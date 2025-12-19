information fournie par Reuters • 19/12/2025 à 16:08

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Carmax, Cintas, Nike

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Carmax, Cintas et Nike.

FAITS MARQUANTS

* Carmax Inc KMX.N : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 37 $

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible à 215 $ contre 226 $

* Nike Inc NKE.N : Jefferies abaisse le cours cible à 110 $, contre 115 $ auparavant

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 57 à 65 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Truist Securities réduit son objectif de cours à 277 dollars

contre 279 dollars

* Aecom ACM.N : Barclays fait passer sa note de surpondération à pondération égale; abaisse son

objectif de cours à 100 $ contre 135 $

* Aerovironment AVAV.O : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 285

* Agco Corp AGCO.N : Barclays réduit le prix cible de 116 $ à 93 $

* Agco Corp AGCO.N : Barclays fait passer sa note de pondération égale à sous-pondération

* Agco Corp AGCO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 127 $ à 123 $

* Air Products and Chemicals, Inc. APD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 330 $ à 250 $

* Albemarle Corp. ALB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 100 $ à 135 $

* Alcoa Corp AA.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 54 $ contre 42 $

* Altria MO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 64 $ contre 66 $

* Amphenol Corp APH.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 180 $ contre 147 $

auparavant

* Analog Devices Inc ADI.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 291 $ contre 258 $

auparavant

* Apellis Pharmaceuticals Inc APLS.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 55 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : RBC réduit le cours cible à 14 $ contre 16 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Jefferies réduit le prix cible à 283 $ de 296 $

* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 264 $ contre 252 $

* ATI Inc ATI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 135 $ contre 118 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 105 dollars

* Azenta Inc AZTA.O : Needham relève le cours cible à 44 $ contre 42 $

* Bain Capital Specialty Finance BCSF.N : KBW relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Baldwin Insurance Group Inc BWIN.O : Jefferies réduit le prix cible de 28 $ à 25 $

* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies augmente le prix cible à 25$ de 23

* Banc of California, Inc. BANC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 25 $ contre 21 $

* Bankunited Inc BKU.N : Barclays relève le prix cible de 43 à 47 dollars

* Belden Inc BDC.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 150 $ contre 149 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : BofA Global Research augmente le prix cible à 32 $ de 28 $

* Boeing BA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 245 $ contre 240 $ auparavant

* Bok Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 145 $ contre 140

* Bok Financial Corporation BOKF.O : Barclays relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Broadcom Inc AVGO.O : Truist Securities relève le cours cible de 500 $ à 510 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Jefferies réduit le cours cible à 89 $ contre 91 $

* Carmax Inc KMX.N : Barclays réduit le prix cible à 24 $ de 28

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 30 à 28 dollars

* Carmax Inc KMX.N : Mizuho réduit le prix cible de 46 $ à 36 $

* Carmax Inc KMX.N : RBC augmente le prix cible de 34 $ à 37 $

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit le prix cible de 39 $ à 36 $

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities augmente le prix cible de 35 $ à 37 $

* Carmax Inc KMX.N : Wedbush ramène le prix cible de 40 à 36 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : Bernstein relève le prix cible de 557 $ à 630 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 à 65 dollars

* CCC Intelligent Solutions Holdings Inc CCC.O : Piper Sandler réduit le PT à 8$ de 9,5

* Celanese Corporation CE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 45 $ à 55 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research réduit le prix cible à 45 $ contre 50 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Cintas Corp CTAS.O : Jefferies réduit le prix cible à 215 $ de 226 $

* Cintas Corp CTAS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 230 $ à 225 $

* Cintas Corp CTAS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 185 $ à 205 $

* Circle Internet Group CRCL.N : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note neutre

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève le prix cible de 65 $ à 70 $

* Clorox CLX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 110 $, contre 125 $ auparavant

* Coca-Cola Co KO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 85 $ contre 80 $ auparavant

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 65 à 67 dollars

* Colgate-Palmolive Co CL.N : BofA Global Research relève le prix cible de 88 $ à 90 $

* Columbia Banking System, Inc. COLB.O : Barclays relève le prix cible de 29 à 30 dollars

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève le prix cible de 81 $ à 90 $

* Coreweave CRWV.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; PT $135 vs $192

* Costco Wholesale Corporation COST.O : Wells Fargo réduit le PT à 900 $ contre 1000 $

* Coty Inc COTY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 3 $ contre 3,5

* Cracker Barrel CBRL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 34 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 140$ contre 145

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Cummins CMI.N : Barclays augmente le prix cible de $515 à $546

* Cummins CMI.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Argus Research relève le cours cible de 220 à 230 dollars

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Citigroup relève le cours cible de 232 à 234 dollars

