres de données, mais les investisseurs attendront les commentaires de la direction sur la santé et les perspectives du marché de l'IA.

Pfizer devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses médicaments phares, tels que l'Eliquis et le nouveau vaccin contre le VRS, Abrysvo, ainsi que sur toute indication concernant le développement de médicaments contre l'obésité par la société. Gilead devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi et les investisseurs s'intéresseront tout particulièrement aux ventes du premier trimestre de Yeztugo, l'injection bihebdomadaire destinée à prévenir le VIH que Gilead a lancée au second semestre de l'année dernière. Gilead prévoit que les ventes de ce médicament pour l'ensemble de l'année 2026 s'élèveront à 800 millions de dollars; toute information sur l'évolution des ventes sera donc suivie de près. Les investisseurs attendront également des informations sur l'avancement du pipeline de Gilead, notamment en ce qui concerne le développement de traitements contre le cancer. Par ailleurs, le distributeur de médicaments Cencora devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs devraient être attentifs à toute modification des prévisions de bénéfices annuels de la société et aux commentaires sur sa stratégie d'expansion de son réseau de distribution de médicaments aux États-Unis.

McDonald's devrait afficher une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre jeudi, la chaîne de hamburgers tirant parti de ses menus promotionnels et de ses offres avantageuses pour attirer une clientèle soucieuse de son budget. Les investisseurs guetteront les commentaires sur les innovations de menu, les offres à durée limitée, l'impact de l'inflation des matières premières et des coûts liée au Moyen-Orient, ainsi que l'impact de la guerre sur le moral des consommateurs sur ses marchés internationaux. Par ailleurs, Kraft Heinz devrait afficher mercredi une baisse de son chiffre d'affaires du premier trimestre, pénalisée par un ralentissement de la demande pour ses produits haut de gamme, notamment les sauces et la charcuterie. Les investisseurs guetteront les commentaires sur le moral des consommateurs, les mesures de tarification, l'impact du conflit au Moyen-Orient ainsi que les prévisions annuelles.

The Walt Disney Co s'apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre fiscal mercredi, et les investisseurs s'attendent à ce que le nouveau directeur général de la société, Josh D'Amaro, expose sa vision stratégique pour le conglomérat du divertissement.

Arm Holdings devrait annoncer mercredi une forte hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, soutenue par une forte demande pour son activité de licence de puces. Les investisseurs attendront également des commentaires sur le marché des smartphones et celui des centres de données, dans un contexte de pénurie de puces mémoire.

CoreWeave devrait afficher une hausse significative de son chiffre d'affaires au premier trimestre lors de la publication de ses résultats jeudi, portée par la forte demande en infrastructures d'IA et l'expansion rapide de ses capacités.

La Réserve fédérale publiera jeudi les données sur le crédit à la consommation, qui devraient afficher une hausse de 11 milliards de dollars.

Le Bureau du recensement devrait publier mardi les données sur la balance commerciale, qui devrait s'élargir à 60,5 milliards de dollars, tandis que les ventes de logements neufs devraient atteindre 0,650 million d'unités. Plus tard dans la semaine, le bureau devrait publier les données sur les stocks de gros.

Par ailleurs, les données PMI seront publiées par S&P Global et l'Institute for Supply Management.

L'université du Michigan publiera vendredi son indice préliminaire de confiance des consommateurs, qui devrait reculer légèrement à 49,5 pour le mois de mars.

Mardi, le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, Alberto Musalem, doit participer à une table ronde sur l'économie américaine et la politique monétaire avant la convention annuelle 2026 de la Mississippi Bankers Association, à Fairhope. Plus tard dans la journée, le président de la Fed, Austan Goolsbee, doit participer à une table ronde avant la conférence mondiale 2026 du Milken Institute à Los Angeles. Jeudi, la présidente de la Fed, Beth Hammack, s'exprimera sur le thème "Fed 101 et politique monétaire" lors d'une discussion informelle avant le Sommet des directeurs généraux de l'Ohio 2026: "Blueprints for Bold Leadership", à Columbus. Le même jour, le président de la Fed, John Williams, participera à une table ronde avant un événement organisé par le Hudson Valley Pattern for Progress à Newburgh. Enfin, vendredi, Goolsbee, la présidente de la Fed Mary Daly, Bowman et le gouverneur de la Fed Christopher Waller participeront à une table ronde sur la politique monétaire avant la Hoover Institution Monetary Policy Conference 2026, pour discuter de "l'indépendance, la structure et les risques à venir pour les banques centrales" à Stanford. (19h30/23h30)

Uber devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, alors que la société cherche à se lancer dans le développement d'une super-application.

