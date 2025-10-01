TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carvana, Marvell Technology, Wayfair

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carvana, Marvell Technology et Wayfair.
FAITS MARQUANTS
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat
* Carvana CVNA.N : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen passe de "acheter" à "conserver
* Pool Corp POOL.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle
* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 84 $ à 100 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading initie une couverture avec une note d'achat
* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : Jonestrading initie une couverture avec un objectif de prix de 33
* AECOM ACM.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 155
* Aerovironment Inc AVAV.O : Jefferies relève le cours cible de 320 à 365 dollars
* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 68$ contre 70
* Allegiant Travel Co ALGT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 60 $ contre 52 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : KBW ramène l'objectif de cours à 51 $ contre 56 $
* American Airlines AAL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 13$ contre 12
* American Express Co AXP.N : KBW relève l'objectif de cours à 394 $ contre 371 $
* Ameriprise Financial AMP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 599 $ contre 581
$
* Applovin Corp APP.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 860 $ contre 580 $
* Applovin Corp APP.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 850 $ contre 600 $ auparavant
* Arcbest Corp ARCB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 67 $
* Ares Capital Corp ARCC.O : JP Morgan réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Jefferies augmente le prix cible de 326 $ à 335 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 60$ contre 37
* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 200
* AT&T Inc T.N : Barclays réduit la pondération de surpondération à égale pondération
* Autodesk Inc ADSK.O : HSBC relève la note d'achat de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 343 $ à
388 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley initie une couverture avec un prix cible de 179 $
* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 32 $
* Bank of America BAC.N : RBC augmente le prix cible de 53 $ à 56 $
* BILL Holdings Inc BILL.N : KBW relève le cours cible de 46 $ à 56 $
* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 29 $, contre 30,50 $
auparavant
* BNY BK.N : RBC relève le cours cible à 115 $ contre 98 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG relève le cours cible à 132 $ contre 127 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 131 à 132 dollars
* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève le cours cible de 127 à 128 dollars
* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 129 dollars, contre 125
dollars auparavant
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : KBW ramène l'objectif de cours à 71 $ contre 88 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies relève le cours cible de 104 à 106 dollars
* BRT Apartments Corp BRT.N : B. Riley réduit le prix cible de 21 $ à 19,50 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 145
* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : JP Morgan réduit le prix cible de 13,50 $ à 12,50 $
* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : JP Morgan relève le cours de l'action de sous-pondéré à neutre
* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève le cours cible de 37 à 38 dollars
* Carvana CVNA.N : Jefferies relève le cours cible de 385 à 475 dollars
* Carvana CVNA.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Charles Schwab SCHW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 84 $ à 86 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : KBW réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 42 $
* Citigroup C.N : RBC augmente l'objectif de cours à 112 $ contre 91 $
* Citizens Financial CFG.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 56 $
* Clorox CLX.N : Barclays réduit le cours cible à 112 $ contre 118 $
* Clorox CLX.N : TD Cowen réduit le prix cible à 117 $ de 120 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 340 $ contre 369
$
* Coinbase Global Inc COIN.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 410
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Barclays réduit le prix cible de 87 $ à 82 $
* Corpay Inc CPAY.N : KBW réduit l'objectif de cours à 400 $ contre 445 $
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Stifel réduit le prix cible à 95 $ contre 96 $
* Dell Technologies Inc DELL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 170 $ contre
167 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 70$ contre 62
* Delta Air Lines Inc DAL.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"
* Douglas Emmett Inc DEI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 18$ contre 17
* Dover Corp DOV.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 190$ contre 193
* DR Horton Inc DHI.N : Citigroup augmente le cours cible à 175 $ contre 162 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit le prix cible de 58 $ à 56 $
