Après moult atermoiements, l'administration Trump va publier une partie du dossier Epstein

Un manifestant tient une pancarte appelant à la publication de tous les documents du dossier Epstein, à l'extérieur du Capitole de Washington, le 12 novembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )

L'administration Trump s'apprête à dévoiler vendredi des centaines de milliers de documents sur le scandale Epstein, une publication attendue avec impatience aux Etats-Unis après des mois de tergiversations du président républicain.

Le gouvernement, qui a jusqu'à minuit pour s'exécuter aux termes de la loi, ne devrait publier qu'une portion du dossier potentiellement explosif sur l'influent financier et criminel sexuel décédé en 2019, a dit vendredi Todd Blanche, un haut responsable du ministère de la Justice.

"Je m'attends à ce que nous publiions aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de documents", a-t-il déclaré sur Fox News, ajoutant que "plusieurs centaines de milliers" d'autres seraient eux dévoilés "au cours des prochaines semaines".

Le ministère a toute latitude pour ne pas publier de noms ou d'informations sensibles et les documents seront en partie expurgés pour protéger les jeunes victimes de Jeffrey Epstein, a souligné Todd Blanche.

L'ancien avocat personnel de Donald Trump a aussi prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à de nouvelles inculpations dans le scandale qui secoue les Etats-Unis depuis plusieurs années.

Figure de la jet-set new-yorkaise, Jeffrey Epstein était au coeur d'un réseau d'exploitation sexuelle de mineures qui aurait bénéficié à des personnalités de premier plan. Sa mort en 2019 en prison a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour étouffer un scandale éclaboussant des personnalités.

Alors qu'il avait fait campagne en 2024 en promettant une totale transparence sur le sujet, Donald Trump a longtemps renâclé à mettre en oeuvre sa promesse, qualifiant l'affaire de "canular" instrumentalisé par l'opposition démocrate et appelant les Américains à tourner la page.

Image non-datée publiée le 12 décembre 2025 par des élus démocrates à la Chambre américaine des représentants montrant Donald Trump (à gauche) aux côtés de Jeffrey Epstein (au centre) ( House Oversight Democrats / HANDOUT )

Il n'a toutefois pas pu empêcher le Congrès d'adopter une loi faisant obligation au ministère de la Justice de publier l'intégralité des documents non classifiés en sa possession sur le financier, sa complice Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison, et toutes les personnes impliquées dans les procédures judiciaires.

Promulgué le 19 novembre, ce texte donnait 30 jours au gouvernement pour s'exécuter.

- "Trop longtemps" -

"Ça a pris trop longtemps", peste auprès de l'AFP Mike Costarell, 58 ans, partisan de Donald Trump. "Il est important que quiconque sexualise des enfants réponde de ses actes. Et peu m'importe de quel côté de l'échiquier politique il se trouve ou à quel point il est riche".

Mais l'inconnue persiste sur la portée des révélations futures, des démocrates s'inquiétant de la possibilité de manipulations des documents par l'administration.

"La vérité c'est que nous ne savons pas ce que le ministère de la Justice fera demain", a lancé jeudi l'élu démocrate Robert Garcia. "Ce que nous savons, c'est ce qu'ils ont fait par le passé: ils ont essayé de dissimuler, ils ont essayé de faire diversion".

En juillet, le ministère de la Justice et le FBI avaient annoncé n'avoir découvert aucun élément nouveau justifiant la publication de documents supplémentaires ou de nouvelles poursuites, ce qui avait indigné la base "MAGA" de Donald Trump.

Les documents attendus pourraient cependant embarrasser nombre de personnalités, notamment du monde des affaires, de la politique ou du spectacle, qui gravitaient dans l'orbite du financier. Y compris Donald Trump, longtemps proche de Jeffrey Epstein jusqu'à leur brouille dans les années 2000.

Le président, ancienne figure lui aussi de la jet-set new-yorkaise, a toujours démenti avoir eu connaissance du comportement criminel d'Epstein et assure avoir rompu avec lui bien avant qu'il ne soit inquiété par la justice.

La semaine dernière, des élus de l'opposition ont publié une nouvelle série de photos sur lesquelles on voit le financier en compagnie de l'ex-président démocrate Bill Clinton, d'entrepreneurs à succès comme Bill Gates ou Richard Branson, ou encore du cinéaste Woody Allen.

Donald Trump y apparaît également, en compagnie de femmes au visage occulté.

La Maison Blanche a soutenu que "l'administration Trump (avait) fait plus pour les victimes d'Epstein que les démocrates n'ont jamais fait, en publiant des milliers de pages de documents et en appelant à de nouvelles enquêtes sur les amis démocrates d'Epstein".