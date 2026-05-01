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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Caterpillar, Textron, Wesco International
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 09:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Caterpillar, Textron et Wesco International.

POINTS FORTS

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec

une note « surpondérer »

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 900 $ à 1.045

$

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW abaisse sa note de « surperformance

» à « en ligne avec le marché »

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 352 $ à 411

$

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A of Smith Corp AOS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC relève son objectif de cours de 230 $ à 325 $

* Aflac Inc AFL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Air Products APD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 313 $ à 351 $

* Air Products APD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 330 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 253 $ à 250 $

* Allstate Corp ALL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 252 $ à 268 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 129 $

à 135 $

* Apple Inc AAPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : JP Morgan lance la couverture avec une note «

surpondérer »

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de

cours de 88 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : KBW abaisse son objectif de cours de 246 $ à 235 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 226 $ à

211 $

* Aston Martin Lagonda AML.L : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 55 pence à 50

pence

* ATI Inc ATI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 112 $ à 160 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Baird relève son objectif de cours de 209 $ à 241 $

* Bel Fuse Inc BELFA.O : Needham relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à 275 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 245 $ à 242 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 111 $ à

84 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Baird abaisse son objectif de cours de 257 $ à 248 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 251 $ à 255 $

* Carrier Global Corp CARR.N : RBC relève son objectif de cours de 71 $ à 81 $

* Carvana CVNA.N : RBC relève son objectif de cours de 440 $ à 460 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 900 $ à 1.045 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 860 $ à 1.125 $

* Cigna CI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 336 $

* Cigna CI.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 297 $ à 300 $

* Cigna CI.N : RBC relève son objectif de cours de 333 $ à 337 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 99 $ à 95 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : KBW abaisse son objectif de cours de 115 $ à 95

$

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de

120 $ à 100 $

* Cohu Inc COHU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 35 $ à 60 $

* Columbia Sportswear Co COLM.O : BTIG relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 73 $ à 88

$

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 150 $ à

155 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 69 $ à 78 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Dexcom Inc DXCM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 84 $ à 75 $

* Entegris Inc ENTG.O : Needham relève son objectif de cours de 150 $ à 165 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformer

» à « en ligne avec le marché »

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 54 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 78 $ à

70 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 48 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90

$ à 65 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 98 $ à 91 $

* Flowserve Corp FLS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 102 $ à 92 $

* Ford F.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Fortive Corp FTV.N : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 63 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 167 $ à 154 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 204 $ à

212 $

* Hershey HSY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 205 $ à 199 $

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 211 $ à 204 $

* Humana HUM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 214 $

* Humana HUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 173 $ à 211 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : HSBC relève son objectif de cours de 159 $ à 174 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 303 $ à 295 $

* Illumina Inc ILMN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 150 $ à 140 $

* Illumina Inc ILMN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Illumina Inc ILMN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Ingram Micro Holding Corp INGM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 26 $ à

34 $

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 87 $ à 97 $

* International Paper Co IP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 46 $ à 43 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à 175

$

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 170 $

à 174 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 121 $ à 138 $

* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 216 $

à 198 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 17 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève son objectif de cours de 225 $ à 232 $

* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Stifel relève son objectif de cours de 264 $ à 275

$

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 383 $ à 400

$

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 396 $ à

390 $

* Mastercard MA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 656 $ à 629 $

* Mastercard MA.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 670 $ à 665 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 95 $ à 77 $

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 50 $ à 44 $

* Microsoft MSFT.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 593 $ à 571 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 1.600 $ à

1.700 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1.550 $ à

1.850 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 475 $ à 550 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 26 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 37 $ à 23 $

* P&G PG.N : Berenberg abaisse son objectif de cours de 156 $ à 149 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1.125 $ à 1.100 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : KeyBanc abaisse son objectif de cours de 140 $ à 125 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 124 $ à 117 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 627 $ à 805 $

* Reddit RDDT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Reddit RDDT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* ResMed Inc RMD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 240 $

