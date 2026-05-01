France: Immatriculations de voitures neuves en baisse de 0,26% en avril, selon la PFA

La nouvelle voiture électrique Renault Twingo E-Tech à Paris
Les immatriculations de voitures neuves en France ont reculé en avril de 0,26% en rythme annuel, selon les données communiquées vendredi par la Plateforme automobile (PFA).
Il s'est immatriculé 138.339 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois d'avril a compté 21 jours ouvrables en 2026, comme en 2025.
Sur les quatre premiers mois de l'année, le marché a enregistré une baisse de 1,62% sur un an, avec 539.895 immatriculations, montrent les données.
Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 8,09% par rapport à un an plus tôt.
Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de 9,95% en rythme annuel en avril.
Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes bondir de 111,94% sur un an le mois dernier.
(Rédigé par Camille Raynaud)
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