TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carvana, Federated Hermes, Ralph Lauren

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carvana, Federated Hermes et Ralph Lauren.

FAITS MARQUANTS

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 350 à 385 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* Ralph Lauren Corp RL.N : TD Cowen relève le cours cible de 308 $ à 340 $

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan relève le cours cible de 180 à 205 dollars

* Ww Grainger GWW.N : RBC réduit le prix cible de 1 176 $ à 1 007 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Monness Crespi Hardt initie une couverture avec une note

d'achat

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Objectif de prix de Monness Crespi Hardt: 65

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Stifel relève l'objectif de cours de 130 $ à 150 $

* AEP AEP.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 120 $, contre 114 $ auparavant

* Allogene Therapeutics Inc ALLO.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à

neutre

* Allstate Corp ALL.N : Raymond James relève le cours cible de 250 à 260 dollars

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à

"surperformer"

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : Barclays relève le prix cible de 21 $ à 22 $

* API Group APG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 42 $ contre 40 $ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : UBS relève le cours cible de 175 $ à 185 $

* Aptargroup Inc ATR.N : Raymond James réduit le prix cible à 172 $ contre 182 $ auparavant

* Aptargroup Inc ATR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 173 $ à 153 $

* Ares Management Corp ARES.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 180 à 196

dollars

* Ares Management Corp ARES.N : KBW relève l'objectif de cours à 203 $ contre 193 $ auparavant

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : UBS réduit le prix cible à 322 $ contre 345 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Stifel augmente le prix cible à 145$ contre 110

* ATI Inc ATI.N : BTIG relève le cours cible de 105 à 120 dollars

* ATI Inc ATI.N : Barclays relève le cours cible de 75 à 90 dollars

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 200$ de 255

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Avantor Inc AVTR.N : Barclays réduit le prix cible de 15 $ à 13 $

* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de cours à 12$

contre 20

* Avantor Inc AVTR.N : Stifel réduit le prix cible à 12$ de 14

* Avantor Inc AVTR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 19 $ à 16 $

* Avient Corp AVNT.N : Baird réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 43 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Barclays augmente le cours cible à 150 $ contre 105 $

* Balchem Corp BCPC.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 180 à 189 dollars

* Baxter International Inc BAX.N : UBS réduit le prix cible à 24$ de 35

* Beazer Homes Usa Inc BZH.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 30 $ contre 33 $

* Berkshire Hathaway BRKa.N : KBW relève le cours cible à 740000 $ contre 735000 $

* Block Inc XYZ.N : Monness Crespi Hardt relève l'objectif de cours de 75 à 95 dollars

* Bloom Energy Corp BE.N : HSBC augmente le prix cible à 44$ de 32

* Boeing BA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 275 $ contre 265 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 115 $ à 110 $

* BorgWarner BWA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 45 $ contre 43 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 120 $ contre 125 $

auparavant

* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 85 $ à 80 $

* Cable One Inc CABO.N : JP Morgan ramène le cours cible à 175 $, contre 222 $ auparavant

* Cactus Inc WHD.N : Barclays réduit le cours cible à 52 $ contre 53 $

* Camden Property Trust CPT.N : Piper Sandler réduit le cours cible à 117 $ contre 130 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : BTIG augmente le prix cible à 305 $ contre 275 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève le prix cible à 385 $ contre 350 $ auparavant

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Raymond James réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 129 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : TD Cowen réduit le prix cible de 135 $ à 125 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies réduit le prix cible à 55 $ de 60

* CBOE Global Markets CBOE.Z : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 265 $ contre 253 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.N : KBW relève l'objectif de cours à 248 $ contre 243 $ auparavant

* CBOE Global Markets Inc CBOE.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours de 243 à 256 dollars

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : RBC augmente le prix cible de 220 $ à 254 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : TD Cowen relève le cours cible de 226 $ à 249 $