* Roblox Corp RBLX.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 140 $ à 80 $

* Roblox Corp RBLX.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 65 $ à 47,5 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $

* Roku Inc ROKU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Roku Inc ROKU.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 120 $ à 145 $

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 140 $ à 148 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : KBW abaisse son objectif de cours de 49 $ à 42 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 43 $

à 35 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 402 $ à 465 $

* Saia Inc SAIA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 367 $ à 445 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC relève son objectif de cours de 650 $ à 1.000 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 255 $ à

270 $

* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Service Corporation International SCI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110

$ à 100 $

* SPS Commerce Inc SPSC.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Stryker Corp SYK.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 397 $ à 379 $

* Stryker Corp SYK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 465 $ à 455 $

* Stryker Corp SYK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 400 $

* Suncrete Inc RMIX.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours 19 $

* Sunoco LP SUN.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 76 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 107 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 265 $ à 250 $

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 130 $ à 192 $

* Twilio Inc TWLO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 210 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Baird relève son objectif de cours de 440 $ à 455 $

* Veradermics Inc MANE.N : Jefferies relève son objectif de cours de 111 $ à 138 $

* Veradermics Inc MANE.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 90 $ à 120 $

* VSE Corp VSEC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 220 $

* Waste Management Inc WM.N : Raymond James relève son objectif de cours de 238 $ à 243 $

* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 86 $ à 70 $

* Wayfair Inc W.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 88 $ à 75 $

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 410 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève son objectif de cours de 352 $ à 411 $

