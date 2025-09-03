TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BOK Financial, Sable Offshore, Zscaler

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont BOK Financial, Sable Offshore et Zscaler.

POINTS CLÉS

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 179 $ de 205 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies augmente le prix cible de 2100 $ à 2200 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 260 $ à 280 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Truist Securities relève son objectif de 47 $ à 50 $

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 57 $ de 55 $

* Affirm Holdings Inc (Pre-Reincorporation) AFRM.O : Mizuho relève le prix cible à 108 $, contre 70 $ auparavant

* Air Lease Corp AL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 65 $ de 66 $

* Air Lease Corp AL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à "conserver" contre "acheter"

* Air Lease Corp AL.N : TD Cowen ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver" et l'objectif de 67 $ à 65 $

* Air Lease Corporation AL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 66 $ à 65 $

* Air Lease Corporation AL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "acheter" à "conserver"

* Airbnb Inc ABNB.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 106 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan augmente le prix cible à 260 $, contre 232 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève le cours cible de 235 $ à 270 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citizens relève le prix cible de 225 $ à 250 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève le cours cible de 232 $ à 260 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève le cours cible de 220 $ à 260 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 191 $ à 224 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wedbush relève le prix cible de 225 $ à 245 $

* Amgen Inc AMGN.O : Raymond James reprend la couverture avec la note market perform

* Annovis Bio Inc ANVS.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 10 $ de 12 $

* Appfolio Inc APPF.O : KBW relève le cours cible de 295 $ à 311 $

* Apple Inc AAPL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Archrock Inc AROC.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Ardelyx Inc ARDX.O : Raymond James prend en charge la couverture avec la mention "strong buy"; objectif de prix de 14 $

* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 125,00 $ à 135,00 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ de 37 $

* Autozone Inc AZO.N : Citigroup augmente le prix cible de 3 900 $ à 4 900 $

* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève le cours cible à 110 $ de 105 $

* Axsome Therapeutics AXSM.O : Wells Fargo prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 163 $

* Banc of California Inc BANC.N : Jefferies relève le prix cible de 17 $ à 20 $

* Bankunited Inc BKU.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 43 $ de 38 $

* Beacon Financial Corp BBT.N : KBW relève le cours cible de 30,95 $ à 33 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Raymond James initie la couverture avec une forte cote d'achat; PT 75 $

* Biomarin Pharmaceutical BMRN.O : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 85 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : RBC relève la cote à "surperformance"; hausse la PT de 61 $ à 73 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Bolt Biotherapeutics Inc BOLT.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 6 $ de 20 $

* BP BP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 32,40 $ de 28,10 $ auparavant

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen ramène le cours cible à 38 $ contre 43 $ auparavant

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 70,00 $ de 55,00 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de condamnations aux États-Unis

* California Resources CRC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 53 $ à 60 $

* Candel Therapeutics Inc CADL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 7 $ de 13 $

* Candel Therapeutics Inc CADL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à neutre à partir d'achat

* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Ciena Corp CIEN.N : Stifel relève l'objectif de cours à 100 $, contre 90 $ auparavant

* Citigroup C.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 105 $ de 99 $

* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 65 $ de 55 $

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Raymond James initie la couverture avec une forte note d'achat; objectif de prix 30 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Jefferies augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Comerica Inc CMA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 142 $ de 150 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de prix à 158 $ de 182 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 179 $ de 205 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan réduit le prix cible à 173 $ de 182 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 176,00 $ de 195,00 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : RBC réduit le prix cible à 200 $ de 230 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Roth MKM réduit le prix cible de 239 $ à 209 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 170 $ de 196 $

* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 24 $ de 14 $ auparavant

* Eagle Bancorp Inc EGBN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 20 $ de 17 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Editas Medicine Inc EDIT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 3 $ à 4 $

* Erasca Inc ERAS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 1 $ de 4 $

* Erasca Inc ERAS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de "acheter" à "sous-performer"

* Fate Therapeutics Inc FATE.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 7 $ de 12 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ de 50 $ auparavant

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le cours cible de 2100 $ à 2200 $

* First Foundation Inc FFWM.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 6 $ à 7 $

* First Horizon Corp FHN.N : Jefferies relève le cours cible à 27 $ de 26 $ auparavant

* Flagstar Financial Inc FLG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 15 $ de 14 $

* Healthequity Inc HQY.O : JP Morgan augmente le prix cible de 125,00 $ à 126,00 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Truist Securities augmente le prix cible à 33 $ de 32 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 21 $ de 19 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 159 $ de 140 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 74 $ de 72 $

* Insmed Inc INSM.O : Goldman Sachs retire le titre de sa liste de conviction aux États-Unis

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 150 $ à 180 $

* Insmed Inc INSM.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 140 $ à 171 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : BMO augmente le prix cible de 40,00 $ à 70,00 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : BMO relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : BofA Global Research relève son objectif de prix de 64 $ à 69 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 69 $ à 84 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 62,00 $ à 71,00 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Needham augmente le prix cible à 70 $ de 55 $

* Kalaris Therapeutics Inc KLRS.O : Raymond James initie une couverture avec une forte note d'achat; prix cible de 23 $