Le conglomérat de santé CVS Health devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs devraient être attentifs à toute modification de ses prévisions de bénéfices annuels et aux performances de son unité de gestion des prestations pharmaceutiques. Par ailleurs, le fabricant de dispositifs médicaux Becton Dickinson devrait publier ses résultats du deuxième trimestre jeudi. Les analystes seront attentifs à toute modification des prévisions tenant compte de la scission et de la vente de sa division biosciences et diagnostics au fabricant d'équipements de laboratoire Waters, ainsi qu'à l'impact de cette opération sur les performances trimestrielles. Par ailleurs, IQVIA publiera ses résultats du premier trimestre mardi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur les performances de sa division solutions de recherche et développement, ainsi que sur tout commentaire concernant l'IA, le conflit au Moyen-Orient et d'éventuelles modifications de ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année.

La société d'investissement KKR devrait annoncer mardi une hausse de ses bénéfices du premier trimestre, grâce à une levée de fonds soutenue et à des revenus solides provenant des commissions. Les investisseurs et les analystes guetteront ces résultats pour mieux évaluer les marchés du crédit privé, qui ont connu plusieurs soubresauts ces derniers mois. Par ailleurs, le gestionnaire d'actifs Carlyle Group devrait annoncer une baisse de son bénéfice du premier trimestre jeudi, tandis que la société de capital-investissement Apollo Global Management devrait annoncer une hausse de son bénéfice du premier trimestre mercredi.

Occidental Petroleum devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi, ceux-ci étant probablement influencés par la volatilité des marchés du pétrole brut, alimentée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, notamment le conflit avec l'Iran, qui a maintenu la volatilité des prix de l'énergie tout au long du trimestre. Ces résultats s'inscrivent également dans le contexte d'une transition prévue à la tête de l'entreprise, la directrice générale Vicki Hollub devant prendre sa retraite en juin après une décennie à la tête de la société.

Warner Bros Discovery devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par de solides résultats au box-office, tandis que les analystes et les investisseurs attendront avec impatience des informations sur l'évolution des procédures réglementaires liées à son projet de fusion avec Paramount Skydance.

PayPal devrait annoncer mardi une baisse de ses bénéfices au premier trimestre, l'attention se portant sur les plans du directeur général nouvellement nommé pour redresser une activité en difficulté, touchée par la concurrence croissante des géants de la tech et un ralentissement général des dépenses dans le commerce électronique, les consommateurs se montrant de plus en plus prudents.

La société de photonique Lumentum Holdings devrait annoncer mardi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et un bénéfice plus que doublé, grâce à la forte demande en équipements de centres de données pour l'IA, en connexions fibre optique plus rapides et en lasers de pointe utilisés dans les réseaux de nouvelle génération.

Electronic Arts devrait annoncer mardi une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce aux ventes de son dernier titre, Battlefield 6, un jeu de tir à la première personne lancé en octobre 2025. Les investisseurs attendront également des informations sur le rachat de l'éditeur de jeux vidéo par un groupe d'investisseurs privés pour un montant de 55 milliards de dollars.

Marriott International devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent à ce que la société annonce une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action par rapport à l'année précédente.

Expedia Group devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Selon les données compilées par LSEG, les analystes s'attendent à ce que la société affiche une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action par rapport à l'année précédente.

Airbnb devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi après la clôture des marchés. Les analystes et les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant un éventuel rebond de la demande de voyages à petit et moyen budget aux États-Unis, ainsi qu'aux perturbations de l'activité de la société au Moyen-Orient dans le contexte du conflit avec l'Iran.

