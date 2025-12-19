 Aller au contenu principal
Le FMI débloque 200 millions de dollars pour le Sri Lanka après le cyclone Ditwah
information fournie par AFP 19/12/2025 à 18:34

La ville de Gampola, au Sri Lanka, le 4 décembre 2025 après le passage du cyclone Ditwah ( AFP / Ishara S. KODIKARA )

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi qu'il débloquait plus de 200 millions de dollars (170,7 millions d'euros) en urgence pour le Sri Lanka après le passage dévastateur du cyclone Ditwah.

Le cyclone, qui a frappé ce pays d'Asie du Sud en novembre, a affecté 2,3 millions de personnes, soit plus de 10% de la population, et les inondations et glissements de terrain qui l'ont accompagné ont causé d'immenses dégâts.

Plus de 640 personnes ont péri.

Le pays va bénéficier d'un accès "immédiat" à un prêt de 206 millions de dollars, selon un communiqué du FMI.

L'enveloppe est issue de l'"instrument de financement rapide" de l'institution financière basée à Washington, qui prévoit un remboursement dans les 39 à 60 mois.

Le gouvernement sri-lankais a sollicité plusieurs bailleurs internationaux pour faire face aux coûts engendrés par la catastrophe (secours, reconstruction).

Plus tôt cette semaine, il a obtenu un prêt de 200 millions de dollars de la Banque asiatique de développement pour financer la gestion de l'eau.

Le cyclone a frappé ce pays de 22 millions d'habitants trois ans après la pire crise économique et financière de son histoire.

Après s'être retrouvé en défaut sur sa dette, le Sri Lanka a bénéficié d'un plan de sauvetage d'un montant total 2,9 milliards de dollars du FMI, en contrepartie d'une sévère cure d'austérité.

Cette somme est décaissée par tranches. Colombo attendait ces jours-ci le déblocage d'une nouvelle tranche, d'environ 350 millions de dollars.

Les discussions sur le sujet "reprendront dès que possible" avec les autorités sri-lankaises, explique vendredi le FMI, évoquant la "nécessité d'évaluer l'impact" du cyclone.