* Centene Corp CNC.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 33,00 $ à 28,00 $

* Chart Industries Inc GTLS.N : BTIG réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 54 $ à 62 $

* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley fixe l'objectif de prix à 174 $

* Chevron Corp CVX.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de surpondération

* Chevron Corp CVX.N : UBS relève l'objectif de cours de 177 à 186 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : HSBC réduit le prix cible de 106 à 103 dollars

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 97 $ à 92 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Barclays réduit le prix cible de 84 $ à 83 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 33 $ contre 36 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies réduit le prix cible à 55$ de 60

* Coherent Corp COHR.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 92,00 $ à 97,00 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : KBW réduit le prix cible de 355 $ à 335 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 98 $ contre 105 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Citigroup réduit l'objectif de prix de 108 à 105 dollars

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Jefferies relève le prix cible à 95 $ contre 94 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 95 $, contre 99 $ auparavant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 104 à 96 dollars

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 83 $ contre 88 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 37 à 38 dollars

* Compass Pathways Plc CMPS.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 10 $ contre 12 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein réduit le prix cible à 1137 $ contre 1153 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies réduit le prix cible à 100$ de 110

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Raymond James réduit le prix cible de 150 $ à 145 $

* Custom Truck One Source, Inc. CTOS.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 6 $ à 8 $

* CVS Health Corp CVS.N : TD Cowen relève le cours cible de 95 $ à 99 $

* Dollar General Corp DG.N : Bernstein ramène le cours cible à 122 $, contre 126 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Bernstein relève le cours cible à 109 $, contre 86 $ auparavant

* Doordash DASH.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 285 $ contre 245 $ auparavant

* Doximity Inc DOCS.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 55 à 62 dollars

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies ramène le cours cible de 130 à 125 dollars

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup réduit le prix cible de 90 $ à 68 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 86 $

* Eastman Chemical Company EMN.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 70 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève le cours cible à 60 $ contre 52 $

* Edison International EIX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 65 $ contre 64 $ auparavant

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Jeferries ramène le cours cible à 28 $, contre 32 $ auparavant

* EPR Properties EPR.N : RBC ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" dans le

secteur

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 355 $ à 275 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondérer à neutre

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève le cours cible de 135 $ à 141 $

* Exxon Mobil XOM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 134 à 135 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 54$ contre 40

* Federated Hermes Inc FHI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à neutre de sous-pondéré à

sous-pondéré

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies ramène le cours cible de 2 250 $ à 2 100 $

* Fluor FLR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 43 $ contre 36,5 $ auparavant

* Fluor FLR.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 57 $ contre 71 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours de 10 à 11 dollars

* Formula One Group FWONK.O : BofA Global Research initie une couverture avec une note neutre

* Formula One Group FWONK.O : Objectif de prix de BofA Global Research: 110

* Franklin Resources Inc BEN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 22,00 $ à 29,00 $

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 20 $ à 23 $

* FTAI Aviation Ltd FTAI.O : Jefferies relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* Gates Industrial Corp. Plc GTES.N : Barclays relève l'objectif de cours de 26 à 28 dollars

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 180$ contre 200

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : UBS relève le cours cible à 150 $ contre 145

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan relève le cours cible de 360 à 370 dollars

* Heartland Express Inc. HTLD.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 11,00 $ contre 12,00

$

* Hershey HSY.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 188 $ de 171 $

* Hexcel Corp HXL.N : Jefferies augmente le prix cible à 65 $ contre 55 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : UBS relève le cours cible à 51 $, contre 48 $ auparavant

* Hilton Grand Vacations Inc HGV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 42,5 $ à 51

$

* Howmet Aerospace HWM.N : BTIG relève l'objectif de cours de 180 à 205 dollars

* Howmet Aerospace HWM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 190,00 $ à partir de 150,00 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Barclays augmente le prix cible à 190$ de 140