Le chiffre d'affaires du fabricant de puces Microchip Technology devrait progresser au quatrième trimestre, lorsque la société publiera ses résultats jeudi, alors que les entreprises intensifient leurs déploiements d'IA et que la demande de puces pour centres de données atteint des sommets.

Motorola Solutions devrait annoncer jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tirée par la demande des forces de l'ordre et des services d'urgence pour ses caméras corporelles alimentées par l'IA et d'autres technologies.

La société Bitcoin Accumulator Strategy devrait annoncer une perte au premier trimestre mardi, après une forte chute de la valeur du bitcoin au cours de la période. Parallèlement, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre jeudi, la volatilité des actifs numériques au cours des trois premiers mois de l'année devant stimuler les volumes de transactions.

Prudential Financial devrait publier ses résultats du premier trimestre mardi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction concernant l'exposition au crédit privé, etc.

MetLife publiera ses résultats du premier trimestre mercredi. Les investisseurs analyseront les tendances en matière de souscription ainsi que les commentaires de la direction concernant l'exposition de la société au crédit privé.

DoorDash devrait afficher mercredi une hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre, portée par une forte demande de services de livraison. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les nouvelles actions promotionnelles et la demande des consommateurs.

Corpay publiera ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs analyseront les tendances en matière de dépenses des entreprises américaines dans un contexte macroéconomique difficile au premier trimestre.

Block publiera ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs examineront attentivement les commentaires de la direction concernant les dépenses de consommation et les efforts visant à accroître les bénéfices.

Le groupe latino-américain de commerce électronique et de technologies financières MercadoLibre doit publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur la croissance, après que l'action de la société a fortement chuté à la suite de sa dernière conférence sur les résultats en février, lors de laquelle la société n'avait pas atteint ses estimations de bénéfices en raison de la hausse des dépenses liées aux cartes de crédit, à la livraison gratuite et à la logistique.

Shopify devrait annoncer mardi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, alimentée par une demande soutenue pour ses services de commerce électronique. Les commentaires de la société sur l'impact du remboursement des droits de douane sur ses commerçants, la solidité de ses vendeurs et ses marges seront au centre des préoccupations des investisseurs.

Thomson Reuters devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre lors de la publication de ses résultats mardi. Les investisseurs s'intéresseront particulièrement à ses initiatives en matière d'intelligence artificielle.

Restaurant Brands devrait annoncer mercredi une hausse de ses ventes à périmètre constant au premier trimestre, soutenue par la demande de sa chaîne Burger King, qui propose des menus à prix avantageux pour attirer les clients soucieux de leur budget. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les coûts des matières premières et le moral des consommateurs pour l'année.

Sur le plan économique canadien, Statistique Canada publiera mardi les données de la balance commerciale pour le mois de mars. Plus tard dans la semaine, la Richard Ivey School of Business publiera les données de l'indice PMI Ivey pour le mois d'avril. Jeudi, les données mensuelles de l'indice des indicateurs avancés pour avril sont attendues. Enfin, Statistique Canada clôturera la semaine avec les données sur l'emploi: l'économie devrait avoir créé 10 000 emplois en avril, tandis que le taux de chômage devrait rester inchangé à 6,7% pour la même période.

En Amérique latine, la Banque centrale du Mexique (Banxico) devrait abaisser ses taux d'intérêt de 25 points de base à 6,50% jeudi. Ailleurs, mardi verra la publication des données sur les prix à la consommation du Brésil pour avril. Le lendemain, S&P Global devrait publier les données PMI des services et l'indice composite pour avril. Jeudi, l'IBGE devrait publier les données de production industrielle de mars, tandis qu'au Mexique, l'INEGI devrait communiquer les chiffres clés de l'inflation pour le mois d'avril. Le même jour, les données de l'IPP mexicain sont également attendues, ainsi que celles de la production industrielle argentine. De plus, les données sur l'inflation du Brésil et du Chili sont attendues en fin de semaine.