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France: Immatriculations de voitures neuves en baisse de 0,26% en avril, selon la PFA
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 11:08

La nouvelle voiture électrique Renault Twingo E-Tech à Paris

La nouvelle voiture électrique Renault Twingo E-Tech à Paris

Les immatriculations ‌de voitures neuves en France ont ​reculé en avril de 0,26% en rythme annuel, selon les données communiquées vendredi ​par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 138.339 véhicules ​particuliers dans l'Hexagone ⁠le mois dernier, a rapporté la ‌PFA. Le mois d'avril a compté 21 jours ouvrables en 2026, ​comme en ‌2025.

Sur les quatre premiers mois ⁠de l'année, le marché a enregistré une baisse de 1,62% sur un an, ⁠avec 539.895 ‌immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations ⁠de voitures neuves du groupe Stellantis, ‌qui regroupe notamment les marques ⁠Peugeot, Citroën, DS et Opel, ⁠ont progressé ‌le mois dernier de 8,09% par rapport ​à un an ‌plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a ​vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de ⁠9,95% en rythme annuel en avril.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 111,94% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par ​Camille Raynaud)

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1 commentaire

  • 11:31

    Entre Tesla et l'arrivée massive de constructeurs chinois qui se profile je ne vois pas un avenir prospère pour nos constructeurs ..... malheureusement . Que prévoit l'Europe pour empêcher que la filière automobile ne finisse comme les producteurs européens de panneaux solaire au profit des Chinois largement subventionnés ? Rien ou trop tard sans doute

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