* Huntington Ingalls Industries Inc HII.N : Barclays relève l'objectif de cours à 295 $ contre 235

$

* Idacorp Inc IDA.N : Siebert Williams relève l'objectif de cours à 140,00 $ contre 129,00 $

* IDEX Corp IEX.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 180 $ de 215 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays augmente le prix cible à 243 $ de 240 $

* Illumina Inc ILMN.O : Stephens relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Incyte INCY.O : Mizuho relève le cours cible de 70 $ à 74 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel réduit le prix cible à 78 $ contre 95 $

* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Barclays réduit le prix cible de 92 $ à 91 $

* Insperity Inc NSP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 68,00 $ à 51,00 $

* Insperity Inc NSP.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50$ de 70

* Interdigital Inc IDCC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 220 $ contre 100 $

auparavant

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Truist Securities relève l'objectif de prix à 175 $ contre 160

$

* Itron Inc ITRI.O : Stephens relève l'objectif de cours de 110 à 130 dollars

* Jack In the Box Inc JACK.O : UBS réduit l'objectif de cours à 22$ contre 27

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : JP Morgan relève le cours cible à 138 dollars, contre 125 dollars

auparavant

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondération à neutre

* Kimberly-Clark Corp. KMB.O : Barclays relève l'objectif de cours de 134 à 139 dollars

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 478 $ à 448 $

* KKR KKR.N : Barclays augmente le prix cible à 165 $ contre 155 $

* KKR KKR.N : KBW relève l'objectif de cours à 162 $ contre 155 $ auparavant

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Jonestrading ramène le cours cible de 12 à 10 dollars

* Leggett & Platt Inc LEG.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 10$ contre 11

* Lendingtree Inc TREE.O : Truist Securities augmente le prix cible de 60 $ à 62 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Jefferies relève le cours cible à 52 $ contre 49 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW relève le cours cible de 425 à 435 dollars

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : TD Cowen réduit le prix cible à 400 $ de 403 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 85,00 $ à 92,00 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies ramène le cours cible à 220 $, contre 240 $ auparavant

* Marriott MAR.O : TD Cowen relève le cours cible à 300 $ contre 283 $

* Masco Corp MAS.N : Jefferies relève le cours cible de 66 $ à 74 $

* Masco Corp MAS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 65 $ à 74 $

* Masco Corp MAS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 73 $ à 79 $

* Mastec Inc MTZ.N : Citigroup réduit le prix cible de 220 $ à 219 $

* Mastec Inc MTZ.N : Stifel augmente le prix cible de 181 $ à 198 $

* Mastec Inc MTZ.N : Truist Securities augmente le prix cible de 184 $ à 209 $

* Mercury General Corp MCY.N : Raymond James augmente le prix cible de 80 $ à 90 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Piper Sandler réduit le PT à 153 $ de 170

* Moderna MRNA.O : Barclays réduit le prix cible à 31 $ de 40

* Moderna MRNA.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 24 $ contre 25 $ auparavant

* Moderna MRNA.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 25 $, contre 30 $ auparavant

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 785 $ à 825 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Piper Sandler relève le cours cible de 97 $ à 104 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 5$ à 39

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 31 $ à 25 $

* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : Siebert Williams augmente le prix cible à 69

* Nuvectis Pharma Inc NVCT.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 10 $, contre 15 $ auparavant

* O-I Glass Inc OI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 14 $ contre 15 $

* Oshkosh Corp OSK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 125 $ contre 117,5 $

auparavant

* Oshkosh Corp OSK.N : D.A. Davidson augmente l'objectif de prix à 160$ de 148

* Oshkosh Corp OSK.N : Jefferies relève le prix cible de 105 à 125 dollars

* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities relève le prix cible de 127 à 155 dollars

* Papa John's International Inc PZZA.O : UBS relève l'objectif de cours à 42 $ contre 38 $

