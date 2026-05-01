Grande-Bretagne: Les coûts des usines et les retards de livraison ont explosé en avril

Un ouvrier utilise un palan pour déplacer des composants le long de la chaîne de production du modèle Qashqai à l'usine automobile Nissan de Sunderland

Les pressions sur les ‌coûts des usines britanniques ont grimpé en flèche en avril et les retards ​de livraison ont atteint leur plus haut niveau depuis mi-2022 en raison du blocage du détroit d'Ormuz, selon une enquête publiée vendredi.

L'indice final des directeurs d'achat (PMI) ​dans le secteur manufacturier britannique, calculé par S&P Global, a progressé à 53,7 en avril, contre ​51,0 en mars et une première estimation ⁠à 53,6.

Les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz depuis le ‌début de la guerre en Iran, fin février, ont entraîné des retards de livraison sans précédent au cours des quatre ​dernières années, selon S&P.

Bien que ‌la production et les nouvelles commandes aient augmenté le ⁠mois dernier, les coûts des intrants des fabricants ont grimpé à un rythme sans précédent depuis juin 2022.

"La hausse de la production résulte en partie du ⁠fait que les ‌clients ont anticipé leurs achats afin d'atténuer les hausses de ⁠prix et les perturbations d'approvisionnement attendues", souligne Rob Dobson, directeur chez S&P ‌Global Market Intelligence.

"À mesure que ce processus s'estompera en fin d'année, ⁠parallèlement à un recul de l'optimisme des entreprises, la ⁠croissance du secteur pourrait ‌ralentir tandis que les pressions inflationnistes resteront très fortes", ajoute-t-il.

Certains éléments indiquent également ​que les entreprises répercutent déjà la ‌hausse des coûts, l'indice PMI des prix de vente moyens ayant enregistré sa plus forte hausse ​depuis novembre 2022.

L'optimisme des entreprises concernant les 12 prochains mois est pour sa part tombé à son plus bas niveau depuis un an, les ⁠personnes interrogées citant des inquiétudes quant à l'impact du conflit et aux conséquences des politiques gouvernementales.

Cependant, les embauches ont augmenté pour la première fois depuis octobre 2024, lorsque la ministre des Finances, Rachel Reeves, a annoncé des hausses d'impôts pour les employeurs dans son premier budget.

(Suban Abdulla ; version française Diana Mandia, ​édité par Augustin Turpin)