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 206 $ à 208 $

* XPO Inc XPO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 192 $ à 224 $

Valeurs associées

1ST INTST BANC RG-A
35,4900 USD NASDAQ +3,08%
A.J.GALLAGHER
206,320 USD NYSE -2,60%
AFLAC
113,640 USD NYSE -2,20%
AIR PROD&CHEMICA
300,150 USD NYSE -0,80%
ALLSTATE
217,420 USD NYSE +2,32%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
354,4900 USD NASDAQ +5,16%
AMERICAN FINCL G
133,270 USD NYSE +3,02%
APPLE
271,3500 USD NASDAQ +0,44%
ARROWHEAD PHRMCT
73,4800 USD NASDAQ +4,18%
ASTON MARTIN LGD
40,460 GBX LSE +0,05%
ATI
155,500 USD NYSE +6,35%
AVIS BUDGET GROU
180,6700 USD NASDAQ -0,26%
AXOS FINANCIAL
96,480 USD NYSE +1,71%
AXSOME THERAPEUT
207,7500 USD NASDAQ +12,94%
BEL FUSE-A
243,4500 USD NASDAQ +6,05%
BIO-RAD LAB-A
280,050 USD NYSE +1,80%
BOSTON BEER -A-
236,920 USD NYSE +0,24%
BUILDERS FIRSTSO
79,030 USD NYSE -4,89%
CARDINAL HEALTH
192,920 USD NYSE -4,87%
CARRIER GLOBAL
67,130 USD NYSE +8,66%
CARVANA-A
395,880 USD NYSE -0,13%
CATERPILLAR
890,260 USD NYSE +9,84%
CLOROX CO.
96,420 USD NYSE +1,73%
COASTAL FINL
75,6200 USD NASDAQ -0,12%
COHU
47,3500 USD NASDAQ +5,90%
COLUMBIA SPORTSW
60,9200 USD NASDAQ +1,55%
CORCEPT THERAPEU
46,5200 USD NASDAQ -0,15%
CULLEN/FROST BAN
145,110 USD NYSE +1,62%
DARLING INGREDIE
64,220 USD NYSE +2,31%
DEXCOM
59,5500 USD NASDAQ +3,46%
ENTEGRIS
141,3800 USD NASDAQ -5,35%
FLOOR & DECR H RG-A
48,400 USD NYSE +1,60%
FLOWSERVE
73,620 USD NYSE -12,61%
FORD MOTOR
12,075 USD NYSE -1,55%
FORTIVE
59,770 USD NYSE -3,24%
GODADDY RG-A
86,780 USD NYSE +1,19%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
HANOVER INSURANC
187,870 USD NYSE +5,76%
HERSHEY
185,795 USD NYSE -1,85%
HUMANA
236,660 USD NYSE -2,79%
HYATT HOTELS RG-A
167,590 USD NYSE +5,33%
ILLINOIS TOOL WO
257,950 USD NYSE -2,93%
ILLUMINA
126,7400 USD NASDAQ +5,29%
INTEGER HOLDINGS
88,570 USD NYSE +5,97%
INTL PAPER
30,450 USD NYSE -9,25%
IRHYTHM HLDG
129,1600 USD NASDAQ +6,96%
IRON MOUNT REIT
125,790 USD NYSE +9,84%
JACK HENRY & ASS
153,7500 USD NASDAQ 0,00%
JACK IN THE BOX
12,6000 USD NASDAQ +2,44%
JAZZ PHARMACEUTI
203,0200 USD NASDAQ +1,55%
LINCOLN ELEC HLD
265,0000 USD NASDAQ +2,91%
LPL FIN HLDG
334,1300 USD NASDAQ +0,98%
MASTERCARD RG-A
503,065 USD NYSE -4,20%
MERIT MED SYS
68,1800 USD NASDAQ +5,15%
MGM RESORTS ITL
38,920 USD NYSE -0,82%
MICROSOFT
407,7800 USD NASDAQ -3,93%
MONOLITHIC POWER SYS.
1 614,4100 USD NASDAQ +5,74%
MURPHY USA
587,555 USD NYSE +14,19%
OPTION CR HEALTH
20,3300 USD NASDAQ -24,34%
PARKER-HANNIFIN
909,595 USD NYSE -4,05%
PATRICK INDUSTR.
93,0000 USD NASDAQ -0,32%
PROCTER&GAMBLE
147,150 USD NYSE +0,47%
PRUDENTIAL FINAN
98,110 USD NYSE +1,74%
Pétrole Brent
114,09 USD Ice Europ -6,24%
Pétrole WTI
105,42 USD Ice Europ -3,46%
QUANTA SERVICES
728,050 USD NYSE +15,87%
REDDIT RG-A
147,025 USD NYSE -0,54%
RESMED
213,750 USD NYSE +0,79%
ROBLOX RG-A
55,190 USD NYSE -1,98%
ROKU-A
116,5600 USD NASDAQ +3,50%
RYAN SPEC HLDG RG-A
34,760 USD NYSE -1,47%
SAIA
448,8200 USD NASDAQ +6,35%
SANDISK
1 096,5100 USD NASDAQ +3,04%
SBA CMMNS REIT-A
221,2000 USD NASDAQ +2,42%
SCHNDR NATINAL-B
31,090 USD NYSE +2,35%
SERVICE CORP INT
81,000 USD NYSE -6,29%
SPS COMM
56,1200 USD NASDAQ +1,70%
STNLY BLCK&DECK
78,150 USD NYSE +3,01%
STRYKER
314,990 USD NYSE -0,04%
SUNOCO
69,590 USD NYSE +1,81%
T ROWE PRICE GRP
102,8800 USD NASDAQ +2,40%
TENET HEALTHCARE
177,030 USD NYSE -1,60%
TEXTRON INC
96,020 USD NYSE +6,94%
THE CIGNA
290,690 USD NYSE -0,61%
TWILIO-A
148,020 USD NYSE +5,06%
TYLER TECHNOLOGI
341,350 USD NYSE -4,17%
VSE
171,6800 USD NASDAQ +7,19%
WASTE MANAGEMENT
232,670 USD NYSE +1,02%
WAYFAIR RG-A
63,900 USD NYSE -12,81%
WESCO INTL
349,360 USD NYSE +14,56%
XPO
220,030 USD NYSE +1,51%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/05/2026 à 09:31:20.

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