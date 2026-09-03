TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Broadcom, Deere & Co, Snowflake

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Broadcom, Deere & Co et Snowflake.

POINTS FORTS

* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 975 $ à 833 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stonex lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 800 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 320 $ à 440 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays relève son objectif de cours de 250 $ à 295 $

* Amalgamated Financial AMAL.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 55 dollars

* Amazon Com AMZN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 328 $ à 338 $

* Atlanticus Holdings Corp ATLC.O : B. Riley relève son objectif de cours de 111 $ à 119 $

* Axon Enterprise AXON.O : Argus Research relève son objectif de cours de 460 $ à 600 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $

* Bitmine Immersion Technologies BMNR.N : B. Riley relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* BP BP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 43 $ à 46 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Bernstein relève son objectif de cours de 550 $ à 575 $

* Broadcom Inc AVGO.O : BMO relève son objectif de cours de 455 $ à 575 $

* Broadcom Inc AVGO.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 530 $ à 460 $

* Broadcom Inc AVGO.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 400 $ à 350 $

* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 560 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Melius Research relève son objectif de cours de 600 $ à 610 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 502 $ à 505 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Raymond James relève son objectif de cours de 450 $ à 475 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 500 $ à 600 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 500 $ à 475 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 550 $ à 520 $

* Brown-Forman Corporation BFb.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 181

dollars

* C1 Fund Inc CFND.N : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 6 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 975 $ à 833 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Ne pas vendre »; objectif de cours: 169

$

* Chevron Corp CVX.N : BMO relève son objectif de cours de 210 $ à 235 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 207 $ à 243 $

* Chevron Corp CVX.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 226 $ à 230 $

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Covista Inc CVSA.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Crowdstrike CRWD.O : Raymond James relève son objectif de cours à 250 $ contre 240 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stephens relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* CVS Health Corporation CVS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 126 $ à 118 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 705 $ à 770 $

* Dell Technologies (avant la reconstitution) DELL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 480 $ à 520 $

* Dell Technologies(Avant la réincorporation) DELL.N : Bernstein relève son objectif de cours de 500 $ à 650 $

* Encore Energy Corp EU.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1,44

$

* Envista Holdings Corp NVST.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Envista Holdings Corp NVST.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 158 $ à 185 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 250 $ à 272 $

* Five Below Inc FIVE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 235 $ à 265 $

* Five Below Inc FIVE.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 334 $ à 401 $

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 420 $

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 325 $ à 368 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 278 $ à 295 $

* Five Below Inc FIVE.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 280 $ à 305 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 273 $ à 297 $

* Five Below Inc FIVE.O : UBS relève son objectif de cours de 285 $ à 325 $

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 260 $ à 295 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 37 $ à 48 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Barclays relève son objectif de cours de 67 $ à 79 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 76 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 63 $ à 57 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 74 $ à 86 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : UBS abaisse son objectif de cours de 65 $ à 59 $

* Hewlett Packard Enterprise Company HPE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 67 $ à 54 $

* HPE HPE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $

* Illumina Inc ILMN.O : Argus Research relève son objectif de cours de 180 $ à 235 $

* Lennox International Inc LII.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 450 $ à 375 $

* Marathon Petroleum MPC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 344 $ à 462 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 20 $

* Monolithic Power Systems MPWR.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

1 800 $

* NetApp Inc NTAP.O : Barclays relève son objectif de cours de 199 $ à 219 $

* NetApp Inc NTAP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 206 $ à 200 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 209 $ à 190 $

* NetApp Inc NTAP.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $

* NetApp Inc NTAP.O : UBS relève son objectif de cours de 160 $ à 171 $

* NetApp Inc NTAP.O : Wedbush relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* NetApp Inc NTAP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Netskope Inc NTSK.O : BMO relève son objectif de cours de 13 $ à 18 $

* Netskope Inc NTSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Netskope Inc NTSK.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Netskope Inc NTSK.O : RBC relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 249 $ à 253 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : RBC relève son objectif de cours de 121 $ à 124 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings OLLI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 110 $ à 95 $

* Oneok Inc OKE.N : Citigroup relève son objectif de cours de 97 $ à 108 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 201 $ à 190 $

* Pershing Square Inc PS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 34 $ à 36 $

* Petco Health and Wellness Company Inc WOOF.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3,5 $

* PG&E Corp PCG.N : Truist Securities passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 21 $ à 17 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 209 $ à 264 $

* Phreesia Inc PHR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 9 $ à 10 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 332 $ à 384 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 250 $ à 377 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 395 $ à 470 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG relève son objectif de cours de 340 $ à 424 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 325 $ à 450 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 395 $ à 490 $

* Snowflake Inc SNOW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 385 $ à 430 $

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 285 $ à 426 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 355 $ à 425 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 380 $ à 450 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 300 $ à 470 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Needham relève son objectif de cours de 330 $ à 450 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 400 $ à 475 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 320 $ à 450 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 275 $ à 425 $

* Snowflake Inc SNOW.N : RBC relève son objectif de cours de 372 $ à 440 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 345 $ à 370 $

* Snowflake Inc SNOW.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 320 $ à 440 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens relève son objectif de cours de 296 $ à 450 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stifel relève son objectif de cours de 350 $ à 450 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stonex relève son objectif de cours de 360 $ à 400 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 375 $ à 425 $

* Snowflake Inc SNOW.N : UBS relève son objectif de cours de 425 $ à 500 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 500 $ à 525 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 400 $ à 475 $

* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 86

$

* Somnigroup International SGI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 78 $ à 81 $

* Somnigroup International SGI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $

* Somnigroup International Inc. SGI.N : UBS relève son objectif de cours de 94 $ à 102 $

* Sonoco Products Company SON.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Sonoco Products Company SON.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 69 $ à 60 $

* Strategy MSTR.O : B. Riley relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Strive Inc ASST.O : B. Riley relève son objectif de cours de 16 $ à 26 $

* Tscan Therapeutics Inc TCRX.O : Needham abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 40 $ à 16 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Baird abaisse sa recommandation à « neutre »

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 83 $ à 37 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 58 $ à 28 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 77 $ à 28 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 80 $ à 36 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 60 $ à 33 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 19 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 49 $ à 18 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 30 $ à 23 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 50 $ à 18 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 68 $ à 35 $

* Uranium Energy Corp UEC.A : Jefferies attribue pour la première fois une note « neutre »; objectif de cours: 11,5 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 329 $ à 435 $

* Vishay Intertechnology VSH.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

42 $

* Weyerhaeuser Company WY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 31 $ à 28 $