* Peloton Interactive Inc PTON.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 5,75 $ contre 4,00 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 90 $ contre 110 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Jefferies augmente le prix cible de 359 $ à 398 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Stifel relève le prix cible de 411 à 432 dollars

* Quanta Services Inc PWR.N : Truist Securities relève le prix cible de 375 $ à 472 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : TD Cowen augmente le prix cible de 308 $ à 340 $

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 455 $ contre 431 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies relève le cours cible de 175 à 230 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen ramène le cours cible à 780 $, contre 800 $

auparavant

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies réduit le prix cible de 284 $ à 272 $

* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 241 $

contre 249 $

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : UBS réduit le prix cible à 80$ de 84

* S&P Global Inc SPGI.N : Argus Research relève le cours cible à 590 $ contre 570 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Stifel réduit le prix cible à 70 $ contre 71 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 18 $ contre

22 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : UBS réduit l'objectif de cours à 14$ contre 15

* Service Corporation International SCI.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 90 $ contre

85 $ auparavant

* Skywest Inc SKYW.O : TD Cowen relève le cours cible de 130 à 136 dollars

* SoFi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities relève le cours cible de 20 à 23 dollars

* Southstate Corp SSB.N : Jefferies réduit le cours cible à 110 $ contre 120 $

* Standex International Corp SXI.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 200 $ à 219 $

* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : Wells Fargo relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Stryker Corp SYK.N : Truist Securities relève le cours cible de 410 à 415 dollars

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies ramène le cours cible à 50 $, contre 60 $ auparavant

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Barclays relève le cours cible de 91 $ à 95 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 91 $ contre 89

$ auparavant

* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 102,00 $ contre 98,00

* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW relève le cours cible de 110 à 112 dollars

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 116,00 $ contre

112,00 $ auparavant

* Tapestry Inc TPR.N : UBS relève l'objectif de cours à 112 $ contre 73 $ auparavant

* Target Corp TGT.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 86$ contre 80

* Teleflex Inc TFX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 128 $ contre 123 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 200 $ contre 190 $

* Terex Corp TEX.N : Truist Securities relève le cours cible de 55 à 62 dollars

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies ramène le cours cible de 95 $ à 90 $

* Tronox Holdings Plc TROX.N : Truist Securities réduit le cours cible à 5 $ contre 9 $

* UnitedHealth Group Incorporated UNH.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 267 $ contre 306

$

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 195 $ contre 215 $

* Unum Group UNM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 114 $

* Vericel Corp VCEL.O : Truist Securities réduit le prix cible de 49 $ à 46 $

* Veris Residential Inc VRE.N : Truist Securities réduit le prix cible à 15 $ contre 16 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Raymond James réduit le prix cible de 325 $ à 315 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 14$ de 15

* Virtu Financial Inc VIRT.N : UBS augmente le prix cible à 45$ de 40

* Visa Inc V.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 392 $ contre 397 $

* Vontier Corporation VNT.N : Barclays relève le cours cible à 49 $ contre 48 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Citigroup relève le cours cible à 321 $ contre 305 $

* Walmart WMT.N : Bernstein relève le cours cible à 113 $ contre 108 $

* Walt Disney Co DIS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 140,00 $ contre 120,00

* Wesco International Inc WCC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 180,00 $ à 205,00 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies réduit le prix cible à 90$ de 105

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies réduit le prix cible de 160 $ à 150 $

* Woodward Inc WWD.O : Barclays relève le cours cible de 200 $ à 260 $

* WW Grainger GWW.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 930 $, contre 970 $

auparavant

* WW Grainger GWW.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 950$ de 1070

* WW Grainger GWW.N : RBC réduit le prix cible de 1176 $ à 1007 $

* WW Grainger GWW.N : Stephens réduit le cours cible à 1200 $ contre 1250 $

* Xylem Inc XYL.N : Argus Research augmente le prix cible à 165 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies réduit son objectif de cours à 55$ contre 60