* Deere & Co DE.N : JP Morgan ramène le cours cible de 480 à 460 dollars

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève le cours cible de 51 $ à 54 $

* Dollar General Corp DG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 115 à 125 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Wells Fargo relève le cours cible de 125 $ à 145 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Truist Securities ramène le cours cible à 210 $, contre 280 $

auparavant

* Eagle Materials Inc EXP.N : Truist Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Barclays relève le cours cible de 145 à 150 dollars

* Eastman Chemical Co EMN.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "pondéré égal"

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 97 $ à 131 $

* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 332 $ à 320 $

* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Elf Beauty Inc ELF.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 130 $ auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 326 $ contre 285 $

* Factset FDS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 305 $ contre 315 $

* Fedex FDX.N : BMO relève le prix cible à 290 $ contre 265 $

* Fedex FDX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 315 $ contre 285 $

* Fedex FDX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 327 $ contre 310 $

* Fedex FDX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 326 $ contre 315 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 294 dollars contre 285 dollars

* Fedex FDX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 210 dollars contre 200 dollars

* Fedex FDX.N : Stifel relève l'objectif de cours à 328 dollars contre 305 dollars

* Fedex FDX.N : TD Cowen relève le cours cible à 313 $ contre 271 $

* Fedex FDX.N : Truist Securities relève le cours cible à 330 $, contre 285 $ auparavant

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève le cours cible à 295 $, contre 290 $ auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève le cours cible de 55 $ à 60 $

* Firefly Aerospace Inc FLY.O : Keybanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le PT de 2 100 $ à 2 200 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 30 $ contre 28 $ auparavant

* First Interstate Bancsystem, Inc. FIBK.O : Barclays relève son objectif de cours à 38 $ contre 36 $

* First Solar Inc FSLR.O : Wells Fargo relève le prix cible à 285 $ contre 270 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo relève le prix cible de 190 $ à 200 $

* Fox Corp FOXA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Freshpet Inc FRPT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 60 $ à 67 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : TD Cowen augmente l'objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 195 $ contre 186 $

* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève le cours cible de 380 à 385 dollars

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 101 $ contre 93 $ auparavant

* Grocery Outlet Holding Corp GO.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 19 $ à 16 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : Wells Fargo relève le prix cible à 37 $ contre 33 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : RBC relève le cours cible à 525 $, contre 482 $ auparavant

* Hershey HSY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 210 $ contre 200 $ auparavant

* Hershey HSY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 193 $ contre 180 $

* Hippo Holdings Inc HIPO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 43 à 40 dollars

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies augmente le prix cible de 20 $ à 22 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : RBC relève le cours cible de 19 $ à 20 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève le cours cible de 30 $ à 55 $

* Ingevity Corp NGVT.N : Wells Fargo relève le cours cible de 55 $ à 60 $

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities prend en charge la couverture avec un prix cible de 205 $ contre 214

$

* Insmed Inc INSM.O : Truist Securities réduit le prix cible de 214 $ à 205 $

* Intuitive Machines LUNR.O : Keybanc initie une couverture avec une note de surpondération; PT 20 $

* Karman Holdings KRMN.N : Keybanc initie la couverture avec une note de surpondération; PT 80

* KB Home KBH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* KBR Inc KBR.N : Truist Securities réduit le prix cible de 62 $ à 50 $

* Kirby Corp KEX.N : Citigroup augmente l'objectif de cours à 131 $ contre 128 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Keybanc initie la couverture avec une note de

surpondération

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : Keybanc initie la couverture avec un objectif de cours de

90 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Jefferies relève le prix cible de 130 à 140 dollars

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ contre 42 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : JP Morgan réduit le cours à neutre de surpondéré

* Lockheed Martin Corp LMT.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 515 $ contre 465 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 285 $ contre 280 $

* Lyft Inc LYFT.O : Wedbush passe de neutre à sous-performance

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 250 $ contre 235 $ auparavant

* Macerich Co MAC.N : Truist Securities abaisse le prix cible à 19 $ contre 21 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Truist Securities augmente le prix cible de 180 $ à

200 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Piper Sandler relève le PT de 540 à 900 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : Jefferies réduit le prix cible de 212 à 206 $

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : Stifel relève le cours cible de 45 à 50 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : TD Cowen relève le prix cible de 275 à 300 dollars

* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : BofA Global Research relève le prix cible de 43 à 46 dollars

* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Stifel augmente le prix cible à 52 $ contre 45 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : BofA Global Research relève le PT à 50 $ contre 47 $

* Mondelez MDLZ.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 69 $ à 62 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Truist Securities augmente le PT à 1375 $ de 1163 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : BofA Global Research augmente le PT à 85$ de 77

* Nike Inc NKE.N : Barclays réduit le prix cible à 64$ de 70

* Nike Inc NKE.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 90 $

* Nike Inc NKE.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 73 $ contre 84 $