* Draftkings Inc DKNG.O : Northland Capital réduit la note à sous-performance
* Draftkings Inc DKNG.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 55 $ contre 60 $
* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : Jefferies relève la note d'achat de "hold" à "buy
* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : Jefferies augmente l'objectif de cours à 20$ contre 14
* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 131 $ contre 132 $
* Equifax Inc EFX.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW réduit le prix cible à 100$ de 110
* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 130$ contre 141
* Fair Isaac Corp FICO.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat
* Fair Isaac Corp FICO.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 1 600 $
* First Solar FSLR.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 225 $ à 255 $
* FIS FIS.N : KBW réduit le cours cible à 85 $ contre 88 $
* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : RBC réduit le prix cible de 54 $ à 48 $
* FS KKR Capital Corp FSK.N : JP Morgan réduit le cours cible à 15 $ contre 18 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Piper Sandler relève le cours cible à 42 $ contre 36 $
* GE Vernova Inc GEV.N : RBC réduit le prix cible de 631 $ à 605 $
* GE Vernova Inc GEV.N : RBC réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" à "performer dans le
secteur
* Goldman Sachs GS.N : RBC augmente le prix cible de 750 $ à 843 $
* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : TD Cowen relève le cours cible de 16 $ à 18 $
* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 16 $ à 20 $
* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action de "market perform"
à "outperform"
* Harrow Inc HROW.O : B. Riley relève l'objectif de cours à 74 $ contre 70 $ auparavant
* HF Sinclair Corp DINO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 54 $ (45 $)
* Howard Hughes HHH.N : Piper Sandler relève le cours cible de 85 $ à 95 $
* Interpublic Group of Companies Inc IPG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35 $ contre 33 $
* Iridium Communications Inc IRDM.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 31 $
* Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : KBW réduit le prix cible à 170 $, contre 178 $ auparavant
* JP Morgan JPM.N : RBC relève le cours cible à 343 $, contre 305 $ auparavant
* Kenvue Inc KVUE.N : Barclays réduit le cours cible à 17 $ contre 20 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : TD Cowen réduit le prix cible de 36 $ à 28 $
* Keycorp KEY.N : RBC augmente le prix cible de 19 $ à 20 $
* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Barclays réduit le cours cible à 131 $ contre 139 $
* Knife River Corporation KNF.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 100 $ contre 120 $
* Kymera Therapeutics KYMR.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 53 $ à 63 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Bernstein relève le cours cible de 62 à 65 dollars
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 61 $ contre 59 $ auparavant
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan relève le prix cible de 57 à 62 dollars
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stifel relève le prix cible de 61 $ à 63 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : TD Cowen relève le prix cible à 60 $, contre 58 $ auparavant
* Levi Strauss & Co LEVI.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 27$ contre 26
* Life360 Inc LIF.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 90 $ à 115 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 463 $ contre 459 $
* M&T Bank Corp MTB.N : RBC relève l'objectif de cours à 210 $, contre 200 $ auparavant
* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen initie une couverture avec un prix cible de
150
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève le prix cible de 25 $ à 27 $
* Marqeta Inc MQ.O : KBW réduit son objectif de cours à 6 $ contre 6,5
* Marsh & Mclennan MMC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 224 $ contre 229 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Stifel relève l'objectif de cours à 95$ contre 80
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 90 $ à 85 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de "acheter" à "conserver
* Mastec Inc MTZ.N : Jefferies relève le cours cible de 218 à 252 dollars
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours cible de 55 à 90 dollars
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de
"performer" à "sectoriel"
* Midcap Financial Investment MFIC.O : JP Morgan réduit le cours cible de 12 $ à 12,50 $
* Moody's Corp MCO.N : Deutsche Bank relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy
* Moody's Corp MCO.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat
* Moody's Corp MCO.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 528 $
* Morgan Stanley MS.N : RBC relève le prix cible de 145 $ à 171 $
* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $
* MSCI Inc MSCI.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat
* MSCI Inc MSCI.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 650 dollars
* MYR Group Inc MYRG.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération
* Navient Corp NAVI.O : KBW réduit le prix cible de 15 $ à 14,5 $