* KB Home KBH.N : Oppenheimer initie la couverture avec la note Perform

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 21 $

* Kirby Corp KEX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 107 $ de 110 $

* Kraft Heinz KHC.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 27 $ de 29 $

* Kraft Heinz KHC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 28 $ de 29 $

* Kraft Heinz KHC.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 28 $ de 30 $

* Kraft Heinz KHC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ de 29 $ auparavant

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Oppenheimer relève le cours cible de 167 $ à 190 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève le cours cible de 220 $ à 240 $

* Mannkind Corporation MNKD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 10 $ de 9 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 192 $ de 184 $ auparavant

* Marriott MAR.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 278 $ de 273 $

* McDonald's MCD.N : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions aux États-Unis

* Mineralys Therapeutics Inc MLYS.O : Jefferies relève son objectif de cours à 26 $ de 15 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Oppenheimer initie la couverture avec la note Outperform et un objectif de prix de 77 $

* Monopar Therapeutics Inc MNPR.O : Raymond James initie une couverture avec une note d'achat forte; prix cible de 80 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 36 $ à 38 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 44 $ à 60 $

* Nuvalent Inc NUVL.O : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance; PT 105 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Raymond James augmente le prix cible de 50 $ à 58 $

* Old National Bancorp ONB.O : Jefferies relève le cours cible de 23 $ à 25 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 44 $ de 39 $

* PBF Energy Inc PBF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 21 $ de 16 $ auparavant

* Peakstone Realty Trust PKST.N : Truist Securities passe de "conserver" à "acheter"; l'objectif de cours passe de 16 $ à 19 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : KBW relève le cours cible de 117 $ à 121 $

* Pepsico PEP.O : TD Cowen relève le cours cible à 155 $, de 140 $ auparavant

* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre; l'objectif de cours passe de 144 $ à 147 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible de 61 $ à 65 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Radnet Inc RDNT.O : Truist Securities relève le cours cible de 74 $ à 81 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Raymond James prend en charge la couverture avec une note de surperformance; prix cible 673 $

* Regions Financial RF.N : Jefferies relève le prix cible de 27 $ à 30 $

* Rezolute Inc RZLT.O : BTIG relève l'objectif de cours de 15 $ à 17 $

* RH RH.N : Citigroup relève le cours cible de 200 $ à 233 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research réduit le prix cible de 1 $ à 31 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Sanuwave Health Inc SNWV.O : Northland Capital initie une couverture avec une note de surperformance

* Sanuwave Health Inc SNWV.O : Northland Capital vise un prix de 55 $

* Savara Inc SVRA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 5 $ à 8 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Raymond James initie la couverture avec une forte cote d'achat; prix cible de 45 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 45 $ à 27 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Truist Securities ramène la note de "acheter" à "conserver"

* Smurfit Westrock Plc SW.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 56 $ de 53 $ auparavant

* SNDL Inc SNDL.O : Alliance Global Partners initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 5 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies relève le cours cible de 110 $ à 120 $

* Stratégie MSTR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 680 $ à 640 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies relève le cours cible de 50 $ à 55 $

* Tectonic Therapeutic TECX.O : Oppenheimer initie la couverture avec une note de surperformance et un PT de 80 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Jefferies augmente le prix cible de 90 $ à 95 $

* the Kraft Heinz Co KHC.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 29,00 $ de 28,00 $

* kraft Heinz Co KHC.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondéré à égal-pondéré

* Thor Industries Inc THO.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 86 $ à 115 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Raymond James initie la couverture avec une forte note d'achat; prix cible de 35 $

* Unisys Corp UIS.N : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 6 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Truist Securities relève son objectif de 58 $ à 61 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 463 $ de 314 $

* United Therapeutics Corp. UTHR.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 414 $ de 295 $

* Valero Energy Corp VLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 152 $ à 179 $

* Valero Energy Corp VLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de neutre à achat

* Valero Energy Corp VLO.N : Goldman Sachs ajoute le titre à sa liste de convictions aux États-Unis

* Valley National Bancorp VLY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Raymond James initie la couverture avec la note market perform

* Viper Energy Inc VNOM.O : Goldman Sachs retire le titre de sa liste d'actions condamnées aux États-Unis

* Walmart WMT.N : Goldman Sachs ajoute un titre à sa liste de condamnations aux États-Unis

* Webster Financial Corp WBS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 90 $ à 105 $

* Western Digital WDC.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 99,00 $ de 92,00 $

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 150 $ à 165 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Argus Research relève l'objectif de cours de "conserver" à "acheter"

* Xencor Inc XNCR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 12 $ de 23 $ auparavant

* Xencor Inc XNCR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 23 $ à 12 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Zscaler Inc ZS.O : BMO relève le prix cible de 295 $ à 315 $

* Zscaler Inc ZS.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 320 $ à 340 $

* Zscaler Inc ZS.O : Deutsche Bank relève le prix cible à 355 $, de 350 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan augmente le prix cible à 351 $ de 348 $

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 260 $ à 280 $

* Zscaler Inc ZS.O : RBC augmente le prix cible de 315 $ à 335 $

* Zscaler Inc ZS.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 315 $ à 330 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stifel relève le prix cible de 295 $ à 330 $

* Zscaler Inc ZS.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 340 $ de 320 $