* Nike Inc NKE.N : Citigroup réduit le prix cible à 65 $ de 70

* Nike Inc NKE.N : Jefferies réduit le prix cible à 110 $ contre 115 $

* Nike Inc NKE.N : Needham réduit le prix cible à 68 $ contre 78 $

* Nike Inc NKE.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 75 $ contre 84

* Nike Inc NKE.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 65$ contre 68

* Nike Inc NKE.N : Truist Securities abaisse l'objectif de cours à 70 $ contre 85

* Nike Inc NKE.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 65$ contre 75

* Nuvalent Inc NUVL.O : JP Morgan réduit le prix cible à 145 $ contre 147 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Truist Securities augmente le prix cible à 275 $ contre 255 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève le prix cible de 150 à 160 dollars

* Old National Bancorp ONB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 22 à 25 dollars

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Wells Fargo réduit le PT à 120 $ de 125

* Onsemi ON.O : Truist Securities augmente le prix cible de 51 $ à 57 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Bernstein relève le prix cible à 140 $, contre 132 $ auparavant

* P&G PG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 170 $ contre 175 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 133 $ contre 108 $ auparavant

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Pacs Group Inc PACS.N : RBC relève le cours cible de 33 $ à 47 $

* Parsons Corp PSN.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération; PT 70 $

* Pepsico PEP.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 164 $ contre 155 $

* Philip Morris PM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 185 $, contre 186 $ auparavant

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.O : Barclays relève le PT à 135$ de 125

* Primo Brands Corp PRMB.N : BofA Global Research réduit le PT à 20$ de 21

* Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 247 $ à 242 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Barclays augmente le prix cible à 83 $ contre 82 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 90 $ contre 85 $ auparavant

* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 5 à 7 dollars

* Quanta Services Inc PWR.N : Bernstein réduit le prix cible à 428 $ contre 432 $

* Qxo Inc QXO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 26 $ de 28

* Redwire Corp RDW.N : Keybanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Regenxbio Inc RGNX.O : Stifel augmente le prix cible de 40 $ à 45 $

* Regions Financial RF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 27 à 30 dollars

* Rivian RIVN.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 25 $ contre 16 $ auparavant

* Root Inc ROOT.O : Jefferies ramène le cours cible à 118 $, contre 127 $ auparavant

* Rtx Corp RTX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 200 $ contre 195 $ auparavant

* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 64 $ auparavant

* Ryder System Inc R.N : Citigroup relève le cours cible à 218 $ contre 196 $

* Saia Inc SAIA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 375 à 400 dollars

* ServiceNow NOW.N : Stifel ajuste le PT à 230 $ contre 1 150 $ pour refléter le fractionnement

d'actions à raison de 5 pour 1

* Southstate Bank Corp SSB.N : Barclays réduit le prix cible de 125 $ à 122 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : BofA Global Research relève le prix cible de 48 à 95 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève le prix cible de 81 $ à 88 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 60 $ à 90 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : Stifel augmente le prix cible à 55$ de 50

* Synaptics Incorp SYNA.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération; PT 95 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Barclays relève le prix cible de 65 $ à 70 $

* Taboola.Com TBLA.O : Rosenblatt Securities initie une couverture avec une note d'achat; PT 6 $

* Tesla Inc TSLA.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 470 $ à 500 $

* Tesla Inc TSLA.O : Truist Securities relève le prix cible à 444 $ contre 406 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies relève le cours cible à 100 $, contre 95 $ auparavant

* Texas Instruments Inc TXN.O : Truist Securities relève le cours cible de 175 à 195 dollars

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Stifel augmente le prix cible de 15 $ à 18 $

* Trupanion Inc TRUP.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 67 $ à 60 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities augmente le prix cible de 78 $ à 91 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 65 $ contre 58 $ auparavant

* United Natural Foods, Inc. UNFI.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 35 $ contre 37 $

* Uranium Energy Corp UEC.A : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 15,5 $ à 16,5 $

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : BofA Global Research augmente le PT à 66$ de 48

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 99 $ à 96 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $ contre 57 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : BofA Global Research augmente le prix cible à 60$ de 54

* Vor Biopharma Inc VOR.O : JP Morgan réduit le prix cible de 43 $ à 40 $

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 47 $ contre 36 $

auparavant

* Walmart Inc WMT.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 130$ de 120

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 80 $ contre 75

* Werewolf Therapeutics Inc HOWL.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 10 à 4 dollars

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : Barclays relève le PT à 115 $ contre 112 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 165 à 175 dollars

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève le cours cible de 175 à 178 dollars

* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève le prix cible de 160 à 180 dollars

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 75 $, contre 65 $ auparavant