* Nike Inc NKE.N : Barclays relève le cours cible à 70 $ contre 65 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 90 $ contre 88 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 100 $ contre 93 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 72 $ contre 70 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 84 $ contre 80 $ auparavant
* Nike Inc NKE.N : Stifel relève l'objectif de cours à 68 $ contre 64 $
* Nike Inc NKE.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 86 $ contre 85 $
* NiSource Inc NI.N : Jefferies relève le cours cible à 46 $ contre 44 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève le cours cible de 123 à 139 $
* Omnicom Group Inc OMC.N : JP Morgan relève le cours cible de 96 $ à 103 $
* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 14 $ à 12 $
* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays relève l'objectif de cours à 785 $ contre 776 $
* Paychex Inc PAYX.O : BMO réduit le prix cible de 143 $ à 140 $
* Paychex Inc PAYX.O : Jefferies réduit le prix cible de 140 $ à 130 $
* Paychex Inc PAYX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 140 $, contre 153 $ auparavant
* Paychex Inc PAYX.O : Stifel réduit le prix cible à 137 $ contre 142 $
* Paychex Inc PAYX.O : TD Cowen réduit le prix cible de 140 $ à 126 $
* Peloton PTON.O : JP Morgan relève le cours cible de 8 à 9 dollars
* Penguin Solutions Inc PENG.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 27 $ à 36 $
* Pennantpark Investment Corp PNNT.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 6,50 $ contre 7 $
* PG&E Corp PCG.N : Barclays augmente le prix cible de 20 à 21 dollars
* Piedmont Realty Trust Inc PDM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 9$ contre 8
* PNC Financial Services PNC.N : RBC relève le cours cible de 195 $ à 219 $
* Pool Corp POOL.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle
* Popular Inc BPOP.O : RBC relève le cours cible de 125 $ à 137 $
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan augmente le prix cible à 68$ de 66
* Pultegroup Inc PHM.N : Citigroup relève le cours cible de 132 à 143 dollars
* QXO Inc QXO.N : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération; objectif de prix 28
* Raymond James Financial Inc RJF.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 176 $ à
173 $
* Repligen Corp RGEN.O : HSBC initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 150
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 157 $, contre
139 $ auparavant
* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 10$ contre 10,50
* S&P Global Inc SPGI.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat
* S&P Global Inc SPGI.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 540 $
* Sallie Mae SLM.O : KBW réduit le prix cible de 37 $ à 31 $
* Semtech Corp SMTC.O : Stifel augmente le prix cible à 80 $ contre 57 $
* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 75
* Shift4 Payments Inc FOUR.N : KBW réduit le prix cible de 100 $ à 90 $
* Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré
* Skywest Inc SKYW.O : Raymond James passe de "surperformance" à "achat fort"
* Slr Investment Corp SLRC.O : JP Morgan réduit le prix cible de 16 $ à 15 $
* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 118 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies augmente le prix cible à 31$ de 30
* State Street Corp STT.N : RBC relève le cours cible de 105 à 125 dollars
* Sunrun Inc RUN.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 20 $, contre 11 $ auparavant
* Sunrun Inc RUN.O : Jefferies relève le cours cible de 11 à 21 dollars
* Sunrun Inc RUN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"
* Synchrony Financial SYF.N : KBW relève l'objectif de cours à 86 $ contre 82 $
* Toast Inc TOST.N : KBW réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 50 $ auparavant
* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup relève le cours cible à 147 $ contre 138 $
* TransUnion TRU.N : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note neutre
* United Airlines UAL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 125 $ contre 115 $ auparavant
* United Natural Foods Inc UNFI.N : BMO relève le cours cible de 36 $ à 48 $
* Unity Software Inc U.N : Citigroup relève le cours cible à 50 $, contre 44 $ auparavant
* Upwork Inc UPWK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 20 $ à 22 $
* US Bancorp USB.N : RBC relève le cours cible de 50 $ à 53 $
* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 159 $, contre 165 $ auparavant
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec un objectif de prix
de 280
* Viasat Inc VSAT.O : Barclays réduit la pondération du titre de "égal à égal" à "sous-pondéré
* Viasat Inc VSAT.O : Barclays augmente le prix cible de 10 $ à 23 $
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 24 à 29 dollars
* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 84 $ à 100 $
* Weatherford International Plc WFRD.O : Capital One Securities relève le PT à 78 $ contre 74 $
* Western Union WU.N : KBW réduit le prix cible à 9 $ contre 10 $
* Whitefiber Inc WYFI.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Whitehorse Finance Inc WHF.O : JP Morgan réduit le prix cible à 6,5 $ de 8
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Canaccord Genuity augmente le PT à 30 $ de 28
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : Needham relève le prix cible de 20 $ à 25 $
* Zymeworks Inc ZYME.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 20$ contre 18