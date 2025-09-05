Wall Street progresse après l'emploi US, le dollar et les rendements obligataires chutent

Une pancarte de Wall Street est suspendue devant la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi après la publication du rapport sur l'emploi américain pour le mois d'août.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 97,78 points, soit 0,21% à 45.719,07 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,46% à 6.531,80 points. Le Nasdaq Composite prend 0,79% soit 171,12 points, à 21.878,813.

L'économie américaine a créé bien moins d'emplois non agricoles que prévu en août, 22.000 contre 75.000 attendus, montrent les données officielles publiées vendredi.

Après les données moroses déjà publiées au cours de la semaine, ce nouvel indicateur alimente les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa prochaine réunion mi-septembre, une possibilité d'ailleurs évoquée récemment par le président de l'institution lui-même, Jerome Powell.

"Une baisse de 50 points de base est de nouveau à l'ordre du jour", estime même Brian Jacobsen, chef économiste chez Annex Wealth Management

"Un tel scénario place Donald Trump face à un dilemme : se réjouir d'un soutien monétaire quasi assuré dans moins de deux semaines ou redouter qu'il traduise en creux une fragilisation inquiétante de l'économie américaine", prévient John Plassard, associé chez Cité Gestion.

Outre les actions, les marchés américains ont réagi à cette publication.

Le dollar, déjà à la baisse vendredi en début de journée, accentuait ses pertes en lâchant 0,72% face à un panier de devises de référence vers 13h27 GMT. Le rendement du Treasury à dix ans perdait 9,6 pb à 4,0819% et le rendement du titre à deux ans 10,9 pb à 3,4825%.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)