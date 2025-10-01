Le Congrès américain dans l'impasse budgétaire au premier jour du "shutdown"

Le dôme du Capitole de Washington, siège du Congrès américain, au premier jour d'une paralysie budgétaire - un "shutdown" - le 1er octobre 2025 ( AFP / Brendan Smialowski )

Le Sénat américain a affiché mercredi le grand écart persistant entre démocrates et républicains avec l'échec d'un vote visant à sortir les Etats-Unis de la paralysie budgétaire, au premier jour de ce "shutdown" qui met à l'arrêt les services fédéraux considérés comme non-essentiels.

Un texte proposé par les républicains, qui aurait prolongé le financement de l'Etat fédéral jusque fin novembre, n'a reçu que 55 voix, dont trois démocrates, encore trop loin des 60 nécessaires pour son adoption.

Plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires ont été mis au chômage technique depuis minuit et de fortes perturbations sont attendues pour les usagers des services publics. Une situation très impopulaire aux Etats-Unis, inédite depuis sept ans, et dont les deux camps se rejettent la responsabilité.

"Les démocrates ont fermé les services de l'Etat", affirme la Maison Blanche dans un message sur son site accompagné d'une horloge qui fait le décompte du blocage.

L'opposition dit de son côté regretter l'absence de réelles négociations avec les républicains. Les chefs démocrates au Congrès, Hakeem Jeffries et Chuck Schumer, ont aussi dénoncé dans un communiqué conjoint le comportement "irrationnel et détraqué" de Donald Trump.

"Au lieu de négocier un accord entre les deux partis de bonne foi, il poste de manière obsessive des trucages vidéos", ont-ils affirmé.

Le président a publié lundi sur sa plateforme Truth Social une vidéo générée par l'intelligence artificielle montrant Hakeem Jeffries affublé d'une longue moustache et d'un sombrero mexicain. Un montage "raciste", a cinglé le principal intéressé.

- "Posture intenable" -

Sur Fox News, le vice-président JD Vance s'est dit mercredi prêt à négocier avec les démocrates, mais seulement après la fin du blocage. "Vous ne pouvez pas récompenser la prise d'otages", a-t-il soutenu.

Le vice-président américain JD Vance parle à la presse aux côtés du chef républicain de la Chambre des représentants Mike Johnson (à gauche) et du chef de la majorité républicaine au Sénat John Thune, devant la Maison Blanche à Washington, le 29 septembre 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Pour l'heure, les républicains proposent une simple extension du budget actuel jusqu'à fin novembre, tandis que les démocrates exigent la prolongation de programmes publics d'assurance santé pour les plus démunis.

Donald Trump n'est pas étranger aux "shutdowns" puisque le dernier remonte à son premier mandat, de décembre 2018 à janvier 2019, soit un record de 35 jours.

"On ne sait pas combien de temps les démocrates maintiendront leur posture intenable, rendant la durée du +shutdown+ compliquée à prédire", a affirmé le directeur du Bureau du budget à la Maison Blanche, Russell Vought, dans une lettre aux responsables de services ministériels.

Face à l'image désastreuse qu'une paralysie budgétaire renvoie aux Américains, les républicains espèrent cependant que suffisamment de sénateurs démocrates céderont et voteront leur texte pour mettre fin au blocage.

Le Bureau budgétaire du Congrès estime qu'environ 750.000 fonctionnaires seront chaque jour au chômage technique. Le trafic aérien pourrait être affecté, le versement de certaines aides sociales devrait être fortement perturbé.

- Croissance amputée -

Les parcs nationaux seront également privés des "rangers" chargés d'en assurer le maintien, alors que commence la saison du changement de couleur des feuilles d'arbres, un événement annuel auquel assistent des millions de touristes aux Etats-Unis.

Une femme de ménage dans la rotonde du Capitole de Washington, siège du Congrès américain, le 30 septembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Sur le site de la Nasa, un message mercredi dit que l'agence spatiale "est actuellement fermée en raison d'une interruption du financement gouvernemental".

Selon les calculs des analystes de la compagnie d'assurance Nationwide, chaque semaine de paralysie pourrait réduire la croissance annuelle du PIB américain de 0,2 point.

La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, alors que la publication de certaines données économiques risque d'être reportée en raison du "shutdown".

S'il a dit vouloir éviter la paralysie, Donald Trump se montre aussi menaçant envers l'opposition.

"Beaucoup de bonnes choses peuvent ressortir des +shutdowns+, on peut se débarrasser de beaucoup de choses dont nous ne voulons pas, et ce seraient des choses démocrates", a-t-il prévenu mardi.

Une allusion à son intention de profiter du gel de certaines administrations pour poursuivre sur la lancée de la Commission à l'efficacité gouvernementale (Doge) de son ex-allié Elon Musk et limoger des milliers de fonctionnaires fédéraux.