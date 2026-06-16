TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation, Zions Bancorporation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont revu mardi leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAMP4 Therapeutics, Rockwell Automation et Zions Bancorporation.

POINTS FORTS

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation “neutre”

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note “neutre”

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation “surpondérer”

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation “surpondérer”

Voici un résumé des actions de recherche concernant des sociétés américaines rapportées par Reuters ce mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation “achat fort”

* Aktis Oncology Inc AKTS.O : Raymond James lance sa couverture avec un objectif de cours de 40 $

* Amgen Inc AMGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 295 $ à 303 $

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation “Achat”

* Applied Industrial Technologies Inc AIT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 380 $

* Belden Inc BDC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours: 155 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : BTIG lance sa couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours: 36 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 106 $ à 96 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 5 $ à 9 $

* CAMP4 Therapeutics Corp CAMP.O : JP Morgan relève sa recommandation de “neutre” à “surpondérer”

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 37 $ à 47 $

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 35 $ à 37 $

* Centerspace CSR.N : BTIG abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”

* Citizens Financial CFG.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation “neutre”; objectif de cours: 67 $

* Cohu Inc COHU.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 80 $

* Commvault Systems Inc CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 135 $ à 155 $

* Dave and Buster'S Entertainment Inc PLAY.O : Benchmark abaisse sa recommandation de “Achat” à “Conserver”

* Dave and Buster'S Entertainment Inc PLAY.O : BMO abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen passe de “acheter” à “conserver”; abaisse son objectif de cours de 6 $ à 3,25 $

* Dynatrace Inc DT.N : BMO relève son objectif de cours de 43 $ à 50 $

* Dynatrace Inc DT.N : UBS relève son objectif de cours de 36 $ à 60 $

* Dynatrace Inc DT.N : UBS relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”

* Elf Beauty Inc ELF.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 62 $ à 64 $

* Emerson EMR.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation “neutre”; objectif de cours: 145 $

* Equifax Inc EFX.N : UBS relève son objectif de cours de 212 $ à 215 $

* ESAB Corp ESAB.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation “Achat”; objectif de cours: 130 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BofA Global Research relève sa recommandation de “sous-performance” à “neutre”

* Extra Space Storage Inc EXR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 147 $ à 156 $

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”

* Fair Isaac Corp FICO.N : UBS relève son objectif de cours de 1.110 $ à 1.250 $

* Fastenal Co FAST.O : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation “neutre”; cours: 46 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation “neutre”

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 58 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec une note “surperformer”

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wedbush lance sa couverture avec un objectif de cours de 138 $

* Fox Corp FOXA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 60 $

* Fuelcell Energy Inc FCEL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 6 $ à 8 $

* Genuine Parts Co GPC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation “Achat”; cours: 145 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 280 $ à 318 $

* Hudson Pacific Properties Inc HPP.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-performance”

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend la couverture avec une recommandation “neutre”

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 19 $

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 202 $ à 192 $

* Kennametal Inc KMT.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation “neutre”; objectif de cours: 34 $

* Keycorp KEY.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation “surpondérer”; objectif de cours à 26 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BofA Global Research relève sa recommandation de “neutre” à “acheter”

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 310 $ à 361 $

* Lennar Corp LEN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Lennar Corp LEN.N : UBS abaisse son objectif de cours de 107 $ à 94 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 145 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 21 $ à 25 $

* Onity Group Inc ONIT.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Open Lending Corp LPRO.O : Northland Capital abaisse sa recommandation de “surperformer” à “en ligne avec le marché” après la

conclusion d’un accord de fusion prévoyant son rachat par ANV

* Pacs Group Inc PACS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 10 $ à 7,4 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Citigroup abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le marché”

* Payoneer Global Inc PAYO.O : KBW relève son objectif de cours de 7 $ à 7,4 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : William Blair abaisse sa recommandation de “surperformance” à “en ligne avec le marché”

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 150 $ à 105 $

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”

* PNC Financial Services PNC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 265 $

* Regions Financial RF.N : Stephens reprend la couverture avec une recommandation “neutre”; cours: 31 $

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : BTIG abaisse sa recommandation de “Achat” à “Neutre”

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note “neutre”

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 500 $

* Roku Inc ROKU.O : Jefferies abaisse sa recommandation de “Achat” à “Conserver”; relève son objectif de cours de 150 $ à 160

$

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”

* Roku Inc ROKU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : KeyBanc abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “pondération sectorielle”

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de “surpondérer” à “neutre”

* Roku Inc ROKU.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 148 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Roku Inc ROKU.O : Susquehanna passe de “positif” à “neutre”

* Roku Inc ROKU.O : Wedbush abaisse sa recommandation de “surperformer” à “neutre”

* Roku Inc ROKU.O : William Blair abaisse sa note à “en ligne avec le marché”

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 348 $ à 362 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $

* Spacex SPCX.O : Zephirin Group lance la couverture du titre avec une recommandation “Achat”

* Spacex SPCX.O : Zephirin Group lance sa couverture avec un objectif de cours de 310 $

* Tanger Inc SKT.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de “neutre” à “sous-performer”

* Tractor Supply Co TSCO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 44 $ à 32 $

* TransUnion TRU.N : UBS abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend la couverture du titre avec une recommandation “surpondérer”

* Truist Financial Corp TFC.N : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 59 $

* US Bancorp USB.N : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation “neutre”; cours: 63 $

* Ventas Inc VTR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : BofA Global Research relève sa recommandation de “sous-performance” à “neutre”

* W.P. Carey Inc WPC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 73 $ à 83 $

* Watsco Inc WSO.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une note “neutre”; objectif de cours: 385 $

* WW Grainger GWW.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours à 1.250 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec une recommandation “surpondérer”

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Stephens reprend sa couverture avec un objectif de cours de 79 $