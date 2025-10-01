Wall Street en hausse, soutenue par la Fed

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, portée par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed), les investisseurs se montrant également optimistes quant à l'indépendance politique de l'institution.

Le Dow Jones (+0,09% à 46.441,10 points) et l'indice S&P 500 (+0,34% à 6.711,20 points) ont tous deux atteint un nouveau sommet en clôture. L'indice Nasdaq (+0,42%) est lui resté non loin de son record.

En début de journée, "les investisseurs ont commencé à s'inquiéter qu'un bras de fer prolongé puisse peser sur les dépenses de consommation et les conditions du marché du travail", a noté Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Mais, dorénavant, "le marché commence à s'enthousiasmer à l'idée que la Fed puisse continuer à baisser ses taux d'intérêt", a relevé auprès de l'AFP Tim Urbanowicz, analyste d'Innovator Capital Management.

Cet optimisme a été renforcé par la publication de l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab selon laquelle les entreprises privées ont détruit en septembre plus d'emplois qu'elles n'en ont créés en septembre (-32.000) aux Etats-Unis.

Les analystes tablaient sur des créations nettes.

"Il y a cette sorte de juste milieu où les données ne montrent pas beaucoup de vigueur, mais ne sont pas non plus suffisamment faibles pour que les gens commencent à s'inquiéter d'une récession", selon M. Urbanowicz.

Il pourrait s'agir du seul indicateur d'ampleur sur le marché du travail américain publié cette semaine, alors que la parution d'une partie des données officielles devrait être suspendue en raison du blocage budgétaire aux Etats-Unis.

Mercredi, les investisseurs ont par ailleurs bien accueilli le choix de la Cour suprême de trancher ultérieurement sur la possibilité pour Donald Trump de limoger une des responsables de la Fed, Lisa Cook. Celle-ci pourra donc rester à son poste au moins jusqu'en janvier 2026.

"C'est une très bonne nouvelle, Wall Street veut une Fed indépendante (...) qui baisse les taux au bon moment et pour les bonnes raisons", a jugé M. Urbanowicz.

"Si elle commence à céder aux pressions politiques et à baisser les taux alors qu'elle ne devrait pas, cela constituera une menace en soi, car elle risque de surchauffer l'économie et de laisser l'inflation galoper", a-t-il ajouté.

Dans ce contexte sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans se détendait nettement vers 20H25 GMT, à 4,10%, contre 4,15% à la clôture mardi.

Au tableau des valeurs, le groupe américain de vêtements et d'équipements sportifs Nike (+6,41% à 74,20 dollars) a été recherché grâce à une hausse surprise de son chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice décalé 2026, et à un bénéfice net pratiquement doublé par rapport aux estimations.

Les groupes pharmaceutiques ont progressé au lendemain d'un accord entre la Maison-Blanche et laboratoire américain Pfizer pour baisser le prix de certains médicaments aux États-Unis en échange d'une exemption de droits de douane.

Pfizer a pris 6,79%, Merck 7,39%, Eli Lilly a gagné 8,18% et AbbVie 5,55%.

La société minière Lithium Americas (+23,29% à 7,04 dollars) a profité de l'annonce d'une prise de participation du gouvernement américain à hauteur de 5% du capital.

L'entreprise pénitentiaire GEO Group (+5,51% à 21,62 dollars) a bénéficié de la signature d'un contrat de deux ans avec la police de l'immigration (ICE) dans le cadre d'un programme de surveillance visant certaines catégories d'immigrants, notamment via des dispositifs de suivi électronique.

